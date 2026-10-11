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Fall of Valencia 1:1Getty/GOAL

La chute de Valence : comment le club est passé de deux finales consécutives de Ligue des champions à la lutte pour le maintien en Liga

L’un des clubs les plus célèbres d’Espagne risque d’être relégué pour la première fois depuis 1985. Une triste situation pour un club qui a autrefois donné du fil à retordre aux meilleures équipes du pays et du continent.

Mark Doyle
Traduit par

  • Rodri a été remplacé un peu plus d’une heure après le début de la victoire 5-0 de Barcelone contre Valence, le 6 septembre. Il n’était pas le moins du monde fatigué. À vrai dire, il avait à peine transpiré à Mestalla. Mais le match était déjà plié, Barcelone menant de trois buts, et Hansi Flick a donc décidé, sans surprise, de faire sortir le meilleur milieu de terrain du monde.

    Rodri comprenait parfaitement pourquoi il sortait si tôt, d’autant qu’il revenait depuis peu d’une blessure. Ce qu’il n’arrivait pas à comprendre, en revanche, c’était à quel point le match était à sens unique. L’international espagnol avait beau avoir passé les sept années précédentes en Angleterre, à Manchester City, il était stupéfait de voir à quel point Valence avait décliné. Assis sur le banc de Barcelone, il a dit à son coéquipier Pau Cubarsi : « Ils sont vraiment faibles. Ils n’ont pas dépassé la ligne médiane. »

    Les propos de Rodri ont été filmés et il s’est ensuite senti obligé de s’excuser. « Je veux aussi préciser qu’il s’agissait simplement d’une réaction de surprise, a-t-il expliqué. Je n’ai à aucun moment voulu me moquer de qui que ce soit ni sortir de son contexte une période difficile pour une équipe. Bien au contraire : nous voulons tous que Valence retrouve la place qui est la sienne en championnat. »

    Malheureusement, cela semble peu probable, du moins sous la direction actuelle. Si Valence est sans doute en plein désordre sur le terrain, c’est parce que le club est en proie à une désorganisation totale en dehors. Valence abordait la trêve internationale à la 19e place du classement de la Liga. La saison n’en est encore qu’à ses débuts, mais la relégation est une réelle possibilité. Aux yeux de certains supporters, elle serait même nécessaire.

    Signe de la dégradation de l’atmosphère à Mestalla, de nombreux supporters accepteraient la relégation de Valence si elle amenait son propriétaire détesté, Peter Lim, à enfin vendre le club. La situation est profondément triste, car Valence a autrefois été l’une des meilleures équipes d’Espagne. Il fut même un temps où le club était redouté dans toute l’Europe…

  • Ranieri lance quelque chose de spécial

    Valencia's new Italian coach Claudio Ran
    AFP

    Beaucoup de supporters ne connaissaient pas Claudio Ranieir à son arrivée à Mestalla, mais il a posé les bases de futurs succès en remportant la Coupe du Roi.

    L’âge d’or de Valence a, pour l’essentiel, commencé et pris fin avec Claudio Ranieri. Lorsque l’Italien a été nommé entraîneur du club en septembre 1997, après seulement trois journées de la nouvelle saison, il était loin de faire l’unanimité comme aujourd’hui. Il avait certes fait remonter la Fiorentina de Serie B et mené le club en demi-finales de la Coupe des coupes, où il avait été battu quelques mois plus tôt par le FC Barcelone de Ronaldo, mais son nom était encore peu connu en Espagne. D’ailleurs, lors de sa toute première conférence de presse à Mestalla, le président de Valence, Paco Roig, a appelé par erreur le nouvel entraîneur du club « Rinaldi » !

