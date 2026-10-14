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Bodo/Glimt mental coach GFXGOAL

L’arme secrète de Bodø/Glimt : Comment un ancien pilote de chasse a joué un rôle clé dans l’ascension fulgurante du petit club norvégien, devenu un tombeur de géants en Ligue des champions

Bjorn Mannsverk a contribué à redresser la situation du club scandinave grâce à son travail de l’ombre en dehors du terrain, et le club en récolte les fruits sur la pelouse.

Krishan Davis
Traduit par

  • Bjorn Mannsverk assure qu’aucune personne à elle seule n’est à l’origine du succès sans précédent de Bodo/Glimt ces dernières années. Ce petit club norvégien, originaire d’une ville isolée du nord du pays, s’est qualifié pour la Ligue des champions pour la deuxième saison consécutive, après un parcours extraordinaire jusqu’en huitièmes de finale en 2025-2026.

    « Ce n’est pas l’œuvre d’un seul homme, confie-t-il à GOAL. Il n’y a pas de solution miracle. Ce n’est pas un miracle. Je pense qu’il est important de dire que nous y sommes parvenus parce que plusieurs personnes se sont investies dans ce projet au fil du temps. Nous avons construit quelque chose ensemble. »

    Ancien pilote de chasse de l’armée de l’air norvégienne pendant 20 ans, Mannsverk est le préparateur mental au parcours atypique de Bodo. Pour la deuxième saison de l’histoire du club au plus haut niveau du football européen, il espère aider cette petite équipe située à l’intérieur du cercle polaire arctique à écrire une nouvelle page de son histoire.

  • Pionniers

    Bodo/Glimt
    Getty

    Bien qu’il soit l’un des plus petits clubs à évoluer au plus haut niveau européen, Bodo/Glimt a été l’un des premiers à recourir à la préparation mentale.

    De son propre aveu, Mannsverk ne s’intéressait pas au football avant que le directeur du football de Bodo/Glimt, Havard Sakariassen, ne le contacte à la suite de la désastreuse relégation du club hors de l’Eliteserien, la première division norvégienne, en 2016.

    Si Sakariassen voulait faire appel à lui, ce n’était pas pour ses connaissances du football. Après le traumatisme de la relégation, c’est l’expérience menée par Mannsverk en matière d’entraînement mental fondé sur la pleine conscience, puis son travail dans ce domaine à la fin de sa carrière militaire, qui l’intéressaient. Mannsverk avait même appliqué cette méthode lors d’opérations en Libye.

    « La principale référence de mon parcours professionnel, c’est évidemment [avoir passé] plus de 20 ans comme pilote de chasse en activité, explique Mannsverk à GOAL. J’ai intégré cet univers directement après l’école. Je n’avais aucune autre expérience professionnelle à laquelle me référer.

    « Pour moi, dès le premier jour, les choses étaient ainsi : il fallait se concentrer sur ce que l’on pouvait contrôler et être aussi bien préparé que possible. Vers la fin de ma carrière, en 2009-2010, nous avons essayé l’entraînement mental un peu par hasard. Nous en avions simplement entendu parler : il était très apprécié des sportifs de haut niveau. Nous ne savions pas vraiment en quoi il consistait, mais nous l’avons essayé. Les pilotes l’ont bien accueilli. Les résultats ont été vraiment excellents. »

    « Même si, en tant que pilote de chasse, j’étais en quelque sorte un sportif de haut niveau, j’ai découvert les bienfaits de cet entraînement mental. On commence à travailler ce qui était probablement l’une des compétences les plus importantes de nos ancêtres : il y a 10 000 à 15 000 ans, pour survivre, il fallait conserver une marge de sécurité. Si des mouvements ou des bruits vous distrayaient facilement et que vous pensiez qu’une menace allait vous tuer, vous réagissiez automatiquement. À l’époque, cela fonctionnait vraiment bien. »

