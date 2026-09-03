L’après-Lionel Messi : le football américain n’est pas prêt pour le vide qu’il laissera derrière lui
Kamal Miller ne s’est même pas posé de question quand Lionel Messi s’est simplement pointé au centre d’entraînement de l’Inter Miami. Depuis des semaines, des rumeurs circulaient selon lesquelles le Ballon d’Or à huit reprises pourrait signer avec l’équipe. La sécurité au centre d’entraînement s’était renforcée. On avait dit aux joueurs que le maillot n°10 n’était pas disponible.
Mais quand Miller, défenseur central expérimenté, est entré un jour dans le vestiaire et a trouvé Messi assis là, il est tout simplement resté bouche bée. Les rumeurs étaient devenues réalité. Ils avaient réalisé le plus grand recrutement de l’histoire de la MLS. C’était l’instant d’avant le moment. Tout a alors basculé pour les joueurs. Ce type, qui, moins d’un an plus tôt, soulevait le trophée de la Coupe du monde avec l’Argentine, était assis là, devant eux. Miller a envoyé en vitesse un message à sa famille. Mais à ce moment-là, internet s’était déjà enflammé. Messi était arrivé, et le football américain ne serait plus jamais tout à fait le même.
Bien sûr, Messi n’allait pas tarder à se faire remarquer dans le championnat. Tout a commencé par une entrée en jeu convaincante en Leagues Cup, couronnée par un coup franc classique.
Puis il y a eu une victoire en Leagues Cup, un sacre en Supporters' Shield, et une conquête inévitable de la MLS Cup en 2025. Trois ans, trois trophées. Mission accomplie. Et il y a encore quelques mois, on avait l’impression qu’il y en aurait davantage à venir. Avant la saison, Messi a signé un nouveau contrat pour rester au club jusqu’à la saison 2027-2028. Miami avait son homme, en théorie, pour encore des années.
Mais aujourd’hui, la situation semble remarquablement différente. Après une déchirante défaite en finale de la Coupe du monde contre l’Espagne, Messi a annoncé sa retraite internationale plus tôt cette semaine. Et avec son propre aveu selon lequel il lui est difficile de retrouver l’élan nécessaire pour jouer 90 minutes, il semble qu’un départ de son club et une retraite définitive puissent intervenir à tout moment. En gros, c’est la fin de partie pour Messi.
C’est une mauvaise nouvelle pour le football. Mais le football mondial continuera d’avancer. Pour le paysage du football américain, en revanche, cela pourrait être absolument catastrophique. Messi a été la sève de ce sport ces trois dernières années aux États-Unis, et sans doute bien avant cela. S’il s’en va, tous les niveaux du jeu en Amérique du Nord en souffriront, et cela servira de test pour mesurer la solidité du football comme jamais auparavant.
La vache à lait de la MLS
Il est difficile de surestimer à quel point l’arrivée de Messi a été importante en 2023. La MLS se trouvait alors dans une situation étrange. Bien sûr, le produit proposé par la ligue ne cessait de s’améliorer. Mais il lui fallait une star et, au moment de l’arrivée de Messi, le paysage était relativement désert. Les grands noms proches de la retraite, qui avaient autrefois servi d’aimants à l’attention, s’étaient taris. La MLS, qu’elle l’admette ou non, avait besoin d’un électrochoc. Et 20 000 supporters ont rempli le Chase Stadium pour assister à sa présentation, bravant un orage à Miami pour apercevoir Messi serrer la main de David Beckham.
C’est ainsi qu’est arrivé l’Argentin, sept mois après le plus grand accomplissement de sa carrière. Il s’est aussi impliqué et, même si Miami était quasiment hors course pour les play-offs au moment de sa signature, Messi a mené l’équipe vers la Leagues Cup, inscrivant 10 buts alors que Miami est resté invaincu lors de sept matches consécutifs pour remporter son premier trophée majeur.
