L’histoire d’amour entre Zinedine Zidane et adidas : comment le maestro français est devenu synonyme de l’emblématique Predator
Créer une synonymie absolue entre un produit et un athlète représente le summum du marketing sportif, et adidas y est certainement parvenu grâce à sa collaboration de longue date avec l’icône française Zinedine Zidane.
L’équipementier allemand célèbre 30 ans de partenariat avec l’ancienne superstar du Real Madrid, qui a pris les rênes comme nouveau sélectionneur de la France plus tôt cet été après le retrait de Didier Deschamps.
Premier athlète adidas Predator, Zidane a été honoré avec une nouvelle paire de chaussures en édition spéciale. Il a porté les emblématiques Preds tout au long de sa brillante carrière à la Juventus, au Real Madrid et avec la France, offrant d’innombrables moments de légende avec la fameuse languette et les trois bandes aux pieds.
Au fil de trois décennies, cela est devenu l’un des partenariats commerciaux les plus fructueux de l’histoire du football et du sport dans son ensemble, et Zidane reste encore aujourd’hui l’un des visages de la marque.
Des moments inoubliables
Sans doute l’un des joueurs les plus élégants de l’histoire de ce sport, très peu de footballeurs peuvent se targuer d’une compilation de moments forts comparable à celle de Zidane, dont la carrière de joueur, riche en trophées, a été jalonnée d’instants de pure classe qui resteront longtemps dans les mémoires.
Et adidas était discrètement là à chaque étape du parcours, ce qui explique en grande partie pourquoi ce partenariat a connu un tel succès retentissant. La notoriété de la Predator a grandi jusqu’à devenir sans doute la chaussure la plus populaire du marché au moment même où la réputation de Zidane s’envolait, jusqu’à son sacre au Ballon d’Or.
Zizou portait des Preds lorsqu’il a inscrit un doublé de la tête décisif contre le Brésil en finale de la Coupe du monde 1998 à domicile, lorsqu’il a expédié une sublime volée du gauche au fond des filets contre le Bayer Leverkusen lors de la finale de la Ligue des champions 2002 à Glasgow, et lorsqu’il a marqué une audacieuse Panenka lors de la finale malheureuse de la Coupe du monde 2006 en Allemagne, le tout dernier match de sa carrière légendaire.
Ce sont ces moments qui ont scellé son lien avec les trois bandes, alors qu’il devenait une superstar mondiale avec des Predators aux pieds.
Un lien vieux de trois décennies
Les contrats de chaussures vont et viennent dans le football, mais le partenariat de Zidane avec adidas a perduré et évolué, bien au-delà de cette carrière de joueur iconique qui a pris fin il y a quelque 20 ans.
Aux côtés d’un autre ancien du Real Madrid, David Beckham, le joueur de 54 ans continue d’agir comme ambassadeur de la marque et comme une figure majeure de la culture football, en continuant d’apparaître dans les campagnes publicitaires emblématiques d’adidas et en mettant en avant ses dernières sorties aux côtés de la génération actuelle de talents de la marque, dont Lamine Yamal et Jude Bellingham.
Loin des terrains, il a renforcé cette position en devenant l’un des visages de Y-3, une ligne pionnière de sportswear de luxe née en 2002 de la collaboration entre adidas et le célèbre créateur de mode japonais Yohji Yamamoto.
Expliquant la solidité de ce lien à SoccerBible en 2017, Zidane avait déclaré : « Ce que j’apprécie le plus, c’est la loyauté. adidas a toujours été là pour moi. Bien sûr dans les bons moments, mais aussi quand les choses étaient un peu plus compliquées. Notre histoire a commencé en 1996, adidas est toujours là pour moi aujourd’hui.
« Nous avons un lien très particulier. Une relation fantastique. C’est plus qu’un simple contrat entre nous, c’est plus que cela. Entre adidas et moi, c’est une histoire vieille de 20 ans. C’est formidable. »
l’hommage spécial d’adidas
Il était tout naturel qu’après 30 longues années passées ensemble, adidas rende hommage à son lien durable avec le légendaire Zizou. Pour marquer le coup, le géant des équipements sportifs a dévoilé une édition spéciale de la Predator, qui rend hommage aux talents absolument uniques du Français.
À l’image de l’élégance et du panache de Zidane, les chaussures se déclinent dans un blanc sobre et classe, rehaussé de détails dorés métallisés. Les touches de bleu, de blanc et de rouge sur les côtés font référence à ses réussites avec la France, tandis que les chaussures arborent également un marquage exclusif « ZZ30 ».
Le design intègre aussi ce qu’adidas décrit comme des détails « profondément personnels », retraçant ses années de gloire sur les terrains. Sur la célèbre languette rabattable, on retrouve le logo signature de Zidane en doré, inspiré de cette volée incroyable de 2002.
Même les straps participent à l’histoire, chaque chaussure représentant un chapitre différent de la vie du joueur de 54 ans. Sur le pied droit figurent les villes qui ont défini sa carrière : Cannes, Bordeaux, Turin et Madrid. Le pied gauche rend hommage à ses racines, avec des références aux communautés et aux clubs amateurs de Marseille et de ses environs.
« Synonyme de la manière dont je voulais jouer »
Évoquant ce lancement, Zidane s’est confié sur l’importance que revêtent pour lui son lien avec adidas et la chaussure Predator, à laquelle son nom est devenu indissociable.
« Le football m’a offert tant de souvenirs inoubliables, et adidas fait partie de cette aventure depuis le tout début, a-t-il déclaré. Predator occupe une place particulière dans cette histoire. C’est la chaussure que je portais lors de certains des moments les plus importants de ma carrière, et celle qui est devenue synonyme de ma façon de jouer.
« Quand je regarde cette chaussure, je vois des moments, des lieux et des personnes qui ont façonné mon parcours. C’est une manière spéciale de célébrer 30 ans ensemble et de partager cette histoire avec une nouvelle génération de joueurs. »
L’un des partenariats de marque les plus fructueux de l’histoire du football, et il ne serait guère surprenant de voir cette collaboration se poursuivre encore de nombreuses années.