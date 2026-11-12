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USMNT 1-1 GOAL

L’arrivée de Pep Guardiola serait un coup retentissant pour la sélection masculine des États-Unis, mais U.S. Soccer devrait résister à la tentation de courtiser un autre entraîneur vedette

Les références de Pep Guardiola ne font aucun doute. Mais alors que Mauricio Pochettino se rapproche de la sortie, l’équipe nationale masculine des États-Unis a besoin de plus qu’une nouvelle superstar pour préparer 2030.

Thomas Hindle
Traduit par

  • Les photos semblaient surgir un jour sur deux. Sur l’une, Pep Guardiola se promenait dans la neige de Soho, bonnet et gants de rigueur, tout en affichant une allure décontractée sans le moindre effort. Sur une autre, il marchait d’un pas vif dans Central Park, tenant ses enfants par la main. Il allait au restaurant, dans des cafés et à des concerts.

    En somme, il semblait passer son temps à se promener et à faire tout un tas de choses ordinaires à New York. Peu de gens verraient dans la ville qui ne dort jamais un endroit où se ressourcer tranquillement. Mais pour Guardiola, en 2012, ce fut un véritable refuge. Le football n’était pas encore assez populaire aux États-Unis pour qu’il soit constamment reconnu. Thierry Henry y goûtait alors à la célébrité. Mais Guardiola, malgré les années passées à la tête de l’une des meilleures équipes de l’ère moderne à Barcelone, déambulait dans un relatif anonymat, à une ou deux photos près.

    Ce séjour a, à lui seul, alimenté bien des rumeurs au cours de la dernière décennie. Pep semblait beaucoup aimer New York. Il voudrait donc forcément (!) entraîner la sélection américaine, nous dit-on. Passons commodément sur l’énorme fossé qui sépare « apprécier un endroit pendant quelques mois » de « vouloir entraîner l’équipe nationale de tout un pays ». Ce séjour fait partie des quelques arguments peu convaincants avancés pour suggérer que Guardiola devrait un jour prendre les rênes de la sélection américaine. Mercredi, le fantasme s’est rapproché de la réalité lorsque The Athletic a rapporté que Guardiola figure en tête de la liste des candidats envisagés par les États-Unis pour succéder à Mauricio Pochettino au poste de sélectionneur après le départ de ce dernier pour Manchester United.

    Pourtant, malgré tout l’attrait de cette possibilité, ce serait une mauvaise direction pour la fédération américaine. Le génie de Guardiola ne fait aucun doute. Mais il faut examiner bien plus attentivement s’il correspond aux besoins de la sélection. En vue de 2030, les États-Unis ont besoin d’un sélectionneur capable de définir une identité claire avec un temps de préparation limité, de travailler avec les joueurs à sa disposition et de s’investir dans le projet au-delà de ses plus grands rendez-vous. Une nouvelle présentation en grande pompe serait facile à célébrer. Construire quelque chose qui résiste au prochain changement de sélectionneur est une tâche plus difficile.

  • Le coût d’un nouveau départ

    마우리시오 포체티노 (Mauricio Pochettino)
    Getty Images

    Pochettino semble sur le point de quitter la sélection masculine des États-Unis, son arrivée à Manchester United étant quasiment bouclée.

    Il faut d’abord se demander ce que l’USMNT veut devenir.

    La nomination de Pochettino témoignait d’une certaine ambition. Des donateurs de premier plan ont apporté des fonds, et l’entraîneur touchait environ 6 millions de dollars par an à la tête de cette sélection. Lors de sa conférence de presse de présentation, il a évoqué de beaux parcours en Coupe du monde. Un an plus tard, il disait croire sincèrement que les États-Unis pouvaient la remporter. Il existe, de toute évidence, une convergence de vues à tous les échelons. Les principaux dirigeants du football américain s’accordent globalement à dire que l’USMNT a le potentiel pour devenir une puissance mondiale dans ce sport. La nomination de Pochettino était la concrétisation, sur le plan financier comme dans les faits, de cette ambition sans réserve.

