La coupe de cheveux radicale d’Erling Haaland n’a fait que renforcer la marque personnelle florissante de la star de Manchester City
À la veille de la nouvelle saison de Premier League, Erling Haaland a fait exploser internet, mais son geste viral n’avait rien à voir avec le football ni avec ses habituels exploits complètement délirants devant le but. Sur sa chaîne YouTube, la star de Manchester City et de la Norvège a partagé une vidéo montrant quelque chose qu’il fallait voir pour le croire : sa première vraie coupe de cheveux depuis 2021.
Le joueur de 25 ans était devenu indissociable de son impressionnante crinière de style viking, faite de longs cheveux blonds ondulants, qu’il portait en chignon, avec les côtés et l’arrière du crâne rasés de près pour encore plus d’impact.
Mais sa célèbre chevelure n’est plus, puisqu’il a troqué son look signature contre ce qui s’apparente presque à une coupe rasée. Reste à savoir comment ce changement radical affectera la « marque Haaland ». Et s’agit-il vraiment de cette « perte d’aura » que beaucoup sur internet y voient ?
Nouveau look
Haaland arborait les cheveux longs depuis cinq ans, depuis qu’il avait commencé à les laisser pousser lors de son ascension fulgurante au Borussia Dortmund. Au moment de son arrivée à Manchester City à l’été 2022, il avait déjà sa coiffure emblématique avec une queue-de-cheval.
Selon ses propres mots, l’attaquant estimait qu’il était « temps de changer ». Dans sa vidéo YouTube, il a révélé qu’il envisageait en réalité de tout couper depuis la fin du parcours de la Norvège en Coupe du monde, stoppé au stade des quarts de finale au début du mois de juillet. « J’étais tellement occupé que je ne l’ai pas fait », explique-t-il.
Il a finalement attendu la veille de son premier match de la saison de Premier League pour opérer sa transformation, partageant stratégiquement la vidéo le même jour que la rencontre de City contre Bournemouth à l’Etihad Stadium.
Dans cet extrait de sept minutes, il insiste sur le fait qu’il veut une coupe « vraiment très courte » avant l’arrivée d’un coiffeur, puis le spectateur assiste aux différentes étapes hilarantes de cette coupe extrême, tandis que la petite amie de Haaland, Isabel Haugseng Johansen, regarde la scène avec incrédulité.
En expliquant ce nouveau look marquant à ESPN Brazil après la victoire de City contre Coventry le week-end dernier, l’avant-centre a déclaré : « C’est beaucoup plus facile. Je pense qu’il était temps de changer. Ça me plaît. Bien sûr, mes cheveux longs me manquent, mais il était temps de changer et, jusqu’ici, j’apprécie. Ils vont repousser et redevenir longs, j’espère. »
Réception coupée
« J’ai hâte que les fans voient ça », a lancé Haaland avec un grand sourire, en plein milieu de sa coupe, avant d’imiter le chant « Who the f*cking hell is that?! ». « Je veux que les fans de Man City chantent ça demain ! », a-t-il ajouté en riant tout seul.
Si sa nouvelle coiffure a logiquement suscité une réaction positive des fidèles de l’Etihad lors de la journée d’ouverture, la réponse dans certains coins d’internet a été nettement moins flatteuse. Après ne pas avoir trouvé le chemin des filets contre Bournemouth, un Haaland fraîchement tondu a été accusé en ligne de subir une prétendue « perte d’aura », beaucoup estimant qu’il avait perdu son côté intimidant après être passé à la tondeuse.
D’autres critiques ont été formulées sur un ton plus léger. Dans sa vidéo YouTube, Haaland a appelé en FaceTime le légendaire ancien attaquant de l’AC Milan et de Manchester United Zlatan Ibrahimovic, ainsi que Jack Grealish, prêté par Man City, pour connaître leurs réactions. Le premier lui demande : « What the f*ck have you done?! » et si le Norvégien a perdu un pari, tandis que son désormais ex-coéquipier à City lui dit qu’il fait « à peine 10 ans, bordel ».
Zlatan avait auparavant dit à son collègue attaquant de ne jamais se couper les cheveux, car ils étaient la source de sa force, en référence au personnage biblique Samson.
La sensation YouTube
Cependant, quiconque croit réellement que cette coupe de cheveux radicale affectera négativement soit « Brand Haaland », soit les capacités de la machine à buts sur le terrain, se trompe lourdement. Au contraire, la viralité qu’il a obtenue en partageant la vidéo n’est qu’un marqueur de son aura mondiale grandissante.
