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La finale controversée : comment la Juventus a détrôné l’Ajax, roi de la Ligue des champions, et suscité des accusations de dopage controversées

L’équipe italienne a surmonté le désastre pour mettre fin à la domination de l’Ajax sur la scène européenne, mais des questions allaient bientôt se poser sur la légitimité de cette victoire.

Peter McVitie
Traduit par

  • Le sacre européen ne tenait qu’à Vladimir Jugovic, qui s’apprêtait à tirer son penalty au Stadio Olimpico de Rome.

    Alors que son équipe menait 3-2 dans la séance de tirs au but, un but du joueur de 26 ans offrirait la Ligue des champions au géant italien. Un échec permettrait à l’Ajax, tenant du titre, de reprendre la main.

    En attendant de frapper face au gardien Edwin van der Sar, Jugovic, 26 ans, esquissa un sourire.

    « Pourquoi sourit-il ? », se demandaient ses coéquipiers, perplexes. « On joue le titre en Ligue des champions ! »

    La tension montait aussi dans la tribune des dirigeants. Voyant les autres responsables du club se détourner, de peur que le remplaçant ne manque son tir, le légendaire président Gianni Agnelli rassura les sceptiques : « Restez calmes, il est serbe. »

    Jugovic réussit effectivement son tir à la perfection, plaçant le ballon hors de portée de Van der Sar, malgré sa grande envergure, dans le coin inférieur du but.

    La Juventus, portée notamment par Gianluca Vialli, Alessandro Del Piero, Antonio Conte, Didier Deschamps et Fabrizio Ravanelli, avait détrôné l’équipe de Louis van Gaal pour devenir reine d’Europe.

    Mais alors que les célébrations éclataient dans la capitale italienne et à Turin, des doutes naissaient déjà quant à la légitimité de cette victoire.

    Certains joueurs de l’Ajax avaient senti à l’époque que quelque chose n’allait pas. Il faudrait toutefois des années pour que leurs soupçons de dopage chez leurs adversaires soient confirmés, ternissant les exploits de cette grande équipe de la Juventus.

  • Se reconstruire après une catastrophe

    Roberto Baggio and Gianluca Vialli both of Juventus FC
    Getty Images Sport

    À la tête de la Juventus, Lippi a capitalisé sur les bases posées par Giovanni Trapattoni pour faire du club turinois un prétendant au titre européen.

    En 1985, la Juventus a réalisé l’exploit de battre en finale de la Coupe d’Europe, au stade du Heysel à Bruxelles, une équipe de Liverpool composée notamment de Kenny Dalglish, Ian Rush, Alan Hansen et Mark Lawrenson. Mais cette victoire a été éclipsée par la catastrophe qui a coûté la vie à 39 personnes et en a blessé 600 autres. Le bilan humain de cette soirée en Belgique était si lourd et si traumatisant que personne au club ne pouvait se remémorer ce succès avec joie. « Nous n’avons jamais vraiment considéré 1985 comme une victoire à cause du Heysel », a déclaré plus tard le vice-président Roberto Bettega.

    Éliminée prématurément lors des deux saisons suivantes, la Juventus a ensuite disparu de la plus prestigieuse compétition européenne pendant près d’une décennie. Elle a remporté la Coupe UEFA en 1990 et en 1993, puis retrouvé la finale deux ans plus tard, où elle s’est inclinée face à son rival italien, Parme. Mais la Ligue des champions restait son objectif ultime.

    En remplaçant Giovanni Trapattoni en 1994, Marcello Lippi a entrepris de reconstruire le club. L’été 1995 a été marqué par un profond remaniement : Roberto Baggio a été vendu à l’AC Milan dans le cadre d’un transfert record, Jurgen Kohler et Robert Jarni sont partis, tandis que Ciro Ferrara, Didier Deschamps et Paulo Sousa, entre autres, sont arrivés.

    Après avoir réalisé le doublé national dès sa première saison, Lippi a cherché à renforcer encore son équipe en recrutant trois joueurs à la Sampdoria, dont un certain Serbe souriant dont l’arrivée allait s’avérer décisive.

    Si la Juve a terminé deuxième de Serie A derrière l’AC Milan lors de la saison 1995-1996, elle était déterminée à retrouver sa place parmi l’élite européenne.

