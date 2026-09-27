« L’un des plus beaux moments de ma vie » : comment les débuts de Justin Ellis avec l’USMNT sont devenus un rêve grâce à la prédiction audacieuse de son mentor Gio Reyna
ORLANDO -- La veille du grand moment de Justin Ellis, Gio Reyna a passé son bras autour du jeune attaquant de 19 ans et lui a promis que cela arriverait. Les deux étaient assis à l'hôtel de l'équipe nationale masculine des États-Unis, continuant de tisser une relation qui a commencé avec l'aveu d'Ellis que Reyna était depuis longtemps son joueur préféré. Et, la veille de ses débuts avec l'USMNT, l'idole d'Ellis lui a dit qu'il allait marquer pour sa première et que Reyna lui-même lui offrirait la passe décisive.
Il n'a fallu que quatre minutes pour que la prédiction de Nostra-Reyna se réalise. Quelques instants seulement après le début de la victoire 4-1 de l'USMNT contre le Pérou, c'est le centre de Reyna qui a trouvé la tête d'Ellis dans la surface, déclenchant les acclamations du public d'Orlando City pour le moment de rêve de l'un des siens.
« Lui et moi avons passé beaucoup de temps ensemble, a déclaré Ellis à propos de Reyna, et il m'a dit hier soir avant le match qu'il allait me faire une passe décisive. C'est ce qui s'est passé, et je lui en suis très reconnaissant. »
Reyna était heureux de tenir cette promesse.
« Je lui ai dit que je voulais juste lui offrir des passes décisives, a déclaré Reyna. Il travaille vraiment très dur à l'entraînement et, évidemment, il est très performant en MLS, donc il le mérite. »
Il y a eu une deuxième passe décisive de Reyna peu après. Dans la foulée immédiate du but d'Ellis, l'USMNT s'est ruée vers la star adolescente alors que les supporters explosaient de joie. Le jeune talent d'Orlando City a ensuite été poussé hors du regroupement et replacé devant la foule en adoration. La personne qui a eu la présence d'esprit de repousser Ellis vers l'avant ? Reyna, qui voulait s'assurer qu'Ellis profite au maximum du moment.
« Je pense que Gio a simplement compris le moment, le fait que je sois de retour à la maison, et devant The Wall aussi, a déclaré Ellis. C'était vraiment spécial. »
Toute la journée a été spéciale pour l'une des étoiles montantes les plus rapides de la MLS, qui a fait l'impression parfaite pour ses débuts avec l'USMNT.
Un but de rêve
Au moment où la composition des États-Unis a été lue à voix haute, le nom d'Ellis a suscité des acclamations audibles. Il était l'enfant du pays qui représentait Orlando dans son stade. Quel endroit pour faire ses débuts avec les États-Unis.
Cela voulait dire que ce serait de toute façon des débuts dont il se souviendrait, mais Ellis a fait en sorte que l'événement soit marqué par bien plus qu'une simple ovation avant le coup d'envoi. Sa tête est arrivée après seulement quatre minutes. Reyna a admis après le match qu'il ne savait même pas qu'Ellis avait marqué.
« Il y avait quelque chose d'étrange avec le soleil, je ne voyais pas vraiment si le ballon était entré, a déclaré Reyna. J'ai même cru pour une raison quelconque qu'il était passé à côté, puis je l'ai vu partir en courant. Je voulais juste lui faire un gros câlin, et j'étais super heureux pour lui. »
Selon le récit d'Ellis, tout ce qu'il entendait à ce moment-là, c'était Reyna hurler son nom. Tout le reste, a-t-il dit, était un peu flou. Il lui a fallu un moment pour réaliser ce qui venait de se passer, à cause à la fois du caractère familier et inhabituel de l'occasion.
« C'était le moment parfait, a-t-il déclaré. Je rêvais de jouer, et je sais que je joue souvent dans ce stade, mais jouer dans ce stade pour mon équipe nationale, c'est incroyable. Je remerciais simplement Dieu. C'est probablement l'un des plus beaux moments de ma vie. »
Le fait que cela se soit produit aux côtés de Reyna l'a rendu encore plus spécial.
Jouer avec votre joueur préféré
Avant le rassemblement de l'USMNT, on a demandé à Ellis avec quel joueur il avait le plus hâte d'évoluer. Sa réponse a été Reyna, un joueur dont il était fan depuis longtemps. La veille de ses débuts avec l'USMNT, Ellis a été interrogé sur ce que cela lui faisait d'apprendre à connaître un joueur qu'il admirait.
« Il va me parler de la question que vous venez de poser, a répondu Ellis, gêné. Il va se moquer, mais il a vraiment été super avec moi pendant ce rassemblement. C'est probablement le joueur expérimenté qui m'a le plus parlé. »
Quelques instants plus tard, les deux étaient sur le terrain d'entraînement pour s'échauffer ensemble. Ils se bousculaient et essayaient de se faire des petits ponts. Quelques heures plus tard, Reyna a promis à Ellis que les deux combineraient sur ce qui allait finalement devenir son but pour ses débuts.
Ellis, bien sûr, n'est pas étranger au fait d'évoluer aux côtés de joueurs qu'il admirait. En club, il a eu la chance d'avoir comme coéquipier avec Orlando City l'icône de la France et de l'Atletico Madrid Antoine Griezmann, ce qui lui offre le modèle idéal à côtoyer. Et Ellis, de son côté, a aussi fait forte impression sur Griezmann.
