L’incroyable histoire d’Elversberg : l’ascension fulgurante du petit club allemand, passé de la quatrième division à un bras de fer avec le Bayern Munich en Bundesliga
Elversberg n’avait encore jamais joué en Bundesliga avant cette saison, et ses supporters ont sûrement redouté le pire lorsque le calendrier a été dévoilé. Le club pouvait difficilement rêver d’un départ plus intimidant, avec des réceptions du Bayer Leverkusen, champion 2024, et du Bayern Munich, double champion de Bundesliga en titre, de part et d’autre d’un déplacement sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach.
Et pourtant, à l’approche de la troisième journée, Elversberg occupe la troisième place du classement, seulement derrière Fribourg et le Borussia Dortmund à la différence de buts. Sous la direction de l’entraîneur Vincent Wagner, l’équipe a enchaîné deux victoires consécutives, a déjà inscrit sept buts, et un nouveau succès contre le Bayern dimanche lui permettrait de compter cinq points d’avance sur l’équipe de stars de Vincent Kompany.
C’est une situation qu’Elversberg n’aurait jamais même pu imaginer il y a seulement quatre ans, lorsque le club évoluait en quatrième division du football allemand. Le parcours a été remarquable, et il a fait naître une foi inébranlable dans le vestiaire.
Ville modeste et débuts
Elversberg est une commune du sud de l'Allemagne comptant seulement 13 000 habitants. Ce n'est que la 30e plus grande ville de la Sarre, l'un des 30 États du pays, et elle ne possède même pas de gare ni de salle des fêtes. C'est le plus petit endroit à avoir jamais accueilli un club de Bundesliga, et Elversberg a ainsi été surnommé le Dorfverein (« le club du village »).
Initialement fondé en 1907 avant d'être dissous pendant la Première Guerre mondiale, Elversberg a été reconstitué en 1918 et a passé la majeure partie d'un siècle comme équipe amateur. Au début des années 2000, cependant, les choses ont commencé à changer. L'entreprise pharmaceutique locale Ursapharm est devenue le principal soutien et sponsor d'Elversberg sous l'ancien président du club Frank Holzer, et son fils Dominik a pris la relève en 2011.
Deux ans plus tard, Elversberg a obtenu la montée en 3. Liga, le troisième échelon allemand et la plus basse division entièrement professionnelle. Malheureusement, le club a été immédiatement relégué, mais Ursapharm a acquis les droits de naming du stade du club, le rebaptisant officiellement Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde (en conservant son lien avec un tilleul centenaire qui est malheureusement tombé en 2015), et l'enceinte a progressivement été agrandie pour atteindre une capacité de 10 000 spectateurs.
Une véritable vision footballistique faisait toutefois encore défaut, jusqu'à l'arrivée d'Horst Steffen au poste d'entraîneur principal en 2018. Steffen a mis en place un style dynamique et porté vers l'avant, offrant régulièrement un spectacle à la hauteur pour les supporters, avant de décrocher finalement le titre de Regionalliga Südwest en 2021-2022.
Gravir les échelons
Cela a renvoyé Elversberg en 3. Liga et, cette fois, le club était prêt à franchir un cap. L'équipe de Steffen l'a prouvé dès le début de la saison 2022-2023 en réussissant le plus grand exploit de son histoire, avec une victoire 4-3 contre Leverkusen au premier tour de la Coupe d'Allemagne.
Bochum a mis fin à son parcours au tour suivant, mais Elversberg a maintenu un niveau de performance élevé en championnat. Le club a finalement coiffé Frieburg au poteau pour remporter le titre de 3. Liga après une haletante bataille pour la montée qui a vu les cinq premiers clubs se tenir en seulement cinq points.