    « Mais nous savons que, pour être performant, il faut être pleinement présent. Nous avons mis cet outil de pleine conscience à l’épreuve dans le cadre d’un projet scientifique. L’objectif était essentiellement d’améliorer notre capacité à prendre conscience des moments où notre attention se relâche et à nous reconcentrer rapidement lorsque c’est nécessaire. Voilà, en substance, en quoi consiste l’entraînement. »

    En 2026, la plupart des grands clubs européens auront un préparateur mental dans leur staff, mais Bodo, club méconnu d’une toute petite ville de 50 000 habitants, avait pris de l’avance. « Lorsque Bodo a été relégué, Sakkariasen a reconnu que ce n’était pas dû à un manque de qualités footballistiques, mais à un manque de résistance mentale. Il a parlé d’un “effondrement mental collectif”. Le club n’avait aucun moyen de travailler cet aspect, alors il s’est mis à chercher une méthode qui, selon lui, pourrait convenir à des footballeurs.

    « Il est tombé sur le projet que nous avions mené des années plus tôt. Il a manifestement apprécié l’accueil qu’il avait reçu et ses résultats. Je pense que la méthode lui a plu aussi. Je veux dire, la pleine conscience, la méditation, le retour aux fondamentaux. Il s’est dit que si cela fonctionnait pour un pilote de chasse, cela pourrait aussi fonctionner pour un footballeur. Il a donc eu cette idée, il a commencé ses recherches et c’est ainsi qu’un jour, il m’a appelé. »

  • Vers l’inconnu

    Ulrik Saltnes Bodo/Glimt
    Getty

    Le milieu de terrain Ulrik Saltnes est l’une des grandes réussites du coaching mental de Mannsverk.

    Mannsverk reconnaît avoir d’abord hésité à relever ce défi inhabituel, avant de s’investir pleinement dans son nouveau rôle. Dès le début de son travail en 2017, il a obtenu des résultats significatifs, avec le soutien de Sakariassen et de Kjetil Knutsen, alors entraîneur adjoint. Depuis devenu entraîneur principal, ce dernier a présidé à cette période de succès sans précédent.

    « Je ne cherchais pas quelque chose comme ça. J’étais très occupé dans l’armée, je travaillais au quartier général. Je me suis dit : “Bon, c’est intéressant. Je peux y voir un défi.”

    « La méthode me plaisait, bien sûr, mais je lui ai dit : “Je ne connais rien au football.” Il m’a répondu : “Ce n’est pas un problème, parce que nous avons déjà beaucoup de gens qui ont des idées et des opinions sur le football, donc nous n’avons pas besoin de ça.” C’était une façon vraiment très agréable d’aborder les choses, parce que j’avais un peu peur. C’était un peu en dehors de ma zone de confort.

    « Je me souviens que Kjetil Knutsen, qui est maintenant l’entraîneur principal, était alors entraîneur adjoint. Il est venu me voir après la présentation [introductive], m’a pris par l’épaule et m’a dit : “J’y crois vraiment.” Ce n’était pas juste pour être poli. J’ai compris qu’il y croyait vraiment. »

    Le milieu de terrain Ulrik Saltnes a été l’une des premières grandes réussites des séances de Mannsverk. Proche d’arrêter le football pendant la présaison en raison d’un problème chronique à l’estomac resté inexpliqué, Saltnes a ensuite marqué 15 buts en 30 matches dans la deuxième division norvégienne. Bodo est remonté immédiatement en Eliteserien après avoir terminé la saison 2017 en tête avec 16 points d’avance.

    Aujourd’hui âgé de 33 ans, Saltnes fait toujours partie de l’effectif. Il est devenu une source régulière de buts et de passes décisives au fil de l’ascension fulgurante du club ces dernières années. « C’était presque un miracle sur le plan mental, parce que nous avons transformé une très mauvaise situation en quelque chose de vraiment puissant », affirme Mannsverk.

