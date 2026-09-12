L’incroyable histoire d’Elversberg : l’ascension fulgurante du petit club allemand, de la quatrième division à rivaliser avec le Bayern Munich en Bundesliga
Elversberg n’avait encore jamais joué en Bundesliga avant cette saison, et ses supporters ont sans doute dû craindre le pire lorsque le calendrier a été dévoilé. Le début pouvait difficilement être plus intimidant, avec des matches à domicile contre le champion 2024, le Bayer Leverkusen, et le Bayern Munich, vainqueur des deux dernières éditions de Bundesliga, de part et d’autre d’un déplacement à Borussia Mönchengladbach.
Et pourtant, à l’aube de la troisième journée, Elversberg occupe la troisième place du classement, derrière Fribourg et Borussia Dortmund à la différence de buts. Sous la houlette de l’entraîneur principal Vincent Wagner, le club a enchaîné deux victoires consécutives, a déjà inscrit sept buts, et un nouveau succès contre le Bayern dimanche le placerait à cinq points devant l’équipe de stars de Vincent Kompany.
Une telle situation, Elversberg n’aurait même pas pu l’imaginer il y a seulement quatre ans, quand le club évoluait en quatrième division du football allemand. Le parcours a été remarquable, et il a fait naître une conviction inébranlable dans le vestiaire.
Une ville modeste et des débuts modestes
Elversberg est une commune du sud de l’Allemagne qui ne compte que 13 000 habitants. Ce n’est que la 30e plus grande ville de la Sarre, l’un des 30 États du pays, et elle ne possède même ni gare ni salle des fêtes. C’est le plus petit endroit à avoir jamais accueilli un club de Bundesliga, et Elversberg a ainsi été surnommé le Dorfverein (« le club du village »).
Fondé à l’origine en 1907 avant d’être dissous pendant la Première Guerre mondiale, Elversberg a été recréé en 1918 et a passé la majeure partie d’un siècle en tant qu’équipe amateur. Au début des années 2000, toutefois, les choses ont commencé à changer. L’entreprise pharmaceutique locale Ursapharm est devenue le principal soutien et sponsor d’Elversberg sous l’ancien président du club Frank Holzer, et son fils Dominik a pris la relève en 2011.
Deux ans plus tard, Elversberg a obtenu sa promotion en 3. Liga, la troisième division allemande et le plus bas échelon entièrement professionnel. Malheureusement, le club a été immédiatement relégué, mais Ursapharm a acquis les droits de naming du stade du club, qui a été officiellement rebaptisé Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde (conservant ainsi son lien avec un tilleul centenaire qui, malheureusement, est tombé en 2015), et il a été progressivement agrandi pour accueillir 10 000 spectateurs.
Une véritable vision footballistique faisait encore défaut, jusqu’à l’arrivée d’Horst Steffen au poste d’entraîneur principal en 2018. Steffen a mis en place un style dynamique et porté vers l’avant, qui a offert un spectacle régulier et rentable aux supporters, avant d’aboutir au titre de Regionalliga Südwest en 2021-2022.
En pleine ascension dans la hiérarchie
Cela a renvoyé Elversberg en 3. Liga, et cette fois, le club était prêt à franchir un cap. L’équipe de Steffen l’a prouvé dès le début de la saison 2022-23 en réussissant le plus grand exploit de son histoire, avec une victoire 4-3 contre Leverkusen au premier tour de la DFB-Pokal.
Bochum a mis fin à son parcours au tour suivant, mais Elversberg a affiché un niveau élevé avec régularité en championnat. Le club a finalement coiffé Frieburg au poteau pour le titre de 3. Liga après une lutte passionnante pour la montée, qui a vu les cinq premiers clubs se tenir en seulement cinq points.
