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Jason Cundy GFX HIC 1-1GOAL

L’ascension inexorable de Jason Cundy : comment un footballeur oublié est devenu le provocateur le plus populaire de la radio sportive britannique

L’ancien défenseur de Chelsea, âgé de 57 ans, est dans une période « d’anthologie » : ses frasques sur talkSPORT font le buzz presque chaque semaine.

Krishan Davis
Traduit par

  • On pourrait pardonner aux jeunes amateurs de football de ne pas avoir entendu parler de Jason Cundy avant ces dernières années. Sa carrière de joueur, pourtant si prometteuse, est tombée dans un relatif anonymat après ses passages à Chelsea et à Tottenham dans les années 1990. Il a même été contraint de prendre sa retraite prématurément.

    Aujourd'hui, pourtant, ses frasques à l'antenne font le tour des réseaux sociaux presque chaque semaine. Cundy est un pilier de talkSPORT depuis plus de 20 ans, mais sa popularité s'est envolée depuis qu'il s'est imposé comme un maître dans l'art de provoquer.

    À vrai dire, la « série de performances comme on n'en voit qu'une par génération » de l'homme de 57 ans pourrait même justifier qu'il rafle les prix de l'audiovisuel sportif en 2026.

  • Chelsea, survie et retraite anticipée

    Jason Cundy Chelsea v Liverpool 1991
    Hulton Archive

    Cundy a commencé sa carrière à Chelsea avant de jouer pour Tottenham, mais une série de problèmes de santé a freiné sa carrière de joueur.

    Après plus de vingt ans dans l’audiovisuel, Cundy est aujourd’hui sans doute davantage connu pour son travail dans les médias. Il a pourtant mené une carrière de joueur professionnel au plus haut niveau, avec des passages à Chelsea et, ironie du sort, chez son rival londonien Tottenham, qu’il critique désormais une bonne partie du temps.

    Supporter de Chelsea depuis toujours, il allait voir jouer le club à Stamford Bridge lorsqu’il était enfant. Ce défenseur central réputé pour ses tacles rugueux est passé par le centre de formation du club dans les années 1980 et a reçu le prix de meilleur jeune joueur de Chelsea en 1987. Il a ensuite passé quatre ans en équipe première dans l’ouest de Londres avant d’être vendu à Tottenham en 1992.

    Freiné par des problèmes physiques persistants tout au long de sa carrière, Cundy a dû patienter pour obtenir sa chance à White Hart Lane et a enchaîné plusieurs prêts avant de rejoindre définitivement Ipswich Town, puis Portsmouth. C’est lors de son passage dans ce dernier club qu’un cancer du testicule lui a été diagnostiqué, début 1997. Opéré pour se faire retirer un testicule, le défenseur s’est finalement complètement rétabli et a retrouvé les terrains plus tard dans l’année.

    Sa carrière de joueur a toutefois pris fin trois ans plus tard. En décembre 2000, à seulement 31 ans, il a été contraint de prendre sa retraite sur avis médical à la suite d’une grave blessure au genou, contractée à l’entraînement alors qu’il jouait encore à Ipswich. Sa dernière apparition remontait à près d’un an, au lendemain de Noël 1999.

    « Je n’ai pas remis mes chaussures de football depuis ce match à Swindon », déclarait Cundy à l’époque. « Je les ai nettoyées après le match, je les ai mises dans le coffre de ma voiture et elles y sont restées depuis. C’est un jour triste. Je suis désormais un ancien footballeur professionnel. Quand j’ai signé à Chelsea à 17 ans, je n’aurais jamais imaginé en arriver là. »

  • Comme un poisson dans l’eau

    Jason Cundy
    Getty

    Contraint de prendre sa retraite sportive prématurément, Cundy s’est immédiatement lancé dans l’audiovisuel et travaille aujourd’hui pour talkSPORT depuis plus de 20 ans.

    Mais Cundy ne s’est pas attardé sur la douleur de sa retraite prématurée. Il s’est d’abord lancé dans une carrière d’entraîneur, avant d’arriver presque par hasard à la radio sportive. Son tempérament de grande gueule, son humour communicatif et son talent inégalé pour faire sortir les gens de leurs gonds en ont fait un animateur idéal pour la radio.

