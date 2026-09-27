ORLANDO -- La veille du grand moment de Justin Ellis, Gio Reyna a passé son bras autour du jeune attaquant de 19 ans et lui a promis que cela arriverait. Les deux étaient assis à l'hôtel de l'équipe nationale masculine des États-Unis, continuant de tisser une relation qui a commencé avec l'aveu d'Ellis que Reyna était depuis longtemps son joueur préféré. Et, la veille de ses débuts avec l'USMNT, l'idole d'Ellis lui a dit qu'il allait marquer pour sa première et que Reyna lui-même lui offrirait la passe décisive.

Il n'a fallu que quatre minutes pour que la prédiction de Nostra-Reyna se réalise. Quelques instants seulement après le début de la victoire 4-1 de l'USMNT contre le Pérou, c'est le centre de Reyna qui a trouvé la tête d'Ellis dans la surface, déclenchant les acclamations du public d'Orlando City pour le moment de rêve de l'un des siens.

« Lui et moi avons passé beaucoup de temps ensemble, a déclaré Ellis à propos de Reyna, et il m'a dit hier soir avant le match qu'il allait me faire une passe décisive. C'est ce qui s'est passé, et je lui en suis très reconnaissant. »

Reyna était heureux de tenir cette promesse.

« Je lui ai dit que je voulais juste lui offrir des passes décisives, a déclaré Reyna. Il travaille vraiment très dur à l'entraînement et, évidemment, il est très performant en MLS, donc il le mérite. »

Il y a eu une deuxième passe décisive de Reyna peu après. Dans la foulée immédiate du but d'Ellis, l'USMNT s'est ruée vers la star adolescente alors que les supporters explosaient de joie. Le jeune talent d'Orlando City a ensuite été poussé hors du regroupement et replacé devant la foule en adoration. La personne qui a eu la présence d'esprit de repousser Ellis vers l'avant ? Reyna, qui voulait s'assurer qu'Ellis profite au maximum du moment.

« Je pense que Gio a simplement compris le moment, le fait que je sois de retour à la maison, et devant The Wall aussi, a déclaré Ellis. C'était vraiment spécial. »

Toute la journée a été spéciale pour l'une des étoiles montantes les plus rapides de la MLS, qui a fait l'impression parfaite pour ses débuts avec l'USMNT.