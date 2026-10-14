Deux ans après le début du travail de Mannsverk avec Bodo, l’attention allait se détourner de ce qui se passait sur le terrain pour se porter sur la mentalité et la performance individuelles. « Nous avons commencé à obtenir des résultats et à conjuguer nos façons de voir les choses. Nous avons compris que tant de facteurs échappant à notre contrôle pouvaient influer sur le résultat. Il fallait donc recentrer le temps et l’énergie limités dont nous disposions sur ce que nous pouvions davantage maîtriser », explique-t-il.

Le club allait en récolter les fruits en remportant, pour la première fois de son histoire, le titre en Eliteserien en 2020. Pourtant, personne ne le donnait favori avant le début de la saison. Bodo a signé un exercice record, remportant 26 de ses 30 matches de championnat et inscrivant 103 buts.

Bodo a conservé son titre l’année suivante, tout en s’imposant sur la scène européenne, passant de la Ligue Conférence à la Ligue Europa, puis à la Ligue des champions la saison dernière. Deux autres titres de champion ont suivi, en 2023 et 2024.

Mannsverk ne s’attribuerait jamais le mérite de ces succès, mais le travail du préparateur mental a joué un rôle important dans les progrès accomplis par le club depuis son arrivée, il y a neuf ans. Selon lui, ces progrès reposent sur une accumulation de petites améliorations et sur l’attention portée aux points forts de l’équipe, grâce notamment aux enseignements tirés de son passage dans l’armée de l’air.

« Ce qui fait désormais partie de notre philosophie, c’est que même les personnes talentueuses et dotées de grandes capacités restent des personnes », confie-t-il à GOAL. « Nous sommes tous des êtres humains et, au fond, nous rencontrons les mêmes difficultés. Nous avons les mêmes difficultés, mais aussi les mêmes possibilités.

« Ces difficultés sont celles que j’ai décrites à propos de nos ancêtres : nous avons du mal à rester concentrés et nous avons tendance à imaginer des scénarios catastrophes. Nous nous focalisons sur ce qui pourrait mal tourner ou mal finir. Nous nous inquiétons. D’une certaine manière, nous sommes envahis par la peur, et tout cela se produit plus ou moins automatiquement, par instinct. Je pense qu’une approche mentale fondée sur la pleine conscience peut aider. On peut la pratiquer par la méditation, mais aussi l’intégrer à nos méthodes de travail pour que, collectivement, nous soyons capables de prendre conscience de ces mécanismes.

« Notre philosophie est ce que nous appelons une culture de la performance durable. Bien sûr, nous voulons rester performants à un haut niveau pendant longtemps, aussi bien individuellement, tout au long de nos carrières, qu’en tant qu’organisation, plus ou moins indéfiniment. Mais la durabilité signifie aussi comprendre que nous ne pouvons pas utiliser plus que ce dont nous disposons. Nous devons avancer étape par étape, brique après brique. Il n’est pas seulement question d’argent ou de fondations, mais aussi de connaissances, de capacités, d’équipe médicale et de tout le reste. On grandit peu à peu et on prend de l’ampleur. »

Il poursuit : « Un autre principe fondamental, c’est que, pour être compétitif, il faut se connaître soi-même ou connaître son organisation. Quels sont vos points forts, vos points faibles et vos vulnérabilités ? Concentrez-vous sur vos points forts. Cela n’a rien de sorcier, mais quand les gens commencent à parler de compétition, ils ont tendance à regarder leurs faiblesses. Ils se disent : “Je ne suis pas assez bon dans ce domaine. Je ne le serai jamais”, ou encore : “Ceux contre qui nous sommes en compétition sont bien meilleurs que nous.” En tant qu’équipe, nous pouvons reconnaître cette tendance et recentrer notre attention sur ce qui compte.

« Un autre principe veut que notre meilleure performance soit toujours devant nous. Cela revient à dire que nous pouvons toujours progresser un peu. Nous avons tendance à revoir nos ambitions à la baisse. Pensez aux résolutions du Nouvel An et aux changements que nous promettons de faire en janvier. Nous échouons souvent parce que nous sommes trop ambitieux et visons une amélioration de 15 ou 20 %.

« Nous essayons d’en être conscients et de toujours penser à la règle du 1 %. De petites améliorations au fil du temps augmentent les chances de réussir. Plus nous réussissons, plus l’effet cumulatif est important. Nous pouvons mener de nombreux projets visant chacun une amélioration de 1 %, avec différentes personnes travaillant sur de petits progrès. Quand tout se conjugue, l’effet peut être bien plus important. »