La coupe de cheveux radicale d’Erling Haaland n’a fait que renforcer la marque personnelle en plein essor de la star de Manchester City
À la veille de la nouvelle saison de Premier League, Erling Haaland a enflammé internet, mais son geste viral n’avait rien à voir avec le football ni avec ses habituels exploits complètement fous devant le but. Sur sa chaîne YouTube, la star de Manchester City et de la Norvège a partagé une vidéo montrant quelque chose qu’il fallait voir pour le croire : sa première vraie coupe de cheveux depuis 2021.
À 25 ans, il était devenu indissociable de son impressionnante crinière de style viking, faite de longs cheveux blonds flottants, qu’il portait en chignon avec les côtés et l’arrière de la tête rasés de près pour un effet encore plus marquant.
Mais sa célèbre chevelure n’est plus, puisqu’il a troqué son look emblématique pour ce qui ressemble presque à une coupe rasée. Reste à savoir comment ce changement radical affectera la « marque Haaland ». Et s’agit-il vraiment de cette « perte d’aura » que beaucoup en ligne semblent y voir ?
Nouveau look
Haaland portait les cheveux longs depuis cinq ans, depuis qu’il avait commencé à se les laisser pousser lors de son ascension fulgurante au Borussia Dortmund. Au moment de son arrivée à Manchester City à l’été 2022, il arborait déjà sa coiffure signature en queue-de-cheval.
Selon ses propres mots, l’attaquant estimait qu’il était « temps de changer ». Dans sa vidéo YouTube, il a révélé qu’il envisageait en réalité de tout couper depuis la fin du parcours de la Norvège à la Coupe du monde, au stade des quarts de finale, au début du mois de juillet. « J’étais tellement occupé que je ne l’ai pas fait », explique-t-il.
Il a finalement attendu la veille de son premier match de la saison de Premier League pour opérer sa transformation, partageant stratégiquement la vidéo le même jour que celui où City affrontait Bournemouth à l’Etihad Stadium.
Dans cette séquence de sept minutes, il insiste sur le fait qu’il veut une coupe très courte avant qu’un coiffeur n’arrive, puis le spectateur assiste aux différentes étapes hilarantes de cette coupe extrême, sous le regard incrédule de la compagne de Haaland, Isabel Haugseng Johansen.
En expliquant ce nouveau look saisissant à ESPN Brazil après la victoire de City contre Coventry le week-end dernier, l’avant-centre a déclaré : « C’est beaucoup plus simple. Je pense qu’il était temps de changer. J’aime bien. Bien sûr, mes cheveux longs me manquent, mais il était temps de changer et, jusqu’ici, ça me plaît. Ils repousseront et redeviendront longs, je l’espère. »
Réception de coupe
« J’ai hâte que les supporters voient ça », a lancé Haaland, tout sourire, en plein milieu de sa coupe de cheveux, avant d’imiter le chant « Who the f*cking hell is that?! ». « Je veux que les supporters de Man City chantent ça demain ! », a-t-il ajouté en riant tout seul.
Si son nouveau look a inévitablement suscité une réaction positive de la part du public de l’Etihad lors de la première journée, la réaction dans certains coins d’internet a été un peu moins flatteuse. Après avoir échoué à trouver le chemin des filets contre Bournemouth, Haaland, tout juste passé chez le coiffeur, a été accusé en ligne de subir une soi-disant « perte d’aura », beaucoup affirmant qu’il avait perdu son côté intimidant après avoir sorti la tondeuse.
D’autres critiques ont été plus taquines. Dans sa vidéo YouTube, Haaland a appelé en FaceTime le légendaire ancien attaquant de l’AC Milan et de Manchester United Zlatan Ibrahimovic, ainsi que Jack Grealish, prêté par Man City, pour avoir leurs réactions. Le premier lui demande : « What the f*ck have you done?! » et si le Norvégien a perdu un pari, tandis que son désormais ancien coéquipier à City lui dit qu’il a « à peine f*cking 10 ans ».
Zlatan avait auparavant dit à son collègue attaquant de ne jamais se couper les cheveux, car ils étaient la source de sa force, un clin d’œil au personnage biblique Samson.
phénomène de YouTube
Cependant, quiconque croit vraiment que cette coupe de cheveux radicale affectera négativement soit la « marque Haaland », soit les capacités de la machine à buts sur le terrain, se trompe lourdement. Au contraire, le buzz qu’il a généré en partageant la vidéo n’est qu’un signe supplémentaire de son aura mondiale grandissante.