Elversberg a également affiché les meilleures statistiques offensives de la division, avec 80 buts inscrits en 38 matches, dont 10 par Nick Woltemade, prêté par Stuttgart. Steffen a un jour affirmé que « une victoire spectaculaire est bien plus préférable à mes yeux qu'un maigre 1-0 », et ses joueurs ont appliqué cet état d'esprit à chaque match.
Sa première campagne en 2. Bundesliga a été un rude apprentissage, mais Elversberg a tout de même assuré une 11e place au classement. Puis, en 2024-2025, le club est passé tout près d'atteindre la terre promise.
Après avoir terminé troisième du championnat derrière Koln et Hamburg, Elversberg s'est qualifié pour le barrage de promotion/relégation face à Heidenheim, à la lutte pour son maintien en Bundesliga. Les deux équipes ont fait match nul 2-2 à l'aller, puis étaient encore à 1-1 au retour jusqu'à la cinquième minute du temps additionnel, lorsque Leo Scienza a inscrit un but décisif et brisé le cœur d'Elversberg.
« Nouvelle énergie »
Le coup a été doublement dur pour Elversberg lorsque Steffen a décidé de quitter le club après avoir reçu une offre pour rejoindre le Werder Brême. Le petit poucet a perçu une indemnité de compensation de 300 000 €, mais cela n’a guère atténué le choc de perdre l’entraîneur qui avait mené le club à des sommets jamais atteints auparavant.
Le processus visant à trouver le remplaçant de Steffen a été poussé. Le directeur sportif Nils-Ole Book voulait un entraîneur tactiquement moderne, capable de continuer à promouvoir un football attrayant et intense, tout en faisant éclore les jeunes talents les plus prometteurs du club. Le choix s’est finalement porté sur Wagner, qui avait conduit la réserve d’Hoffenheim à la montée en 3. Liga en 2024-2025.
« Avec tout ce qu’il apporte, il correspond très bien à ce que nous sommes, a déclaré Book lors de la présentation de Wagner. Vincent ne va pas seulement poursuivre notre trajectoire actuelle, il va aussi l’enrichir et la faire évoluer avec une énergie nouvelle. »
Malgré son manque d’expérience en tant qu’entraîneur au plus haut niveau, Wagner a depuis rempli cette mission de façon spectaculaire, se révélant plus qu’un digne successeur de Steffen, qui n’aura tenu que sept mois à la tête du Werder avant d’être limogé. L’optimisme n’était toutefois pas de mise au départ, notamment en raison des départs du duo décisif Fisnik Asllani et Muhammed Damar à l’issue de leurs prêts respectifs.
Elversberg a également perdu son talisman défensif Robin Fellhauer, parti à Augsbourg, parmi de nombreux autres départs, ce qui a conduit les observateurs à prédire un recul vers le milieu de tableau. Book a cependant travaillé sans relâche avec des ressources limitées pour s’assurer que Wagner ne soit pas laissé sans solutions.
Lukasz Poreba, Bambase Conté et Jarzinho Malanga sont tous arrivés en prêt en provenance de clubs de Bundesliga, et Elversberg a recruté Lasse Gunther et Jan Gyamerah sur des transferts définitifs pour renforcer sa défense. Les nouveaux joueurs se sont rapidement intégrés, tandis que Wagner a vite fait taire les sceptiques lors d’une historique saison 2025-2026.
« Comme voler jusqu’à la lune »
Elversberg a réalisé un départ brillant sous les ordres de Wagner, en remportant sept de ses neuf premiers matches de 2. Bundesliga, et même si sa forme a ensuite été irrégulière, l'équipe en a fait assez pour rester au contact de ses rivaux dans la course à la montée. Schalke a fini par se détacher pour prendre la première place, mais la lutte pour le deuxième billet de montée directe s'est jouée jusqu'à la dernière journée de la saison.
