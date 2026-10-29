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Kylian Mbappe China GFX HIC 1-1GOAL

L’affaire Mbappé-Chine : ce qui s’est passé, le mème du « dictateur », les excuses du Real Madrid et le risque de conséquences très lourdes

Une remarque faite en passant par le capitaine de l’équipe de France au sujet d’une blague devenue virale à ses dépens a déclenché un incident international inhabituel.

Krishan Davis
Traduit par

  • Une remarque en apparence anodine sur un mème viral a placé Kylian Mbappé, le Real Madrid et la Liga au cœur d’une controverse diplomatique. Dans une courte vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Mbappé a indirectement qualifié l’ancien dirigeant chinois Mao Zedong de « dictateur », déclenchant un incident international.

    À première vue, la réaction peut sembler excessive, mais la gravité du commentaire s’est traduite par l’intransigeance de la Chine et par une difficile médiation de l’Espagne, restée jusqu’ici sans résultat. La tempête ne montre aucun signe d’apaisement et pourrait avoir de lourdes conséquences pour le football espagnol.

  • Le pouvoir du mème

    Kylian Mbappe Real Madrid 2026/27
    getty

    Mbappé s’est attiré des ennuis avec un commentaire apparemment anodin sur une vidéo virale.

    Un mème récurrent circule depuis longtemps sur le Web : le caractère autoritaire de Mbappé est tourné en dérision en superposant son visage à des images de Mao ou de Staline, ou en créant avec l’IA des photos le montrant en uniforme militaire.

    Thibaut Courtois a révélé que ces mèmes faisaient beaucoup rire dans le vestiaire du Real Madrid. Pendant la Coupe du monde, on a également appris que les coéquipiers français de Mbappé le surnommaient « Mobut », en référence à Mobutu Sese Seko, l’ancien dictateur de la République démocratique du Congo. L’attaquant lui-même en a vu le côté amusant, mais ses commentaires dans une courte vidéo supprimée par la suite lui ont attiré des ennuis.

    Interrogé dans le podcast français « The Bridge » en avril 2025 sur son mème préféré, Mbappé a répondu : « Quand ils ont fait une vidéo avec un type, je crois que c’est un dictateur chinois, et qu’ils ont mis ma… » Il a alors fait un geste vers son visage, avant qu’une image montrant son visage monté sur le corps de Mao apparaisse à l’écran. « Je l’utilise souvent avec mes amis », a-t-il ajouté en souriant.

    L’ancien joueur du PSG, âgé de 27 ans, n’a même pas nommé Mao, mais la réaction négative de la Chine à cette simple allusion a été immédiate et intransigeante.

  • Réaction grave

    FBL-CHINA-ADVERTISING-POLITICS-MBAPPE
    AFP

    Parmi les autres sanctions, les comptes de Mbappé sur les réseaux sociaux ont été de fait désactivés en Chine.

    La vidéo, réapparue sur les réseaux sociaux, a suscité une vive réaction des autorités chinoises. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Guo Jiakun, a déclaré : « Les paroles ou les actes qui blessent le peuple chinois seront rejetés par l’ensemble de la société. »

    La Fédération chinoise de football (CFA) a également exigé des excuses, affirmant que « les athlètes de renommée internationale doivent respecter des normes éthiques strictes et exercer leur influence publique de manière rationnelle ».

    Mbappé a ensuite été rapidement lâché par trois sponsors chinois : le principal producteur laitier Mengniu, l’entreprise de boissons Dongpeng, dont le capitaine de l’équipe de France avait été la vedette des publicités pendant la Coupe du monde estivale, et le fabricant de fromages Milkground. Mengniu et Dongpeng ont publié des communiqués presque identiques condamnant le commentaire, affirmant « s’opposer fermement » à toute parole ou tout acte susceptible d’offenser le peuple chinois et avoir une « tolérance zéro » à cet égard.