    Dans le podcast « Joy of Football », il a raconté à Martin Tyler avoir été invité une première fois sur talkSPORT pour évoquer son cancer des testicules, survenu au début des années 2000, alors qu’il entraînait des jeunes au centre de formation de Chelsea. Il a fait une telle impression qu’il a été réinvité pour parler du club qu’il aime, après son rachat par Roman Abramovich et l’arrivée de Jose Mourinho en 2004.

    Lors d’une séance de questions-réponses « ask me anything » (AMA) sur Reddit en 2025, Cundy a déclaré : « J’avais accepté ma retraite. J’étais encore jeune. Je suis entré au centre de formation pour entraîner. Et depuis, je parle de football tous les jours de ma vie. »

    Au départ, l’ancien défenseur intervenait dans l’émission « Football First » de talkSPORT aux côtés d’Ian Danter et d’Alvin Martin. Il présentait aussi occasionnellement « Evening Kick-Off », avant de devenir un habitué de « The Sports Bar », l’émission qu’il anime encore aujourd’hui. Il conserve également un lien étroit avec Chelsea, dont il commente les matches pour les médias du club.

    Alors qu’il était en vacances en octobre 2008, Cundy s’est retrouvé au cœur d’un épisode insolite lorsque le DJ de talkSPORT Andy Goldstein a annoncé à l’antenne que l’ancien défenseur était absent de « The Sports Bar » parce qu’il était tombé d’un bateau pendant ses vacances et s’était noyé. Des supporters de Chelsea ont même déposé des fleurs devant Stamford Bridge le lendemain.

    Goldstein a ensuite expliqué qu’il était censé s’agir d’une plaisanterie, et la station de radio a dû présenter ses excuses. « C’était une blague idiote d’Andy qui s’est retournée contre lui », a déclaré Cundy à l’époque. « Ma femme a reçu des SMS étranges et quelqu’un a même modifié ma page Wikipédia. Je suis désolé si des gens ont été bouleversés. »

  • « QUELQU’UN AAA VU… ?! »

    2024 TCA Winter Press Tour - NBCUniversal
    Getty Images Entertainment

    La complicité de Cundy avec Jamie O’Hara à l’antenne et sa capacité à le faire sortir de ses gonds ont fait grimper sa popularité en flèche ces dernières années, tandis que le duo fait régulièrement le buzz.

    Bien qu’il travaille dans le secteur depuis plus de 20 ans, Cundy semble n’avoir percé que récemment dans les médias du football. Il le doit sans aucun doute à sa complicité à l’antenne avec Jamie O’Hara, son actuel coanimateur du « Sports Bar » et, comme lui, ancien joueur de Tottenham. L’émission est aussi diffusée en direct en vidéo, ce qui donne lieu à des séquences sensationnelles sur les réseaux sociaux.

    Les deux hommes forment un excellent duo à la radio, se taquinant mutuellement autant qu’ils taquinent leurs auditeurs, avec l’aide d’effets sonores déclenchés au moment idéal par l’un de leurs producteurs, surnommé Hairy Al. Mais c’est surtout la capacité sans pareille de Cundy à faire sortir son collègue de ses gonds, ainsi que son recours à un accessoire visuel hilarant, qui ont permis au duo de faire régulièrement le buzz ces dernières années.

    Quand O’Hara, supporter de Tottenham, déplore un nouveau mauvais résultat de son équipe, et il y en a eu beaucoup, Cundy, supporter de Chelsea, sort un masque à l’effigie d’Ange Postecoglou, ancien entraîneur de Tottenham. Il l’enfile puis poursuit une discussion à moitié sérieuse avec son coanimateur, le visage du technicien apparaissant sur le sien, déformé de façon absurde et dépourvu de toute expression.

    Le résultat est toujours absolument hilarant. Le fait que Tottenham ait limogé Postecoglou il y a plus d’un an rend la scène encore plus drôle à chaque fois. O’Hara ne peut tout simplement pas s’en empêcher : invariablement, l’absurdité de la situation le laisse complètement exaspéré, alors que le débat est déjà perdu.

