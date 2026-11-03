La finale controversée : comment la Juventus a détrôné l’Ajax, roi de la Ligue des champions, et suscité des accusations de dopage controversées

À Rome, la Juventus trouvait sur sa route les champions d’Europe en titre de Van Gaal. Outre leur victoire en Supercoupe de l’UEFA et leur écrasante domination de l’Eredivisie en 1995-96, Van der Sar, Jari Litmanen, Patrick Kluivert, Edgar Davids, Danny Blind et les frères De Boer, entre autres, avaient de nouveau survolé leur parcours européen, ne manquant la victoire qu’à deux reprises avant de rejoindre la capitale italienne.
La Juve avait bien conscience du défi qui l’attendait, Sergio Porrini désignant Litmanen comme la principale menace.
« Il était sans aucun doute le plus dangereux. Il traversait une période où, dès qu’il touchait le ballon, il marquait. Et c’est d’ailleurs ce qu’il a fait. Les ailiers de ce 4-3-3 étaient aussi très bons, le Néerlandais Kiki Musampa et le Nigérian Finidi George. Ils pouvaient faire des dégâts en attaque, mais aussi concéder beaucoup en défense. »
Mais l’enthousiasme de la jeunesse de l’Ajax avait désormais viré à l’arrogance, Van Gaal offrant une motivation supplémentaire à ses adversaires.
Comme l’a raconté Ciro Ferrara : « Quelques jours avant la finale, on a demandé à l’entraîneur de l’Ajax, Van Gaal, qui gagnerait la Ligue des champions. Il a répondu : “Je ne sais pas qui va gagner, mais je sais que cette coupe repartira dans notre avion.” »
L’Italien a ajouté : « Cette étincelle nous a donné l’élan dont nous avions besoin. »
Après avoir galvanisé ses joueurs par un discours improvisé, Lippi les a envoyés sur le terrain avec ce message : « Neuf fois sur dix, ils gagnent, mais une sacrée fois, c’est notre tour. Et cette fois, c’est ce soir. »
Ses mots ont eu un effet immédiat. Après seulement 12 minutes de jeu en finale, Frank de Boer a mal jugé un ballon de la tête et attendu que Van der Sar sorte le récupérer. Mais Ravanelli s’est glissé devant lui pour s’en emparer et le pousser dans le but vide.
L’Ajax a toutefois bien réagi, et les paroles de Porrini se sont révélées prémonitoires lorsque le gardien Angelo Peruzzi a repoussé un coup franc de De Boer dans les pieds de Litmanen, qui a résisté à un défenseur avant de marquer de près.
Aucune des deux équipes n’a réussi à faire la différence pendant le reste des 120 minutes d’un match intense. Tout s’est finalement joué aux tirs au but.
Selon Lippi, Gianluca Vialli a refusé de tirer l’un des premiers, hanté par les souvenirs de ce même stade, où il avait joué avec l’Italie lors de la Coupe du monde.
« À l’Olimpico, j’avais raté un penalty contre les États-Unis lors de la Coupe du monde 1990, et je m’étais cassé le pied en en tirant un autre contre la Roma », a-t-il confié au Corriere della Sera, expliquant pourquoi il voulait tirer le cinquième ou le sixième. « Ce soir-là, je savais que c’était ma dernière chance de remporter la Ligue des champions.
« Sinon, imaginez les cauchemars ! »
Lippi a expliqué : « Vialli gardait un mauvais souvenir de la finale contre Barcelone et cette finale lui tenait particulièrement à cœur. Il m’a dit : “Je tiens tellement à cette Ligue des champions que, si nous perdions parce que j’ai raté mon tir au but, je me suiciderais.” »
La situation était similaire à l’Ajax, comme l’a reconnu Sonny Silooy : « Aucun de nous ne voulait tirer un penalty après la prolongation. Ça m’a vraiment déçu. Louis avait fait le tour de tout le monde. Des joueurs clés se sont défilés. »
Ferrara, Gianluca Pessotto et Padovano ont transformé leurs tirs, tandis que le gardien Peruzzi s’est illustré dans les buts. Il a repoussé la première tentative de Davids, plaisantant plus tard sur le fait que le milieu « avait tiré droit sur moi ! », avant de plonger pour mettre en échec Sonny Silooy.
À 3-2, tout était en place pour que Jugovic s’avance.
Ses coéquipiers étaient nerveux et les dirigeants en tribune n’osaient pas regarder, mais Jugovic souriait. Il sentait que l’issue était déjà décidée.
« J’étais certain de marquer ; je souriais parce que le destin m’avait choisi pour une victoire aussi importante, tant pour moi personnellement que pour la Juventus, un club qui l’attendait depuis tant d’années », a-t-il confié au Corriere della Serra.
Van der Sar n’avait aucune chance d’arrêter le missile envoyé par Jugovic dans le petit filet.