Elversberg a aussi affiché les meilleures statistiques offensives de la division, avec 80 buts inscrits en 38 matches, dont 10 signés par Nick Woltemade, prêté par Stuttgart. Steffen avait un jour affirmé que « une victoire spectaculaire est bien plus préférable à mes yeux qu’un maigre 1-0 », et ses joueurs ont appliqué cet état d’esprit à chaque rencontre.
Sa toute première campagne en 2. Bundesliga a été un rude apprentissage, mais Elversberg a tout de même assuré une 11e place. Puis, en 2024-25, le club est passé tout près d’atteindre la Terre promise.
Après avoir terminé troisième du championnat derrière Koln et Hamburg, Elversberg s’est qualifié pour le barrage promotion-relégation face à Heidenheim, en difficulté en Bundesliga. Les deux équipes ont fait match nul 2-2 à l’aller, puis étaient encore à 1-1 au retour jusqu’à la cinquième minute du temps additionnel, lorsque Leo Scienza a inscrit un but victorieux dramatique pour briser le cœur d’Elversberg.
« Nouveau souffle »
Elversberg a subi une double désillusion lorsque Steffen a décidé de quitter le club après avoir reçu une offre de la part du Werder Brême. Le petit club a perçu une indemnité de compensation de 300 000 €, mais cela n'a guère atténué le coup de perdre l'entraîneur qui avait mené le club vers des sommets jamais atteints auparavant.
Le processus visant à trouver le remplaçant de Steffen a été long et approfondi. Le directeur sportif Nils-Ole Book voulait un entraîneur moderne sur le plan tactique, capable de continuer à promouvoir un football attrayant et intense, tout en faisant éclore les jeunes talents les plus prometteurs du club. Leur choix s'est finalement porté sur Wagner, qui avait mené la réserve d'Hoffenheim à la montée en 3. Liga en 2024-2025.
« Avec tout ce qu'il apporte, il correspond très bien à notre club, a déclaré Book lors de la présentation de Wagner. Vincent ne va pas seulement poursuivre notre trajectoire actuelle, il va aussi l'enrichir et la développer avec une nouvelle énergie. »
Malgré son manque d'expérience comme entraîneur au plus haut niveau, Wagner a depuis rempli cette mission de façon spectaculaire, se montrant plus que digne successeur de Steffen, qui n'aura tenu que sept mois à la tête du Werder avant d'être limogé. L'optimisme n'était toutefois pas de mise au départ, notamment en raison des départs du duo clé de buteurs Fisnik Asllani et Muhammed Damar à l'issue de leurs prêts respectifs.
Elversberg a aussi perdu son talisman défensif Robin Fellhauer, parti à Augsbourg, parmi de nombreux autres départs, ce qui a conduit les observateurs à prédire une régression vers le milieu de tableau. Cependant, Book a travaillé sans relâche avec des ressources limitées pour s'assurer que Wagner ne se retrouve pas en sous-effectif.
Lukasz Poreba, Bambase Conté et Jarzinho Malanga sont tous arrivés en prêt en provenance de clubs de Bundesliga, et Elversberg a recruté Lasse Gunther et Jan Gyamerah dans le cadre de transferts définitifs pour renforcer la défense. Les nouveaux venus se sont rapidement intégrés, tandis que Wagner a vite fait taire les sceptiques au cours d'une historique saison 2025-2026.
« Comme voler jusqu’à la lune »
Elversberg a réalisé un départ brillant sous les ordres de Wagner, en remportant sept de ses neuf premiers matches de 2. Bundesliga, et même si sa forme a ensuite été irrégulière, le club en a fait assez pour rester au contact de ses rivaux dans la course à la montée. Schalke a fini par se détacher pour prendre la première place, mais la lutte pour le deuxième billet de montée automatique s’est jouée jusqu’à la dernière journée de la saison.
Un match à domicile contre la lanterne rouge, Preussen Munster, semblait favorable à Elversberg, alors deuxième, devant Paderborn grâce à une meilleure différence de buts, mais l’enjeu aurait facilement pu faire craquer les joueurs. Les hommes de Wagner n’ont toutefois montré aucun signe de nervosité et se sont imposés 3-0 avec autorité, permettant à Elversberg de devenir un club de Bundesliga pour la première fois de ses 119 ans d’histoire.