    Ranieri a lui aussi rencontré des difficultés linguistiques au début de son mandat, mais il est vite apparu qu’il mesurait mieux que son prédécesseur Jorge Valdano la richesse de l’effectif à sa disposition. Tout en s’appuyant sur des défenseurs expérimentés comme Jocelyn Angloma, Amedeo Carboni et Miroslav Dukic, Ranieri a confié des rôles importants à Gaizka Mendieta, Miguel Angel Angulo et Franciso Javier Farinos. Il a également commencé à tirer le meilleur de Claudio Lopez, dont l’association avec Adrien Ilie, arrivé en cours de saison, s’est révélée particulièrement efficace.

    Au début de la saison 1998-1999, Valence disposait d’un bel équilibre entre jeunesse et expérience, qui lui a permis de terminer quatrième de la Liga et de se qualifier pour la Ligue des champions. Mais c’est en Coupe du Roi que les supporters ont vu l’équipe de Ranieri sous son meilleur jour.
    Après avoir écarté sans difficulté Levante en huitièmes de finale, Valence a battu le FC Barcelone à domicile et à l’extérieur en quarts de finale. L’électrisant Lopez a inscrit quatre buts lors de cette victoire 7-5 sur l’ensemble des deux matches face à une équipe barcelonaise où figuraient Rivaldo et Patrick Kluivert. Plus remarquable encore, Valence a écrasé le Real Madrid 6-0 en demi-finales, lors de l’une des soirées les plus mémorables de l’histoire de Mestalla.

    « L’ambiance était merveilleuse », s’est souvenu plus tard l’attaquant Goran Vlahovic dans un entretien accordé à VCF Media Radio. « Nous avons joué plusieurs bons matches en équipe à cette époque, mais celui-là était assurément l’un des meilleurs. Après tout, le Real Madrid n’était pas une équipe comme les autres. Ce score de 6-0 était dû à la qualité de notre jeu, pas à la faiblesse de notre adversaire. Mais je me souviens que c’était comme si nous marquions à chaque fois que nous nous approchions du but du Real Madrid ! »

  • Faire mentir les critiques

    Valencia 1999-2000
    Getty Images

    Valence ne marquait pas beaucoup de buts, mais son bloc était difficile à percer, ce qui en faisait une équipe difficile à battre.

    Après avoir finalement éliminé le Real Madrid sur le score cumulé de 7-2, une grande question se posait pour Valence : l’équipe pouvait-elle aller au bout en finale face à l’Atlético de Madrid ? Sa réponse a été sans appel. Lopez a inscrit ses septième et huitième buts de la campagne en Coupe du Roi lors d’une large victoire 3-0 contre l’Atlético.

    « C’est l’un des meilleurs souvenirs de ma carrière de footballeur, » a confié l’ancien attaquant argentin au média du club. « Pouvoir savourer ce moment avec les supporters et entendre l’hymne de Valence à la fin du match, c’était inoubliable. »

    Malheureusement, ce match a aussi été le dernier du premier passage de Ranieri sur le banc : il avait déjà accepté de prendre les rênes de l’Atlético, l’équipe qu’il venait de battre à Séville. « C’était en partie parce que je suis quelqu’un d’impatient, » a expliqué l’Italien à Tuttosport en 2015. « L’Atlético voulait bâtir une grande équipe et m’a convaincu de venir, tandis que Valence m’avait dit ne pas pouvoir investir beaucoup d’argent.

    « J’avais fait valoir : “Nous avons battu le Real Madrid et Barcelone en championnat comme en coupe ; avec seulement une ou deux recrues de renom, nous pourrions jouer le titre.” On m’a dit que ce n’était pas possible. Mais je me trompais, car cette équipe a ensuite atteint deux finales de Ligue des champions ! »

    Si la demande de Ranieri de recruter quelques joueurs de renom était parfaitement compréhensible, il a sans doute sous-estimé le potentiel de l’équipe qu’il avait construite. Comme l’a dit le gardien Santiago Canizares, « Claudio a posé la première pierre à Valence avec la victoire en Coupe du Roi 1999 », ce qui signifiait qu’il ne restait pas tant de travail à accomplir.