    Sa campagne européenne a très mal commencé : elle a encaissé un but dès la première minute de son premier match face à Dortmund, Andreas Moller, parti de la Juventus pour le Borussia Dortmund deux ans plus tôt, revenant lui jouer un mauvais tour.

    Ce n’était toutefois qu’un faux pas passager pour le club turinois. Del Piero a mené la remontée en offrant l’égalisation à Michele Padovano 10 minutes plus tard, avant que l’attaquant de 21 ans n’inscrive lui-même un superbe but d’une frappe enroulée, puis ne serve Conte pour sceller la victoire.

    La prestation décisive de Del Piero a lancé une série de matches irrésistible. Il a marqué lors de cinq rencontres consécutives, tandis que la Juventus a largement dominé les Rangers et le Steaua Bucarest pour remporter son groupe.

    L’équipe de Lippi a également prouvé qu’elle avait les ressources nécessaires pour rivaliser avec les géants historiques : après une défaite 1-0 au match aller contre le Real Madrid, elle s’est imposée 2-0 au retour au terme d’une prestation acharnée pour atteindre les demi-finales. Elle y a pris le dessus sur un Nantes combatif, 4-3 sur l’ensemble des deux matches, au terme d’une demi-finale haletante.

    « Nous n’avions peur de personne », a déclaré Vialli. « Une fois le Real Madrid battu, notre qualification pour la finale semblait presque inévitable. »

    Onze ans après la catastrophe qui reste encore aujourd’hui gravée dans le cœur et l’esprit des supporters de football, la Juve était prête à montrer qu’elle appartenait de nouveau à l’élite.

  • Avantage à la Juve

    SOC AJAX JUVENTUS
    AFP

    Un duel tendu face à l’Ajax s’est prolongé jusqu’au terme des 120 minutes avant qu’une séance de tirs au but ne décide de l’attribution du titre.

    À Rome, la Juventus trouvait sur sa route les champions d’Europe en titre de Van Gaal. Outre leur victoire en Supercoupe de l’UEFA et leur écrasante domination de l’Eredivisie en 1995-96, Van der Sar, Jari Litmanen, Patrick Kluivert, Edgar Davids, Danny Blind et les frères De Boer, entre autres, avaient de nouveau survolé leur parcours européen, ne manquant la victoire qu’à deux reprises avant de rejoindre la capitale italienne.

    La Juve avait bien conscience du défi qui l’attendait, Sergio Porrini désignant Litmanen comme la principale menace.

    « Il était sans aucun doute le plus dangereux. Il traversait une période où, dès qu’il touchait le ballon, il marquait. Et c’est d’ailleurs ce qu’il a fait. Les ailiers de ce 4-3-3 étaient aussi très bons, le Néerlandais Kiki Musampa et le Nigérian Finidi George. Ils pouvaient faire des dégâts en attaque, mais aussi concéder beaucoup en défense. »

    Mais l’enthousiasme de la jeunesse de l’Ajax avait désormais viré à l’arrogance, Van Gaal offrant une motivation supplémentaire à ses adversaires.

    Comme l’a raconté Ciro Ferrara : « Quelques jours avant la finale, on a demandé à l’entraîneur de l’Ajax, Van Gaal, qui gagnerait la Ligue des champions. Il a répondu : “Je ne sais pas qui va gagner, mais je sais que cette coupe repartira dans notre avion.” »

    L’Italien a ajouté : « Cette étincelle nous a donné l’élan dont nous avions besoin. »

    Après avoir galvanisé ses joueurs par un discours improvisé, Lippi les a envoyés sur le terrain avec ce message : « Neuf fois sur dix, ils gagnent, mais une sacrée fois, c’est notre tour. Et cette fois, c’est ce soir. »

    Ses mots ont eu un effet immédiat. Après seulement 12 minutes de jeu en finale, Frank de Boer a mal jugé un ballon de la tête et attendu que Van der Sar sorte le récupérer. Mais Ravanelli s’est glissé devant lui pour s’en emparer et le pousser dans le but vide.

