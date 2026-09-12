L’incroyable histoire d’Elversberg : l’ascension fulgurante du petit club allemand, passé de la quatrième division à un mano a mano avec le Bayern Munich en Bundesliga
Elversberg n’avait encore jamais joué en Bundesliga avant cette saison, et ses supporters redoutaient sans doute le pire lorsque le calendrier a été dévoilé. Il était difficile d’imaginer un début plus intimidant, avec des matches à domicile contre le champion 2024, le Bayer Leverkusen, et le Bayern Munich, double champion de Bundesliga en titre, de part et d’autre d’un déplacement sur la pelouse du Borussia Monchengladbach.
Et pourtant, à l’approche de la troisième journée, Elversberg occupe la troisième place du classement, seulement derrière Fribourg et le Borussia Dortmund à la différence de buts. Sous la direction de l’entraîneur principal Vincent Wagner, le club a enchaîné deux victoires de suite, a déjà inscrit sept buts, et un nouveau succès contre le Bayern dimanche le placerait à cinq points devant l’équipe de stars de Vincent Kompany.
Elversberg n’aurait même pas pu imaginer se retrouver dans une telle position il y a seulement quatre ans, lorsque le club évoluait en quatrième division du football allemand. Le parcours a été remarquable, et il a fait naître une confiance inébranlable dans le vestiaire.
Ville modeste et débuts
Elversberg est une municipalité du sud de l'Allemagne qui ne compte que 13 000 habitants. Ce n'est que la 30e plus grande ville de Sarre, l'un des 30 États du pays, et elle ne possède même pas de gare ni de salle des fêtes. C'est le plus petit endroit à avoir jamais accueilli un club de Bundesliga, et Elversberg a ainsi été surnommé le Dorfverein (« le club du village »).
Fondé à l'origine en 1907 avant d'être dissous pendant la Première Guerre mondiale, Elversberg a été reconstitué en 1918 et a passé la majeure partie d'un siècle comme équipe amateur. Au début des années 2000, cependant, les choses ont commencé à changer. L'entreprise pharmaceutique locale Ursapharm est devenue le principal soutien et sponsor d'Elversberg sous l'ancien président du club Frank Holzer, et son fils Dominik a pris la relève en 2011.
Deux ans plus tard, Elversberg a été promu en 3. Liga, le troisième échelon allemand et la plus basse division entièrement professionnelle du pays. Malheureusement, le club a été immédiatement relégué, mais Ursapharm a acquis les droits de naming du stade, qui a officiellement été rebaptisé Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde (conservant son lien avec un tilleul centenaire qui est malheureusement tombé en 2015), et sa capacité a progressivement été portée à 10 000 spectateurs.
Il manquait encore une véritable vision footballistique, jusqu'à l'arrivée d'Horst Steffen au poste d'entraîneur principal en 2018. Steffen a mis en place un style dynamique et porté vers l'avant, offrant régulièrement un spectacle à la hauteur pour les supporters, avant de décrocher finalement le titre de Regionalliga Südwest en 2021-2022.
Gravir les échelons
Cela a renvoyé Elversberg en 3. Liga, et cette fois, le club était prêt à franchir un cap. L’équipe de Steffen l’a prouvé dès le début de la saison 2022-2023 en signant le plus grand exploit de son histoire, avec une victoire 4-3 contre Leverkusen au premier tour de la Coupe d’Allemagne.
Bochum a mis fin à son parcours au tour suivant, mais Elversberg a affiché un niveau constamment élevé en championnat. Le club a finalement devancé Frieburg pour s’adjuger le titre de 3. Liga au terme d’une passionnante bataille pour la montée, qui a vu les cinq premiers clubs se tenir en seulement cinq points.