La vidéo complète sur YouTube a désormais été vue quelque 9,5 millions de fois, tandis que bien d’autres l’auront regardée et commentée à travers des teasers sur Instagram, TikTok et d’autres plateformes de réseaux sociaux. À elle seule, une série de photos des coulisses de la coupe de cheveux a récolté plus de 14 millions de likes.
Haaland ne s’est aventuré dans l’univers de YouTube qu’en octobre 2025, mais il compte déjà près de 4,5 millions d’abonnés, cumulant plus de 224 millions de vues sur ses vidéos courtes et longues, son personnage à la fois avenant et malicieux, ainsi que ses qualités de footballeur, garantissant pratiquement le succès de sa chaîne.
Les personnes qui apparaissent dans la vidéo sont une autre indication de son influence considérable. Haaland a les numéros de Noel Gallagher, Zlatan, Grealish et Pep Guardiola dans son carnet d’adresses rempli de stars, et quand il a appelé, ils ont répondu.
S’il subsistait le moindre doute, il convient aussi de noter que le joueur de 25 ans a clairement retrouvé son efficacité devant le but depuis être resté muet lors de la journée d’ouverture. Avec son nouveau look, Haaland a ensuite inscrit cinq buts lors de ses trois apparitions suivantes, dont un doublé en Ligue des champions contre Porto en milieu de semaine.
L’Amérique s’emballe...
Cet été encore, la popularité toujours croissante de Haaland a reçu un sérieux coup d'accélérateur lorsqu'il a saisi l'occasion de conquérir les États-Unis et de démontrer enfin ses qualités sur la plus grande des scènes.
La Norvège a débarqué aux États-Unis après s'être qualifiée pour sa première Coupe du monde en 28 ans, et elle a confirmé son statut d'outsider avant le tournoi, en grande partie grâce aux exploits de son prolifique numéro 9. Aux côtés de ses coéquipiers et de leur célébration virale en rame viking, Haaland a captivé les esprits sur et en dehors du terrain, inscrivant sept buts en cinq apparitions lors du parcours de son pays jusqu'en quarts de finale, dont un doublé sensationnel lors de l'incroyable victoire en huitièmes de finale contre le Brésil, quintuple champion du monde.
Il a également pris le temps de publier plusieurs vlogs en coulisses de son séjour aux États-Unis, devenus viraux, alors qu'il savourait le fait de pouvoir mener une vie quotidienne relativement inaperçue, notamment en adoptant la culture cowboy à Dallas et en goûtant des spécialités new-yorkaises. Cela a provoqué une vague étrange de vidéos d'IA mettant en scène Haaland en personnage de dessin animé, en viking et plus encore. Haaland a poursuivi sur sa lancée en rentrant chez lui avec un raton laveur empaillé à 750 $ en souvenir.
Sa notoriété a grandi de façon exponentielle à mesure que son pays avançait dans la compétition, portée par ses buts et ses frasques en dehors du terrain, et il a désormais gagné environ 36 millions de nouveaux abonnés sur Instagram depuis le début du tournoi, soit plus de six fois la population de la nation qu'il représentait.
Haaland a reconnu ensuite que la Coupe du monde avait « changé sa vie ». Interrogé à l'époque sur sa réputation grandissante, Haaland a déclaré : « Je pense que c'est une bonne chose, parce que j'aime les Américains, je pense aussi qu'ils sont plutôt hilarants, ils sont drôles. »
Il a ajouté au média norvégien VG : « Ça a été les semaines les plus incroyables et le parcours que j'ai vécu dans toute ma vie. Ça a été complètement surréaliste, c'est difficile à réaliser maintenant. On se sent un peu vide. Si je repense rapidement à ces 40 jours, ça a été complètement fou. »
Le média américain historique ABC l'a qualifié de « sensation mondiale du football sur et en dehors du terrain » qui avait « transcendé le tournoi par sa personnalité unique », tandis que NBC a surnommé l'attaquant « le MVP du petit écran ».
...Et Internet
Il semble que sa coiffure emblématique faisait partie de son attrait. Selon les données de recherche Google analysées par la plateforme de réservation de coiffeurs Fresha, les recherches pour « Haaland hair » ont bondi de 516 % pour atteindre 266 000 recherches mensuelles pendant la Coupe du monde. Dans l’ensemble, elles ont augmenté de 3 667 % au cours de l’année écoulée, avec 130 000 recherches rien qu’au cours du mois dernier environ.