    Selon le quotidien de Shanghai The Paper, la télévision d’État CCTV a suspendu la diffusion des matches de Mbappé ainsi que de toute publicité ou vidéo en ligne le concernant. La Liga, qui a signé cet été un accord avec la plateforme publique Migu, ne diffusera pas Real Madrid-Racing Santander dimanche.

    Les conséquences se sont aussi fait sentir en ligne : les nouveaux utilisateurs de Weibo, RedNote et Xiaohongshu ne peuvent pas suivre Mbappé, dont le compte a été bloqué. Des sponsors internationaux comme Dior, Hublot et On, avec lequel Mbappé avait signé un contrat pour ses chaussures de football, ont dû retirer les contenus le concernant de leurs comptes chinois.

  • Un héritage complexe

    China Marks The 50th Anniversary Of Mao Zedong
    Getty Images News

    Mao Zedong est encore considéré comme un grand dirigeant en Chine, bien qu’il ait été responsable de la mort de dizaines de millions de personnes.

    L’héritage de Mao en Chine est complexe, mais hors du pays, il est surtout perçu comme un dictateur. Père fondateur de la République populaire de Chine, il a dirigé le pays de 1949 à 1976, année de sa mort à 82 ans.

    À la tête du Parti communiste chinois (PCC), il a dirigé un régime totalitaire qui a causé la mort de dizaines de millions de personnes, dont beaucoup ont péri pendant la grande famine chinoise, entre 1959 et 1961. Elle est généralement considérée comme la famine la plus meurtrière de l’histoire de l’humanité, avec un bilan estimé pouvant atteindre 55 millions de victimes.

    La famine a été provoquée par sa campagne de collectivisation agricole et d’industrialisation, le « Grand Bond en avant ». Son régime a réprimé les opposants politiques, imposé le travail forcé et perpétré des massacres pour éliminer la classe capitaliste et la culture traditionnelle.

    En Chine, toutefois, beaucoup lui attribuent la fin de la guerre civile, des progrès concernant les femmes et dans l’éducation, ainsi que la forte réduction de la pauvreté qui a ouvert la voie à l’essor ultérieur du pays. Aujourd’hui, beaucoup, surtout parmi les personnes âgées, le considèrent encore comme un grand dirigeant, et le Parti communiste chinois défend farouchement son héritage. En Chine, on dit souvent que Mao avait raison à 70 % et tort à 30 %.

    Dans ce contexte, la réaction négative au commentaire de Mbappé, qu’il soit authentique ou non, montre que manquer de respect aux dirigeants du pays reste un tabou social et culturel. Toute marque ou tout athlète souhaitant tirer parti du lucratif marché chinois doit donc agir avec une extrême prudence.

  • Des excuses humiliantes

    GFX Javier Tebas Florentino Perez
    Getty/GOAL

    Mbappé, le Real Madrid et la Liga, par l’intermédiaire de son président Javier Tebas, ont dû s’excuser pour ce commentaire.

    Pour éviter des pertes financières à Mbappé, au Real Madrid et à la Liga, des excuses serviles sont venues d’Espagne, les responsables se montrant plus préoccupés par l’argent que par la vérité.

    « Mon commentaire était inapproprié et je comprends maintenant qu’il ait blessé de nombreuses personnes en Chine et au sein des communautés chinoises du monde entier », a déclaré Mbappé par l’intermédiaire de sa holding Interconnected Ventures, dans un communiqué traduit en mandarin : « Je présente mes excuses à tous ceux qui se sont sentis offensés par mes propos. Ce n’était absolument pas mon intention. J’ai un profond respect pour le peuple chinois et son histoire, et je suis sincèrement désolé. »

    Son club est intervenu le lendemain, écrivant : « Le Real Madrid souhaite présenter ses excuses au peuple chinois pour tout désagrément qu’ont pu causer les récentes déclarations de notre joueur Kylian Mbappé. Notre club a un profond respect pour la Chine, son histoire, sa culture et ses citoyens, ainsi que pour les millions de supporters chinois qui éprouvent de l’affection et de l’admiration pour le Real Madrid. Le Real Madrid souhaite renforcer les liens d’amitié qui l’unissent à la Chine et à ses citoyens. »

    C’est la deuxième fois en quelques mois que le club entre en conflit avec les autorités chinoises : en août, une publication sur les inondations au « Népal et au Tibet » avait été critiquée par la presse locale, qui avait demandé que cette formulation soit remplacée par « Xizang chinois », avant que la publication ne soit supprimée sans explication.