    L’Ajax a toutefois bien réagi, et les paroles de Porrini se sont révélées prémonitoires lorsque le gardien Angelo Peruzzi a repoussé un coup franc de De Boer dans les pieds de Litmanen, qui a résisté à un défenseur avant de marquer de près.

    Aucune des deux équipes n’a réussi à faire la différence pendant le reste des 120 minutes d’un match intense. Tout s’est finalement joué aux tirs au but.

    Selon Lippi, Gianluca Vialli a refusé de tirer l’un des premiers, hanté par les souvenirs de ce même stade, où il avait joué avec l’Italie lors de la Coupe du monde.

    « À l’Olimpico, j’avais raté un penalty contre les États-Unis lors de la Coupe du monde 1990, et je m’étais cassé le pied en en tirant un autre contre la Roma », a-t-il confié au Corriere della Sera, expliquant pourquoi il voulait tirer le cinquième ou le sixième. « Ce soir-là, je savais que c’était ma dernière chance de remporter la Ligue des champions.

    « Sinon, imaginez les cauchemars ! »

    Lippi a expliqué : « Vialli gardait un mauvais souvenir de la finale contre Barcelone et cette finale lui tenait particulièrement à cœur. Il m’a dit : “Je tiens tellement à cette Ligue des champions que, si nous perdions parce que j’ai raté mon tir au but, je me suiciderais.” »

    La situation était similaire à l’Ajax, comme l’a reconnu Sonny Silooy : « Aucun de nous ne voulait tirer un penalty après la prolongation. Ça m’a vraiment déçu. Louis avait fait le tour de tout le monde. Des joueurs clés se sont défilés. »

    Ferrara, Gianluca Pessotto et Padovano ont transformé leurs tirs, tandis que le gardien Peruzzi s’est illustré dans les buts. Il a repoussé la première tentative de Davids, plaisantant plus tard sur le fait que le milieu « avait tiré droit sur moi ! », avant de plonger pour mettre en échec Sonny Silooy.

    À 3-2, tout était en place pour que Jugovic s’avance.

    Ses coéquipiers étaient nerveux et les dirigeants en tribune n’osaient pas regarder, mais Jugovic souriait. Il sentait que l’issue était déjà décidée.

    « J’étais certain de marquer ; je souriais parce que le destin m’avait choisi pour une victoire aussi importante, tant pour moi personnellement que pour la Juventus, un club qui l’attendait depuis tant d’années », a-t-il confié au Corriere della Serra.

    Van der Sar n’avait aucune chance d’arrêter le missile envoyé par Jugovic dans le petit filet.

  • Des soupçons surgissent immédiatement

    AC Siena v AS Roma - Serie A
    Getty Images Sport

    Certains joueurs de l’Ajax avaient des soupçons à l’égard de la Juventus après cette finale, mais ce n’est qu’à la suite de l’entretien fracassant de Zdenek Zeman qu’une enquête a été ouverte.

    Alors que le contingent de la Juventus explosait de joie, les joueurs de l’Ajax, épuisés, quittaient la pelouse du Stadio Olimpico avec un sentiment profondément troublant.

    Dans le vestiaire, Overmars prit Ronald de Boer à part pour lui faire part de ses inquiétudes.

    « Marc Overmars m’a très vite dit qu’il sentait que quelque chose n’allait pas », a-t-il confié à The Independent. « Il avait vu un adversaire dont le regard n’avait rien de normal. Il avait l’impression qu’il prenait quelque chose. »

    Il a ajouté : « Moi, je n’ai pas eu cette impression. Vous savez pourquoi ? Parce que je pars toujours du principe que personne ne ferait ça. Je n’en avais absolument pas conscience. Et si quelqu’un court plus vite, peut-être qu’il court simplement plus vite. Nous savions que la saison avait été longue pour nous. »

    L’Ajax n’avait d’autre choix que d’accepter la défaite et de passer à autre chose. La Juventus, elle, a ensuite atteint la finale de la Ligue des champions deux saisons de suite, s’inclinant face au Borussia Dortmund puis au Real Madrid.

    Puis, en août 1998, l’entraîneur de la Roma, Zdenek Zeman, a accordé un entretien retentissant à L'Espresso dans lequel il dénonçait les pratiques illicites de certaines équipes italiennes, visant tout particulièrement la Juventus. Le football italien doit « sortir de la pharmacie », a-t-il déclaré.

