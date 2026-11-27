« Nous sommes ravis d’accueillir Alejandro, a déclaré Unai Emery lors de la présentation officielle de Garnacho comme joueur d’Aston Villa. Il est très talentueux, jeune, et il nous a montré son envie de contribuer à notre projet. Nous sommes vraiment heureux. » Garnacho, de son côté, était convaincu d’avoir choisi l’endroit idéal pour prendre un nouveau départ.
« Je cherchais un club où retrouver confiance et essayer de redevenir le joueur que j’étais lors de mes premières années à Manchester United, a-t-il expliqué. J’ai parlé avec l’entraîneur et je pense qu’il me donnera la confiance nécessaire pour être ici et aider l’équipe. » Garnacho avait incontestablement besoin du soutien d’un entraîneur après une première année décevante à Chelsea, qui avait payé 40 millions de livres pour recruter l’international argentin en provenance de United à l’été 2025.
Emery a déjà prouvé sa capacité à faire progresser de jeunes joueurs, notamment Morgan Rogers à Villa. L’arrivée de Garnacho était perçue comme un moyen peu coûteux de renforcer l’attaque après le départ de l’international anglais pour Chelsea. Johan Manzambi avait été recruté pour remplacer directement Rogers au poste de numéro 10, mais Garnacho devait, pensait-on, avoir l’occasion de s’imposer sur une aile et de relancer sa carrière encore naissante.
Pourtant, fin novembre, Garnacho est déjà écarté du « projet » d’Emery. Le joueur de 22 ans a rejoint Villa en prêt avec une option d’achat conditionnelle dont le montant serait de 42,5 millions de livres en fonction de ses apparitions. Mais il ne figure même plus dans le groupe les jours de match, et son avenir en Premier League est désormais sérieusement menacé.
Garnacho n’en a manifestement pas fait assez pour convaincre Emery de sa valeur. Il est toutefois juste de dire qu’on lui a vendu du rêve. Dans des circonstances normales, il ne serait pas complètement écarté aussi tôt. Mais Villa est encore tombé dans un piège qui l’amène à faire passer sa sécurité financière avant le bien-être d’un joueur.