Le mandat de deux ans de Cuper s’est donc achevé sur une note amère. Il n’avait qu’une Supercoupe d’Espagne à son actif, et les supporters n’ont guère regretté son départ. Mais la nomination de Rafael Benitez pour lui succéder ne les a pas non plus rassurés.

Le président de Valence, Pedro Cortes, assurait que l’homme qui venait de faire monter Tenerife en première division était « l’entraîneur idéal » pour le club : « C’est un professionnel hautement qualifié pour prendre en charge le type d’équipe que nous voulons : jeune, agressive et animée par la volonté de gagner. » Il était toutefois de notoriété publique que Valence avait proposé le poste à Javier Irureta, Mane Esnal et Luis Aragones, et que tous trois l’avaient refusé.

L’arrivée de Benitez n’a pas surpris que les supporters : l’effectif a lui aussi été pris de court. Les joueurs ont cependant été immédiatement séduits par son mélange d’autodérision et de confiance en lui. Selon Canizares, Benitez leur a dit lors de l’une de ses toutes premières réunions d’équipe : « Vous sortez d’une finale de Ligue des champions et moi, j’arrive de deuxième division. Mais, en toute humilité, je pense avoir les outils pour vous faire progresser. »

Et c’est exactement ce qu’a fait Benitez, même s’il a bien failli être limogé moins de cinq mois après son arrivée. L’artisan du « miracle d’Istanbul » a reconnu sans détour que la victoire 3-2 de Valence sur le terrain de l’Espanyol, le 13 décembre, avait été l’un des matches les plus importants de toute sa carrière. Le nouvel entraîneur subissait alors une pression intense : après cinq matches sans victoire, Valence était passé de la deuxième à la huitième place du classement. Mené de deux buts à la pause à Barcelone, Benitez semblait donc promis à un départ.

Mais, comme lors de l’incroyable remontée de Liverpool face à l’AC Milan en 2005, l’entraîneur a procédé à quelques ajustements tactiques décisifs qui ont renversé le cours du match. Valence s’est imposé grâce à des buts de Francisco Rufete, auteur d’un doublé, et d’Illie.

Cette victoire a conforté Benitez dans ses convictions. « En janvier, j’ai dit à plusieurs joueurs que nous allions remporter le championnat, a-t-il confié au média du club. Ils me prenaient pour un fou. Mais à partir de ce moment-là, l’équipe a progressé.

« Hector Cuper avait déjà fait du bon travail. Nous avons apporté quelques ajustements supplémentaires pour être un peu plus tournés vers l’attaque et plus équilibrés. Aimar était un joueur très talentueux, capable d’être bien meilleur lorsqu’il était entouré de joueurs travailleurs. Baraja se projetait dans la surface mieux que quiconque. Il y avait des joueurs comme Vicente ou Kily qui déstabilisaient les défenses.

« Je pense que l’équipe était très équilibrée. Tout le monde soulignait l’association d’Albelda et de Baraja, qui fonctionnait parfaitement. Mais sur la droite, avec Rufete et Angulo, ou sur la gauche, avec Kily et Vicente, nous avions aussi des joueurs qui multipliaient les allers-retours et effectuaient le travail défensif. La qualité, ce n’est pas seulement la technique. C’est faire le bon geste au bon moment, et nous l’avons fait très souvent.

« Peu à peu, un lien très fort s’est aussi créé avec les supporters, et Mestalla est devenu une forteresse. Nous avions beaucoup de confiance, et elle grandissait de jour en jour. »

Résultat : Valence n’a perdu qu’un seul match entre la fin janvier et le 11 mai 2002. Le club a remporté son premier titre de champion en 31 ans, gagnant sept de ses huit dernières rencontres pour terminer avec huit points d’avance sur le Deportivo La Coruna.

« Je me souviendrai toujours du défilé, a confié Benitez à BBC Sport, et des gens qui pleuraient dans les rues. » Comme l’a dit l’entraîneur, ce fut « une période glorieuse » pour Valence et ses supporters. Moins de deux ans plus tard, le club remportait à nouveau le championnat, cette fois accompagné d’une victoire en Coupe de l’UEFA.

« Ce fut une grande année pour toute l’équipe, sur les plans individuel et collectif, a déclaré Vicente à VCF Media Radio. Nous avons très bien fait les choses et nous étions une équipe très compacte, très solide. Notre défense était remarquable et, quand nous attaquions, nous étions très dangereux. Nous étions capables de dominer nos adversaires et nos contre-attaques étaient vraiment bonnes, avec beaucoup de joueurs qui se projetaient dans la surface adverse. »

Valence était aussi solide mentalement que tactiquement, contrairement à Madrid, son principal rival pour le titre pendant la majeure partie de la saison. Les Galacticos de Florentino Perez comptaient 12 points d’avance à 12 journées de la fin, mais ils ont finalement terminé quatrièmes après s’être complètement effondrés dans la dernière ligne droite. Valence en a pleinement profité, enchaînant 10 matches sans défaite et prenant 28 points sur 30 possibles. Le club a ainsi décroché son deuxième titre en trois saisons, à deux journées de la fin.

« Je me souviens des célébrations à Valence, avec tout le monde sur la Plaza del Ayuntamiento, a déclaré Vicente. Je suis Valencien, alors voir la ville comme ça m’a donné la chair de poule. »

Joueurs et supporters ont de nouveau fait la fête 10 jours plus tard, lorsque Valence a battu Marseille 2-0 en finale de la Coupe de l’UEFA à Göteborg, réalisant ainsi un sensationnel doublé. « Nous avons vécu une grande saison, s’est réjoui Benitez ce soir-là, en Suède, et nous nous fixerons de nouveaux objectifs pour la prochaine. » Mais il serait parti avant qu’elle ne commence.