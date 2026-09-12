Elversberg est venu à bout d’un test bien plus relevé à l’ista-Borussia-Park lors de la deuxième journée. L’équipe s’est retrouvée menée 3-1 par Gladbach avant l’heure de jeu, et Wagner a été expulsé pour avoir protesté contre le deuxième but du club hôte, intervenu après que l’arbitre lui a accordé à tort une touche au lieu de la donner à Elversberg.

Malgré cela, l’entraîneur a réussi à renverser la situation grâce à ses consignes de remplacement depuis les tribunes. Krattenmacher a réduit l’écart une minute après son entrée en jeu, en plaçant une tête sur la barre transversale avant de pousser le rebond au fond des filets, puis Felix Heidel a remis les deux équipes à égalité avec un superbe coup franc à la 80e minute.

Tout était en place pour un final dramatique et, au plus profond du temps additionnel, Futkeu, lui aussi entré en jeu en cours de match, a servi Krattenmacher, qui a conclu pour inscrire le quatrième but d’Elversberg et s’offrir un doublé mémorable. Ce fut une rencontre palpitante qui a souligné l’esprit indomptable qui anime l’effectif de Wagner.

« J’ai aimé notre façon de jouer au football, c’était tout simplement une performance collective sensationnelle de la part de tout le monde », a déclaré l’entraîneur aux journalistes. Le capitaine du club, Lukas Pinckert, a ajouté : « Nous étions menés 1-3 devant ce public et nous avons renversé le match en tant qu’équipe promue, c’est remarquable. Nous formons tout simplement un bloc, nous n’abandonnons jamais. »

Si Elversberg parvient à réaliser l’impossible et à battre le Bayern dimanche, le club pourrait s’emparer de la tête de la Bundesliga, à condition que les autres résultats lui soient favorables. Ce serait le rêve, et le promu peut aussi puiser un supplément d’espoir dans le match nul 0-0 de Schalke contre le Bayern la dernière fois, alors qu’il tentera de museler des joueurs comme Harry Kane et Michael Olise.

Il n’y aura toutefois aucun plan pour défendre à outrance comme Schalke l’a fait ; Elversberg restera fidèle à ses valeurs fondamentales et jouera son jeu face au Bayern. Welzmuller, natif de Munich qui a grandi en supportant le club le plus titré d’Allemagne, a déclaré au sujet de l’ampleur de cette affiche : « Ce sera dingue. [Mais] nous n’avons peur de personne. » Plus que toutes les nombreuses autres qualités attachantes du club, c’est ce qui rend Elversberg vraiment spécial.