    « Je ne suis ni un démagogue ni un provocateur, a-t-il dit. Je suis un homme de sport. Je prête attention aux rumeurs et à l’état d’esprit ambiant. J’entends dire et je constate que, non seulement dans le cyclisme mais aussi dans le football, on essaie de compenser un manque de préparation avec des produits pharmaceutiques. Dans le football, il n’y a pas encore eu de scandale retentissant. Mais plus un sport est important, plus les dangers grandissent. Je connais de nombreux médecins qui sont passés du cyclisme au football. Je connais de nombreux clubs de Serie A qui emploient des pharmacologues. Nous devons empêcher le championnat de devenir comme le Tour de France. »

    Il a ajouté : « C’est une source d’étonnement qui commence avec Gianluca Vialli et va jusqu’à Alessandro Del Piero. Ayant moi-même pratiqué différents sports, je pensais autrefois que de tels résultats ne pouvaient être obtenus que grâce à la musculation, après des années et des années d’entraînement spécialisé. Je suis convaincu que le football est une activité d’une tout autre nature, du moins le football que je pratique, que je définirais en un seul mot : “positif”. »

    Zeman a reconnu que ses joueurs de la Lazio avaient pris différentes substances chimiques pour faciliter leur récupération ou leur donner un coup de pouce psychologique, mais a souligné : « J’ai l’impression que, ces derniers temps, les choses vont trop loin. La pression sur les joueurs devient de plus en plus forte. Et il est de plus en plus difficile de résister aux tentations de la pilule miracle… On parlait déjà des problèmes de drogue de [Diego] Maradona quand Naples l’a acheté au FC Barcelone. Je ne peux pas croire que son coéquipier Ciro Ferrara, qui ne s’est certainement pas distingué par ses bonnes manières lors de sa polémique avec moi, les ignorait. Maradona a continué à jouer comme un champion. Et il joue encore aujourd’hui. Mais j’aimerais rappeler à Ferrara que si l’on n’avait pas fermé les yeux, si quelqu’un avait pris sa toxicomanie au sérieux, on aurait pu lui éviter une situation aussi triste. Mais aujourd’hui, les affaires priment sur tout. Le monde du football est dominé par la finance, ainsi que par les pharmacies. »

    À la suite des accusations de Zeman, la police a perquisitionné les bureaux et le centre d’entraînement de la Juventus, découvrant 281 substances pharmaceutiques différentes. « Cela ressemble davantage à l’équipement d’un petit hôpital », témoignera plus tard un expert devant le tribunal.

    Si aucune de ces substances, principalement des anti-inflammatoires, des antidouleurs et des stimulants cardiaques, ne figurait alors sur la liste des produits interdits, les dossiers médicaux et les échantillons de sang saisis lors de la perquisition ont révélé des éléments compromettants.

    Lorsque le procureur Raffaele Guariniello a fait juger le médecin du club Riccardo Agricola et le directeur général Antonio Giraudo en 2004, le tribunal a fait appel à l’hématologue Dr Giuseppe d’Onofrio en qualité d’expert pour examiner ces échantillons.

    Ses conclusions étaient accablantes.

    « La variabilité que j’ai observée dans les données ne pouvait pas être considérée comme normale », a témoigné D’Onofrio.

    Il a expliqué que les fluctuations extrêmes du nombre de globules rouges et du taux d’hémoglobine au sein de l’effectif de la Juventus ne pouvaient s’expliquer que par des transfusions sanguines ou par l’utilisation d’érythropoïétine (EPO), une hormone de synthèse conçue pour augmenter l’apport d’oxygène aux muscles et améliorer l’endurance. D’Onofrio a témoigné qu’il était « pratiquement certain » que deux joueurs de la Juventus du milieu des années 1990 avaient pris de l’EPO, et « très probable » que sept autres en avaient pris. Les avocats de la Juventus ont toutefois soutenu que ses propos en termes de probabilité ne prouvaient rien au-delà de tout doute raisonnable.

