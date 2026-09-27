« L’un des plus beaux moments de ma vie » : comment les débuts de Justin Ellis avec les États-Unis sont devenus un rêve avec l’aide de l’audacieuse prédiction de son mentor Gio Reyna
ORLANDO -- La veille du grand moment de Justin Ellis, Gio Reyna a passé son bras autour du jeune attaquant de 19 ans et lui a promis que cela arriverait. Les deux étaient assis à l’hôtel de l’équipe nationale masculine des États-Unis, continuant à nourrir une relation née de l’aveu d’Ellis, qui expliquait que Reyna était depuis longtemps son joueur préféré. Et, la veille de ses débuts avec les États-Unis, l’idole d’Ellis lui a dit qu’il allait marquer pour sa première sélection, et que Reyna lui-même lui offrirait la passe décisive.
Il n’a fallu que quatre minutes pour que la prédiction de Nostra-Reyna se révèle exacte. Quelques instants seulement après le coup d’envoi de la victoire 4-1 des États-Unis contre le Pérou, le centre de Reyna a trouvé la tête d’Ellis dans la surface, déclenchant les acclamations du public d’Orlando City pour le moment de rêve de l’un des siens.
« Moi et lui, on a passé beaucoup de temps ensemble, a déclaré Ellis à propos de Reyna, et il me disait hier soir avant le match qu’il allait me faire une passe décisive. C’est finalement arrivé, et je lui en suis très reconnaissant. »
Reyna était heureux de tenir cette promesse.
« Je lui ai dit que je voulais juste lui offrir des passes décisives, a déclaré Reyna. Il travaille vraiment dur à l’entraînement et, évidemment, il réalise de très bonnes performances en MLS, donc il le mérite. »
Une deuxième passe décisive de Reyna a suivi peu après. Dans la foulée immédiate du but d’Ellis, les États-Unis ont entouré la star adolescente tandis que les supporters exultaient. Le jeune talent d’Orlando City a ensuite été poussé hors du regroupement pour revenir devant le public conquis. La personne qui a eu la présence d’esprit de repousser Ellis vers la foule ? Reyna, qui voulait s’assurer qu’Ellis profite pleinement de ce moment.
« Je pense que Gio a tout de suite compris ce moment, le fait que je sois de retour à la maison, et devant The Wall aussi, a déclaré Ellis. C’était vraiment spécial. »
Toute la journée a été spéciale pour l’une des étoiles montantes les plus rapides de la MLS, qui a fait une première impression parfaite pour ses débuts avec les États-Unis.
Un but de rêve
Au moment où la composition des États-Unis a été annoncée à voix haute, le nom d’Ellis a suscité des acclamations bien audibles. Il était l’enfant du pays, représentant Orlando dans son stade. Quel endroit pour faire ses débuts avec les États-Unis.
Cela signifiait que ce serait forcément des débuts mémorables, mais Ellis a fait en sorte que l’événement ne soit pas marqué uniquement par des encouragements avant le coup d’envoi. Sa tête est arrivée après seulement quatre minutes. Reyna a reconnu après le match qu’il ne savait même pas qu’Ellis avait marqué.
« Il y avait quelque chose d’étrange avec le soleil, au point que je n’arrivais pas vraiment à voir si c’était entré, a déclaré Reyna. J’ai même cru, pour une raison quelconque, que c’était passé à côté, puis je l’ai vu partir en courant. Je voulais juste lui faire un gros câlin, et j’étais super content pour lui. »
D’après le récit d’Ellis, tout ce qu’il entendait à ce moment-là, c’était Reyna crier son nom. Tout le reste, a-t-il expliqué, est resté assez flou. Il lui a fallu un moment pour vraiment réaliser, à cause à la fois du caractère familier et inhabituel de l’événement.
« C’était le moment parfait, a-t-il déclaré. Je rêvais de jouer, et je sais que je joue souvent dans ce stade, mais jouer dans ce stade pour mon équipe nationale, c’est incroyable. Je remerciais simplement Dieu. C’est probablement l’un des plus beaux moments de ma vie. »
Le fait que cela se soit produit aux côtés de Reyna a rendu le moment encore plus spécial.
Jouer avec ton joueur préféré
Avant le rassemblement de l’USMNT, on a demandé à Ellis avec qui il avait le plus hâte de jouer. Sa réponse a été Reyna, un joueur dont il était fan depuis longtemps. La veille de ses débuts avec l’USMNT, Ellis a été interrogé sur ce que cela faisait d’apprendre à connaître un joueur qu’il admirait.
« Il va me parler de la question que vous venez de poser, a lancé Ellis, gêné. Il va se moquer de moi, mais il a vraiment été super avec moi pendant ce stage. C’est probablement le joueur cadre qui m’a le plus parlé. »
Quelques instants plus tard, les deux étaient sur le terrain d’entraînement pour s’échauffer ensemble. Ils se sont bousculés et ont essayé de se faire des petits ponts. Quelques heures plus tard, Reyna a promis à Ellis que les deux combineraient sur ce qui est finalement devenu son but pour ses débuts.
Ellis, bien sûr, n’est pas étranger au fait d’évoluer aux côtés de joueurs qu’il admirait. En club, il a eu la chance d’avoir comme coéquipier avec Orlando City l’icône de la France et de l’Atlético de Madrid Antoine Griezmann, ce qui lui offre le modèle parfait à côtoyer au quotidien. Et Ellis, de son côté, a aussi fait forte impression sur Griezmann.
