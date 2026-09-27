ORLANDO -- La veille du grand moment de Justin Ellis, Gio Reyna a passé son bras autour du jeune attaquant de 19 ans et lui a promis que cela arriverait. Les deux étaient assis à l’hôtel de l’équipe nationale masculine des États-Unis, continuant à nourrir une relation née de l’aveu d’Ellis, qui expliquait que Reyna était depuis longtemps son joueur préféré. Et, la veille de ses débuts avec les États-Unis, l’idole d’Ellis lui a dit qu’il allait marquer pour sa première sélection, et que Reyna lui-même lui offrirait la passe décisive.

Il n’a fallu que quatre minutes pour que la prédiction de Nostra-Reyna se révèle exacte. Quelques instants seulement après le coup d’envoi de la victoire 4-1 des États-Unis contre le Pérou, le centre de Reyna a trouvé la tête d’Ellis dans la surface, déclenchant les acclamations du public d’Orlando City pour le moment de rêve de l’un des siens.

« Moi et lui, on a passé beaucoup de temps ensemble, a déclaré Ellis à propos de Reyna, et il me disait hier soir avant le match qu’il allait me faire une passe décisive. C’est finalement arrivé, et je lui en suis très reconnaissant. »

Reyna était heureux de tenir cette promesse.

« Je lui ai dit que je voulais juste lui offrir des passes décisives, a déclaré Reyna. Il travaille vraiment dur à l’entraînement et, évidemment, il réalise de très bonnes performances en MLS, donc il le mérite. »

Une deuxième passe décisive de Reyna a suivi peu après. Dans la foulée immédiate du but d’Ellis, les États-Unis ont entouré la star adolescente tandis que les supporters exultaient. Le jeune talent d’Orlando City a ensuite été poussé hors du regroupement pour revenir devant le public conquis. La personne qui a eu la présence d’esprit de repousser Ellis vers la foule ? Reyna, qui voulait s’assurer qu’Ellis profite pleinement de ce moment.

« Je pense que Gio a tout de suite compris ce moment, le fait que je sois de retour à la maison, et devant The Wall aussi, a déclaré Ellis. C’était vraiment spécial. »

Toute la journée a été spéciale pour l’une des étoiles montantes les plus rapides de la MLS, qui a fait une première impression parfaite pour ses débuts avec les États-Unis.