Le clip complet sur YouTube a désormais été vu environ 9,5 millions de fois, tandis que beaucoup d’autres auront regardé et commenté des extraits sur Instagram, TikTok et d’autres plateformes de réseaux sociaux. Une série de photos des coulisses de cette coupe de cheveux a, à elle seule, récolté plus de 14 millions de likes.
Haaland ne s’est aventuré dans l’univers de YouTube qu’en octobre 2025, mais il compte déjà près de 4,5 millions d’abonnés, cumulant plus de 224 millions de vues sur ses vidéos courtes et longues, son personnage affable et malicieux ainsi que ses qualités de footballeur garantissant pratiquement le succès de sa chaîne.
Les personnes qui apparaissent dans la vidéo sont une autre indication de son influence considérable. Haaland a les numéros de Noel Gallagher, Zlatan, Grealish et Pep Guardiola dans son répertoire de stars, et quand il a appelé, ils ont répondu.
S’il y avait encore le moindre doute, il convient aussi de noter que le joueur de 25 ans a clairement retrouvé son efficacité devant le but après être resté muet lors de la journée d’ouverture. Avec son nouveau look, Haaland a ensuite inscrit cinq buts lors de ses trois apparitions suivantes, dont un doublé en Ligue des champions contre Porto en milieu de semaine.
L’Amérique est en train de craquer...
Cet été encore, la popularité grandissante de Haaland a reçu un coup d'accélérateur majeur lorsqu'il a saisi l'occasion de conquérir les États-Unis et de démontrer enfin ses qualités sur la plus grande des scènes.
La Norvège a débarqué aux États-Unis après s'être qualifiée pour sa première Coupe du monde en 28 ans, et elle a confirmé son statut d'outsider grâce en grande partie aux exploits de son prolifique numéro 9. Aux côtés de ses coéquipiers et de leur célébration virale de rame viking, Haaland a frappé les esprits sur et en dehors du terrain, en marquant sept fois en cinq apparitions lors du parcours de son pays jusqu'en quarts de finale, dont un doublé sensationnel lors de l'incroyable victoire en huitièmes de finale contre le Brésil, quintuple champion du monde.
Il a aussi trouvé le temps de publier plusieurs vlogs en coulisses de son séjour aux États-Unis, qui sont devenus viraux alors qu'il profitait du fait de pouvoir vivre son quotidien relativement incognito, notamment en adoptant la culture cowboy à Dallas et en goûtant des spécialités de New York. Cela a déclenché une vague aussi étrange qu'insolite de vidéos générées par l'IA mettant en scène Haaland en personnage de dessin animé, en viking et plus encore. Haaland a prolongé l'élan en rentrant chez lui avec un raton laveur naturalisé à 750 $ en souvenir.
Son image a grandi de façon exponentielle à mesure que son pays avançait dans le tournoi, portée par ses buts et ses frasques en dehors du terrain, et il a désormais gagné environ 36 millions de nouveaux abonnés sur Instagram depuis le début du tournoi, soit plus de six fois la population de la nation qu'il représentait.
Haaland a reconnu ensuite que la Coupe du monde avait « changé sa vie ». Interrogé à l'époque sur sa réputation grandissante, Haaland a déclaré : « Je pense que c'est une bonne chose, parce que j'aime les Américains, je les trouve aussi plutôt hilarants, ils sont drôles. »
Il a ajouté auprès du média norvégien VG : « Cela a été les semaines les plus incroyables et le voyage que j'ai vécu de toute ma vie. Tout a été complètement surréaliste, il est difficile de réaliser maintenant. On se sent un peu vide. Si je repense rapidement à ces 40 jours, c'était complètement fou. »
Le média d'information américain historique ABC l'a qualifié de « sensation mondiale du football sur et en dehors du terrain » qui avait « transcendé le tournoi grâce à sa personnalité unique », tandis que NBC a surnommé l'attaquant « le MVP du petit écran ».
...Et Internet
Il semble que sa coiffure emblématique faisait partie de son attrait. Selon les données de recherche Google analysées par la plateforme de réservation chez les barbiers Fresha, les recherches pour « Haaland hair » ont bondi de 516 % pour atteindre 266 000 recherches mensuelles pendant la Coupe du monde. Globalement, ellesont augmenté de 3 667 % au cours de l'année écoulée, avec 130 000 recherches rien que sur le mois dernier environ.