    « Évidemment, quand on voit un grand changement, tout le monde commence à y croire davantage. Nous avons connu de belles réussites au début, qui ont donné de l’élan au projet. Nous avons aussi vu des gens progresser au fil du temps. »

  • « Brique après brique »

    Bodo/Glimt
    Getty

    Bodo a remporté son tout premier titre de champion en 2020 et a depuis connu de nombreux autres succès sur la scène nationale et en Europe.

    Deux ans après le début du travail de Mannsverk avec Bodo, l’attention allait se détourner de ce qui se passait sur le terrain pour se porter sur la mentalité et la performance individuelles. « Nous avons commencé à obtenir des résultats et à conjuguer nos façons de voir les choses. Nous avons compris que tant de facteurs échappant à notre contrôle pouvaient influer sur le résultat. Il fallait donc recentrer le temps et l’énergie limités dont nous disposions sur ce que nous pouvions davantage maîtriser », explique-t-il.

    Le club allait en récolter les fruits en remportant, pour la première fois de son histoire, le titre en Eliteserien en 2020. Pourtant, personne ne le donnait favori avant le début de la saison. Bodo a signé un exercice record, remportant 26 de ses 30 matches de championnat et inscrivant 103 buts.

    Bodo a conservé son titre l’année suivante, tout en s’imposant sur la scène européenne, passant de la Ligue Conférence à la Ligue Europa, puis à la Ligue des champions la saison dernière. Deux autres titres de champion ont suivi, en 2023 et 2024.

    Mannsverk ne s’attribuerait jamais le mérite de ces succès, mais le travail du préparateur mental a joué un rôle important dans les progrès accomplis par le club depuis son arrivée, il y a neuf ans. Selon lui, ces progrès reposent sur une accumulation de petites améliorations et sur l’attention portée aux points forts de l’équipe, grâce notamment aux enseignements tirés de son passage dans l’armée de l’air.

    « Ce qui fait désormais partie de notre philosophie, c’est que même les personnes talentueuses et dotées de grandes capacités restent des personnes », confie-t-il à GOAL. « Nous sommes tous des êtres humains et, au fond, nous rencontrons les mêmes difficultés. Nous avons les mêmes difficultés, mais aussi les mêmes possibilités.

    « Ces difficultés sont celles que j’ai décrites à propos de nos ancêtres : nous avons du mal à rester concentrés et nous avons tendance à imaginer des scénarios catastrophes. Nous nous focalisons sur ce qui pourrait mal tourner ou mal finir. Nous nous inquiétons. D’une certaine manière, nous sommes envahis par la peur, et tout cela se produit plus ou moins automatiquement, par instinct. Je pense qu’une approche mentale fondée sur la pleine conscience peut aider. On peut la pratiquer par la méditation, mais aussi l’intégrer à nos méthodes de travail pour que, collectivement, nous soyons capables de prendre conscience de ces mécanismes.

    « Notre philosophie est ce que nous appelons une culture de la performance durable. Bien sûr, nous voulons rester performants à un haut niveau pendant longtemps, aussi bien individuellement, tout au long de nos carrières, qu’en tant qu’organisation, plus ou moins indéfiniment. Mais la durabilité signifie aussi comprendre que nous ne pouvons pas utiliser plus que ce dont nous disposons. Nous devons avancer étape par étape, brique après brique. Il n’est pas seulement question d’argent ou de fondations, mais aussi de connaissances, de capacités, d’équipe médicale et de tout le reste. On grandit peu à peu et on prend de l’ampleur. »

    Il poursuit : « Un autre principe fondamental, c’est que, pour être compétitif, il faut se connaître soi-même ou connaître son organisation. Quels sont vos points forts, vos points faibles et vos vulnérabilités ? Concentrez-vous sur vos points forts. Cela n’a rien de sorcier, mais quand les gens commencent à parler de compétition, ils ont tendance à regarder leurs faiblesses. Ils se disent : “Je ne suis pas assez bon dans ce domaine. Je ne le serai jamais”, ou encore : “Ceux contre qui nous sommes en compétition sont bien meilleurs que nous.” En tant qu’équipe, nous pouvons reconnaître cette tendance et recentrer notre attention sur ce qui compte.