    Valence est parvenu à renforcer son effectif en dépensant moins de 8 millions d’euros pour Juan Sanchez, Mauricio Pellegrino et Kily Gonzalez. Le successeur de Ranieri, Hector Cuper, a également fait de Gerard Lopez et David Albelda, deux jeunes milieux de terrain tout juste revenus de prêts à Alaves et Villarreal respectivement, des éléments essentiels du nouveau projet.

    Les choix de Cuper ont pourtant été constamment remis en question. Même après que Valence s’est remis d’un début de saison désastreux, marqué par quatre défaites lors de ses quatre premiers matches de Liga, l’Argentin, qui avait fait des merveilles à Majorque, a été critiqué à plusieurs reprises pour ses tactiques jugées prudentes et axées avant tout sur la défense. Sa personnalité séduisait en outre bien moins que celle du très apprécié Ranieri.

    Pourtant, certains des supporters qui réclamaient le départ de Cuper pendant une première moitié de saison difficile l’ont salué en héros lorsque Valence est rentré de Rome, en avril 2000, après avoir éliminé la Lazio pour atteindre les demi-finales de la Ligue des champions. Le mois suivant, Valence a écrasé le Barça 4-1 à Mestalla et s’est imposé 5-3 sur l’ensemble des deux matches, décrochant ainsi une place en finale face au Real Madrid à Paris.

    Valence avait pris quatre points au Real Madrid en Liga et terminé deux places devant lui au classement final, à la troisième place. Mais l’équipe de Cuper n’a trouvé aucune réponse face à un Real Madrid emmené par Steve McManaman à Saint-Denis, laissant l’entraîneur abattu.

    Ce fut, comme il l’a volontiers reconnu, « une expérience désastreuse ». Cuper a raconté plus tard à La Nacion : « Je suis rentré chez moi et ma femme m’a dit : “Tu seras de nouveau en finale l’année prochaine.” Je l’ai regardée et je lui ai répondu : “Mais oui, bien sûr...” Pourtant, l’année suivante, nous y étions à nouveau ! »

  • « Un moment très douloureux »

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    AFP

    Valence a notamment éliminé Arsenal pour atteindre une deuxième finale consécutive de la Ligue des champions, avant de s’incliner au terme d’un match cruel.

    Atteindre une deuxième finale consécutive de la Ligue des champions est déjà un exploit pour un entraîneur. La performance de Cuper était d’autant plus remarquable qu’il y est parvenu après avoir perdu certains de ses meilleurs joueurs. Lopez, Gerard et Farinos avaient tous été vendus avant la saison 2000-2001, mais Cuper gardait le moral.

    « Je dis toujours à mes équipes qu’elles doivent faire mieux que la saison précédente, » déclarait-il quelques mois après la défaite à Paris, « et notre objectif est de remporter toutes les compétitions auxquelles nous participons. »

    Son optimisme tenait en partie à la qualité des renforts : Ruben Baraja, Roberto Ayala, Vicente et John Carew avaient tous été recrutés pendant le mercato estival, tandis que Pablo Aimar était arrivé en janvier 2001.

    Les supporters, eux, restaient loin d’être convaincus par les choix tactiques prudents de Cuper, mais il n’avait aucune intention de changer. « Les supporters de Valence réclament davantage de prise de risques et de spectacle, mais qu’est-ce que le spectacle ? » demandait-il. « J’aime que mes équipes jouent un football offensif, mais je ne vais pas me suicider ni faire de cadeaux à l’adversaire. »

    Qui plus est, l’approche pragmatique de Cuper continuait de lui réussir remarquablement bien en Europe. Alors que Valence livrait une lutte acharnée pour terminer parmi les quatre premiers de Liga, le club atteignait de nouveau la finale de la Ligue des champions, après avoir créé la surprise face à l’Arsenal d’Arsene Wenger en quarts de finale, puis éliminé Leeds United, autre invité surprise, en demi-finales.