« Il a un talent incroyable, a déclaré Griezmann cet été, et s’il continue d’en ajouter encore, comme il l’a fait lors des deux matches précédents, il jouera un jour dans une grande équipe européenne. »
Ellis peut désormais se présenter comme un buteur de l’USMNT, une preuve supplémentaire de son talent et un argument de plus pour alimenter son ascension. Il n’est toutefois qu’une jeune star parmi d’autres dans ce rassemblement, et l’un des nombreux joueurs encadrés par des cadres qu’ils admirent depuis longtemps. Et cela, bien sûr, est volontaire. Tout cela fait partie du plan de l’entraîneur Mauricio Pochettino.
Une nouvelle génération, guidée par des visages familiers
Quand Pochettino a sélectionné son groupe des États-Unis, il a choisi un effectif coupé en deux. Sur les 28 joueurs présents au rassemblement, 13 n’avaient pas encore joué avec les États-Unis. Un autre, George Campbell, ne comptait qu’une seule sélection.
Au moment de composer sa liste, Pochettino voulait voir comment ses jeunes joueurs s’intégreraient au groupe des États-Unis. Il voulait aussi voir comment son groupe des États-Unis accueillerait ces jeunes joueurs et comment lui les guiderait durant les premiers jours de leur arrivée.
« Le principal enseignement, c’est que les joueurs les plus expérimentés méritent énormément de crédit, a déclaré Pochettino, pour la manière dont ils traitent les autres, dont ils les guident, dont ils les soutiennent, dont ils les accueillent, dont ils créent un environnement très confortable pour qu’ils se sentent comme chez eux. C’est une valeur immense, immense pour nous : avoir ces joueurs expérimentés qui aident de cette façon. »
« Je pense que cela a montré que nous étions préparés et que, dans la manière dont nous travaillions avec la fédération, nous avions raison », a ajouté Pochettino.
Reyna fait partie des nombreux joueurs à avoir relevé ce défi, mais il n’est pas seul. Tyler Adams a pris sous son aile deux autres produits des New York Red Bulls, Adri Mehmeti et Julian Hall. Chris Richards a poursuivi son rôle de mentor auprès de son coéquipier à Crystal Palace, Zavier Gozo. Miles Robinson et Auston Trusty ont travaillé avec le nouveau défenseur central Neil Pierre, tandis que Diego Kochen et Brian Schwake ont travaillé aux côtés des vétérans de la Coupe du monde Matt Freese et Chris Brady.
« Nous savions que nous allions jouer hier, et nous avons des amis en commun, donc cela nous a permis de nous rapprocher rapidement, a déclaré Reyna au sujet de sa nouvelle amitié avec Ellis. Notre relation a été excellente. Ici, au rassemblement, c’est un petit frère pour moi, donc il a été génial. »
L’évolution de Reyna en figure de grand frère, elle aussi, a été assez folle. À seulement 23 ans, Reyna est désormais considéré comme un ancien. Il a assez d’expérience pour que des coéquipiers comme Ellis disent avoir grandi en le regardant.
« Gio est entre ces jeunes gars et moi, a déclaré le capitaine Adams qui, à 27 ans, est le cinquième plus âgé des 28 joueurs présents au rassemblement. Voir un joueur avec cette expérience se dire : “C’est ce que je faisais il y a quatre ans”, ou avoir des conversations et s’intégrer, cela crée un tampon, ce qui, je pense, est important pour beaucoup de ces jeunes afin qu’ils se sentent à l’aise dans leur environnement.
« Je pense que nous avons un très bon équilibre en ce moment. »
Garder la faim de vaincre
L’équilibre dont parle Adams n’est évidemment qu’un début. La victoire contre le Pérou n’était que le premier match d’une série de quatre, durant laquelle ce groupe des États-Unis va parcourir tout le pays pour affronter de vraies équipes compétitives. Le prochain adversaire sera le Chili et, ensuite, viendront les rivaux régionaux que sont le Mexique et le Canada. La suite ne s’annonce pas plus facile.
Pour cette soirée, en revanche, Ellis voulait simplement en profiter pleinement. Après le match, il a cherché sa famille. Il a dû convaincre la sécurité de les laisser entrer sur la pelouse pour célébrer avec lui. Il voulait partager ce moment avec ceux qui l’ont aidé à en arriver là. Il voulait aussi faire durer ce moment un peu plus longtemps.
La réalité, c’est que cela ne s’arrêtera pas de sitôt. Alors qu’Ellis se préparait à quitter son stade en tant que joueur de la sélection américaine, il a reconnu que ce grand moment allait encore lui trotter dans la tête pendant un bon moment.
« Beaucoup de messages et de WhatsApp, je réponds juste à tout le monde, a-t-il déclaré. Je suis plus détendu maintenant mais, oui, je ne sais pas si je vais pouvoir beaucoup dormir cette nuit. »
Il y aura d’autres soirées, à commencer par celle de mardi contre le Chili à St. Louis, mais on peut dire sans trop se tromper que cette première a été encore meilleure que ce qu’Ellis aurait pu espérer. Marquer son premier but sur une passe décisive d’un joueur que l’on idolâtre, devant un public habitué à scander votre nom ? Personne n’aurait pu voir ça venir... sauf Reyna, apparemment.