    Cette ambition n’avait rien de mal. En recrutant Pochettino, la Fédération américaine de football montrait qu’elle voulait revoir ses attentes à la hausse, et son équipe a offert au pays sa première victoire en phase à élimination directe d’une Coupe du monde depuis 2002. Un éventuel départ n’effacerait pas ces progrès.

    Mais il mettrait en lumière la fragilité d’un projet qui repose autant sur une seule nomination. Si Pochettino part pour Manchester United si peu de temps après avoir prolongé son contrat, la fédération devra de nouveau chercher quelqu’un pour poursuivre ses projets. Cela devrait l’amener à examiner sérieusement comment assurer la continuité de la sélection lorsque sa figure la plus en vue s’en va. Se contenter de remplacer un entraîneur renommé par un autre laisserait cette question sans réponse.

  • Travailler avec un effectif moins fort

    Rodri
    Getty Images

    Rodri a joué un rôle crucial dans plusieurs effectifs de Manchester City

    Nous en arrivons donc à Guardiola, un entraîneur associé, par définition, au sommet du football européen. Son palmarès est exceptionnel. Aucun autre entraîneur du football européen ne peut rivaliser avec ses accomplissements. 41 trophées. 11 titres de champion. 3 Ligues des champions. Il a affronté Jose Mourinho lorsqu'il entraînait Barcelone, et il a gagné. Il a affronté Jurgen Klopp, à Dortmund et à Liverpool, et il a gagné. Les débats sur le meilleur entraîneur de tous les temps deviennent vite un peu absurdes dans ce sport. Mais s'il fallait dresser la liste des meilleurs entraîneurs de football, Guardiola figurerait certainement parmi les premiers.

    Guardiola a remporté ses plus grands succès grâce à des avantages que le football international ne peut offrir : un travail quotidien avec ses joueurs, des effectifs d'élite et la possibilité de recruter pour des rôles précis. Sa capacité à faire progresser ces joueurs fait partie de ce qui le rend si grand. Mais transposer ce travail à l'USMNT exigerait une adaptation importante.

    Les États-Unis disposent de footballeurs talentueux. Mais ils doivent aussi composer avec un vivier défini de joueurs éligibles et peu de temps à passer ensemble. Guardiola devrait tenir compte de ces réalités, simplifier son approche lorsque ce serait nécessaire et adapter ses idées à l'effectif.

    Tyler Adams n'est pas Rodri. Cette seule comparaison ne suffit pas à écarter Guardiola, mais elle illustre le défi. Il n'y aurait pas de mercato pour combler un manque, et beaucoup moins de séances d'entraînement pour enseigner d'autres solutions. C'est la principale raison de douter que son profil soit adapté.

  • Veut-il se lancer dans un autre projet ?

    guardiola maresca
    (C)Getty images

    Guardiola a clairement fait savoir qu’il n’avait plus d’énergie lors de ses derniers jours à Manchester City.

    D’autres questions, plus personnelles, se posent aussi au sujet de Guardiola lui-même. Comme il l’a expliqué dans des entretiens et dans le documentaire révélateur A Beautiful Obsession, les exigences de son poste à Manchester City l’avaient éprouvé. Il est parti avec le besoin de faire une pause, et ses réflexions ne laissaient guère penser qu’il brûlait de se lancer aussitôt dans un autre projet.

    « Il sera difficile de revenir. J’ai besoin de me ressourcer à bien des égards », a-t-il déclaré dans le documentaire.

    Ces mots devraient inciter U.S. Soccer à la réflexion. Le football international impose un rythme différent, avec moins de matches et moins de travail quotidien sur le terrain. Peut-être cela aiderait-il Guardiola à retrouver l’envie. Mais la fédération parierait alors sur le fait qu’un changement de cadre pourrait lui rendre une énergie sur laquelle il a ouvertement exprimé des doutes.

    Et cela compte pour une équipe qui ambitionne de devenir un véritable candidat. L’USMNT a besoin d’un entraîneur désireux de s’investir pleinement au cours des quatre prochaines années, de donner une identité à l’équipe et de tirer le meilleur d’une génération émergente. Le génie tactique de Guardiola serait un atout immense. Sa disposition à assumer cette responsabilité est bien moins certaine.