    « Un autre principe veut que notre meilleure performance soit toujours devant nous. Cela revient à dire que nous pouvons toujours progresser un peu. Nous avons tendance à revoir nos ambitions à la baisse. Pensez aux résolutions du Nouvel An et aux changements que nous promettons de faire en janvier. Nous échouons souvent parce que nous sommes trop ambitieux et visons une amélioration de 15 ou 20 %.

    « Nous essayons d’en être conscients et de toujours penser à la règle du 1 %. De petites améliorations au fil du temps augmentent les chances de réussir. Plus nous réussissons, plus l’effet cumulatif est important. Nous pouvons mener de nombreux projets visant chacun une amélioration de 1 %, avec différentes personnes travaillant sur de petits progrès. Quand tout se conjugue, l’effet peut être bien plus important. »

  • Parcours historique

    Bodo/Glimt
    Getty

    Bodo/Glimt a décroché la victoire la plus célèbre de son histoire lors de la Ligue des champions 2025-26 en éliminant l’Inter, multiple champion de Serie A.

    Si Bodo/Glimt s’est imposé comme un adversaire spectaculaire dans les compétitions européennes de rang inférieur, son remarquable parcours en Ligue des champions la saison dernière l’a fait connaître d’un public plus large. Sans victoire lors de ses cinq premiers matches de la phase de ligue, au point de voir ses chances d’atteindre la phase à élimination directe sérieusement compromises, Bodo/Glimt a signé trois résultats incroyables pour arracher sa place en barrages, devenant le premier club norvégien de l’histoire à atteindre ce stade.

    Fidèle à son jeu fondé sur la possession et une forte intensité, le club a d’abord tenu le Borussia Dortmund en échec à l’extérieur, avant de battre avec éclat le géant anglais Manchester City en Norvège, puis de renverser la situation pour décrocher une victoire retentissante sur le terrain de l’Atlético de Madrid.

    Et l’exploit ne s’est pas arrêté là : Bodo a éliminé l’Inter, champion de Serie A, en remportant les deux manches de son barrage sur le score cumulé, incroyablement impressionnant, de 5-2 pour se qualifier contre toute attente pour les huitièmes de finale,

    « Nous avons tendance à bien jouer en Europe quand nous ne sommes pas favoris, surtout quand il semble n’y avoir aucun espoir, explique Mannsverk. Quand il nous restait trois matches à disputer dans la phase de ligue, nous avions 0,1 % de chances d’atteindre la phase à élimination directe. Tout le monde se disait plus ou moins que c’était fini et qu’on pouvait désormais simplement entrer sur le terrain et jouer. Nous n’avions ni peur ni rien à défendre, et c’est là que nous avons commencé à bien jouer. »

  • « Honteux »

    Bodo/Glimt
    Getty

    Le Sporting CP a mis un terme très décevant à un parcours remarquable jusqu’aux huitièmes de finale de la Ligue des champions.

    Pourtant, alors qu’ils n’auraient vraiment pas dû se retrouver là au départ, l’élimination spectaculaire de Bodo/Glimt en huitièmes de finale a posé un nouveau défi à Mannsverk. Le modeste club norvégien avait encore déjoué les pronostics lors du match aller contre le Sporting CP, écrasant le géant portugais 3-0 à Bodo pour prendre une sérieuse option sur les quarts de finale.

    Mais au retour, à Lisbonne, Bodo/Glimt s’est effondré. Le Sporting a arraché la prolongation en égalisant sur l’ensemble des deux matches avant la fin des 90 minutes, puis a marqué deux fois de plus pour s’imposer 5-0 et briser le cœur des Norvégiens. Le but de la victoire est arrivé dans le temps additionnel, à la toute fin de la rencontre.

