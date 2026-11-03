La finale controversée : comment la Juventus a détrôné l’Ajax, roi de la Ligue des champions, et suscité des accusations de dopage controversées

Alors que le contingent de la Juventus explosait de joie, les joueurs de l’Ajax, épuisés, quittaient la pelouse du Stadio Olimpico avec un sentiment profondément troublant.

Dans le vestiaire, Overmars prit Ronald de Boer à part pour lui faire part de ses inquiétudes.

« Marc Overmars m’a très vite dit qu’il sentait que quelque chose n’allait pas », a-t-il confié à The Independent. « Il avait vu un adversaire dont le regard n’avait rien de normal. Il avait l’impression qu’il prenait quelque chose. »

Il a ajouté : « Moi, je n’ai pas eu cette impression. Vous savez pourquoi ? Parce que je pars toujours du principe que personne ne ferait ça. Je n’en avais absolument pas conscience. Et si quelqu’un court plus vite, peut-être qu’il court simplement plus vite. Nous savions que la saison avait été longue pour nous. »

L’Ajax n’avait d’autre choix que d’accepter la défaite et de passer à autre chose. La Juventus, elle, a ensuite atteint la finale de la Ligue des champions deux saisons de suite, s’inclinant face au Borussia Dortmund puis au Real Madrid.

Puis, en août 1998, l’entraîneur de la Roma, Zdenek Zeman, a accordé un entretien retentissant à L'Espresso dans lequel il dénonçait les pratiques illicites de certaines équipes italiennes, visant tout particulièrement la Juventus. Le football italien doit « sortir de la pharmacie », a-t-il déclaré.

« Je ne suis ni un démagogue ni un provocateur, a-t-il dit. Je suis un homme de sport. Je prête attention aux rumeurs et à l’état d’esprit ambiant. J’entends dire et je constate que, non seulement dans le cyclisme mais aussi dans le football, on essaie de compenser un manque de préparation avec des produits pharmaceutiques. Dans le football, il n’y a pas encore eu de scandale retentissant. Mais plus un sport est important, plus les dangers grandissent. Je connais de nombreux médecins qui sont passés du cyclisme au football. Je connais de nombreux clubs de Serie A qui emploient des pharmacologues. Nous devons empêcher le championnat de devenir comme le Tour de France. »

Il a ajouté : « C’est une source d’étonnement qui commence avec Gianluca Vialli et va jusqu’à Alessandro Del Piero. Ayant moi-même pratiqué différents sports, je pensais autrefois que de tels résultats ne pouvaient être obtenus que grâce à la musculation, après des années et des années d’entraînement spécialisé. Je suis convaincu que le football est une activité d’une tout autre nature, du moins le football que je pratique, que je définirais en un seul mot : “positif”. »

Zeman a reconnu que ses joueurs de la Lazio avaient pris différentes substances chimiques pour faciliter leur récupération ou leur donner un coup de pouce psychologique, mais a souligné : « J’ai l’impression que, ces derniers temps, les choses vont trop loin. La pression sur les joueurs devient de plus en plus forte. Et il est de plus en plus difficile de résister aux tentations de la pilule miracle… On parlait déjà des problèmes de drogue de [Diego] Maradona quand Naples l’a acheté au FC Barcelone. Je ne peux pas croire que son coéquipier Ciro Ferrara, qui ne s’est certainement pas distingué par ses bonnes manières lors de sa polémique avec moi, les ignorait. Maradona a continué à jouer comme un champion. Et il joue encore aujourd’hui. Mais j’aimerais rappeler à Ferrara que si l’on n’avait pas fermé les yeux, si quelqu’un avait pris sa toxicomanie au sérieux, on aurait pu lui éviter une situation aussi triste. Mais aujourd’hui, les affaires priment sur tout. Le monde du football est dominé par la finance, ainsi que par les pharmacies. »

À la suite des accusations de Zeman, la police a perquisitionné les bureaux et le centre d’entraînement de la Juventus, découvrant 281 substances pharmaceutiques différentes. « Cela ressemble davantage à l’équipement d’un petit hôpital », témoignera plus tard un expert devant le tribunal.

Si aucune de ces substances, principalement des anti-inflammatoires, des antidouleurs et des stimulants cardiaques, ne figurait alors sur la liste des produits interdits, les dossiers médicaux et les échantillons de sang saisis lors de la perquisition ont révélé des éléments compromettants.

Lorsque le procureur Raffaele Guariniello a fait juger le médecin du club Riccardo Agricola et le directeur général Antonio Giraudo en 2004, le tribunal a fait appel à l’hématologue Dr Giuseppe d’Onofrio en qualité d’expert pour examiner ces échantillons.

Ses conclusions étaient accablantes.

« La variabilité que j’ai observée dans les données ne pouvait pas être considérée comme normale », a témoigné D’Onofrio.

Il a expliqué que les fluctuations extrêmes du nombre de globules rouges et du taux d’hémoglobine au sein de l’effectif de la Juventus ne pouvaient s’expliquer que par des transfusions sanguines ou par l’utilisation d’érythropoïétine (EPO), une hormone de synthèse conçue pour augmenter l’apport d’oxygène aux muscles et améliorer l’endurance. D’Onofrio a témoigné qu’il était « pratiquement certain » que deux joueurs de la Juventus du milieu des années 1990 avaient pris de l’EPO, et « très probable » que sept autres en avaient pris. Les avocats de la Juventus ont toutefois soutenu que ses propos en termes de probabilité ne prouvaient rien au-delà de tout doute raisonnable.

Pour avoir fourni aux joueurs de la Juventus de grandes quantités de produits destinés à améliorer leurs performances, le Dr Agricola a été reconnu coupable de fraude sportive et condamné à 22 mois de prison avec sursis, mais Giraudo et lui ont été acquittés en appel en 2005. Lorsque la Cour de cassation, la plus haute juridiction italienne, a réexaminé l’affaire deux ans plus tard, elle a annulé la décision de la cour d’appel, estimant que l’administration de produits pharmaceutiques pouvait effectivement constituer une fraude sportive au regard du droit italien. Toutefois, les faits s’étant produits entre 1994 et 1998, ils étaient prescrits.

L’affaire était close.