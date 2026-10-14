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Bodo/Glimt mental coach GFXGOAL

L’arme secrète de Bodø/Glimt : comment un ancien pilote de chasse a joué un rôle clé dans l’ascension fulgurante du petit poucet norvégien, devenu tombeur de géants en Ligue des champions

Bjorn Mannsverk a contribué à transformer la situation du club scandinave grâce à son travail dans l’ombre en dehors du terrain, et le club en récolte les fruits sur le terrain.

Krishan Davis
Traduit par

  • Bjorn Mannsverk assure qu’aucune personne à elle seule n’explique le succès sans précédent de Bodo/Glimt ces dernières années. Ce petit club norvégien, originaire d’une ville isolée du nord du pays, s’est qualifié pour la Ligue des champions pour la deuxième saison consécutive, après un parcours extraordinaire jusqu’en huitièmes de finale en 2025-2026.

    « Ce n’est pas l’œuvre d’un seul homme, confie-t-il à GOAL. Il n’y a pas de solution miracle. Ce n’est pas un miracle. Je pense qu’il est important de souligner que nous y sommes parvenus parce que plusieurs personnes se sont investies dans ce projet au fil du temps. Nous avons construit quelque chose ensemble. »

    Ancien pilote de chasse de l’armée de l’air norvégienne pendant 20 ans, Mannsverk est devenu, contre toute attente, le préparateur mental de Bodo. Alors que le club dispute seulement sa deuxième saison parmi l’élite du football européen, il espère aider cette modeste équipe du cercle arctique à écrire une nouvelle page de son histoire.

  • Pionniers

    Bodo/Glimt
    Getty

    Bien qu’il soit l’un des plus petits clubs évoluant au plus haut niveau européen, Bodo/Glimt a été l’un des premiers à recourir à la préparation mentale.

    De son propre aveu, Mannsverk ne s’intéressait pas au football avant que Havard Sakariassen, directeur du football de Bodo/Glimt, ne le contacte à un moment décisif, après la désastreuse relégation du club hors de l’Eliteserien, la première division norvégienne, en 2016.

    Si Sakariassen voulait faire appel à lui, cela n’avait rien à voir avec le sport. C’est parce que Mannsverk avait expérimenté l’entraînement mental fondé sur la pleine conscience vers la fin de sa carrière militaire, puis travaillé dans ce domaine, que son profil intéressait le club après la relégation. Il avait même mis cette méthode en pratique lors d’opérations en Libye.

    « Ma principale référence professionnelle, c’est évidemment d’avoir passé plus de 20 ans comme pilote de chasse en activité », explique Mannsverk à GOAL. « J’ai intégré cette culture dès la sortie de l’école. Je n’avais aucune autre référence professionnelle.

    « Pour moi, dès le premier jour, les choses étaient ainsi : il faut se concentrer sur ce que l’on peut maîtriser et se préparer le mieux possible. Vers la fin de ma carrière, dès 2009-2010, nous avons essayé l’entraînement mental un peu par hasard. Nous en avions simplement entendu parler : il était très apprécié des sportifs de haut niveau. Nous ne savions pas vraiment en quoi il consistait, mais nous l’avons essayé. Les pilotes l’ont bien accueilli. Les effets ont été vraiment remarquables.

    « Même si, en tant que pilote de chasse, j’étais en quelque sorte un sportif de haut niveau, j’ai vu les bienfaits de cet entraînement mental. On commence à travailler ce qui était probablement l’une des compétences les plus importantes de nos ancêtres. Il y a 10 000 à 15 000 ans, pour survivre, il fallait avoir une marge de sécurité. Si un mouvement ou un bruit vous distrayait facilement et que vous pensiez que quelque chose allait vous tuer, vous réagissiez automatiquement. À l’époque, cela fonctionnait très bien.

