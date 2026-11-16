Selon le point de vue, la victoire 6-0 des États-Unis contre Haïti à l’aller rend les choix de Mauricio Pochettino plus simples, ou un peu plus difficiles.

Si ce quart de finale de la Ligue des nations de la CONCACAF était serré, le onze de départ pour son dernier match à la tête de la sélection américaine serait évident : faire confiance aux titulaires pour terminer le travail. Mais avec six buts d’avance, il peut se permettre d’innover.

Compte tenu du score, toutes les options sont pratiquement ouvertes pour le onze du match retour, mardi : chaque joueur présent au rassemblement a une chance réelle de débuter. Des cadres les plus expérimentés aux plus jeunes talents, chacun pourrait bénéficier d’un temps de jeu conséquent dans une rencontre qui compte, mais dont l’enjeu reste finalement très limité.

Que fera donc Pochettino ? À quels joueurs fera-t-il appel pour son dernier match avec les États-Unis ? GOAL se penche sur la question.