    Sans surprise, le Bayern Munich abordait la finale à Milan en favori, et pas seulement en raison de son palmarès européen plus étoffé. Après avoir pris sa revanche sur le Manchester United de Sir Alex Ferguson, qui lui avait infligé une défaite dévastatrice lors de la finale de 1999 au Camp Nou, l’équipe d’Ottmar Hitzfeld avait détrôné le Real Madrid en demi-finales. Cuper, toutefois, ne se contentait pas de vouloir déjouer les pronostics : il était convaincu de pouvoir le faire.

    « Je donnerais ma vie, et mes vies futures, pour gagner cette finale, » déclarait-il. « Nous avons corrigé toutes les erreurs commises l’an dernier contre le Real Madrid. Pour Valence comme pour moi, c’est un honneur et un privilège de disputer une deuxième finale de suite. Ce serait pire de devoir regarder la finale à la télévision. » Ce qui a suivi fut pourtant une autre forme de désolation.

    Après être passé à côté de son match à Paris, Valence échouait de peu à Milan, battu 5-4 aux tirs au but après un match nul 1-1. « Une autre nous a échappé », déplorait Cuper, abattu. « C’est un moment très douloureux, mais il faudra le supporter. »

    La situation allait encore empirer avant de s’améliorer : Valence ne parvenait même pas à se qualifier pour l’édition suivante, victime d’un superbe triplé de Rivaldo face à Barcelone lors de la dernière journée de championnat, à peine trois semaines plus tard, dans une rencontre qui faisait de fait office de barrage pour la qualification en Ligue des champions.

  • « L’entraîneur idéal »

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    AFP

    La nomination de Rafael Benitez avait suscité le scepticisme, mais il a remporté trois trophées à Mestalla.

    Le mandat de deux ans de Cuper s’est donc achevé sur une note amère. Il n’avait qu’une Supercoupe d’Espagne à son actif, et les supporters n’ont guère regretté son départ. Mais la nomination de Rafael Benitez pour lui succéder ne les a pas non plus rassurés.

    Le président de Valence, Pedro Cortes, assurait que l’homme qui venait de faire monter Tenerife en première division était « l’entraîneur idéal » pour le club : « C’est un professionnel hautement qualifié pour prendre en charge le type d’équipe que nous voulons : jeune, agressive et animée par la volonté de gagner. » Il était toutefois de notoriété publique que Valence avait proposé le poste à Javier Irureta, Mane Esnal et Luis Aragones, et que tous trois l’avaient refusé.

    L’arrivée de Benitez n’a pas surpris que les supporters : l’effectif a lui aussi été pris de court. Les joueurs ont cependant été immédiatement séduits par son mélange d’autodérision et de confiance en lui. Selon Canizares, Benitez leur a dit lors de l’une de ses toutes premières réunions d’équipe : « Vous sortez d’une finale de Ligue des champions et moi, j’arrive de deuxième division. Mais, en toute humilité, je pense avoir les outils pour vous faire progresser. »

    Et c’est exactement ce qu’a fait Benitez, même s’il a bien failli être limogé moins de cinq mois après son arrivée. L’artisan du « miracle d’Istanbul » a reconnu sans détour que la victoire 3-2 de Valence sur le terrain de l’Espanyol, le 13 décembre, avait été l’un des matches les plus importants de toute sa carrière. Le nouvel entraîneur subissait alors une pression intense : après cinq matches sans victoire, Valence était passé de la deuxième à la huitième place du classement. Mené de deux buts à la pause à Barcelone, Benitez semblait donc promis à un départ.

    Mais, comme lors de l’incroyable remontée de Liverpool face à l’AC Milan en 2005, l’entraîneur a procédé à quelques ajustements tactiques décisifs qui ont renversé le cours du match. Valence s’est imposé grâce à des buts de Francisco Rufete, auteur d’un doublé, et d’Illie.