    « Mais nous savons que, pour être performant, il faut être pleinement présent. Cet outil de pleine conscience a fait l’objet d’un essai. Nous avons mené un projet scientifique à ce sujet. Il s’agissait essentiellement d’améliorer notre capacité à nous rendre compte que notre attention se relâche et à nous reconcentrer rapidement lorsque c’est nécessaire. Voilà, en substance, en quoi consiste l’entraînement. »

    En 2026, la plupart des grands clubs européens comptent un préparateur mental dans leur encadrement, mais Bodo, un club méconnu d’une petite ville de 50 000 habitants, avait pris de l’avance. « Lorsque Bodo a été relégué, Sakkariasen a reconnu que ce n’était pas dû à un manque de qualités footballistiques, mais à un manque de résistance mentale. Il a parlé d’un « effondrement mental collectif ». Le club ne disposait d’aucun moyen pour travailler cet aspect, alors il s’est mis à chercher une méthode qui, selon lui, pourrait convenir à un footballeur.

    « Il est tombé sur le projet que nous avions mené bien des années auparavant. Il a manifestement apprécié l’accueil qui lui avait été réservé et ses effets. Je pense que la méthode lui a plu aussi : la pleine conscience, la méditation, le retour aux fondamentaux. Il s’est dit que si cela fonctionnait pour un pilote de chasse, cela pourrait aussi fonctionner pour un footballeur. C’est ainsi que l’idée lui est venue. Il a commencé ses recherches et, un jour, il m’a appelé. »

  • Vers l’inconnu

    Ulrik Saltnes Bodo/Glimt
    Getty

    Le milieu de terrain Ulrik Saltnes est l’une des grandes réussites du travail de préparation mentale de Mannsverk.

    Mannsverk reconnaît avoir d’abord hésité à relever ce défi inhabituel. Il s’est ensuite pleinement investi dans ses nouvelles fonctions et a obtenu rapidement des résultats significatifs après avoir commencé son travail en 2017, avec le soutien de Sakariassen et de Kjetil Knutsen, alors entraîneur adjoint. Depuis devenu entraîneur principal, ce dernier a accompagné cette période de succès sans précédent.

    « Je ne cherchais pas quelque chose comme ça. J’étais très pris par mon travail dans l’armée, à l’état-major. Je me suis dit : “D’accord, c’est intéressant. Je peux voir ça comme un défi.”

    « La méthode me plaisait, évidemment, mais je lui ai dit : “Je ne connais rien au football.” Il m’a répondu : “Ce n’est pas un problème, parce que nous avons beaucoup de gens qui ont des idées et des opinions sur le football, donc ce n’est pas ce dont nous avons besoin.” C’était une façon vraiment très agréable d’aborder la question, parce que j’avais un peu peur. C’était un peu en dehors de ma zone de confort.

    « Je me souviens que Kjetil Knutsen, qui est aujourd’hui l’entraîneur principal, était alors entraîneur adjoint. Il est venu me voir après la présentation [introductive], m’a pris par l’épaule et m’a dit : “J’y crois vraiment.” Ce n’était pas juste pour être poli. J’ai compris qu’il y croyait vraiment. »

    Le milieu de terrain Ulrik Saltnes a été l’un des premiers grands exemples de réussite des séances de Mannsverk. Proche d’arrêter le football pendant la préparation d’avant-saison en raison d’un problème gastrique chronique inexpliqué, Saltnes a ensuite inscrit 15 buts en 30 matches de deuxième division norvégienne. Bodo est remonté directement en Eliteserien après avoir terminé la saison 2017 en tête avec 16 points d’avance.

    Aujourd’hui âgé de 33 ans, Saltnes fait toujours partie de l’effectif. Il est devenu une source fiable de buts et de passes décisives au fil de l’ascension fulgurante du club ces dernières années. « C’était presque un miracle sur le plan mental, parce que nous avons transformé une très mauvaise situation en quelque chose de vraiment puissant », explique Mannsverk.

