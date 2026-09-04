La frénésie de transferts estivale d’Arsenal fait du club londonien l’équipe à battre en Women’s Super League cette saison
Il serait facile de regarder le mercato estival d'Arsenal et d'en faire le favori pour remporter la Women's Super League. Georgia Stanway et Ona Batlle sont les recrues phares de ce qui ressemble, sur le papier, à une brillante série d'opérations pour Arsenal, qui cherche à mettre fin à une attente de sept ans pour un 16e titre de champion d'Angleterre, un record. Mais ce n'est pas parce qu'il est un peu cliché de s'emballer pour l'équipe qui a « gagné » le mercato que c'est toujours inexact.
Après tout, si Arsenal n'a plus remporté la WSL depuis 2019, c'est en mai de l'année dernière que l'équipe de Renee Slegers a créé la surprise contre Barcelone en finale de la Ligue des champions féminine pour décrocher un deuxième titre européen, un trophée qu'aucune autre équipe anglaise féminine n'a même soulevé une seule fois. Leur parcours vers le sacre a aussi été marqué par une remontée remarquable face à Lyon, huit fois vainqueur, en demi-finales. Même quand l'OL a pris sa revanche dans la compétition de la saison dernière, au même stade, Arsenal a encore montré qu'il pouvait rivaliser avec les toutes meilleures équipes du monde.
Cet été, il s'est donc agi de capitaliser là-dessus. Cette équipe est capable de conquérir l'Europe, mais un manque de profondeur et une dépendance à certaines individualités l'ont empêchée de finir en tête sur la scène nationale, avec Chelsea dominant pendant six saisons consécutives de WSL avant que Manchester City mette fin à sa disette de titre la saison dernière.
Mais désormais, Arsenal semble bien placé pour retrouver les sommets grâce à un mercato estival qui en a peut-être fait l'équipe à battre.
De la profondeur d’effectif
Une grande partie de cela tient à la profondeur d’effectif dont dispose désormais Arsenal. Chaque poste est plus que correctement couvert, principalement par des joueuses très expérimentées, avec aussi une touche de jeunesse.
Même celles qui entrent dans cette deuxième catégorie ne manquent pas d’expérience au plus haut niveau ou sur la grande scène. Olivia Smith compte déjà trois excellentes saisons au niveau senior, y compris l’exercice 2025-2026, durant lequel elle a brillamment assumé les attentes liées à un transfert onéreux ; Smilla Holmberg affiche un niveau d’expérience similaire et a aussi représenté son pays lors d’un Championnat d’Europe l’été dernier, en disputant une heure du quart de finale perdu par la Suède contre l’Angleterre ; tandis que Lisa Baum arrive cet été avec moins d’expérience internationale que ces deux-là, mais elle évolue au niveau senior depuis l’âge de 15 ans.
Il y avait encore une inquiétude en défense centrale. Leah Williamson a récemment eu du mal à enchaîner avec une condition physique stable, et la convalescence en cours de Katie Reid après une blessure au ligament croisé antérieur aurait laissé Lotte Wubben-Moy et Steph Catley comme seules options à ce poste si la capitaine de l’Angleterre devait de nouveau être indisponible. Cependant, Arsenal a agi le dernier jour du mercato pour faire venir l’internationale française Elisa De Almeida afin de renforcer ce secteur. Une gauchère aurait été le scénario idéal, Catley étant la seule dans ce cas, mais Arsenal est au moins désormais bien couvert à ce poste après avoir réglé le seul vrai sujet d’inquiétude en matière de profondeur d’effectif.
Partager la charge
Une telle profondeur d’effectif est particulièrement importante compte tenu de la dépendance qu’Arsenal a eue envers certaines individualités ces derniers temps, notamment au milieu de terrain avec Kim Little et Mariona Caldentey. Il y a eu une nette baisse de niveau lorsque ces joueuses étaient absentes la saison dernière, ce qui n’est jamais une situation idéale, surtout avec une Little désormais âgée de 36 ans. Les arrivées de Stanway et de Geraldine Reuteler ont donc permis de répondre à cela.
Cela a aussi été le cas avec Alessia Russo. Vu à quel point Arsenal et l’Angleterre ont compté sur elle ces dernières années, l’attaquante a remarquablement bien fait pour rester à l’abri des blessures, ce qui témoigne clairement du travail qu’elle effectue en dehors du terrain et de son professionnalisme global. Lui offrir davantage d’occasions de souffler serait toutefois bénéfique, et cela sera désormais plus possible puisque Selina Cerci l’a rejointe, ainsi que Stina Blackstenius et Michelle Agyemang, qui se remet elle aussi d’une blessure au ligament croisé antérieur, dans la hiérarchie des attaquantes.
Polyvalence et flexibilité
Le mercato de cet été ouvre aussi la porte à davantage de flexibilité au poste de numéro 10. Frida Maanum y a été la titulaire la plus régulière, tandis que Victoria Pelova, désormais partie, n’a pas réussi à s’approprier ce rôle, et que les essais avec Kyra Cooney-Cross à ce poste n’ont pas non plus donné de grands résultats. Rosa Kafaji, recrutée en 2024, a elle aussi été vendue à London City Lionesses cet été, ce qui l’écarte de l’équation.
Reuteler, Little, Caldentey et Stanway peuvent toutefois toutes évoluer un peu plus haut, tandis que Maanum est aussi capable de jouer plus bas. Grâce à la profondeur dont dispose désormais Arsenal au milieu de terrain, l’équipe peut davantage faire tourner dans ce secteur afin d’utiliser différentes combinaisons, que ce soit pour ménager certaines joueuses ou pour aligner une équipe plus à même de poser des problèmes à l’adversaire.
Bien plus qu’assez de qualité
Tout cela s’ajoute à la qualité qu’Arsenal a déjà montrée sous les ordres de Slegers, en remportant la Ligue des champions et en atteignant les demi-finales dans le cadre d’une solide défense de son titre, avant même de souligner la qualité globale que ces recrues estivales apportent à l’ensemble.
Batlle est une latérale de classe mondiale, Stanway est l’une des meilleures milieux de terrain de la planète, Cerci a inscrit plus de buts en Bundesliga lors des deux dernières saisons que n’importe quelle autre joueuse, la qualité de Reuteler a été évidente pour tous à l’Euro 2025 et Baum est une joueuse vraiment enthousiasmante pour le présent comme pour l’avenir.
Manchester City mérite énormément de respect en tant que champion en titre de la WSL, mais l’absence de Ligue des champions les a aidées l’an dernier et l’équipe a un nouveau défi cette saison avec l’ajout des matches européens à son calendrier. Chelsea est aussi un grand champion, ayant remporté les six titres précédents avant le sacre de City, mais la saison dernière a été sa pire campagne de WSL depuis sept ans et certaines interrogations demeurent dans certains secteurs de l’effectif de cette saison, ainsi que sur son récent historique de blessures, qui a vraiment amputé sa profondeur de banc la saison passée.
Manchester United ne semble pas représenter une menace majeure après un été discret, marqué notamment par le départ surprise de l’entraîneur principal Marc Skinner, et il est sans doute encore trop tôt pour que le London City Lionesses, très dépensier, se mêle réellement à la lutte pour le titre, même avec des recrues comme la double lauréate du Ballon d’Or Alexia Putellas.
Arsenal, en revanche, dispose d’un effectif solide dans tous les secteurs, avec beaucoup de flexibilité et de polyvalence au sein du groupe, et le club sait ce qu’il faut pour aller au bout et remporter les plus grands titres. Désormais, son objectif sera de réussir cela en WSL pour la première fois depuis 2019.