    Interrogé sur la manière dont les joueurs et lui ont fait face à cette profonde déception, Mannsverk explique : « Je leur ai demandé de ressentir encore un peu plus douloureusement cette expérience. Il fallait se dire : “Ça n’aurait pas dû se passer comme ça. Nous valons mieux que ça.”

    « Je leur ai demandé ce qu’ils ressentaient quand nous sommes rentrés au vestiaire après le match. Des personnes ont commencé à dire : “J’ai honte.” Elles n’étaient pas seulement déçues ; elles avaient honte. Ce sont des sentiments négatifs très forts.

    « Je pense que, si vous vous souvenez de ce moment, de ce que vous ressentiez alors, vous pouvez vous servir de cette expérience lors d’un autre match, quand vous sentez la pression monter. Vous pouvez vous dire : “J’ai vraiment peur de faire ce qu’il faut, mais j’ai encore plus peur de ressentir à nouveau cette horrible sensation après le match si nous perdons.”

    « C’est un paradoxe. On utilise une peur pour en contrer une autre et se pousser à faire ce qu’il faut. C’était l’idée. Nous en avons parlé pour les encourager à être honnêtes sur ce qu’ils ressentaient vraiment et à s’en servir de manière plus constructive à l’avenir. »

  • Bataille nationale

    Kjetic Knutsen Bodo/Glimt
    Getty

    Bodo est engagé dans une course au titre d’anthologie en Eliteserien norvégienne, et son entraîneur Knutsen sait que son équipe ne peut se permettre le moindre relâchement.

    Bodo/Glimt va disputer la Ligue des champions pour la deuxième fois seulement de son histoire cette saison, après avoir franchi deux tours de qualification pour accéder à la plus prestigieuse des compétitions européennes. Sa campagne en phase de ligue a commencé par une lourde défaite 5-0 face au géant allemand, le Bayern Munich, mais cela pouvait sans doute se comprendre.

    Bodo a entamé sa campagne européenne alors qu'une lutte pour le titre mémorable se joue en Norvège. À huit journées de la fin, le club est au coude-à-coude avec le tenant du titre, Viking, en tête de l'Eliteserien. Fait remarquable, les deux équipes affichent un bilan identique : 17 victoires, deux nuls, trois défaites, 56 buts marqués et 20 encaissés. Viking n'occupe la première place que grâce à ses meilleurs résultats dans leurs confrontations directes. Un match qui pourrait décider du titre attend les deux rivaux le 30 octobre.

    À ce stade de la saison, il revient à Mannsverk de veiller à ce que les joueurs restent concentrés, alors qu'ils passent de l'intensité de la lutte pour le titre en championnat à leur nouveau défi européen. Bodo a terminé deuxième derrière Viking en 2025, ce qui l'a obligé à passer par les tours de qualification, toujours incertains, pour atteindre la Ligue des champions.

    « Nous ne devons pas gagner le titre parce que Viking joue mal, explique Mannsverk à GOAL. Nous devons bien jouer, voire jouer brillamment, pour être champions. Mais nous pourrions quand même nous laisser distraire si nous commençons à nous dire : “Il faut absolument les battre.” Comme je l'ai dit, nous nous laissons facilement distraire. Nous essayons de nous rappeler que la performance de l'autre équipe ne dépend pas de nous. Nous ne pouvons pas vraiment contrôler l'autre équipe. Nous devons simplement nous concentrer sur nous-mêmes. »

    « La Ligue des champions rapporte beaucoup d'argent, cela peut donc aussi entrer en ligne de compte. Évidemment, nous devons être champions. Que nous ayons du mal à battre Viking ou une autre équipe ne change pas grand-chose ; l'important, c'est de remporter le titre. Mais là encore, nous pouvons prendre la question dans l'autre sens et nous demander quels sont les matches les plus importants pour nous en fin de saison. Ce ne sera peut-être pas la Ligue des champions. Ce sera peut-être le championnat, car le gagner augmente nos chances de participer à la Ligue des champions l'année prochaine. »

