Le coup a été doublement dur pour Elversberg lorsque Steffen a décidé de quitter le club après avoir reçu une offre pour rejoindre le Werder Brême. Le petit poucet a perçu une indemnité de compensation de 300 000 €, mais cela n’a guère atténué le choc de perdre l’entraîneur qui avait mené le club à des sommets jamais atteints auparavant.

Le processus visant à trouver le remplaçant de Steffen a été poussé. Le directeur sportif Nils-Ole Book voulait un entraîneur tactiquement moderne, capable de continuer à promouvoir un football attrayant et intense, tout en faisant éclore les jeunes talents les plus prometteurs du club. Le choix s’est finalement porté sur Wagner, qui avait conduit la réserve d’Hoffenheim à la montée en 3. Liga en 2024-2025.

« Avec tout ce qu’il apporte, il correspond très bien à ce que nous sommes, a déclaré Book lors de la présentation de Wagner. Vincent ne va pas seulement poursuivre notre trajectoire actuelle, il va aussi l’enrichir et la faire évoluer avec une énergie nouvelle. »

Malgré son manque d’expérience en tant qu’entraîneur au plus haut niveau, Wagner a depuis rempli cette mission de façon spectaculaire, se révélant plus qu’un digne successeur de Steffen, qui n’aura tenu que sept mois à la tête du Werder avant d’être limogé. L’optimisme n’était toutefois pas de mise au départ, notamment en raison des départs du duo décisif Fisnik Asllani et Muhammed Damar à l’issue de leurs prêts respectifs.

Elversberg a également perdu son talisman défensif Robin Fellhauer, parti à Augsbourg, parmi de nombreux autres départs, ce qui a conduit les observateurs à prédire un recul vers le milieu de tableau. Book a cependant travaillé sans relâche avec des ressources limitées pour s’assurer que Wagner ne soit pas laissé sans solutions.

Lukasz Poreba, Bambase Conté et Jarzinho Malanga sont tous arrivés en prêt en provenance de clubs de Bundesliga, et Elversberg a recruté Lasse Gunther et Jan Gyamerah sur des transferts définitifs pour renforcer sa défense. Les nouveaux joueurs se sont rapidement intégrés, tandis que Wagner a vite fait taire les sceptiques lors d’une historique saison 2025-2026.