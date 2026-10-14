Deux ans après le début du travail de Mannsverk avec Bodo, l’attention s’est détournée de ce qui se passait sur le terrain pour se porter sur la mentalité et la performance individuelles. « Nous avons commencé à obtenir des résultats et à conjuguer nos façons de voir les choses. Nous avons compris que tant de facteurs indépendants de notre volonté pouvaient influer sur le résultat. Il fallait donc recentrer le temps et l’énergie limités dont nous disposions sur ce que nous pouvions davantage maîtriser », explique-t-il.

Le club en a récolté les fruits en remportant, pour la première fois de son histoire, le titre d’Eliteserien en 2020, alors que peu de monde misait sur lui avant le début de la saison. Bodo a signé une saison record, remportant 26 de ses 30 matches de championnat et inscrivant 103 buts.

Bodo a conservé son titre l’année suivante, tout en s’imposant sur la scène européenne, passant de la Ligue Conférence à la Ligue Europa, puis à la Ligue des champions la saison dernière. Le club a également remporté de nouveaux titres de champion en 2023 et 2024.

Mannsverk ne s’attribuerait jamais le mérite de ces succès, mais le travail du préparateur mental a manifestement joué un rôle important dans les progrès accomplis par le club depuis son arrivée il y a neuf ans. Selon lui, ces progrès tiennent à une accumulation de petits gains et à l’attention portée aux points forts de l’équipe, en réutilisant les enseignements tirés de son passage dans l’armée de l’air.

« Ce qui fait désormais partie de notre philosophie, c’est que même les personnes talentueuses et dotées de grandes capacités restent des personnes, confie-t-il à GOAL. Nous sommes tous des êtres humains et, au fond, nous faisons face aux mêmes difficultés. Nous avons les mêmes difficultés, mais aussi les mêmes possibilités.

« Ces difficultés sont celles que j’ai décrites à propos de nos ancêtres : nous avons du mal à rester concentrés et nous avons tendance à dramatiser. Nous nous focalisons sur ce qui pourrait mal tourner ou mal finir. Nous nous inquiétons. D’une certaine manière, nous sommes pleins de craintes, et tout cela se produit plus ou moins automatiquement, par instinct. Je pense qu’une approche mentale fondée sur la pleine conscience peut aider. On peut s’y exercer par la méditation, mais aussi l’intégrer à nos méthodes de travail pour que, collectivement, nous soyons capables d’en prendre conscience.

« Notre philosophie, c’est ce que nous appelons une culture de la performance durable. Bien sûr, nous voulons être performants à un haut niveau pendant longtemps, aussi bien individuellement, tout au long de nos carrières, qu’en tant qu’organisation, plus ou moins indéfiniment. Mais la durabilité implique aussi de comprendre que nous ne pouvons pas utiliser plus que ce dont nous disposons. Nous devons construire progressivement, brique après brique. Il ne s’agit pas seulement d’argent ou de ses propres fondations, mais aussi des connaissances, des capacités, de l’équipe médicale et de tout le reste. On grandit lentement et on prend de l’ampleur. »

Il poursuit : « Un autre principe fondamental, c’est que, pour être compétitif, il faut se connaître soi-même ou connaître son organisation. Quels sont vos points forts, vos points faibles et vos vulnérabilités ? Concentrez-vous sur vos points forts. Cela n’a rien de compliqué, mais quand les gens commencent à parler de compétition, ils ont tendance à regarder leurs faiblesses. Ils se disent : “Je ne suis pas assez bon dans ce domaine. Je ne le serai jamais”, ou : “Ceux contre qui nous sommes en compétition sont bien meilleurs que nous.” En tant qu’équipe, nous pouvons reconnaître cette tendance et nous recentrer sur ce qui compte.

« Un autre principe, c’est que notre meilleure performance est toujours à venir. Cela revient à dire que nous pouvons toujours progresser un peu. Nous avons tendance à revoir nos ambitions à la baisse. Pensez aux résolutions du Nouvel An et aux changements que nous promettons d’apporter en janvier. Souvent, nous échouons parce que nous sommes trop ambitieux et visons une amélioration de 15 ou 20 %.

« Nous essayons d’en être conscients et de toujours garder à l’esprit la règle du 1 %. De petites améliorations au fil du temps augmentent les chances de réussite. Plus nous réussissons, plus l’effet cumulatif se renforce. Nous pouvons mener de nombreux projets visant chacun une amélioration de 1 %, avec différentes personnes qui travaillent à de petits progrès. Quand tout se conjugue, l’effet peut être bien plus important. »