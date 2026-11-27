Deux jours seulement après avoir vendu Rogers à Chelsea pour 117 millions de livres, Villa a finalisé le prêt de Garnacho. Selon The Athletic, Emery a été le « principal défenseur » de cette opération. Il voulait un attaquant rapide, capable de provoquer et d’évoluer sur les deux ailes. Il pensait pouvoir « façonner les qualités brutes » qui avaient fait de Garnacho un espoir si prometteur à United.

Le prêt était considéré comme un projet de relance peu risqué pour un joueur dont Chelsea voulait absolument se séparer. Villa ne disposait pas non plus immédiatement des liquidités nécessaires pour chercher ailleurs un ailier au profil comparable tout en respectant les règles financières de la Premier League et de l’UEFA. Villa et Chelsea étant tous deux soumis à des accords financiers avec l’UEFA à la suite d’infractions antérieures, Villa ne pouvait pas simplement dépenser librement les 117 millions de livres tirés de la vente de Rogers.

Le prêt de Garnacho reportait l’amortissement de l’indemnité de transfert de 42,5 millions de livres sur un exercice comptable ultérieur et permettait à Villa de respecter, pour la saison 2026-27, la règle de l’UEFA limitant à 70 % le ratio des coûts de l’effectif. Dans le même temps, l’obligation d’achat liée au nombre d’apparitions laissait une certaine marge de manœuvre à Villa. L’UEFA examine en effet automatiquement les transferts définitifs, ou les prêts assortis d’une obligation d’achat inconditionnelle, conclus entre les mêmes clubs dans un délai de 45 jours, car ils peuvent constituer des échanges de joueurs. L’UEFA interdit les pratiques comptables liées à ces échanges qui gonflent ou faussent les montants des ventes. Villa a toutefois délibérément structuré l’opération séparément pour protéger le traitement de ses recettes de transfert.

À l’époque, l’ancien directeur général de Villa Christian Purslow avait déclaré que le prêt de Garnacho plaçait les deux clubs dans un « champ de mines réglementaire ». Du point de vue de Villa, activer l’option d’achat obligerait le club à compenser cette dépense par d’autres ventes de joueurs ou par des recettes de la Ligue des champions. Il doit donc être certain de vouloir Garnacho avant de lui faire signer le contrat de quatre ans envisagé. Emery semble déjà avoir décidé que cela n’en valait pas la peine, et l’ailier risque désormais de connaître la même période d’incertitude qu’Elliott.

« L’UEFA a des règles très strictes lorsque des clubs achètent des joueurs dans les deux sens et, plus précisément, si elle décide que ces transactions sont liées, elle peut effectivement déduire les bénéfices de l’une de ceux de l’autre, a expliqué Purslow cette semaine sur Sky Sports. Nous savons tous que la vente de Morgan Rogers par Villa a généré d’énormes bénéfices pour le club. Mais compte tenu des difficultés qu’il rencontre pour respecter les règles financières, il ne voulait absolument pas que l’UEFA réduise ces bénéfices en considérant que l’opération Garnacho y était liée. Elle a donc été structurée sous forme de prêt.

« L’UEFA n’est pas stupide. Prétendre qu’il ne s’agit pas d’un transfert en disant : “Prêtons-le maintenant et récupérons-le l’été prochain”, cela ne lui échapperait pas. Ils [Villa] ont donc dû respecter des règles très précises. Ils cherchent vraiment à faire en sorte que ce prêt soit soumis à des conditions strictes. Autrement dit, le transfert pourrait ne pas se faire. Il semble que Garnacho devra disputer un certain nombre de matches. Aston Villa soutiendra auprès de l’UEFA qu’il pourrait ne pas atteindre ce total. Dans ce cas, les deux opérations ne sont pas liées et vous ne pouvez absolument pas réduire nos bénéfices au regard du fair-play financier.

« Certaines personnes n’aiment pas ces montages, qui peuvent être très durs pour le footballeur. Il est allé là-bas pour relancer sa carrière, et Aston Villa a un intérêt financier et économique à ne pas le faire jouer pour ne pas avoir à verser entre 40 et 45 millions de livres à Chelsea. Certains n’aiment pas ces montages, mais ils sont une conséquence directe des règles et des réglementations. »

La responsabilité principale revient à Emery. C’est lui qui a insisté auprès du club pour recruter Garnacho et qui a convaincu le joueur que c’était le bon choix pour progresser. Faire si rapidement volte-face, au lieu d’accorder à Garnacho la patience qu’il n’avait pas accordée à Elliott, soulève de sérieuses questions sur le jugement et l’empathie d’Emery.