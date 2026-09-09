Créer une synonymie absolue entre un produit et un athlète représente le summum du marketing sportif, et adidas y est certainement parvenu grâce à sa collaboration de longue date avec l’icône française Zinedine Zidane.

L’équipementier allemand célèbre 30 ans de partenariat avec l’ancienne superstar du Real Madrid, qui a pris les rênes comme nouveau sélectionneur de la France plus tôt cet été après le retrait de Didier Deschamps.

Premier athlète adidas Predator, Zidane a été honoré avec une nouvelle paire de chaussures en édition spéciale. Il a porté les emblématiques Preds tout au long de sa brillante carrière à la Juventus, au Real Madrid et avec la France, offrant d’innombrables moments de légende avec la fameuse languette et les trois bandes aux pieds.

Au fil de trois décennies, cela est devenu l’un des partenariats commerciaux les plus fructueux de l’histoire du football et du sport dans son ensemble, et Zidane reste encore aujourd’hui l’un des visages de la marque.