Il serait facile de regarder le mercato estival d'Arsenal et d'en faire le favori pour remporter la Women's Super League. Georgia Stanway et Ona Batlle sont les recrues phares de ce qui ressemble, sur le papier, à une brillante série d'opérations pour Arsenal, qui cherche à mettre fin à une attente de sept ans pour un 16e titre de champion d'Angleterre, un record. Mais ce n'est pas parce qu'il est un peu cliché de s'emballer pour l'équipe qui a « gagné » le mercato que c'est toujours inexact.

Après tout, si Arsenal n'a plus remporté la WSL depuis 2019, c'est en mai de l'année dernière que l'équipe de Renee Slegers a créé la surprise contre Barcelone en finale de la Ligue des champions féminine pour décrocher un deuxième titre européen, un trophée qu'aucune autre équipe anglaise féminine n'a même soulevé une seule fois. Leur parcours vers le sacre a aussi été marqué par une remontée remarquable face à Lyon, huit fois vainqueur, en demi-finales. Même quand l'OL a pris sa revanche dans la compétition de la saison dernière, au même stade, Arsenal a encore montré qu'il pouvait rivaliser avec les toutes meilleures équipes du monde.

Cet été, il s'est donc agi de capitaliser là-dessus. Cette équipe est capable de conquérir l'Europe, mais un manque de profondeur et une dépendance à certaines individualités l'ont empêchée de finir en tête sur la scène nationale, avec Chelsea dominant pendant six saisons consécutives de WSL avant que Manchester City mette fin à sa disette de titre la saison dernière.

Mais désormais, Arsenal semble bien placé pour retrouver les sommets grâce à un mercato estival qui en a peut-être fait l'équipe à battre.