Elversberg a également affiché les meilleures statistiques offensives de la division, avec 80 buts inscrits en 38 matches, dont 10 par Nick Woltemade, prêté par Stuttgart. Steffen a un jour affirmé qu’« une victoire spectaculaire est bien plus préférable à mes yeux qu’un petit 1-0 », et ses joueurs ont appliqué cet état d’esprit à chaque rencontre.
Sa toute première campagne en 2. Bundesliga a été un rude apprentissage, mais Elversberg a tout de même assuré une 11e place au classement. Puis, en 2024-2025, le club est passé tout près d’atteindre la Terre promise.
Après avoir terminé troisième du championnat derrière Koln et Hamburg, Elversberg s’est qualifié pour le barrage de promotion-relégation contre Heidenheim, à la lutte pour son maintien en Bundesliga. Les deux équipes ont fait match nul 2-2 à l’aller et étaient encore à 1-1 au retour jusqu’à la cinquième minute du temps additionnel, lorsque Leo Scienza a inscrit un but victorieux dramatique pour briser le cœur d’Elversberg.
« Nouvelle énergie »
Le coup fut doublement dur pour Elversberg lorsque Steffen a décidé de quitter le club après avoir reçu une offre pour rejoindre le Werder Brême. Le petit club a perçu une indemnité de compensation de 300 000 €, mais cela n’a guère atténué le choc lié au départ de l’entraîneur qui avait conduit l’équipe vers des sommets jusque-là inédits.
Le processus pour trouver le remplaçant de Steffen a été long et approfondi. Le directeur sportif Nils-Ole Book voulait un entraîneur tactiquement moderne, capable de continuer à promouvoir un football attrayant et intense, tout en faisant émerger les jeunes talents les plus prometteurs du club. Le choix s’est finalement porté sur Wagner, qui avait mené la réserve d’Hoffenheim à la montée en 3. Liga en 2024-2025.
« Avec tout ce qu’il apporte, il nous correspond parfaitement », a déclaré Book lors de la présentation de Wagner. « Vincent ne va pas seulement poursuivre notre trajectoire actuelle, il va aussi l’enrichir et la développer avec une énergie nouvelle. »
Malgré son manque d’expérience au plus haut niveau comme entraîneur, Wagner a depuis rempli cette mission de manière spectaculaire, se révélant être bien plus qu’un digne successeur de Steffen, qui n’aura tenu que sept mois à la tête du Werder avant d’être limogé. L’optimisme n’était toutefois pas vraiment de mise au départ, notamment en raison des départs du duo offensif clé Fisnik Asllani et Muhammed Damar à l’issue de leurs prêts respectifs.
Elversberg a également perdu son talisman défensif Robin Fellhauer, parti à Augsbourg, parmi de nombreux autres départs, ce qui a conduit les observateurs à prédire un recul vers le milieu de tableau. Cependant, Book a travaillé sans relâche avec des ressources limitées pour s’assurer que Wagner ne se retrouve pas à court de solutions.
Lukasz Poreba, Bambase Conté et Jarzinho Malanga sont tous arrivés en prêt depuis des clubs de Bundesliga, et Elversberg a recruté Lasse Gunther et Jan Gyamerah sur des transferts définitifs pour renforcer la défense. Les nouveaux joueurs se sont rapidement intégrés, tandis que Wagner a vite fait taire les sceptiques lors d’une campagne 2025-2026 historique.
« Comme voler jusqu’à la lune »
Elversberg a réalisé un début brillant sous les ordres de Wagner, en remportant sept de ses neuf premiers matches de 2. Bundesliga, et même si sa forme a ensuite été irrégulière, l'équipe en a fait assez pour rester au contact de ses rivaux dans la course à la montée. Schalke a fini par se détacher pour s'emparer de la première place, mais la lutte pour le deuxième billet de montée directe s'est jouée jusqu'à la dernière journée de la saison.