L’impact en dehors du terrain a été encore plus significatif. Bien que le joueur lui-même ne soit arrivé qu’à mi-saison, le maillot de Messi a été la meilleure vente de toute l’année. Les billets pour chaque match de l’Inter Miami, à domicile comme à l’extérieur et dans toutes les compétitions, ont été épuisés dans les 24 heures suivant son arrivée. Les prix des billets sur le marché secondaire ont été multipliés par 4,5, selon StubHub.En 2024, Miami a vendu tous ses abonnements pour la saison, peu importait que le club ait doublé les prix dans certaines sections. En 2021, le club a signé un accord de sponsoring maillot qui comprenait une clause stipulant que si le club recrutait un joueur ayant remporté le Ballon d’Or au moins cinq fois, le montant versé doublerait. En mai, Forbes a valorisé l’Inter Miami à 1,4 milliard de dollars.
La ligue en a également profité. Selon Sportico, les revenus de sponsoring de la MLS ont augmenté de 17 % dans les 12 mois qui ont suivi l’arrivée initiale de Messi dans la ligue. Presque immédiatement, il est devenu non seulement la star de Miami, mais aussi la vache à lait de la MLS.
Une marque à lui seul
Pourtant, tout cela s’est produit sur fond de sentiment persistant que Messi n’a jamais pleinement assumé son rôle d’ambassadeur du football américain.
Ses apparitions dans les médias ont été minimes, tandis que sa participation au MLS All-Star Game, un rendez-vous majeur pour la ligue, a été quasiment inexistante : blessé en 2024, ayant refusé d’y aller en 2025, puis de nouveau indisponible après la Coupe du monde 2026. Au-delà d’une brève interview sur Apple TV après ses débuts en Leagues Cup, il a largement évité les obligations d’après-match que les autres stars de la MLS remplissent régulièrement.
Ses grandes campagnes publicitaires aux États-Unis ont également été relativement limitées, tandis qu’Inter Miami a étroitement contrôlé l’accès à Messi comme à ses coéquipiers. Cette approche a frustré les journalistes locaux et les traditionalistes de la MLS, habitués à une ligue, et plus largement à une culture sportive américaine, dans lesquelles les stars sont censées être plus accessibles.
Et pourtant, Messi est resté indispensable à la croissance du football américain. Il n’a peut-être pas répondu à toutes les attentes d’ambassadeur qui accompagnaient son arrivée, mais son impact n’a jamais dépendu de cela.
« Nous avons Leo qui joue en MLS »
Et c’est là que la véritable inquiétude pour la MLS devrait se situer. Messi est si immense qu’il se suffit à lui-même. Son influence dépasse les règles médiatiques de la MLS. Sa notoriété fait qu’il n’a pas besoin de tournées de presse ni de campagnes publicitaires. Il y a peut-être une forme de mystère dans la rareté, mais Messi est tout simplement plus grand que ce sport. Il compte 516 millions d’abonnés sur Instagram, soit 100 fois plus que la ligue elle-même. On peut avancer un argument convaincant selon lequel Messi est la personne la plus célèbre du monde. Il est peut-être l’être humain le plus célèbre de tous les temps. Ce n’est pas une énorme exagération.
Il y a aussi une forme de facilité dans tout cela. Messi n’a pas besoin de faire une apparition ni de lever le petit doigt pour garantir que son maillot soit en rupture de stock, ou pour implanter des centaines de milliers de maillots de l’Inter Miami à New York, Londres et dans pratiquement toutes les grandes villes du monde. Il a apporté de la notoriété non seulement à l’Inter Miami, mais aussi à la ligue, sans vraiment avoir à essayer. Ceux qui ont joué ici auparavant le reconnaissent.
« La ligue continue de grandir ; ces grands noms arrivent. Maintenant, nous avons Leo qui joue en MLS ; c’est vraiment, vraiment bien. C’est donc bien de voir comment la ligue se développe », a déclaré à GOAL la légende brésilienne Kaka, qui a joué pour Orlando City de 2015 à 2017.
« Nous sommes si près de la fin »
Mais que se passe-t-il quand tout cela disparaît ?