    Pour avoir fourni aux joueurs de la Juventus de grandes quantités de produits destinés à améliorer leurs performances, le Dr Agricola a été reconnu coupable de fraude sportive et condamné à 22 mois de prison avec sursis, mais Giraudo et lui ont été acquittés en appel en 2005. Lorsque la Cour de cassation, la plus haute juridiction italienne, a réexaminé l’affaire deux ans plus tard, elle a annulé la décision de la cour d’appel, estimant que l’administration de produits pharmaceutiques pouvait effectivement constituer une fraude sportive au regard du droit italien. Toutefois, les faits s’étant produits entre 1994 et 1998, ils étaient prescrits.

    L’affaire était close.

  • Cela ne s’est pas arrêté là.

    Fabrizio Ravanelli of Juventus celebrates UEFA European Cup Final 1996
    Hulton Archive

    L’amertume de l’Ajax persiste, mais ce titre de Ligue des champions appartient toujours à la Juventus

    Une question cruciale planait sur le football européen : si les joueurs de la Juventus utilisaient systématiquement des produits dopants, pourquoi aucun joueur n’avait-il été contrôlé positif aux alentours de la finale de 1996 ?

    La réponse a finalement émergé en 2013, dans un épisode marquant de la série documentaire néerlandaise Andere Tijden Sport. Le procureur Guariniello y a révélé devant la caméra que son enquête avait établi que les échantillons antidopage envoyés au laboratoire officiel de Rome après des matches de Serie A et de compétitions européennes n’avaient tout simplement jamais été analysés. L’ancien directeur de ce laboratoire, aujourd’hui disparu, l’a confirmé dans le documentaire.

    D’Onofrio et son collègue scientifique Alessandro Donati ont réanalysé les données sanguines relatives précisément à la semaine de la finale de mai 1996 à Rome. Ils étaient convaincus que les paramètres sanguins prouvaient qu’il était pratiquement certain que les joueurs de la Juventus avaient été préparés à l’EPO.

    « Waouh, c’est étrange. Ça ne me rassure pas », a déclaré Finidi George au sujet de ces révélations. « Pas un seul joueur, mais plusieurs joueurs de l’équipe. Si six ou sept joueurs jouent comme ça dans ce match, c’est une énorme tricherie. »

    La rivalité entre l’Ajax et la Juventus n’a pas disparu, mais elle est restée en sommeil jusqu’en 2019, lorsque les deux équipes se sont retrouvées en quarts de finale de la compétition.

    David Endt, ancien directeur général de l’Ajax, a déclaré que le club néerlandais voulait prendre sa revanche après avoir perdu contre une équipe « un peu dopée ». Il a ensuite confié à The Independent qu’il était toujours « amer » et « écœuré » par cette défaite.

    L’ancien joueur de la Juventus Alessio Tacchinardi a répliqué : « J’ai entendu les déclarations du si célèbre David Endt et je peux seulement dire qu’il devrait avoir honte de lui. Honte à vous ! Cette équipe a travaillé dur dès le premier jour de la préparation d’avant-saison pour ramener la Ligue des champions à Turin, et nous avons réalisé ce rêve.

    « J’espère surtout que ses paroles motiveront encore davantage nos joueurs à éliminer une nouvelle fois l’Ajax. Quelle honte ! »

    L’ancien défenseur Ferrara a ajouté : « Je tiens à souligner qu’Endt nous a beaucoup aidés à remporter cette victoire. Quelques jours avant la finale, on a demandé à l’entraîneur Louis van Gaal qui gagnerait la Ligue des champions. Il a répondu : “Je ne sais pas, mais ce trophée rentrera dans notre avion.”

    « Eh bien, en tant que responsable de la communication de l’équipe, Endt devrait savoir que cette déclaration nous a vraiment galvanisés. »

    Toujours remontés et en colère face aux accusations, la Juventus et ses supporters continuent de se souvenir de cette soirée à Rome comme d’une rédemption. Une victoire bâtie sur la vision de Lippi, les exploits de Peruzzi et le penalty de Jugovic. Le moment où le club a reconquis le trophée le plus prestigieux du football européen, libéré du chagrin lié au Heysel.

    Pour l’Ajax et beaucoup d’autres à travers l’Europe, ce triomphe reste toutefois marqué d’un astérisque.