Un match à domicile contre le lanterne rouge, Preussen Munster, paraissait favorable pour Elversberg, qui occupait la deuxième place, devant Paderborn grâce à une meilleure différence de buts, mais l'enjeu aurait facilement pu faire déjouer les joueurs. Les hommes de Wagner n'ont toutefois montré aucun signe de nervosité, s'imposant largement 3-0 pour faire d'Elversberg un club de Bundesliga pour la première fois de ses 119 ans d'histoire.
« Bien sûr, c'est quelque chose de spécial, a déclaré Wagner. Un ami m'a dit cette semaine : “Si Elv peut monter, c'est comme aller sur la lune.” Et nous avons réussi notre alunissage aujourd'hui. »
L'exploit est d'autant plus remarquable qu'Elversberg a vendu le meilleur buteur du championnat, Younes Ebnoutalib, à l'Eintracht Francfort en janvier, avant de voir Book partir au Borussia Dortmund deux mois plus tard.
Lukas Petkov a pris le relais pour combler le vide laissé par Ebnoutalib, en inscrivant six buts dans la seconde moitié de la saison tout en délivrant 11 passes décisives sur l'ensemble de l'exercice, avecTom Zimmerschied comme partenaire idéal du Bulgare avec neuf contributions décisives lui aussi. Elversberg a été irrésistible offensivement, inscrivant 64 buts, le meilleur total du championnat, et n'en a encaissé que 39, soit le deuxième meilleur bilan de la division derrière Schalke.
Préparation à la Bundesliga
De grands changements ont été opérés durant l’été alors qu’Elversberg se préparait à la vie en Bundesliga, notamment avec le début de la rénovation du stade afin de répondre aux exigences de la Bundesliga. L’Ursapharm Arena portera sa capacité à 15 000 places d’ici au printemps prochain, mais pour l’instant, un côté du stade ressemble à un chantier, avec une tribune provisoire en acier installée pour permettre aux journalistes de couvrir les matches.
Elversberg a également recruté Christian Weber en provenance de Fortuna Dusseldorf, où il avait travaillé pendant 16 ans comme recruteur puis comme directeur sportif. Succéder à Book n’avait rien d’une tâche facile compte tenu de son excellente réputation pour repérer des talents méconnus, mais Weber a lui aussi réalisé une série de mouvements astucieux lors de son premier mercato au club.
Il a réussi un joli coup en recrutant le milieu offensif de 21 ans Maurice Krattenmacher en provenance du Bayern pour seulement 2 M€, puis a poursuivi la tendance du club à trouver de bonnes opportunités sur le marché des prêts en obtenant les arrivées de Francis Onyeka, en provenance du Bayer Leverkusen, Noah Darvich, de Stuttgart, et Noel Futkeu, de l’Eintracht. Elversberg a également battu son record de transfert en attirant Cole Campbell loin de Dortmund pour 6 M€, ce qui a suscité le plus grand engouement.
Campbell est considéré comme l’un des jeunes joueurs les plus prometteurs des États-Unis, et le nouveau directeur technique d’Elversberg, Josef Welzmuller, en attend beaucoup. « C’est un joueur fantastique. Il est très rapide et puissant avec le ballon ainsi que dans les un-contre-un », a déclaré Welzmuller à Bulinews en août. « Nous sommes très, très convaincus qu’il va réaliser une saison révélatrice. »
Trois piliers
Welzmuller a également confirmé qu’il n’y avait jamais eu la moindre discussion sur un virage de l’équipe vers une approche plus défensive pour assurer son maintien en Bundesliga, ce que Wagner, qui semble aimer les métaphores spatiales, considère comme l’équivalent d’une « mission vers Mars ».
« Nous ne ferons rien de différent », a déclaré Welzmuller à BBC Sport. « L’identité reste la même et elle repose sur trois piliers fondamentaux. Le premier est d’être courageux, le deuxième d’être intenses et le troisième d’être intelligents. » Ces piliers ont semblé plus solides que jamais face à Leverkusen lors de la première journée.
