Bien qu’il travaille dans le secteur depuis plus de 20 ans, Cundy semble n’avoir percé que récemment dans les médias du football. Il le doit sans aucun doute à sa complicité à l’antenne avec Jamie O’Hara, son actuel coanimateur du « Sports Bar » et, comme lui, ancien joueur de Tottenham. L’émission est aussi diffusée en direct en vidéo, ce qui donne lieu à des séquences sensationnelles sur les réseaux sociaux.

Les deux hommes forment un excellent duo à la radio, se taquinant mutuellement autant qu’ils taquinent leurs auditeurs, avec l’aide d’effets sonores déclenchés au moment idéal par l’un de leurs producteurs, surnommé Hairy Al. Mais c’est surtout la capacité sans pareille de Cundy à faire sortir son collègue de ses gonds, ainsi que son recours à un accessoire visuel hilarant, qui ont permis au duo de faire régulièrement le buzz ces dernières années.

Quand O’Hara, supporter de Tottenham, déplore un nouveau mauvais résultat de son équipe, et il y en a eu beaucoup, Cundy, supporter de Chelsea, sort un masque à l’effigie d’Ange Postecoglou, ancien entraîneur de Tottenham. Il l’enfile puis poursuit une discussion à moitié sérieuse avec son coanimateur, le visage du technicien apparaissant sur le sien, déformé de façon absurde et dépourvu de toute expression.

Le résultat est toujours absolument hilarant. Le fait que Tottenham ait limogé Postecoglou il y a plus d’un an rend la scène encore plus drôle à chaque fois. O’Hara ne peut tout simplement pas s’en empêcher : invariablement, l’absurdité de la situation le laisse complètement exaspéré, alors que le débat est déjà perdu.

Dans l’épisode le plus célèbre de ces facéties masquées, O’Hara, furieux, a même quitté le studio de talkSPORT après la défaite calamiteuse de Tottenham face à l’Atlético de Madrid en Ligue des champions (5-2), en mars, pendant l’intérim malheureux d’Igor Tudor. Affublé de son masque de Postecoglou, d’un chapeau de clown et d’un nœud papillon démesuré, Cundy n’a cessé de provoquer son collègue jusqu’à ce que celui-ci explose.

« Si on continue avec ce type [Tudor], on est fichus. Ce club est fichu. Ça ne peut pas être pire », s’est emporté O’Hara. Quand Cundy a répliqué que Tottenham avait « fait match nul en seconde période », O’Hara a perdu patience : « Arrête de parler de la seconde période ! Sérieusement, mec. Sérieusement, tais-toi. Franchement... J’essaie de ne pas jurer. Tu es un consultant professionnel. Tu ne peux pas continuer à dire ça. »

Après avoir tenté de retrouver son calme, O’Hara a quitté le studio. La séquence a désormais été visionnée 1,4 million de fois sur X (anciennement Twitter) à lui seul, et Cundy a même porté le masque au mariage d’O’Hara en avril.

L’autre numéro favori de l’homme de 57 ans intervient au début de l’émission : il se moque du club qui vient de passer une particulièrement mauvaise journée en lançant « QUELQU’UN A VU [insérez le nom de l’équipe] ?! », avant d’énumérer des personnes et des choses associées à ce club. Il s’inspire ainsi d’un célèbre commentaire norvégien des années 80, prononcé après une victoire inattendue des Scandinaves contre l’Angleterre. « Vous m’entendez ?! Vos gars ont pris une sacrée raclée ! » constitue le reste de cette tirade décousue. Ajoutez-y son masque fétiche et c’est le chaos à l’état pur.