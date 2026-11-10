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Chelsea GFX HIC 1-1GOAL

L’état de grâce de Xabi Alonso est terminé : le nouvel entraîneur de Chelsea doit trouver des solutions sous peine de s’attirer la colère des supporters du club

La piteuse défaite de dimanche face à Sunderland a suscité de sérieuses inquiétudes, Chelsea ne progressant jusqu’ici que par à-coups sous les ordres de son nouvel entraîneur.

Krishan Davis
Traduit par

  • Alors que la saison 2026-2027 bat son plein, la trêve internationale de novembre semble être le moment idéal pour faire le point sur les débuts de Xabi Alonso à la tête de Chelsea. En bref, après l’arrivée en grande pompe de l’ancien milieu de terrain légendaire cet été, il est encore trop tôt pour se prononcer.

    Après un début de saison solide mais marqué par des lacunes défensives, où Chelsea gagnait simplement en marquant plus que ses adversaires, le club a alterné les bons et les mauvais résultats : une lourde défaite contre Brentford, une victoire écrasante face à Bournemouth, un revers à domicile aussi frustrant que rare contre Tottenham et un succès face à Manchester United, en difficulté.

    Dans ce contexte contrasté, le déplacement de dimanche chez Sunderland, dernier du classement, juste avant la deuxième trêve internationale de la saison, apparaissait crucial pour mesurer les progrès de Chelsea sous Alonso et entrevoir sa trajectoire, alors que le club était présenté comme un prétendant au titre avant le début du championnat. La piteuse défaite 1-0, et la manière dont elle s’est produite, sont donc de réels motifs d’inquiétude. Une chose est claire : l’état de grâce d’Alonso est bel et bien terminé.

  • En difficulté sur les bords de la Wear

    FBL-ENG-PR-SUNDERLAND-CHELSEA
    AFP

    Chelsea a subi la puissance de Sunderland lors de sa défaite et n’a trouvé aucune solution en attaque.

    Pour qui ne connaissait pas la situation des deux équipes, il aurait été difficile de deviner laquelle se trouvait dans la zone de relégation au Stadium of Light dimanche, tant Sunderland a dominé ses visiteurs en difficulté pour arracher une victoire méritée et indispensable. Chelsea peut s’estimer lésé par certaines décisions arbitrales controversées, notamment la « faute » à l’origine du penalty de la victoire transformé par Enzo Le Fee et l’absence de coup franc lorsque Cole Palmer a été fauché juste à l’entrée de la surface peu auparavant. Mais Chelsea n’en a pas fait assez, loin de là, pour remporter le match.

    Face à une équipe en très mauvaise forme, incapable de marquer à domicile, et après avoir disposé d’une semaine pour préparer la rencontre, l’équipe d’Alonso n’a généré que 0,53 xG, contre 2,55 pour les locaux. Malgré sa domination dans la possession du ballon, Chelsea a manqué d’inventivité. Dans le dernier tiers du terrain, où les espaces étaient réduits, la menace habituellement représentée par Palmer et Morgan Rogers a été neutralisée. La défense a elle aussi été à la peine : Levi Colwill et Wesley Fofana ont été mis au supplice par un Brian Brobbey déchaîné, notamment sur l’action qui a amené le penalty décisif.

    Malgré ces décisions arbitrales contestées, Alonso a préféré mettre en cause ses joueurs. « C’est notre faute », a-t-il déclaré à Sky Sports. « J’essayais de trouver des solutions. Nous manquions un peu de vitesse dans la circulation du ballon et d’un peu de patience face à un bloc bas. Nous ne nous sommes pas créé assez d’occasions ; nous n’avons pas fait preuve d’assez de patience ni de créativité pour nous en créer. »

    Difficile de le contredire. Mais si la défaite contre Tottenham avait suscité l’inquiétude, ce revers a fait retentir de sérieuses alarmes.

  • Des choix étranges

    Xabi Alonso Estevao Chelsea
    Getty

    Alonso a été critiqué pour certains de ses choix de composition, notamment pour avoir laissé à plusieurs reprises le jeune ailier prodige Estevao sur le banc.