    « Évidemment, quand on voit un grand changement, tout le monde commence à y croire davantage. Nous avons connu de belles réussites au début, qui ont donné de l’élan au projet. Nous avons aussi vu des gens progresser au fil du temps. »

  • « Brique par brique »

    Bodo/Glimt
    Getty

    Bodo a remporté son premier titre de champion en 2020 et a depuis connu de nombreux autres succès sur la scène nationale et en Europe.

    Deux ans après le début du travail de Mannsverk avec Bodo, l’attention s’est détournée de ce qui se passait sur le terrain pour se porter sur la mentalité et la performance individuelles. « Nous avons commencé à obtenir des résultats et à conjuguer nos façons de voir les choses. Nous avons compris que tant de facteurs indépendants de notre volonté pouvaient influer sur le résultat. Il fallait donc recentrer le temps et l’énergie limités dont nous disposions sur ce que nous pouvions davantage maîtriser », explique-t-il.

    Le club en a récolté les fruits en remportant, pour la première fois de son histoire, le titre d’Eliteserien en 2020, alors que peu de monde misait sur lui avant le début de la saison. Bodo a signé une saison record, remportant 26 de ses 30 matches de championnat et inscrivant 103 buts.

    Bodo a conservé son titre l’année suivante, tout en s’imposant sur la scène européenne, passant de la Ligue Conférence à la Ligue Europa, puis à la Ligue des champions la saison dernière. Le club a également remporté de nouveaux titres de champion en 2023 et 2024.

    Mannsverk ne s’attribuerait jamais le mérite de ces succès, mais le travail du préparateur mental a manifestement joué un rôle important dans les progrès accomplis par le club depuis son arrivée il y a neuf ans. Selon lui, ces progrès tiennent à une accumulation de petits gains et à l’attention portée aux points forts de l’équipe, en réutilisant les enseignements tirés de son passage dans l’armée de l’air.

    « Ce qui fait désormais partie de notre philosophie, c’est que même les personnes talentueuses et dotées de grandes capacités restent des personnes, confie-t-il à GOAL. Nous sommes tous des êtres humains et, au fond, nous faisons face aux mêmes difficultés. Nous avons les mêmes difficultés, mais aussi les mêmes possibilités.

    « Ces difficultés sont celles que j’ai décrites à propos de nos ancêtres : nous avons du mal à rester concentrés et nous avons tendance à dramatiser. Nous nous focalisons sur ce qui pourrait mal tourner ou mal finir. Nous nous inquiétons. D’une certaine manière, nous sommes pleins de craintes, et tout cela se produit plus ou moins automatiquement, par instinct. Je pense qu’une approche mentale fondée sur la pleine conscience peut aider. On peut s’y exercer par la méditation, mais aussi l’intégrer à nos méthodes de travail pour que, collectivement, nous soyons capables d’en prendre conscience.

    « Notre philosophie, c’est ce que nous appelons une culture de la performance durable. Bien sûr, nous voulons être performants à un haut niveau pendant longtemps, aussi bien individuellement, tout au long de nos carrières, qu’en tant qu’organisation, plus ou moins indéfiniment. Mais la durabilité implique aussi de comprendre que nous ne pouvons pas utiliser plus que ce dont nous disposons. Nous devons construire progressivement, brique après brique. Il ne s’agit pas seulement d’argent ou de ses propres fondations, mais aussi des connaissances, des capacités, de l’équipe médicale et de tout le reste. On grandit lentement et on prend de l’ampleur. »

    Il poursuit : « Un autre principe fondamental, c’est que, pour être compétitif, il faut se connaître soi-même ou connaître son organisation. Quels sont vos points forts, vos points faibles et vos vulnérabilités ? Concentrez-vous sur vos points forts. Cela n’a rien de compliqué, mais quand les gens commencent à parler de compétition, ils ont tendance à regarder leurs faiblesses. Ils se disent : “Je ne suis pas assez bon dans ce domaine. Je ne le serai jamais”, ou : “Ceux contre qui nous sommes en compétition sont bien meilleurs que nous.” En tant qu’équipe, nous pouvons reconnaître cette tendance et nous recentrer sur ce qui compte.