« Bien sûr, c’est quelque chose de spécial », a déclaré Wagner. « Un de mes amis a dit cette semaine : “Si Elv peut monter, c’est comme aller sur la lune.” Et nous avons réussi notre alunissage aujourd’hui. »
L’exploit en est devenu encore plus remarquable du fait qu’Elversberg a vendu le meilleur buteur du championnat, Younes Ebnoutalib, à l’Eintracht Francfort en janvier, avant de voir Book partir au Borussia Dortmund deux mois plus tard.
Lukas Petkov a pris le relais pour combler le vide laissé par Ebnoutalib, en inscrivant six buts lors de la seconde moitié de la campagne tout en délivrant 11 autres passes décisives sur l’ensemble de l’année, avecTom Zimmerschied comme partenaire idéal du Bulgare, lui aussi auteur de neuf contributions offensives. Elversberg a été irrésistible offensivement, inscrivant un total record de 64 buts en championnat, tout en n’en encaissant que 39, soit le deuxième meilleur bilan de la division derrière Schalke.
Préparation à la Bundesliga
De profonds changements ont été opérés durant l’été alors qu’Elversberg se préparait à la vie en Bundesliga, notamment avec le début de la rénovation du stade afin de répondre aux exigences de la Bundesliga. L’Ursapharm Arena portera sa capacité à 15 000 places d’ici au printemps prochain, mais pour l’instant, un côté du stade ressemble à un chantier, avec une tribune temporaire en acier installée pour permettre aux journalistes de couvrir les matches.
Elversberg a également fait venir Christian Weber en provenance de Fortuna Dusseldorf, où il avait travaillé pendant 16 ans comme recruteur puis comme directeur sportif. Succéder à Book n’avait rien d’une tâche facile compte tenu de son excellente réputation pour dénicher des talents méconnus, mais Weber a réalisé une série de mouvements judicieux lors de son premier mercato au club.
Il a réussi un joli coup en recrutant le milieu offensif de 21 ans Maurice Krattenmacher en provenance du Bayern pour seulement 2 M€, puis a poursuivi la tendance du club à trouver de bonnes opportunités sur le marché des prêts en bouclant les arrivées de Francis Onyeka, prêté par le Bayer Leverkusen, Noah Darvich, prêté par Stuttgart, et Noel Futkeu, prêté par l’Eintracht. Elversberg a également battu son record de transfert en attirant Cole Campbell loin de Dortmund pour 6 M€, ce qui a suscité le plus grand engouement.
Campbell est considéré comme l’un des jeunes joueurs les plus prometteurs des États-Unis, et le nouveau directeur technique d’Elversberg, Josef Welzmuller, en attend beaucoup. « C’est un joueur fantastique. Il est très rapide et puissant avec le ballon, ainsi que dans les un-contre-un », a déclaré Welzmuller à Bulinews en août. « Nous sommes très, très convaincus qu’il va réaliser une saison d’éclosion. »
Trois piliers
Welzmuller a également confirmé qu’il n’y avait jamais eu la moindre discussion sur un basculement de l’équipe vers une approche plus défensive pour assurer son maintien en Bundesliga, ce que Wagner, qui semble adorer les métaphores spatiales, considère comme l’équivalent d’une « mission vers Mars ».
« Nous ne ferons rien différemment », a déclaré Welzmuller à BBC Sport. « L’identité reste la même et elle repose sur trois piliers fondamentaux. Le premier est d’être courageux, le deuxième est d’être intense et le troisième est d’être intelligent. » Ces piliers ont semblé plus solides que jamais face à Leverkusen lors de la journée d’ouverture.
