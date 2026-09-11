La coupe de cheveux radicale d’Erling Haaland n’a fait que renforcer la marque personnelle florissante de la star de Manchester City

Cet été encore, la popularité grandissante de Haaland a reçu un coup d'accélérateur majeur lorsqu'il a saisi l'occasion de conquérir les États-Unis et de démontrer enfin ses qualités sur la plus grande des scènes.

La Norvège a débarqué aux États-Unis après s'être qualifiée pour sa première Coupe du monde en 28 ans, et elle a confirmé son statut d'outsider grâce en grande partie aux exploits de son prolifique numéro 9. Aux côtés de ses coéquipiers et de leur célébration virale de rame viking, Haaland a frappé les esprits sur et en dehors du terrain, en marquant sept fois en cinq apparitions lors du parcours de son pays jusqu'en quarts de finale, dont un doublé sensationnel lors de l'incroyable victoire en huitièmes de finale contre le Brésil, quintuple champion du monde.

Il a aussi trouvé le temps de publier plusieurs vlogs en coulisses de son séjour aux États-Unis, qui sont devenus viraux alors qu'il profitait du fait de pouvoir vivre son quotidien relativement incognito, notamment en adoptant la culture cowboy à Dallas et en goûtant des spécialités de New York. Cela a déclenché une vague aussi étrange qu'insolite de vidéos générées par l'IA mettant en scène Haaland en personnage de dessin animé, en viking et plus encore. Haaland a prolongé l'élan en rentrant chez lui avec un raton laveur naturalisé à 750 $ en souvenir.

Son image a grandi de façon exponentielle à mesure que son pays avançait dans le tournoi, portée par ses buts et ses frasques en dehors du terrain, et il a désormais gagné environ 36 millions de nouveaux abonnés sur Instagram depuis le début du tournoi, soit plus de six fois la population de la nation qu'il représentait.

Haaland a reconnu ensuite que la Coupe du monde avait « changé sa vie ». Interrogé à l'époque sur sa réputation grandissante, Haaland a déclaré : « Je pense que c'est une bonne chose, parce que j'aime les Américains, je les trouve aussi plutôt hilarants, ils sont drôles. »

Il a ajouté auprès du média norvégien VG : « Cela a été les semaines les plus incroyables et le voyage que j'ai vécu de toute ma vie. Tout a été complètement surréaliste, il est difficile de réaliser maintenant. On se sent un peu vide. Si je repense rapidement à ces 40 jours, c'était complètement fou. »

Le média d'information américain historique ABC l'a qualifié de « sensation mondiale du football sur et en dehors du terrain » qui avait « transcendé le tournoi grâce à sa personnalité unique », tandis que NBC a surnommé l'attaquant « le MVP du petit écran ».