    « Un autre principe, c’est que notre meilleure performance est toujours à venir. Cela revient à dire que nous pouvons toujours progresser un peu. Nous avons tendance à revoir nos ambitions à la baisse. Pensez aux résolutions du Nouvel An et aux changements que nous promettons d’apporter en janvier. Souvent, nous échouons parce que nous sommes trop ambitieux et visons une amélioration de 15 ou 20 %.

    « Nous essayons d’en être conscients et de toujours garder à l’esprit la règle du 1 %. De petites améliorations au fil du temps augmentent les chances de réussite. Plus nous réussissons, plus l’effet cumulatif se renforce. Nous pouvons mener de nombreux projets visant chacun une amélioration de 1 %, avec différentes personnes qui travaillent à de petits progrès. Quand tout se conjugue, l’effet peut être bien plus important. »

  • Parcours historique

    Bodo/Glimt
    Getty

    Bodo/Glimt a signé la victoire la plus marquante de son histoire lors de la Ligue des champions 2025-2026, en éliminant l’Inter, plusieurs fois vainqueur de la Serie A.

    Si Bodo/Glimt s’était déjà imposé comme un adversaire capable d’offrir du spectacle dans les compétitions de second rang de l’UEFA, son remarquable parcours en Ligue des champions la saison dernière l’a fait connaître d’un public plus large. Sans victoire lors de ses cinq premiers matches de la phase de ligue, le club voyait ses chances d’accéder à la phase à élimination directe sérieusement compromises. Mais Bodo/Glimt a obtenu trois résultats incroyables pour arracher une place en barrages, devenant le premier club norvégien à atteindre ce stade.

    Fidèle à son jeu habituel, fondé sur la possession et une forte intensité, Bodo/Glimt a d’abord tenu le Borussia Dortmund en échec à l’extérieur, avant de battre de manière éclatante le géant anglais Manchester City en Norvège, puis de renverser la situation pour signer une victoire retentissante sur le terrain de l’Atletico Madrid.

    Et son parcours d’outsider ne s’est pas arrêté là : Bodo a éliminé l’Inter, champion de Serie A, en barrages. En remportant les deux manches sur le score cumulé, impressionnant, de 5-2, le club s’est qualifié contre toute attente pour les huitièmes de finale,

    « Nous avons tendance à bien jouer en Europe quand nous ne sommes pas favoris, surtout quand tout semble perdu, explique Mannsverk. À trois matches de la fin de la phase de ligue, nous avions 0,1 % de chances de nous qualifier pour la phase à élimination directe. Tout le monde se disait plus ou moins : “Bon, c’est fini. Maintenant, nous pouvons simplement aller sur le terrain et jouer.” Nous n’avions pas peur et rien à défendre, et c’est là que nous avons commencé à bien jouer. »

  • « Honteux »

    Bodo/Glimt
    Getty

    Le Sporting CP a mis un terme cruellement décevant à un remarquable parcours jusqu’aux huitièmes de finale de la Ligue des champions.

    Pourtant, alors que Bodo/Glimt n’était pas vraiment censé se retrouver là, les circonstances de son élimination spectaculaire en huitièmes de finale ont posé un nouveau défi à Mannsverk. Le petit poucet norvégien avait une nouvelle fois déjoué les pronostics lors du match aller face au Sporting CP, écrasant le géant portugais 3-0 à Bodo pour prendre une sérieuse option sur les quarts de finale.

    Mais au match retour, à Lisbonne, Bodo/Glimt s’est effondré. Le Sporting a égalisé sur l’ensemble des deux matches au terme des 90 minutes, arrachant la prolongation, avant de marquer deux fois de plus pour s’imposer 5-0 et briser le cœur de Bodo/Glimt. Le but de la victoire est arrivé dans le temps additionnel, à l’extrême fin du match.