    Autre élément à prendre en compte : la saison de football en Norvège s'étend d'avril à novembre, ce qui ne laisse pratiquement aucune place à une préparation d'avant-saison lorsqu'on y ajoute la Ligue des champions. « En quelque sorte, nous n'avons jamais de pause, poursuit Mannsverk. Nous perdons aussi la possibilité de faire une préparation d'avant-saison qui permettrait de reprendre le travail à zéro. Il faut donc toujours trouver un équilibre entre les matches, le développement de l'équipe ou des joueurs, la récupération et tout le reste.

    « Quand j'ai commencé en 2017, je me souviens qu'on disait souvent : “Nous sommes fatigués et la saison est presque terminée.” Cela a changé. Heureusement, parce que, d'une certaine manière, il n'y a plus de fin. Nous continuons sans arrêt. Cette façon de penser, cet état d'esprit, a donc disparu.

    « On est toujours en compétition. Ce qui est important pour nous, et c'est l'élément prédominant dans la préparation mentale, c'est la capacité à récupérer. Récupérer, récupérer, récupérer. Nous devons économiser un peu d'énergie ici et un peu là. C'est donc ce sur quoi nous essayons de nous concentrer en permanence. Et nous avons intensifié nos efforts dans ce domaine. »

  • La régularité est la clé du succès

    Bjorn Mannsverk Bodo/Glimt
    Getty

    Mannsverk espère continuer à jouer un rôle clé dans les succès actuels de Bodo/Glimt, qui vise à remporter d’autres titres majeurs.

    Mannsverk estime que la constance est essentielle pour Bodo/Glimt dans sa quête de succès sur la scène nationale comme européenne. Cette aventure se poursuit mercredi face au Borussia Dortmund en Ligue des champions, pour la deuxième saison consécutive.

    « L’un de nos principes est de ne pas changer nos habitudes. Les gens sont assez sensibles aux changements », explique Mannsverk. « Si, tout à coup, vous passez 10 minutes de plus à regarder des vidéos ou que d’autres petits détails changent, cela peut ajouter un peu de stress, parce que vous commencez à vous dire : ‹ Oh, c’est un match très important. › »

    « D’un autre côté, nous pensons aussi qu’il faut savoir gérer cela. Nous pourrions même vouloir introduire un peu de stress supplémentaire pour nous assurer qu’ils sont capables de le gérer. Mais, au fond, ce n’est qu’un match. Peu importe que l’adversaire soit l’Atletico Madrid ou Rosenborg en Norvège. Ce n’est qu’un match. Nous faisons les choses de la même manière et nous nous préparons de la même façon. »

    « Nous pensons que l’on devient bon dans ce que l’on pratique. À force de répéter des routines, elles deviennent plus ou moins automatiques. Il n’est plus vraiment nécessaire de se concentrer dessus : elles se mettent en place d’elles-mêmes. Cela vaut pour les habitudes liées à la récupération, à la déconnexion, et ainsi de suite. En bref, nous ne changeons pas vraiment notre façon de travailler avec eux. »

    « En revanche, nous discutons des pièges à éviter. Surtout quand on réussit en Europe et qu’on bat de grandes équipes, il faut savoir qu’au retour en championnat, les adversaires veulent vraiment nous battre. Le scénario peut être totalement différent. Nous essayons d’en avoir conscience, car c’est un piège potentiel. Nous pourrions nous relâcher un peu ou revoir légèrement nos exigences à la baisse, et nous avons vu cela se produire à maintes reprises. »

    Alors que Bodo/Glimt poursuit sa progression et cherche à s’imposer comme un club de Ligue des champions, Mannswerk est son arme secrète. Son travail restera au cœur de son approche, même s’il refuse de s’attribuer personnellement le mérite de cette réussite.