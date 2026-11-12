L’arrivée de Pep Guardiola serait un coup retentissant pour la sélection masculine des États-Unis, mais U.S. Soccer devrait résister à la tentation de courtiser un autre entraîneur vedette

Les photos semblaient surgir un jour sur deux. Sur l’une, Pep Guardiola se promenait dans la neige de Soho, bonnet et gants de rigueur, tout en affichant une allure décontractée sans le moindre effort. Sur une autre, il marchait d’un pas vif dans Central Park, tenant ses enfants par la main. Il allait au restaurant, dans des cafés et à des concerts.

En somme, il semblait passer son temps à se promener et à faire tout un tas de choses ordinaires à New York. Peu de gens verraient dans la ville qui ne dort jamais un endroit où se ressourcer tranquillement. Mais pour Guardiola, en 2012, ce fut un véritable refuge. Le football n’était pas encore assez populaire aux États-Unis pour qu’il soit constamment reconnu. Thierry Henry y goûtait alors à la célébrité. Mais Guardiola, malgré les années passées à la tête de l’une des meilleures équipes de l’ère moderne à Barcelone, déambulait dans un relatif anonymat, à une ou deux photos près.

Ce séjour a, à lui seul, alimenté bien des rumeurs au cours de la dernière décennie. Pep semblait beaucoup aimer New York. Il voudrait donc forcément (!) entraîner la sélection américaine, nous dit-on. Passons commodément sur l’énorme fossé qui sépare « apprécier un endroit pendant quelques mois » de « vouloir entraîner l’équipe nationale de tout un pays ». Ce séjour fait partie des quelques arguments peu convaincants avancés pour suggérer que Guardiola devrait un jour prendre les rênes de la sélection américaine. Mercredi, le fantasme s’est rapproché de la réalité lorsque The Athletic a rapporté que Guardiola figure en tête de la liste des candidats envisagés par les États-Unis pour succéder à Mauricio Pochettino au poste de sélectionneur après le départ de ce dernier pour Manchester United.

Pourtant, malgré tout l’attrait de cette possibilité, ce serait une mauvaise direction pour la fédération américaine. Le génie de Guardiola ne fait aucun doute. Mais il faut examiner bien plus attentivement s’il correspond aux besoins de la sélection. En vue de 2030, les États-Unis ont besoin d’un sélectionneur capable de définir une identité claire avec un temps de préparation limité, de travailler avec les joueurs à sa disposition et de s’investir dans le projet au-delà de ses plus grands rendez-vous. Une nouvelle présentation en grande pompe serait facile à célébrer. Construire quelque chose qui résiste au prochain changement de sélectionneur est une tâche plus difficile.