    Le refus d'Alonso de critiquer l'arbitrage a surpris une partie des supporters de Chelsea, tout comme ses choix de composition. Face à la lanterne rouge de Premier League, il a curieusement aligné trois milieux à vocation défensive derrière une attaque sans véritable avant-centre, tout en laissant sur le banc Estevao, qui avait brillé contre Manchester United lors du match précédent.

    Ces décisions ont largement contribué au manque de créativité et de tranchant de Chelsea. Jordan Henderson, Moises Caicedo et Romeo Lavia ont peiné à trouver Palmer et Rogers dans les demi-espaces, tandis que Pedro Neto, isolé dans un rôle de faux neuf, n'avait pas l'impact physique nécessaire pour poser le moindre problème à la défense de Sunderland. Chelsea s'est ainsi retrouvé sans point d'appui devant.

    Depuis l'arrivée d'Alonso, Estevao est régulièrement écarté au motif qu'il n'est pas encore prêt physiquement, ce qui agace de plus en plus les supporters. Pourtant, ce match semblait encore être une occasion de le voir semer le trouble dans une défense fébrile, avec Rogers ou Palmer dans un rôle de numéro 10 plus en retrait. En l'absence de Joao Pedro, ne pas titulariser un véritable numéro 9 avait également de quoi surprendre, puisque Danny Welbeck et Emmanuel Emegha ont tous deux débuté sur le banc.

    Les blessures n'ont pas facilité la tâche d'Alonso (Emi Martinez, Jorrel Hato, Jamie Gittens, Reece James, Maxence Lacroix et Pedro sont tous indisponibles), et un coup reçu au mauvais moment par Josh Acheampong a contraint l'entraîneur à renoncer à son 3-4-2-1 de prédilection au Stadium of Light. Néanmoins, avec les joueurs dont il disposait, Alonso n'a pas organisé son équipe pour prendre l'initiative comme on aurait pu l'attendre d'un grand favori. Il a préféré un onze misant sur l'impact physique, auquel Sunderland a pu tenir tête, alors que davantage de finesse et de vitesse auraient peut-être été la solution.

  • Effectif incomplet

    Chelsea FC v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Chelsea n’a pas résolu plusieurs problèmes au sein de son effectif cet été, malgré de nombreuses nouvelles recrues.

    L’incapacité à aligner un onze stable semaine après semaine a certainement freiné Alonso lors de ses premiers mois à Stamford Bridge. L’absence de plusieurs joueurs clés a aussi mis en évidence les limites de l’effectif de Chelsea : pas nécessairement en nombre, mais en matière de profondeur et de joueurs de qualité auxquels l’entraîneur peut faire confiance.

    Cette situation découle en grande partie d’un mercato estival qui apparaît de plus en plus décevant. Au-delà de Rogers, Lacroix et Martinez, régulièrement titulaires, le club a recruté plusieurs jeunes joueurs et quelques vétérans qui, jusqu’ici, ont eu du mal à peser ou, dans certains cas, à montrer qu’ils avaient le niveau requis. Recruté en tant que manager plutôt que simple entraîneur principal, et ayant participé au recrutement, Alonso doit assumer une part de responsabilité.

    Les latéraux Marco Palestra et Pep Chavarria s’adaptent encore à la Premier League, mais n’ont pas fait d’étincelles. Henderson a apporté sa contribution, sans que l’équipe devrait avoir à compter sur lui sur le terrain à 36 ans. Quant à Geovany Quenda, Valentin Barco, Welbeck et Emegha, leur faible temps de jeu laisse penser qu’ils n’ont pas toute la confiance de l’entraîneur. Dans le même temps, la patience des supporters s’amenuise à l’égard de joueurs comme Fofana et Malo Gusto, que beaucoup considèrent comme indésirables et dont le club aurait dû se séparer cet été.

    Le fait de ne pas avoir recruté de remplaçant à Enzo Fernandez avant d’autoriser le milieu à rejoindre Manchester City pour une somme importante le dernier jour du mercato apparaît particulièrement mal avisé. James est encore blessé et reste, de toute façon, un défenseur de formation ; la condition physique de Lavia suscite toujours des interrogations, Barco déçoit malgré ses promesses et Henderson manque de jambes en fin de carrière. L’effectif d’Alonso a donc manifestement besoin d’un numéro 8 capable d’aller d’une surface à l’autre.

