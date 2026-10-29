Pour éviter des pertes financières à Mbappé, au Real Madrid et à la Liga, des excuses serviles sont venues d’Espagne, les responsables se montrant plus préoccupés par l’argent que par la vérité.

« Mon commentaire était inapproprié et je comprends maintenant qu’il ait blessé de nombreuses personnes en Chine et au sein des communautés chinoises du monde entier », a déclaré Mbappé par l’intermédiaire de sa holding Interconnected Ventures, dans un communiqué traduit en mandarin : « Je présente mes excuses à tous ceux qui se sont sentis offensés par mes propos. Ce n’était absolument pas mon intention. J’ai un profond respect pour le peuple chinois et son histoire, et je suis sincèrement désolé. »

Son club est intervenu le lendemain, écrivant : « Le Real Madrid souhaite présenter ses excuses au peuple chinois pour tout désagrément qu’ont pu causer les récentes déclarations de notre joueur Kylian Mbappé. Notre club a un profond respect pour la Chine, son histoire, sa culture et ses citoyens, ainsi que pour les millions de supporters chinois qui éprouvent de l’affection et de l’admiration pour le Real Madrid. Le Real Madrid souhaite renforcer les liens d’amitié qui l’unissent à la Chine et à ses citoyens. »

C’est la deuxième fois en quelques mois que le club entre en conflit avec les autorités chinoises : en août, une publication sur les inondations au « Népal et au Tibet » avait été critiquée par la presse locale, qui avait demandé que cette formulation soit remplacée par « Xizang chinois », avant que la publication ne soit supprimée sans explication.

La Liga a elle aussi cherché à limiter les dégâts, affirmant : « LALIGA regrette profondément l’offense que les récents commentaires de Kylian Mbappé ont causée aux supporters chinois. Ces commentaires ont été exprimés à titre personnel et ne représentent pas LALIGA. Dans le cadre de notre responsabilité institutionnelle, nous présentons nos excuses au nom de LALIGA et de tous ses clubs. »

Le président Javier Tebas a ajouté : « Je présente mes excuses aux supporters chinois pour cette offense. Je respecte la Chine et son peuple, qui soutient notre football depuis des années. En tant que président de la Liga, je travaillerai avec les clubs et les joueurs pour promouvoir la sensibilisation aux différences culturelles. Nous voulons entretenir cette relation par des actes et nous prendrons des mesures concrètes pour que de telles situations ne se reproduisent pas. »

Tebas a créé une cellule de crise, rencontré l’ambassadeur de Chine en Espagne, Yao Jing, et contacté le Real Madrid malgré leurs relations tendues, après que le club a demandé sa démission pour avoir comparé sa direction à Joseph Goebbels. Selon Reuters, le président de la Liga aurait également envisagé de se rendre en Chine pour apaiser la polémique.