    Interrogé sur la manière dont les joueurs et lui ont fait face à cette profonde déception, Mannsverk explique : « Je leur ai en fait demandé de ressentir un peu plus la douleur de cette expérience. Il s’agissait de se dire : “Ça n’aurait pas dû se passer comme ça. Nous valons mieux que ça.”

    « Je leur ai demandé comment ils se sentaient lorsque nous sommes retournés au vestiaire après le match. Certains ont commencé à dire : “J’ai honte.” Ils n’étaient pas seulement déçus ; ils avaient honte. Ce sont des sentiments négatifs très forts.

    « Je pense que si l’on peut se souvenir de ce moment, de ce qu’on a ressenti dans ces circonstances, on peut peut-être se servir de cette expérience lors d’un match ultérieur, quand on sent la pression monter. On peut se dire : “J’ai vraiment peur de faire ce qu’il faut, mais j’ai encore plus peur de ressentir cette horrible sensation après le match si nous perdons.”

    « C’est un paradoxe. On utilise une peur pour en contrer une autre, afin de se forcer à faire ce qu’il faut. C’était l’idée. Nous en avons parlé pour les encourager à être honnêtes sur ce qu’ils ressentaient vraiment et à s’en servir de manière plus constructive dans une situation future. »

  • Bataille nationale

    Kjetic Knutsen Bodo/Glimt
    Getty

    Bodo se retrouve au cœur d’une lutte pour le titre d’anthologie en Eliteserien, le championnat norvégien, et son entraîneur Knutsen sait que son équipe ne peut se permettre le moindre moment d’inattention.

    Bodo/Glimt disputera la Ligue des champions cette saison pour la deuxième fois seulement de son histoire, après avoir franchi deux tours de qualification pour accéder à la plus prestigieuse des compétitions européennes. Sa campagne en phase de ligue a débuté par une lourde défaite 5-0 face au Bayern Munich, géant du football allemand, mais celle-ci était peut-être compréhensible.

    Bodo a entamé son parcours européen alors qu’une lutte pour le titre mémorable se joue en Norvège. À huit journées de la fin, le club est au coude-à-coude avec le tenant du titre, Viking, en tête de l’Eliteserien. Les deux équipes présentent même un bilan identique : 17 victoires, deux nuls, trois défaites, 56 buts marqués et 20 encaissés. Viking n’occupe la première place que grâce à ses meilleurs résultats dans leurs confrontations directes. Un duel qui pourrait décider du titre attend encore les deux rivaux le 30 octobre.

    À ce moment crucial de la saison, il revient à Mannsverk de maintenir les joueurs concentrés, alors qu’ils passent de l’intensité de la lutte pour le titre à leur nouveau défi européen. Bodo a terminé deuxième derrière Viking en 2025 et a donc dû passer par les tours de qualification, toujours incertains, pour atteindre la Ligue des champions.

    « Nous ne devons pas gagner ni devenir champions parce que Viking joue mal, confie Mannsverk à GOAL. Nous devons être bons, voire brillants, pour devenir champions. Mais il pourrait tout de même y avoir une distraction si nous commençons à nous dire : “Il faut absolument les battre.” Comme je l’ai dit, nous nous laissons facilement distraire. Nous essayons de nous rappeler que nous ne maîtrisons pas la performance de l’autre équipe. Nous ne pouvons pas vraiment la contrôler. Nous devons simplement nous concentrer sur nous-mêmes. »

    « La Ligue des champions rapporte beaucoup d’argent, donc cela peut aussi entrer en ligne de compte. Évidemment, nous devons devenir champions. Que nous ayons du mal à battre Viking ou une autre équipe n’a pas vraiment d’importance ; l’essentiel, pour nous, est de remporter le titre. Mais, là encore, nous pouvons voir les choses autrement et nous demander quels seront les matches les plus importants pour nous en fin de saison. Ce ne sera peut-être pas ceux de la Ligue des champions. Ce sera peut-être le championnat national, car le remporter augmente nos chances de disputer la Ligue des champions l’an prochain. »