    Cette victoire a conforté Benitez dans ses convictions. « En janvier, j’ai dit à plusieurs joueurs que nous allions remporter le championnat, a-t-il confié au média du club. Ils me prenaient pour un fou. Mais à partir de ce moment-là, l’équipe a progressé.

    « Hector Cuper avait déjà fait du bon travail. Nous avons apporté quelques ajustements supplémentaires pour être un peu plus tournés vers l’attaque et plus équilibrés. Aimar était un joueur très talentueux, capable d’être bien meilleur lorsqu’il était entouré de joueurs travailleurs. Baraja se projetait dans la surface mieux que quiconque. Il y avait des joueurs comme Vicente ou Kily qui déstabilisaient les défenses.

    « Je pense que l’équipe était très équilibrée. Tout le monde soulignait l’association d’Albelda et de Baraja, qui fonctionnait parfaitement. Mais sur la droite, avec Rufete et Angulo, ou sur la gauche, avec Kily et Vicente, nous avions aussi des joueurs qui multipliaient les allers-retours et effectuaient le travail défensif. La qualité, ce n’est pas seulement la technique. C’est faire le bon geste au bon moment, et nous l’avons fait très souvent.

    « Peu à peu, un lien très fort s’est aussi créé avec les supporters, et Mestalla est devenu une forteresse. Nous avions beaucoup de confiance, et elle grandissait de jour en jour. »

    Résultat : Valence n’a perdu qu’un seul match entre la fin janvier et le 11 mai 2002. Le club a remporté son premier titre de champion en 31 ans, gagnant sept de ses huit dernières rencontres pour terminer avec huit points d’avance sur le Deportivo La Coruna.

    « Je me souviendrai toujours du défilé, a confié Benitez à BBC Sport, et des gens qui pleuraient dans les rues. » Comme l’a dit l’entraîneur, ce fut « une période glorieuse » pour Valence et ses supporters. Moins de deux ans plus tard, le club remportait à nouveau le championnat, cette fois accompagné d’une victoire en Coupe de l’UEFA.

    « Ce fut une grande année pour toute l’équipe, sur les plans individuel et collectif, a déclaré Vicente à VCF Media Radio. Nous avons très bien fait les choses et nous étions une équipe très compacte, très solide. Notre défense était remarquable et, quand nous attaquions, nous étions très dangereux. Nous étions capables de dominer nos adversaires et nos contre-attaques étaient vraiment bonnes, avec beaucoup de joueurs qui se projetaient dans la surface adverse. »

    Valence était aussi solide mentalement que tactiquement, contrairement à Madrid, son principal rival pour le titre pendant la majeure partie de la saison. Les Galacticos de Florentino Perez comptaient 12 points d’avance à 12 journées de la fin, mais ils ont finalement terminé quatrièmes après s’être complètement effondrés dans la dernière ligne droite. Valence en a pleinement profité, enchaînant 10 matches sans défaite et prenant 28 points sur 30 possibles. Le club a ainsi décroché son deuxième titre en trois saisons, à deux journées de la fin.

    « Je me souviens des célébrations à Valence, avec tout le monde sur la Plaza del Ayuntamiento, a déclaré Vicente. Je suis Valencien, alors voir la ville comme ça m’a donné la chair de poule. »

    Joueurs et supporters ont de nouveau fait la fête 10 jours plus tard, lorsque Valence a battu Marseille 2-0 en finale de la Coupe de l’UEFA à Göteborg, réalisant ainsi un sensationnel doublé. « Nous avons vécu une grande saison, s’est réjoui Benitez ce soir-là, en Suède, et nous nous fixerons de nouveaux objectifs pour la prochaine. » Mais il serait parti avant qu’elle ne commence.

  • « Lim, rentre chez toi ! »

    Peter Lim protest Valencia
    Getty

    Depuis le rachat du club en 2014, Lim a vu la situation de Valence se dégrader de façon spectaculaire.

