L’incapacité à aligner un onze stable semaine après semaine a certainement freiné Alonso lors de ses premiers mois à Stamford Bridge. L’absence de plusieurs joueurs clés a aussi mis en évidence les limites de l’effectif de Chelsea : pas nécessairement en nombre, mais en matière de profondeur et de joueurs de qualité auxquels l’entraîneur peut faire confiance.

Cette situation découle en grande partie d’un mercato estival qui apparaît de plus en plus décevant. Au-delà de Rogers, Lacroix et Martinez, régulièrement titulaires, le club a recruté plusieurs jeunes joueurs et quelques vétérans qui, jusqu’ici, ont eu du mal à peser ou, dans certains cas, à montrer qu’ils avaient le niveau requis. Recruté en tant que manager plutôt que simple entraîneur principal, et ayant participé au recrutement, Alonso doit assumer une part de responsabilité.

Les latéraux Marco Palestra et Pep Chavarria s’adaptent encore à la Premier League, mais n’ont pas fait d’étincelles. Henderson a apporté sa contribution, sans que l’équipe devrait avoir à compter sur lui sur le terrain à 36 ans. Quant à Geovany Quenda, Valentin Barco, Welbeck et Emegha, leur faible temps de jeu laisse penser qu’ils n’ont pas toute la confiance de l’entraîneur. Dans le même temps, la patience des supporters s’amenuise à l’égard de joueurs comme Fofana et Malo Gusto, que beaucoup considèrent comme indésirables et dont le club aurait dû se séparer cet été.

Le fait de ne pas avoir recruté de remplaçant à Enzo Fernandez avant d’autoriser le milieu à rejoindre Manchester City pour une somme importante le dernier jour du mercato apparaît particulièrement mal avisé. James est encore blessé et reste, de toute façon, un défenseur de formation ; la condition physique de Lavia suscite toujours des interrogations, Barco déçoit malgré ses promesses et Henderson manque de jambes en fin de carrière. L’effectif d’Alonso a donc manifestement besoin d’un numéro 8 capable d’aller d’une surface à l’autre.

Il n’est donc pas surprenant que des informations indiquent que Chelsea pourrait tenter de recruter Alex Scott, de Bournemouth, dès janvier : sa capacité à intervenir dans tous les secteurs du jeu en fait un joueur idéal pour ce rôle. Le club pourrait même recruter deux nouveaux milieux s’il relance son intérêt pour Lamine Camara, de Monaco, après l’échec spectaculaire de son transfert le dernier jour du mercato.

Mais même avec quelques arrivées en janvier et de possibles départs, il semble qu’il faudra au moins un mercato supplémentaire pour bâtir un effectif réellement compétitif sur la durée et sur plusieurs tableaux. En l’état, Alonso et les décideurs du club devraient encore chercher des latéraux de très haut niveau, au moins un défenseur central et un attaquant.