    Autre élément à prendre en compte : la saison de football norvégienne s’étend d’avril à novembre, ce qui ne laisse pratiquement aucune place à une préparation d’avant-saison lorsque la Ligue des champions s’y ajoute. « Nous n’avons pour ainsi dire jamais de pause, poursuit Mannsverk. Nous perdons aussi la possibilité d’avoir une préparation d’avant-saison qui permette de repartir de zéro. Il faut donc toujours trouver une sorte d’équilibre entre les matches, le développement de l’équipe ou des joueurs, la récupération et tout le reste. »

    « Quand j’ai commencé en 2017, je me souviens qu’il était courant d’entendre : “Nous sommes fatigués et la saison est presque terminée.” Cela a changé. Heureusement, car, d’une certaine manière, la saison ne se termine jamais. Nous continuons simplement à avancer. Cette façon de penser, cette mentalité, a donc disparu. »

    « On est toujours en compétition. Ce qui compte pour nous, et c’est le facteur le plus important dans la préparation mentale, c’est la capacité à récupérer. Récupérer, récupérer, récupérer. Nous devons économiser un peu d’énergie ici et là. C’est donc ce sur quoi nous essayons de nous concentrer en permanence. Et nous avons intensifié nos efforts dans ce domaine. »

  • La régularité est essentielle.

    Bjorn Mannsverk Bodo/Glimt
    Getty

    Mannsverk espère continuer à jouer un rôle clé dans la réussite actuelle de Bodo/Glimt, qui vise d’autres titres majeurs.

    Mannsverk estime que la constance est essentielle pour Bodo/Glimt dans sa quête de succès en championnat comme en Europe. Ce parcours se poursuit mercredi face au Borussia Dortmund en Ligue des champions, pour la deuxième saison consécutive.

    « L’un de nos principes est de ne pas changer nos habitudes. Les gens sont assez sensibles aux changements, explique Mannsverk. Si, tout à coup, on passe 10 minutes de plus à regarder des vidéos ou qu’il y a d’autres petits changements, cela peut accroître un peu le stress, parce qu’on commence à se dire : ‹ Oh, c’est un match très important. ›

    « D’un autre côté, nous pensons aussi qu’il faut savoir gérer cela. Il nous arrive même de vouloir ajouter un peu de stress pour nous assurer qu’ils peuvent y faire face. Mais, au fond, ce n’est qu’un match. Peu importe que l’adversaire soit l’Atletico Madrid ou Rosenborg, en Norvège. Ce n’est qu’un match. Nous faisons les choses et nous nous préparons de la même manière.

    « Nous pensons que l’on devient bon dans ce que l’on pratique. À force de répéter des habitudes, elles deviennent plus ou moins automatiques. On n’a plus vraiment besoin d’y penser : les choses se font naturellement. Cela vaut pour les habitudes de récupération, la capacité à déconnecter, et ainsi de suite. En bref, nous ne changeons pas vraiment notre façon de travailler avec eux.

    « Nous discutons toutefois des pièges à éviter. Surtout quand on réussit en Europe et qu’on bat de grandes équipes, il faut savoir qu’au retour en championnat, les adversaires ont vraiment envie de vous battre. Le contexte peut être totalement différent. Nous essayons d’identifier ce risque. Nous pourrions nous relâcher un peu ou revoir légèrement nos exigences à la baisse, et nous avons vu cela se produire à de nombreuses reprises. »

    Alors que Bodo/Glimt poursuit sa progression et cherche à s’installer durablement en Ligue des champions, Mannswerk est son arme secrète. Son travail restera au cœur de l’approche du club, même s’il refuse de s’attribuer personnellement le mérite de ses succès.