    Le 1er juin 2004, Benitez a démissionné de son poste d’entraîneur de Valencia. L’attrait de Liverpool a pesé dans sa décision, mais son départ se préparait bien avant que le club anglais ne manifeste clairement son intérêt. Benitez s’était en effet brouillé avec le directeur sportif de Valencia, Jesus Garcia Pitarch, au sujet du recrutement avant même le début de la saison 2003-2004. « J’espérais un canapé et ils m’ont apporté une lampe », avait-il lancé dans une formule restée célèbre à propos du mercato du club.

    Il avait également expliqué que, si quitter Valencia était « l’une des décisions les plus difficiles » de sa carrière, il estimait n’avoir eu d’autre choix que de partir. « Je veux voir comme un signe positif le fait que le club ait essayé de me retenir, avait-il déclaré, mais après les événements de cette saison, qui ont sapé mon moral, j’ai décidé de reconsidérer mon avenir au club. »

    Pour tenter de remonter le moral des supporters, Valencia a fait revenir Ranieri, très apprécié du public. Mais son deuxième passage à Mestalla a tourné au désastre : il n’a duré que huit mois, l’ancien entraîneur de Chelsea ayant été limogé après une élimination embarrassante face au Steaua Bucarest en seizièmes de finale de la Coupe UEFA. Depuis, Valencia n’a malheureusement jamais vraiment retrouvé son niveau d’antan et, aux yeux des supporters, Lim en est le principal responsable.

    Lorsqu’il a pris les rênes du club en octobre 2014, alors que celui-ci se trouvait dans une situation financière périlleuse, les supporters espéraient que le milliardaire singapourien ferait à nouveau de Valencia une place forte du football espagnol et européen. Pourtant, si Valencia a remporté la Coupe du Roi en 2019 tout en se qualifiant pour la Ligue des champions, la réaction de Lim à ces succès, qui a limogé l’entraîneur très apprécié Marcelino et le directeur sportif très estimé Mateu Alemany en raison d’un désaccord sur la politique de transferts, a révolté les supporters, qui accusaient depuis longtemps le propriétaire de ne pas vraiment se soucier du club.

    Lim n’a rien fait pour dissiper ces soupçons lors d’un rare entretien accordé au Financial Times en 2021, dans lequel il a décrit Valencia comme un « actif de prestige » qui avait été « incroyablement utile pour nouer des contacts ». La surprenante nomination de Gary Neville au poste d’entraîneur en 2016 prenait soudain davantage de sens, puisque l’ancien arrière latéral de Manchester United était également copropriétaire de Salford City. Cette révélation a sans doute aussi permis de mieux comprendre pourquoi Valencia avait recruté autant de joueurs et d’entraîneurs représentés par le puissant agent Jorge Mendes sous la direction de Lim.

    Canizares avait été l’un des critiques les plus virulents du propriétaire après le limogeage surprise de Marcelino en 2019, et il continue aujourd’hui de réclamer du changement. « Je ne sais même pas si Peter Lim connaît l’état actuel de l’équipe, ni s’il regarde les matches », a déclaré le gardien de but légendaire à Tiempo de Juego, faisant référence à la longue absence du Singapourien et au fait que même son fils Kiat, nommé président en 2024, est rarement aperçu à Mestalla.

    « Valencia est blessé, mais c’est une mine d’or sur le plan commercial, une véritable mine d’or. Regardez : plus de 40 000 personnes viennent à Mestalla alors qu’elles savent qu’elles vont souffrir, qu’elles vont avoir honte. Autrement dit, le club possède un public extraordinaire.

    « Le problème, c’est que Peter Lim n’a pas voulu écouter ceux qui ont essayé de racheter le club. La dernière tentative remonte à moins d’un an. Nous avons donc un problème : comment amener Peter Lim à mettre ce club en vente et nous réveiller de ce cauchemar ? »

    Comme le redoutent certains supporters, la relégation pourrait bien être la seule réponse. Mais ils prient pour qu’il n’en soit pas ainsi, tout comme ceux qui se souviennent des années de gloire de Valencia, Rodri compris.