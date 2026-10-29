On ignore si les excuses de Mbappé et l’initiative de Tebas suffiront à apaiser la crise avec la Chine. Mercredi, le porte-parole Jiakun a déclaré : « Nous prenons au sérieux les excuses présentées. »
Selon le journaliste français Romain Molina, la déclaration de Mbappé n’a pas apaisé les tensions : elle a été perçue comme une tentative désespérée de protéger ses intérêts commerciaux. Le fait de ne pas avoir mentionné Mao a aggravé les choses. Des vidéos circulent, montrant des supporters chinois brûler ses maillots et déchirer des affiches publicitaires.
Mercredi, le groupe audiovisuel public China Media Group (CMG) a rejeté les explications de Mbappé, du Real Madrid et de Tebas, confirmant qu’il ne diffuserait pas les matches du capitaine français. Il avait déjà été annoncé que le match de Liga du Real Madrid prévu ce week-end ne serait pas diffusé.
« Nous estimons que les déclarations outrageantes de Mbappé ont offensé le peuple chinois, dépassé les bornes et franchi les limites de la liberté d’expression, peut-on lire dans un communiqué du CMG. Mbappé est un joueur du Real Madrid et le club porte une responsabilité importante à cet égard. Par conséquent, nous n’acceptons pas l’explication du Real Madrid selon laquelle Mbappé “n’a jamais offensé intentionnellement et a affirmé que les joueurs ont le droit d’exprimer leurs opinions personnelles”, ni l’attitude du Real Madrid. »
Selon Reuters, la télévision d’État chinoise attend « d’autres gestes de réconciliation ». La Liga a annoncé un « protocole de sensibilisation et de communication » avec les clubs et les joueurs, redoutant de lourdes répercussions économiques.
Selon les derniers chiffres financiers de la Liga, l’élite espagnole a encaissé 1,58 milliard d’euros (1,32 milliard de livres sterling/1,76 milliard de dollars) de droits télévisés lors de la saison 2024-25, dont 40 % (748 millions d’euros/626 millions de livres sterling/995 millions de dollars) provenaient des marchés internationaux. Si le montant des recettes issues spécifiquement de la Chine n’a pas été dévoilé, les marchés asiatiques et américains sont les deux principales sources de revenus étrangers du championnat. Cet été même, Tebas avait affirmé que « la Chine reste un marché stratégique pour la Liga ».
Pour le Real Madrid, outre le risque de perdre une partie de son contrat de droits télévisés, 10 à 15 % de ses revenus internationaux issus du merchandising proviennent de Chine, selon El Mundo. Le maillot de Mbappé y est le plus vendu. Le club détient 20 % de ses droits à l’image.
Pour l’heure, on ignore dans quelle mesure cet incident pèsera sur Mbappé. Selon Forbes, le Français devrait toucher 30 millions de dollars (22,5 millions de livres sterling) grâce à ses seuls sponsors, mais aucune entreprise chinoise n’a révélé combien elle le rémunère. Son nouveau fournisseur de chaussures, On, est également exposé, la Chine constituant pour lui un marché clé : son action a déjà perdu de la valeur.
Sans solution à court terme, la crise pourrait peser sur le football espagnol.