Les experts estiment qu’il n’est donc guère surprenant que le grand coup de ciseaux de Haaland ait fait exploser internet, et ils ne s’attendent pas à ce que sa nouvelle coupe courte ait la moindre incidence sur sa marque en plein essor.
Fresha, la spécialiste cheveux et beauté Danielle Louise, a déclaré : « Les cheveux de Haaland étaient devenus instantanément reconnaissables, en particulier pendant la Coupe du monde, donc il n’est pas surprenant que le fait de les couper ait provoqué une telle réaction.
« Les footballeurs influencent les coiffures masculines depuis des générations, mais Haaland était intéressant parce que son look était complètement différent des dégradés et des styles très courts que nous avons vus dominer les soins masculins. Les chiffres des recherches montrent à quel point ses cheveux plus longs suscitaient de l’intérêt.
« Maintenant qu’il est parti dans une direction complètement opposée, je m’attends à ce que beaucoup d’hommes s’intéressent aussi à cette nouvelle coupe. »
Rester fluide
Quelqu’un qui peut attester de la force du fait de changer régulièrement de look, et dont la marque n’en a certainement pas souffert, c’est David Beckham, qui avait le sens entrepreneurial, le physique et la personnalité nécessaires pour faire en sorte que son héritage dépasse sa carrière de footballeur.
L’ancienne superstar de Manchester United, du Real Madrid et de l’Angleterre a arboré au fil des années plusieurs coiffures célèbres, et parfois tristement célèbres, notamment sa coupe rideau juvénile, ses tresses africaines mal inspirées et sa crête, une queue de cheval à la Haaland et, bien sûr, une boule à zéro.
Chaque changement d’apparence de Beckham devenait un événement médiatique, et Haaland a déjà reproduit cela en devenant viral avec sa première grosse coupe. Évoquant le nouveau look de l’attaquant sur CBS en milieu de semaine, Beckham a déclaré : « Je trouve en fait que ça lui va très bien. Nouvelle saison, nouvelle coupe de cheveux, il marque toujours les mêmes buts », avant de désigner la boule à zéro comme sa coiffure préférée de tous les temps pour sa simplicité.
Haaland aussi a clairement compris la nécessité de construire une marque personnelle qui le portera bien au-delà de ses années de joueur. Il y a clairement quelque chose à dire sur le fait de garder les choses fraîches pour maintenir son public en haleine, et dans la vidéo YouTube, il a laissé entendre qu’il ne garderait pas les cheveux courts longtemps.
En revenant sur de vieilles photos de lui pour préparer sa grande coupe de cheveux, l’attaquant en a montré une datant d’octobre 2020 sur laquelle il a des mèches blondes mi-longues, coiffées avec une raie au milieu et un bandeau. « Jack Grealish ! Qu’est-ce que vous en pensez ? », a-t-il lancé. « J’ai hâte de retrouver cette coiffure parce que je l’aime bien, ni longue, ni courte, entre les deux. »
Mastodonte
Même s’il a peut-être perdu un peu de son aura de Viking, il est clair qu’il ne faut pas s’attendre à ce que l’image de marque de Haaland en pâtisse, malgré la disparition de ses longues mèches emblématiques. Au contraire, ce coup de la nouvelle coupe, devenu involontairement viral, n’a fait que susciter encore plus d’engouement autour de lui, alors que son aura explose à l’échelle mondiale.
« Il y a quelque chose de très confiant dans le fait de tout enlever et de laisser le visage parler », a déclaré Maxwell Oakley, cofondateur du barbier de luxe londonien Supply 91, à GQ.
« Le nouveau look de Haaland en est un parfait exemple : cela change complètement son apparence, mais d’une certaine manière, cela le rend encore plus frappant. Le contraste avec ses longs cheveux caractéristiques explique en grande partie pourquoi cela attire autant l’attention. C’est presque une forme de remise à zéro. »
Après avoir conquis l’Amérique cet été, au milieu du succès de sa chaîne YouTube et de ses exploits continus devant le but en club comme en sélection, Haaland est devenu un véritable rouleau compresseur sur et en dehors des terrains. Une nouvelle coupe de cheveux ne va certainement pas le ralentir.