Les experts estiment qu'il n'est donc guère surprenant que le grand coup de ciseaux de Haaland ait enflammé Internet, et ils ne s'attendent pas à ce que sa nouvelle coupe courte ait la moindre incidence sur sa marque en plein essor.
Fresha Danielle Louise, spécialiste des cheveux et de la beauté, a déclaré : « Les cheveux de Haaland étaient devenus instantanément reconnaissables, particulièrement pendant la Coupe du monde, donc il n'est pas surprenant que le fait de les couper ait provoqué une telle réaction.
« Les footballeurs influencent les coiffures masculines depuis des générations, mais Haaland était intéressant parce que son style était complètement différent des dégradés et des coupes très courtes que l'on a vu dominer les soins masculins. Les chiffres des recherches montrent à quel point il y avait de l'intérêt pour ses cheveux plus longs.
« Maintenant qu'il a pris une direction complètement opposée, je m'attends à ce que beaucoup d'hommes regardent aussi sa nouvelle coupe. »
Rester fluide
Quelqu’un qui peut attester de la force qu’il y a à changer régulièrement de look, et dont la marque n’en a certainement pas souffert, c’est David Beckham, qui avait le sens des affaires, le physique et la personnalité pour faire en sorte que son héritage dépasse sa carrière de footballeur.
L’ancienne superstar de Manchester United, du Real Madrid et de l’Angleterre a arboré au fil des années une variété de coiffures célèbres, et parfois tristement célèbres, parmi lesquelles ses cheveux mi-longs avec raie au milieu, ses tresses africaines mal inspirées et sa crête, une queue de cheval à la Haaland et, bien sûr, une coupe rasée.
Chaque changement d’apparence de Beckham devenait un événement médiatique, et Haaland a déjà reproduit cela en devenant viral avec sa première grande coupe. Interrogé sur le nouveau look de l’attaquant sur CBS en milieu de semaine, Beckham a déclaré : « Je trouve en fait que ça lui va très bien. Nouvelle saison, nouvelle coupe de cheveux, il marque toujours les mêmes buts », avant d’ajouter que la coupe rasée était sa coiffure préférée de toutes, pour sa simplicité.
Haaland aussi a clairement reconnu la nécessité de bâtir une marque personnelle qui le fera perdurer bien au-delà de sa carrière de joueur. Il y a assurément quelque chose à dire sur le fait de garder les choses fraîches pour tenir son public en haleine, et dans la vidéo YouTube, il a laissé entendre qu’il ne garderait pas les cheveux courts longtemps.
En regardant d’anciennes photos de lui pour préparer sa grande coupe, l’attaquant en a montré une datant d’octobre 2020 sur laquelle il porte des cheveux blonds mi-longs, coiffés avec une raie au milieu et un bandeau. « Jack Grealish ! Qu’est-ce que vous en pensez ? », a-t-il lancé. « J’ai hâte de retrouver cette coiffure parce que je l’aime bien, ni longue, ni courte, entre les deux. »
Mastodonte
S’il a peut-être perdu un peu de son aura viking, une chose est claire : il ne faut pas s’attendre à ce que l’image de marque de Haaland en souffre, malgré la disparition de ses emblématiques longues mèches. Au contraire, ce coup de buzz involontaire autour de sa nouvelle coupe n’a fait qu’alimenter encore davantage l’engouement qui l’entoure, alors que sa notoriété explose à travers le monde.
« Il y a quelque chose de très sûr de soi dans le fait de tout enlever et de laisser le visage parler », a déclaré Maxwell Oakley, cofondateur du barbier de luxe londonien Supply 91, à GQ.
« Le nouveau look de Haaland en est l’exemple parfait : il change complètement son apparence, tout en le rendant, d’une certaine manière, encore plus marquant. Le contraste avec ses longs cheveux emblématiques est en grande partie la raison pour laquelle cela attire autant l’attention. C’est presque comme une remise à zéro. »
Après avoir conquis l’Amérique durant l’été, au milieu du succès de sa chaîne YouTube et de ses exploits répétés devant le but en club comme en sélection, Haaland est devenu un véritable rouleau compresseur sur et en dehors des terrains. Une nouvelle coupe de cheveux ne va certainement pas le ralentir.