    Dans l’épisode le plus célèbre de ces facéties masquées, O’Hara, furieux, a même quitté le studio de talkSPORT après la défaite calamiteuse de Tottenham face à l’Atlético de Madrid en Ligue des champions (5-2), en mars, pendant l’intérim malheureux d’Igor Tudor. Affublé de son masque de Postecoglou, d’un chapeau de clown et d’un nœud papillon démesuré, Cundy n’a cessé de provoquer son collègue jusqu’à ce que celui-ci explose.

    « Si on continue avec ce type [Tudor], on est fichus. Ce club est fichu. Ça ne peut pas être pire », s’est emporté O’Hara. Quand Cundy a répliqué que Tottenham avait « fait match nul en seconde période », O’Hara a perdu patience : « Arrête de parler de la seconde période ! Sérieusement, mec. Sérieusement, tais-toi. Franchement... J’essaie de ne pas jurer. Tu es un consultant professionnel. Tu ne peux pas continuer à dire ça. »

    Après avoir tenté de retrouver son calme, O’Hara a quitté le studio. La séquence a désormais été visionnée 1,4 million de fois sur X (anciennement Twitter) à lui seul, et Cundy a même porté le masque au mariage d’O’Hara en avril.

    L’autre numéro favori de l’homme de 57 ans intervient au début de l’émission : il se moque du club qui vient de passer une particulièrement mauvaise journée en lançant « QUELQU’UN A VU [insérez le nom de l’équipe] ?! », avant d’énumérer des personnes et des choses associées à ce club. Il s’inspire ainsi d’un célèbre commentaire norvégien des années 80, prononcé après une victoire inattendue des Scandinaves contre l’Angleterre. « Vous m’entendez ?! Vos gars ont pris une sacrée raclée ! » constitue le reste de cette tirade décousue. Ajoutez-y son masque fétiche et c’est le chaos à l’état pur.

  • « Un cadeau qui n’en finit pas de donner »

    Jason Cundy Jamie O'Hara wedding
    Jamie O'Hara Instagram

    L’ancien joueur de Chelsea Cundy n’a pas l’intention de ménager O’Hara, mais il assure que l’émission et ses blagues ne fonctionneraient pas sans son coanimateur.

    Évoquant ses frasques lors d’un récent entretien avec le Daily Mail, Cundy a assuré qu’il n’avait aucune intention de se calmer. À la question de savoir s’il prenait plaisir à faire enrager O’Hara, il a répondu : « Énormément. Je ne plains pas Jamie. À chaque match, Tottenham perd ou trouve le moyen de ne pas marquer. Jamais l’expression “le cadeau qui n’en finit pas de donner” n’a été aussi appropriée pour Tottenham. »

    À propos des masques qui sont devenus sa marque de fabrique, il a déclaré : « J’ai eu l’idée de porter un masque parce que l’image occupe une telle place chez talkSPORT. Je ne pensais pas que cela prendrait une telle ampleur. Nous les achetons en Amérique du Sud et nous commandons un nouveau masque chaque année.

    « Nous avons acheté le masque d’Ange lorsqu’il était entraîneur de Nottingham Forest, mais le temps qu’il arrive, il avait été limogé. J’ai donc dû lui trouver une utilité. Nous avons un masque de Gary Neville, un d’Arne Slot et maintenant un de Jamie Carragher, que nous sortirons bientôt. »

    Interrogé récemment par The Observer sur sa complicité à l’antenne avec O’Hara, Cundy a assuré que son succès récent devait beaucoup à sa relation avec celui qui partage l’antenne avec lui. « Sans Jamie, ça ne marcherait tout simplement pas, a-t-il déclaré. Nous avons tous les deux de la chance d’avoir trouvé cette alchimie. Je pourrais être son père, mais je n’en ai pas l’impression. Nous avons vraiment le même sens de l’humour et des parcours similaires : le football, les sorties, les ex-femmes. Il faut que ce soit authentique. Il est le partenaire idéal pour moi. On ne pourrait pas fabriquer ça.

