L’après-Lionel Messi : le football américain n’est pas prêt pour le vide qu’il laissera derrière lui

Kamal Miller ne s’est même pas posé de question quand Lionel Messi s’est simplement pointé au centre d’entraînement de l’Inter Miami. Depuis des semaines, des rumeurs circulaient selon lesquelles le Ballon d’Or à huit reprises pourrait signer avec l’équipe. La sécurité au centre d’entraînement s’était renforcée. On avait dit aux joueurs que le maillot n°10 n’était pas disponible.

Mais quand Miller, défenseur central expérimenté, est entré un jour dans le vestiaire et a trouvé Messi assis là, il est tout simplement resté bouche bée. Les rumeurs étaient devenues réalité. Ils avaient réalisé le plus grand recrutement de l’histoire de la MLS. C’était l’instant d’avant le moment. Tout a alors basculé pour les joueurs. Ce type, qui, moins d’un an plus tôt, soulevait le trophée de la Coupe du monde avec l’Argentine, était assis là, devant eux. Miller a envoyé en vitesse un message à sa famille. Mais à ce moment-là, internet s’était déjà enflammé. Messi était arrivé, et le football américain ne serait plus jamais tout à fait le même.

Bien sûr, Messi n’allait pas tarder à se faire remarquer dans le championnat. Tout a commencé par une entrée en jeu convaincante en Leagues Cup, couronnée par un coup franc classique.









Puis il y a eu une victoire en Leagues Cup, un sacre en Supporters' Shield, et une conquête inévitable de la MLS Cup en 2025. Trois ans, trois trophées. Mission accomplie. Et il y a encore quelques mois, on avait l’impression qu’il y en aurait davantage à venir. Avant la saison, Messi a signé un nouveau contrat pour rester au club jusqu’à la saison 2027-2028. Miami avait son homme, en théorie, pour encore des années.

Mais aujourd’hui, la situation semble remarquablement différente. Après une déchirante défaite en finale de la Coupe du monde contre l’Espagne, Messi a annoncé sa retraite internationale plus tôt cette semaine. Et avec son propre aveu selon lequel il lui est difficile de retrouver l’élan nécessaire pour jouer 90 minutes, il semble qu’un départ de son club et une retraite définitive puissent intervenir à tout moment. En gros, c’est la fin de partie pour Messi.

C’est une mauvaise nouvelle pour le football. Mais le football mondial continuera d’avancer. Pour le paysage du football américain, en revanche, cela pourrait être absolument catastrophique. Messi a été la sève de ce sport ces trois dernières années aux États-Unis, et sans doute bien avant cela. S’il s’en va, tous les niveaux du jeu en Amérique du Nord en souffriront, et cela servira de test pour mesurer la solidité du football comme jamais auparavant.