Elversberg a surpris l’équipe de Carles Martínez en prenant deux buts d’avance dans les 10 premières minutes. Petkov a inscrit le premier sur un tir dévié, avant que Campbell ne porte le score à 2-0 d’une frappe féroce que le gardien de Leverkusen Mark Flekken n’a pas pu maîtriser. La finition était impitoyable, et la confiance ainsi que le sang-froid du joueur de 20 ans balle au pied ont impressionné lorsqu’il a foncé vers la surface après avoir récupéré une passe mal assurée.
David Mokwa a mis les hôtes hors de portée 25 secondes après le coup d’envoi de la seconde période, en reprenant de près un centre à ras de terre de Petkov. Leverkusen a fini par réagir grâce à des buts de Patrick Schick et Christian Kofane, mais c’était trop peu, trop tard. Malgré les sept débutants en Bundesliga alignés par Wagner dans son onze de départ, et bien que l’ancien espoir de Dortmund et Hoffenheim Campbell ait été le membre le plus expérimenté du groupe du jour avec 10 apparitions dans l’élite allemande à son actif, Elversberg a dominé Leverkusen.
« Heureusement, nous avons fait cela avec nos supporters derrière nous. Nous sommes petits, mais puissants », a déclaré Wagner après le match. « Nous allons devoir continuer à jouer un football courageux, car c’est la seule manière d’avoir une chance dans ce championnat. »
Remontée épique
Elversberg a surmonté un test bien plus difficile à l'ista-Borussia-Park lors de la deuxième journée. L'équipe était menée 3-1 par Gladbach avant l'heure de jeu, et Wagner a été expulsé pour avoir protesté contre le deuxième but de l'équipe à domicile, inscrit après que l'arbitre lui a accordé à tort une touche au lieu de la donner à Elversberg.
Malgré cela, l'entraîneur a réussi à renverser la situation grâce à ses consignes de remplacement depuis les tribunes. Krattenmacher a réduit l'écart une minute après son entrée en jeu, plaçant d'abord sa tête sur la barre transversale avant de pousser le ballon repoussé au fond des filets, puis Felix Heidel a égalisé d'un magnifique coup franc à la 80e minute.
Tout était alors en place pour une fin dramatique, et dans les profondeurs du temps additionnel, Futkeu, autre remplaçant, a servi Krattenmacher, qui a conclu d'une frappe précise pour inscrire le quatrième but d'Elversberg et s'offrir un doublé mémorable. Ce fut un match palpitant qui a mis en lumière l'esprit indomptable qui anime l'effectif de Wagner.
« J'ai aimé la façon dont nous avons joué au football, c'était tout simplement une performance collective sensationnelle de la part de tout le monde », a déclaré l'entraîneur aux journalistes. Le capitaine du club, Lukas Pinckert, a ajouté : « Nous étions menés 1-3 devant ce public et nous avons renversé le match en tant qu'équipe promue, c'est remarquable. Nous formons tout simplement un bloc, nous n'abandonnons jamais. »
Si Elversberg parvient à créer l'impossible et à battre le Bayern dimanche, le club pourrait s'emparer de la tête de la Bundesliga, à condition que les autres résultats lui soient favorables. Ce serait un scénario de rêve, et le promu peut aussi puiser un supplément d'espoir dans le match nul 0-0 de Schalke contre le Bayern lors de la dernière journée, alors qu'il tentera de museler des joueurs comme Harry Kane et Michael Olise.
Il n'y aura toutefois pas de plan consistant à défendre à outrance comme Schalke l'a fait ; Elversberg restera fidèle à ses valeurs fondamentales et ira défier le Bayern. Welzmuller, natif de Munich qui a grandi en supportant le club le plus titré d'Allemagne, a déclaré à propos de l'ampleur de cette affiche : « Ce sera fou. [Mais] nous n'avons peur de personne. » C'est cela, plus que toutes les nombreuses autres qualités attachantes du club, qui rend Elversberg vraiment spécial.