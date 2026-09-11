Cet été encore, la popularité toujours croissante de Haaland a reçu un sérieux coup d'accélérateur lorsqu'il a saisi l'occasion de conquérir les États-Unis et de démontrer enfin ses qualités sur la plus grande des scènes.

La Norvège a débarqué aux États-Unis après s'être qualifiée pour sa première Coupe du monde en 28 ans, et elle a confirmé son statut d'outsider avant le tournoi, en grande partie grâce aux exploits de son prolifique numéro 9. Aux côtés de ses coéquipiers et de leur célébration virale en rame viking, Haaland a captivé les esprits sur et en dehors du terrain, inscrivant sept buts en cinq apparitions lors du parcours de son pays jusqu'en quarts de finale, dont un doublé sensationnel lors de l'incroyable victoire en huitièmes de finale contre le Brésil, quintuple champion du monde.

Il a également pris le temps de publier plusieurs vlogs en coulisses de son séjour aux États-Unis, devenus viraux, alors qu'il savourait le fait de pouvoir mener une vie quotidienne relativement inaperçue, notamment en adoptant la culture cowboy à Dallas et en goûtant des spécialités new-yorkaises. Cela a provoqué une vague étrange de vidéos d'IA mettant en scène Haaland en personnage de dessin animé, en viking et plus encore. Haaland a poursuivi sur sa lancée en rentrant chez lui avec un raton laveur empaillé à 750 $ en souvenir.

Sa notoriété a grandi de façon exponentielle à mesure que son pays avançait dans la compétition, portée par ses buts et ses frasques en dehors du terrain, et il a désormais gagné environ 36 millions de nouveaux abonnés sur Instagram depuis le début du tournoi, soit plus de six fois la population de la nation qu'il représentait.

Haaland a reconnu ensuite que la Coupe du monde avait « changé sa vie ». Interrogé à l'époque sur sa réputation grandissante, Haaland a déclaré : « Je pense que c'est une bonne chose, parce que j'aime les Américains, je pense aussi qu'ils sont plutôt hilarants, ils sont drôles. »

Il a ajouté au média norvégien VG : « Ça a été les semaines les plus incroyables et le parcours que j'ai vécu dans toute ma vie. Ça a été complètement surréaliste, c'est difficile à réaliser maintenant. On se sent un peu vide. Si je repense rapidement à ces 40 jours, ça a été complètement fou. »

Le média américain historique ABC l'a qualifié de « sensation mondiale du football sur et en dehors du terrain » qui avait « transcendé le tournoi par sa personnalité unique », tandis que NBC a surnommé l'attaquant « le MVP du petit écran ».