Elversberg a stupéfié l’équipe de Carles Martínez en prenant deux buts d’avance dans les 10 premières minutes. Petkov a inscrit le premier grâce à une frappe déviée, avant que Campbell ne porte le score à 2-0 d’une tentative surpuissante que le gardien de Leverkusen, Mark Flekken, n’a pas pu maîtriser. La finition a été implacable, et la confiance ainsi que le sang-froid du joueur de 20 ans ballon au pied ont été impressionnants lorsqu’il a foncé vers la surface après avoir profité d’une passe mal assurée.
David Mokwa a mis les hôtes hors de portée 25 secondes après le coup d’envoi de la seconde période, en reprenant à bout portant un centre à ras de terre de Petkov. Leverkusen a fini par réagir grâce à des buts de Patrick Schick et Christian Kofane, mais c’était trop peu, trop tard. Bien que Wagner ait titularisé sept joueurs faisant leurs débuts en Bundesliga, et que l’ancien espoir de Dortmund et Hoffenheim Campbell ait été le membre le plus expérimenté du groupe du jour avec 10 apparitions dans l’élite allemande à son actif, Elversberg a dominé Leverkusen.
« Heureusement, nous avons fait cela avec nos supporters derrière nous. Nous sommes petits, mais puissants », a déclaré Wagner après le match. « Nous devrons continuer à jouer un football courageux, car c’est la seule manière d’avoir une chance dans ce championnat. »
Remontée épique
Elversberg est venu à bout d’un test bien plus relevé à l’ista-Borussia-Park lors de la deuxième journée. L’équipe s’est retrouvée menée 3-1 par Gladbach avant l’heure de jeu, et Wagner a été expulsé pour avoir protesté contre le deuxième but du club hôte, intervenu après que l’arbitre lui a accordé à tort une touche au lieu de la donner à Elversberg.
Malgré cela, l’entraîneur a réussi à renverser la situation grâce à ses consignes de remplacement depuis les tribunes. Krattenmacher a réduit l’écart une minute après son entrée en jeu, en plaçant une tête sur la barre transversale avant de pousser le rebond au fond des filets, puis Felix Heidel a remis les deux équipes à égalité avec un superbe coup franc à la 80e minute.
Tout était en place pour un final dramatique et, au plus profond du temps additionnel, Futkeu, lui aussi entré en jeu en cours de match, a servi Krattenmacher, qui a conclu pour inscrire le quatrième but d’Elversberg et s’offrir un doublé mémorable. Ce fut une rencontre palpitante qui a souligné l’esprit indomptable qui anime l’effectif de Wagner.
« J’ai aimé notre façon de jouer au football, c’était tout simplement une performance collective sensationnelle de la part de tout le monde », a déclaré l’entraîneur aux journalistes. Le capitaine du club, Lukas Pinckert, a ajouté : « Nous étions menés 1-3 devant ce public et nous avons renversé le match en tant qu’équipe promue, c’est remarquable. Nous formons tout simplement un bloc, nous n’abandonnons jamais. »
Si Elversberg parvient à réaliser l’impossible et à battre le Bayern dimanche, le club pourrait s’emparer de la tête de la Bundesliga, à condition que les autres résultats lui soient favorables. Ce serait le rêve, et le promu peut aussi puiser un supplément d’espoir dans le match nul 0-0 de Schalke contre le Bayern la dernière fois, alors qu’il tentera de museler des joueurs comme Harry Kane et Michael Olise.
Il n’y aura toutefois aucun plan pour défendre à outrance comme Schalke l’a fait ; Elversberg restera fidèle à ses valeurs fondamentales et jouera son jeu face au Bayern. Welzmuller, natif de Munich qui a grandi en supportant le club le plus titré d’Allemagne, a déclaré au sujet de l’ampleur de cette affiche : « Ce sera dingue. [Mais] nous n’avons peur de personne. » Plus que toutes les nombreuses autres qualités attachantes du club, c’est ce qui rend Elversberg vraiment spécial.