    « Il comprend tout ce qui se passe, il est formidable. Je l’aime beaucoup. Et ne vous inquiétez pas, Chelsea finira par chuter. Il sera là pour le voir, et il faudra que j’y sois aussi. Le tour de Jamie viendra. »

  • Piers Morgan Jason Cundy
    Sports Uncensored YouTube

    Cundy s’est mesuré au réputé coriace Piers Morgan pendant la trêve internationale d’octobre, les deux hommes s’opposant sur le traitement réservé par le Portugal à Cristiano Ronaldo.

    Mais cela ne veut pas dire que Cundy est incapable de livrer des analyses sérieuses. L’ancien joueur de Chelsea a atteint de nouveaux sommets pendant la trêve internationale d’octobre, lorsqu’il a été invité dans l’émission Sports Uncensored de Piers Morgan pour débattre des conséquences de la colère retentissante de Cristiano Ronaldo après avoir été laissé sur le banc par le Portugal.

    Morgan a affirmé que le sélectionneur Jorge Jesus avait « menti » à Ronaldo, après que l’attaquant de 41 ans a publié une déclaration de 1 900 mots sur le sujet. Mais Cundy a balayé cet argument, suscitant une nouvelle fois un vif intérêt en ligne. Répondant à Morgan, qui prenait la défense de Ronaldo et cherchait à complaire à celui qu’il présente comme son ami, il a déclaré : « Piers, ce n’est pas Soccer Aid. On parle ici de football de très haut niveau. Vous suivez Arsenal, non ? Vous regardez [Mikel] Arteta. Vous imaginez Arteta promettre à [Martin] Odegaard de le faire entrer en jeu ? Vous imaginez Odegaard réagir de la même manière ? »

    Après cette pique sur le « football de très haut niveau », Morgan a rétorqué que Ronaldo avait reçu la « promesse » d’entrer en jeu. Cundy lui a répondu : « Il n’y a pas de promesses, c’est un plan. J’ai connu les vestiaires. Je sais comment ça se passe. Les entraîneurs ont des plans. Il m’est arrivé d’être dans un vestiaire un vendredi quand l’entraîneur annonçait l’équipe, puis de le voir la changer le samedi. C’est sa prérogative. Il a le droit de le faire. C’est son travail.

    « Il ne doit rien à Ronaldo. Son travail, c’est d’obtenir le meilleur résultat pour le Portugal, et s’il estime que ne pas faire entrer Cristiano Ronaldo est le meilleur moyen d’y parvenir, c’est son travail. »

    Pour une fois, le controversé animateur Morgan n’a pas trouvé grand-chose à répondre. La vidéo a désormais été vue près de quatre millions de fois, et un tweet publié ensuite affirmant que Cundy était « dans une série comme on n’en voit qu’une fois par génération » a recueilli 26 000 mentions « J’aime ».

  • Rouleau compresseur

    Jason Cundy
    Getty

    Cundy n’a pas l’intention de s’arrêter de sitôt et estime que d’autres médias cherchent à copier ce que lui et O’Hara ont créé dans « The Sports Bar ».

    Pour l’instant, rien ne semble pouvoir arrêter la machine Cundy. Arrivé relativement tard dans le monde de l’audiovisuel, il n’a aucune intention de ralentir. Il estime que son émission avec O’Hara, et sa formule consistant à découper des séquences hilarantes qui explosent ensuite sur les réseaux sociaux, font désormais des envieux parmi les acteurs historiques du secteur.

    « Quand je suis arrivé, la BBC et Sky nous regardaient de haut. Aujourd’hui, ils nous copient », confie Cundy à The Observer. « Ils n’y arrivent pas aussi bien que nous, mais ils essaient de copier ce que nous faisons. »

    Il poursuit : « Écoutez, Roy Keane ne va pas porter de masque. Il y a une place, surtout sur les réseaux sociaux, pour s’amuser avec tout ça et en rire. Nous sommes tellement superficiels, mais je pense que les gens prennent le football trop au sérieux, et ce n’est certainement pas notre cas. »

    Interrogé sur son avenir, Cundy répond : « Je me demande comment continuer à travailler dans ce secteur. J’adore ça. Je suis l’homme le plus chanceux du monde. Je ne sais pas à quoi ressembleront les dix prochaines années, mais j’aime à penser que je saurai faire face à tout ce qui se présentera. »