Un match à domicile contre le lanterne rouge Preussen Munster semblait favorable à Elversberg, qui occupait la deuxième place, devant Paderborn à la faveur d'une meilleure différence de buts, mais l'enjeu aurait facilement pu faire craquer les joueurs. Les hommes de Wagner n'ont toutefois montré aucun signe de nervosité, s'imposant largement 3-0 pour faire d'Elversberg un club de Bundesliga pour la première fois de ses 119 ans d'histoire.
« Bien sûr, c'est quelque chose de spécial », a déclaré Wagner. « Un ami m'a dit cette semaine : “Si Elv peut monter, c'est comme aller sur la lune.” Et nous avons réussi notre alunissage aujourd'hui. »
L'exploit est d'autant plus remarquable qu'Elversberg a vendu le meilleur buteur du championnat, Younes Ebnoutalib, à l'Eintracht Francfort en janvier, avant de voir Book partir au Borussia Dortmund deux mois plus tard.
Lukas Petkov a pris le relais pour combler le vide laissé par Ebnoutalib, inscrivant six buts lors de la seconde moitié de saison tout en délivrant 11 autres passes décisives sur l'ensemble de l'exercice, avecTom Zimmerschied comme partenaire idéal du Bulgare grâce à ses neuf contributions décisives. Elversberg a été irrésistible offensivement, avec un total de 64 buts, le plus élevé du championnat, et n'en a encaissé que 39 de l'autre côté du terrain, soit le deuxième meilleur bilan de la division derrière Schalke.
Préparation à la Bundesliga
De grands changements ont été opérés durant l’été alors qu’Elversberg se préparait à découvrir la Bundesliga, notamment avec le lancement de la rénovation du stade afin de répondre aux exigences de la Bundesliga. L’Ursapharm Arena passera à une capacité de 15 000 places d’ici au printemps prochain, mais pour l’instant, l’un des côtés de l’enceinte ressemble à un chantier, avec une structure temporaire en acier installée pour permettre aux journalistes de couvrir les matches.
Elversberg a également fait venir Christian Weber en provenance de Fortuna Dusseldorf, où il avait travaillé pendant 16 ans comme recruteur puis comme directeur sportif. Succéder à Book n’avait rien d’une mince affaire compte tenu de son excellente réputation pour repérer des talents méconnus, mais Weber a réalisé sa propre série de coups astucieux lors de son premier mercato au club.
Il a frappé un joli coup en recrutant le milieu offensif de 21 ans Maurice Krattenmacher en provenance du Bayern pour seulement 2 M€, et a poursuivi la tendance du club à trouver de bonnes opportunités sur le marché des prêts en obtenant les arrivées de Francis Onyeka, prêté par le Bayer Leverkusen, Noah Darvich, prêté par Stuttgart, et Noel Futkeu, prêté par l’Eintracht. Elversberg a également battu son record de transfert en arrachant Cole Campbell à Dortmund pour 6 M€, ce qui a suscité le plus grand engouement.
Campbell est considéré comme l’un des jeunes joueurs les plus prometteurs des États-Unis, et le nouveau directeur technique d’Elversberg, Josef Welzmuller, en attend beaucoup. « C’est un joueur fantastique. Il est très rapide et fort avec le ballon ainsi que dans les un-contre-un », a déclaré Welzmuller à Bulinews en août. « Nous sommes très, très convaincus qu’il va exploser cette saison. »
Trois piliers
Welzmuller a également confirmé qu’il n’y avait jamais eu la moindre discussion sur la possibilité pour l’équipe d’adopter une approche plus défensive afin d’assurer son maintien en Bundesliga, ce que Wagner, qui semble adorer les métaphores spatiales, considère comme l’équivalent d’une « mission vers Mars ».
« Nous ne ferons rien différemment », a déclaré Welzmuller à BBC Sport. « L’identité reste la même et elle repose sur trois piliers fondamentaux. Le premier est d’être courageux, le deuxième d’être intense et le troisième d’être intelligent. » Ces piliers ont semblé plus solides que jamais face à Leverkusen lors de la première journée.