    Il n’est donc pas surprenant que des informations indiquent que Chelsea pourrait tenter de recruter Alex Scott, de Bournemouth, dès janvier : sa capacité à intervenir dans tous les secteurs du jeu en fait un joueur idéal pour ce rôle. Le club pourrait même recruter deux nouveaux milieux s’il relance son intérêt pour Lamine Camara, de Monaco, après l’échec spectaculaire de son transfert le dernier jour du mercato.

    Mais même avec quelques arrivées en janvier et de possibles départs, il semble qu’il faudra au moins un mercato supplémentaire pour bâtir un effectif réellement compétitif sur la durée et sur plusieurs tableaux. En l’état, Alonso et les décideurs du club devraient encore chercher des latéraux de très haut niveau, au moins un défenseur central et un attaquant.

  • Sans Pedro, pas de fête

    Chelsea FC v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    La forme et la confiance de Chelsea sont très différentes avec ou sans son attaquant blessé Pedro

    À l’un des nombreux moments difficiles de leur mandat à la tête de Chelsea, les propriétaires du club ont sans doute nommé Alonso pour révolutionner le style de jeu de l’équipe, peut-être en le façonnant à l’image de celui de son Bayer Leverkusen, invaincu et sacré champion de Bundesliga lors de la saison 2023-2024. Jusqu’ici, toutefois, les caractéristiques de cette grande équipe ne sont apparues que par intermittence.

    Chelsea a certes entamé la saison de manière étincelante, malgré les nombreux buts encaissés. Mais, au fil des semaines et des mois, l’équipe n’a pas affiché avec suffisamment de régularité le jeu audacieux et offensif que le technicien espagnol était censé mettre en place, même s’il a dû composer avec un effectif limité, comme indiqué précédemment.

    Une chose est claire : l’équipe d’Alonso est beaucoup moins dangereuse sans Pedro, son meilleur buteur, blessé. Elle n’a pas marqué lors de trois des cinq matches qu’il a manqués jusqu’ici et n’en a remporté qu’un seul. Cette unique victoire, face à Manchester United, est venue de deux erreurs défensives de Lisandro Martinez en seconde période, alors que Chelsea s’était montré loin d’être convaincant jusque-là.

    Sans Pedro, le club de l’ouest de Londres a souvent manqué d’idées et de réalisme devant le but. L’attaquant est essentiel à l’identité de l’équipe sous les ordres de son nouvel entraîneur, qui espère vivement le retrouver apte à jouer après la trêve internationale. Chelsea risque ainsi de devenir trop prévisible, mais cela ne le dérangera pas tant qu’il gagnera ses matches.

  • L’avenir nous le dira.

    Sunderland v Chelsea FC - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Alonso devra remettre Chelsea sur les rails après la trêve internationale, sous peine de voir la pression s’accentuer au fil d’un calendrier difficile pendant les fêtes.

    Pour Chelsea et Alonso, il est crucial que la défaite contre Sunderland, lanterne rouge du championnat, reste une simple anomalie plutôt que le début de difficultés plus profondes pour un club qui a la fâcheuse habitude de peiner pendant la période des fêtes, au calendrier surchargé. Outre le retour possible d'autres joueurs qui étofferaient l'effectif, celui de Pedro sera sans aucun doute déterminant.

    Alors que la deuxième trêve internationale de la saison vient de débuter, l'entraîneur a lui-même fait le point. Son analyse était juste et s'applique aussi à l'ensemble de son mandat jusqu'à présent, maintenant que son état de grâce est bel et bien terminé.

    « Ça aurait pu être mieux », a-t-il déclaré aux médias du club. « Nous progressons, mais nous voulons être plus réguliers. » Il peut se consoler en constatant que Chelsea occupe toujours la cinquième place de Premier League, que sa défense s'est solidifiée et que son bilan global représente une nette amélioration par rapport à la fin de saison 2025-26 désastreuse du club.

    Après la trêve, des matches à leur portée attendent les joueurs de Chelsea contre Leeds (à domicile), Nottingham Forest (à l'extérieur) et Crystal Palace (à domicile). Ils auront l'occasion de gagner en régularité avant que les choses ne se corsent à Noël, avec des rencontres contre Liverpool, Manchester City et Aston Villa en perspective. Si Chelsea ne trouve pas son rythme, Alonso pourrait être en grande difficulté avant la fin de l'année, une situation impensable l'été dernier.