« Il a un talent incroyable, a déclaré Griezmann cet été, et s'il continue à en ajouter encore, comme il l'a fait lors des deux matches précédents, il jouera un jour dans un grand club européen. »
Ellis peut désormais se présenter comme un buteur de l'USMNT, une preuve supplémentaire de son talent et un carburant de plus pour son ascension. Il n'est toutefois qu'une jeune star parmi d'autres dans ce rassemblement, et l'un des nombreux joueurs encadrés par des cadres qu'ils admirent depuis longtemps. Et cela, bien sûr, est voulu. Tout cela fait partie du plan de l'entraîneur Mauricio Pochettino.
Une nouvelle génération, guidée par des visages familiers
Quand Pochettino a sélectionné son groupe des États-Unis, il a retenu un effectif coupé en deux. Sur les 28 joueurs présents au rassemblement, 13 n’avaient pas encore joué avec la sélection américaine. Un autre, George Campbell, ne comptait qu’une seule sélection.
Au moment de composer la liste, Pochettino voulait voir comment ses jeunes joueurs allaient s’intégrer au groupe des États-Unis. Il voulait aussi voir comment son groupe accueillerait ces jeunes joueurs et comment lui les guiderait durant les premiers jours de leur arrivée.
« Le principal enseignement, c’est que les joueurs les plus expérimentés méritent énormément de crédit, a déclaré Pochettino, dans la manière dont ils traitent, dans la manière dont ils guident, dans la manière dont ils soutiennent, dans la manière dont ils accueillent, dans la manière dont ils créent un environnement très confortable pour qu’ils s’y sentent comme chez eux. C’est une valeur énorme, énorme pour nous : avoir ce joueur expérimenté qui aide de cette manière. »
« Je pense que cela a montré que nous nous préparions et que, dans la manière dont nous travaillions avec la fédération, nous avions raison », a ajouté Pochettino.
Reyna fait partie des nombreux joueurs à avoir relevé ce défi, mais il n’est pas seul. Tyler Adams a pris sous son aile deux autres produits des New York Red Bulls, Adri Mehmeti et Julian Hall. Chris Richards a poursuivi son mentorat auprès de son coéquipier à Crystal Palace Zavier Gozo. Miles Robinson et Auston Trusty ont travaillé avec le nouveau défenseur central Neil Pierre, tandis que Diego Kochen et Brian Schwake ont travaillé aux côtés des vétérans de la Coupe du monde Matt Freese et Chris Brady.
« Nous savions que nous allions jouer hier, et nous avons des amis en commun, donc cela nous a permis de vite créer un lien, a déclaré Reyna au sujet de sa nouvelle amitié avec Ellis. Notre relation a été excellente. C’est un petit frère pour moi ici, au rassemblement, donc ça a été génial. »
L’évolution de Reyna vers un rôle de grand frère, elle aussi, a été folle. À seulement 23 ans, Reyna est désormais considéré comme un ancien. Il a suffisamment d’expérience pour avoir des coéquipiers comme Ellis qui disent avoir grandi en le regardant.
« Gio est entre ces jeunes gars et moi, a déclaré le capitaine Adams qui, à 27 ans, est le cinquième plus âgé des 28 joueurs présents au rassemblement. Voir un joueur avec cette expérience qui se dit : “C’est ce que je faisais il y a quatre ans”, ou avoir des conversations et se fondre dans le groupe, cela crée un tampon, ce qui, à mon avis, est important pour beaucoup de ces jeunes joueurs afin qu’ils se sentent simplement à l’aise dans leur environnement.
« Je pense que nous avons un très bon équilibre en ce moment. »
Rester affamé
L’équilibre dont parle Adams n’est évidemment qu’un début. La victoire contre le Pérou n’était que le premier match d’une série de quatre, au cours de laquelle ce groupe de l’USMNT va parcourir le pays pour affronter de vraies équipes compétitives. Prochain rendez-vous, le Chili, puis viendront les rivaux régionaux que sont le Mexique et le Canada. À partir de maintenant, cela ne va pas devenir plus facile.
Pour cette soirée, toutefois, Ellis voulait surtout en profiter pleinement. Après le match, il a cherché sa famille. Il a dû convaincre la sécurité de les laisser entrer sur le terrain pour fêter cela avec lui. Il voulait partager ce moment avec ceux qui l’ont aidé à en arriver là. Il voulait aussi faire durer ce moment un peu plus longtemps.
La réalité, c’est que cela ne se terminera pas de sitôt. Alors qu’il se préparait à quitter son stade en tant que joueur de l’USMNT, Ellis a reconnu que ce grand moment allait encore longtemps lui trotter dans la tête.
« Beaucoup de messages et de WhatsApp, je réponds juste à tout le monde, a-t-il déclaré. Je suis plus détendu maintenant mais, oui, je ne sais pas si je vais pouvoir beaucoup dormir cette nuit. »
Il y aura d’autres soirées, à commencer par mardi contre le Chili à St. Louis, mais on peut dire sans se tromper que cette première a été encore meilleure que ce qu’Ellis pouvait espérer. Marquer son premier but sur une passe décisive d’un joueur que l’on idolâtre, devant un public habitué à scander votre nom ? Personne n’aurait pu voir ça venir... sauf Reyna, apparemment.