Elversberg a stupéfié l’équipe de Carles Martínez en prenant deux buts d’avance dans les 10 premières minutes. Petkov a inscrit le premier sur un tir contré, avant que Campbell ne porte le score à 2-0 d’une frappe violente que le gardien de Leverkusen, Mark Flekken, n’a pas pu maîtriser. La finition a été implacable, et la confiance ainsi que le sang-froid du joueur de 20 ans balle au pied ont impressionné lorsqu’il a foncé vers la surface après avoir récupéré une passe mal assurée.
David Mokwa a mis les hôtes hors de portée 25 secondes après le coup d’envoi de la seconde période, en reprenant à bout portant un centre à ras de terre de Petkov. Leverkusen a fini par réagir grâce à des buts de Patrick Schick et Christian Kofane, mais c’était trop peu, trop tard. Bien que Wagner ait titularisé sept joueurs découvrant la Bundesliga, et que Campbell, ancien espoir de Dortmund et Hoffenheim, ait été le membre le plus expérimenté du groupe du match avec 10 apparitions dans l’élite allemande à son actif, Elversberg a dominé Leverkusen.
« Heureusement, nous avons fait cela avec nos supporters derrière nous. Nous sommes petits, mais puissants », a déclaré Wagner après le match. « Nous devrons continuer à jouer un football courageux, car c’est la seule manière d’avoir une chance dans cette ligue. »
Remontée épique
Elversberg a surmonté une épreuve bien plus difficile à l’ista-Borussia-Park lors de la deuxième journée. L’équipe s’est retrouvée menée 3-1 par Gladbach avant l’heure de jeu, et Wagner a été expulsé pour avoir protesté contre le deuxième but de l’équipe à domicile, inscrit après que l’arbitre lui a accordé à tort une touche au lieu de la donner à Elversberg.
Malgré cela, l’entraîneur a réussi à renverser la tendance grâce à ses consignes de remplacement depuis les tribunes. Krattenmacher a réduit l’écart une minute après son entrée en jeu, plaçant une tête sur la barre transversale avant de pousser le ballon repoussé au fond des filets, puis Felix Heidel a égalisé d’un superbe coup franc à la 80e minute.
Tout était en place pour un final dramatique et, en plein temps additionnel, Futkeu, autre remplaçant, a servi Krattenmacher, qui a conclu pour inscrire le quatrième but d’Elversberg et s’offrir un doublé mémorable. Ce fut un match palpitant qui a mis en lumière l’esprit indomptable qui anime l’effectif de Wagner.
« J’ai aimé notre façon de jouer au football, c’est tout simplement une performance collective sensationnelle de la part de tout le monde », a déclaré l’entraîneur aux journalistes. Le capitaine du club, Lukas Pinckert, a ajouté : « Nous étions menés 1-3 devant ce public et nous avons renversé le match en tant qu’équipe promue, c’est remarquable. Nous formons tout simplement un bloc, nous n’abandonnons jamais. »
Si Elversberg parvient à réaliser l’impossible et à battre le Bayern dimanche, le club pourrait s’emparer de la tête de la Bundesliga, à condition que les autres résultats lui soient favorables. Ce serait un rêve, et le promu peut aussi puiser de l’espoir dans le match nul 0-0 de Schalke contre le Bayern lors de la dernière journée, alors qu’il tentera de museler des joueurs comme Harry Kane et Michael Olise.
Il ne sera toutefois pas question de verrouiller le jeu comme Schalke l’a fait ; Elversberg restera fidèle à ses valeurs fondamentales et ira défier le Bayern. Welzmuller, natif de Munich et supporter du club le plus titré d’Allemagne durant sa jeunesse, a déclaré au sujet de l’ampleur de cette affiche : « Ce sera fou. [Mais] nous n’avons peur de personne. » C’est cela, plus que toutes les autres qualités attachantes du club, qui rend Elversberg vraiment spécial.