Le premier point qu’il faut reconnaître ici, c’est que Messi ne doit plus vraiment rien à personne. Dans une publication Instagram déchirante après le décès de son père, Messi a ouvertement admis que ses jours dans ce sport étaient comptés :
« Je ne sais pas ce que je vais faire sans toi ; je ne sais pas comment continuer. J’ai joué au football, mais maintenant j’ai de sérieux doutes sur le fait de savoir si je vais continuer encore très longtemps. Tu étais à mes côtés depuis le tout début, et nous étions si proches de la fin. Pourquoi n’as-tu pas pu tenir juste un peu plus longtemps pour que nous puissions terminer ce voyage ensemble ? », a-t-il écrit le mois dernier.
Il est sous contrat jusqu’en 2028, et Miami lui verse environ 70 M$ par an en salaire de base, participation au capital et parts de sponsoring. Ce serait déjà beaucoup d’argent auquel renoncer, sans même parler du sponsoring qu’il a avec Adidas. Le contre-argument, bien sûr, c’est que Messi n’a pas vraiment besoin de cet argent. Sa fortune nette s’élève à 1,1 milliard de dollars. Les revenus de sa carrière, avant impôts, approchent les 2 milliards de dollars. Que Messi « ait besoin » de cet argent ou non est toutefois à peu près sans importance. Il est désormais question de motivation, de désir et, aussi cliché que cela puisse paraître, d’amour du jeu. En gros, la seule chose qui empêche Messi de s’en aller, c’est l’homme lui-même.
Comment le remplacer ?
Et il semble de plus en plus probable qu’il le fasse. L’onde de choc serait immense. En un instant, la MLS risquerait de perdre son meilleur vendeur de maillots, son meilleur joueur et son principal argument de vente auprès du reste du monde. Pour le supporter moyen de football en dehors des États-Unis, il n’existe pas vraiment de raison convaincante de regarder la MLS en dehors de « Messi joue ici ». Lorsqu’il n’y jouera plus, il sera difficile de défendre la ligue comme un produit à part entière.
Il y a trois grandes réponses possibles. La première est celle sur laquelle la MLS a toujours compté : l’idée que l’effet Messi aura suffisamment fait monter le niveau de la ligue et attiré de nouveaux visages. Il existe assurément un lien entre le succès de Messi sur la scène nationale et mondiale avec un maillot de MLS et les arrivées de joueurs comme Son Heung-Min, Antoine Griezmann et Robert Lewandowski. Il n’y a pas de Rodrigo De Paul, de Casemiro ni de Luis Suarez sans Messi. Mais la qualité moyenne du championnat a-t-elle suffisamment progressé au cours des trois années depuis qu’il y évolue ?
Et c’est une autre solution. La MLS réfléchit depuis quelque temps à de nouvelles structures salariales. L’idée, en gros, est qu’en permettant aux équipes de dépenser davantage pour un joueur « moyen », les clubs pourront aller chercher de meilleurs talents. Les équipes progresseront avec le temps, et le produit, au sens large, s’améliorera. Caler cela autour de la retraite de Messi, ou mieux encore, le plus vite possible, aidera sans aucun doute la MLS à capitaliser sur un certain élan.
La troisième consiste à rejouer les classiques, revenir au mode d’emploi et trouver une autre star. Messi peut être recréé collectivement, à la manière de Moneyball. Cristiano Ronaldo est certainement hors de portée comme recrue. Mais, autrement, le champ des possibles reste très ouvert. Neymar semblerait correspondre parfaitement, autant par son nom que par la touche brésilienne qu’il apporterait à une base de supporters de Miami déjà très marquée par l’Amérique du Sud.
Mais aucune de ces trois options n’est parfaite. Ce sera un coup cataclysmique pour les acteurs concernés. La MLS perdra son argument de vente qu’elle ne peut tout simplement, pour citer Pep Guardiola, « pas remplacer ». Adidas subira aussi le contrecoup. Son action a bondi de 30 % lorsque Messi a signé à Miami. Sa retraite pourrait également lui porter un coup, malgré son contrat à vie avec l’entreprise.
Il n’y a, en réalité, pas de véritable solution ici. La MLS et le football américain ont énormément grandi grâce à Messi seul. Il existe peu d’éléments laissant penser que cette dynamique se maintiendra une fois que le GOAT aura tiré sa révérence.