    Sa décision de prendre du recul mérite compréhension et empathie. Mais il faut aussi juger avec lucidité ce dont les États-Unis ont besoin pour la suite. Miser sur un entraîneur qui a parlé aussi franchement de son besoin de faire une pause représenterait un pari considérable au début d’un nouveau cycle de Coupe du monde.

  • Une star plus importante que l’équipe nationale américaine ?

    Guardiola
    Getty Images

    Guardiola est une marque d’envergure mondiale, un facteur à prendre en compte lorsqu’on envisage sa candidature pour la sélection masculine des États-Unis.

    Reste la question de la célébrité.

    Guardiola pouvait peut-être se promener dans New York dans un relatif anonymat en 2012. Ce n’est certainement plus le cas aujourd’hui. Lors de la présentation d’un maillot de Manchester City en 2025, peu avant la Coupe du monde des clubs, l’Espagnol s’est retrouvé entouré de supporters désireux d’obtenir un autographe. Son équipe de City attirait les téléspectateurs aux heures de grande écoute, et Guardiola était au centre du projet, aussi reconnaissable que les joueurs chargés d’appliquer ses consignes.

    En clair, Guardiola arriverait avec une renommée mondiale supérieure à celle de l’équipe dont il prendrait les rênes. Sa nomination serait un événement médiatique majeur. Mais, comme lors de l’arrivée de Messi au PSG, l’enthousiasme s’accompagnerait d’attentes auxquelles cette seule nomination ne pourrait répondre. Soudain, une progression régulière pourrait sembler insuffisante. Tout résultat autre qu’un long parcours dans les grandes compétitions risquerait d’être considéré comme un échec, quels que soient les progrès réellement accomplis par l’équipe.

    C’est une situation délicate pour une sélection qui cherche encore à s’établir parmi les meilleures du monde. La présence de Guardiola ferait immédiatement grimper les attentes. Il faudrait bien plus de temps pour élever le niveau de l’équipe.

    Même le plus grand des entraîneurs a besoin d’une structure adaptée autour de lui. Le succès du PSG après le départ de Messi a souligné l’importance d’une identité collective claire. L’Espagne de Vicente del Bosque a, quant à elle, montré comment un sélectionneur pouvait guider une équipe riche en stars au sein d’une sélection nationale qui fonctionne. Aucun de ces deux exemples ne fournit une formule que les États-Unis pourraient simplement reproduire, mais tous deux montrent l’importance de l’ensemble du dispositif.

    Guardiola deviendrait inévitablement le visage du football aux États-Unis. Le risque serait que U.S. Soccer prenne cette figure de proue pour la preuve que tout le reste est en place.

  • Peut-on aller à contre-courant ?

    Lionel Scaloni
    (C)Getty Images

    Scaloni a mené l’Argentine à plusieurs années de succès après une longue période de disette

    Il existe d’autres façons de bâtir une équipe nationale qui gagne. L’Espagne a promu Luis de la Fuente après son passage à la tête de ses équipes de jeunes. L’Argentine a fait appel à Lionel Scaloni, qui avait travaillé au sein de l’encadrement de sa sélection nationale. Aucun des deux n’avait la réputation de Guardiola en tant qu’entraîneur.

    Leurs résultats sont difficiles à ignorer. Scaloni a remporté la Coupe du monde 2022 ainsi que la Copa América en 2021 et en 2024. De la Fuente a ajouté la Coupe du monde 2026 à son titre à l’Euro 2024. Tous deux ont bâti des équipes gagnantes grâce à leur connaissance des joueurs et à une idée claire de la manière d’en tirer le meilleur.

    Leur parcours offre un enseignement utile, même s’il ne garantit pas qu’une nomination en interne fonctionnerait pour les États-Unis. Le prochain sélectionneur devrait être choisi en fonction de l’adéquation de ses méthodes, de ses ambitions et de son engagement avec les exigences du poste.

    Dévoiler le nom de Guardiola serait un coup extraordinaire. Mais, à quatre ans de l’échéance de 2030, U.S. Soccer devrait regarder au-delà de la plus grande star disponible. La prochaine nomination doit donner à la sélection une direction qu’elle pourra maintenir dans la durée.