Elversberg n’avait encore jamais joué en Bundesliga avant cette saison, et ses supporters redoutaient sans doute le pire lorsque le calendrier a été dévoilé. Il était difficile d’imaginer un début plus intimidant, avec des matches à domicile contre le champion 2024, le Bayer Leverkusen, et le Bayern Munich, double champion de Bundesliga en titre, de part et d’autre d’un déplacement sur la pelouse du Borussia Monchengladbach.

Et pourtant, à l’approche de la troisième journée, Elversberg occupe la troisième place du classement, seulement derrière Fribourg et le Borussia Dortmund à la différence de buts. Sous la direction de l’entraîneur principal Vincent Wagner, le club a enchaîné deux victoires de suite, a déjà inscrit sept buts, et un nouveau succès contre le Bayern dimanche le placerait à cinq points devant l’équipe de stars de Vincent Kompany.

Elversberg n’aurait même pas pu imaginer se retrouver dans une telle position il y a seulement quatre ans, lorsque le club évoluait en quatrième division du football allemand. Le parcours a été remarquable, et il a fait naître une confiance inébranlable dans le vestiaire.