    La Liga a elle aussi cherché à limiter les dégâts, affirmant : « LALIGA regrette profondément l’offense que les récents commentaires de Kylian Mbappé ont causée aux supporters chinois. Ces commentaires ont été exprimés à titre personnel et ne représentent pas LALIGA. Dans le cadre de notre responsabilité institutionnelle, nous présentons nos excuses au nom de LALIGA et de tous ses clubs. »

    Le président Javier Tebas a ajouté : « Je présente mes excuses aux supporters chinois pour cette offense. Je respecte la Chine et son peuple, qui soutient notre football depuis des années. En tant que président de la Liga, je travaillerai avec les clubs et les joueurs pour promouvoir la sensibilisation aux différences culturelles. Nous voulons entretenir cette relation par des actes et nous prendrons des mesures concrètes pour que de telles situations ne se reproduisent pas. »

    Tebas a créé une cellule de crise, rencontré l’ambassadeur de Chine en Espagne, Yao Jing, et contacté le Real Madrid malgré leurs relations tendues, après que le club a demandé sa démission pour avoir comparé sa direction à Joseph Goebbels. Selon Reuters, le président de la Liga aurait également envisagé de se rendre en Chine pour apaiser la polémique.

  • Graves conséquences

    Kylian Mbappe China
    Getty

    La polémique autour du commentaire de Mbappé ne montre aucun signe d’apaisement et pourrait avoir d’énormes conséquences financières.

    On ignore si les excuses de Mbappé et l’initiative de Tebas suffiront à apaiser la crise avec la Chine. Mercredi, le porte-parole Jiakun a déclaré : « Nous prenons au sérieux les excuses présentées. »

    Selon le journaliste français Romain Molina, la déclaration de Mbappé n’a pas apaisé les tensions : elle a été perçue comme une tentative désespérée de protéger ses intérêts commerciaux. Le fait de ne pas avoir mentionné Mao a aggravé les choses. Des vidéos circulent, montrant des supporters chinois brûler ses maillots et déchirer des affiches publicitaires.

    Mercredi, le groupe audiovisuel public China Media Group (CMG) a rejeté les explications de Mbappé, du Real Madrid et de Tebas, confirmant qu’il ne diffuserait pas les matches du capitaine français. Il avait déjà été annoncé que le match de Liga du Real Madrid prévu ce week-end ne serait pas diffusé.

    « Nous estimons que les déclarations outrageantes de Mbappé ont offensé le peuple chinois, dépassé les bornes et franchi les limites de la liberté d’expression, peut-on lire dans un communiqué du CMG. Mbappé est un joueur du Real Madrid et le club porte une responsabilité importante à cet égard. Par conséquent, nous n’acceptons pas l’explication du Real Madrid selon laquelle Mbappé “n’a jamais offensé intentionnellement et a affirmé que les joueurs ont le droit d’exprimer leurs opinions personnelles”, ni l’attitude du Real Madrid. »

    Selon Reuters, la télévision d’État chinoise attend « d’autres gestes de réconciliation ». La Liga a annoncé un « protocole de sensibilisation et de communication » avec les clubs et les joueurs, redoutant de lourdes répercussions économiques.

    Selon les derniers chiffres financiers de la Liga, l’élite espagnole a encaissé 1,58 milliard d’euros (1,32 milliard de livres sterling/1,76 milliard de dollars) de droits télévisés lors de la saison 2024-25, dont 40 % (748 millions d’euros/626 millions de livres sterling/995 millions de dollars) provenaient des marchés internationaux. Si le montant des recettes issues spécifiquement de la Chine n’a pas été dévoilé, les marchés asiatiques et américains sont les deux principales sources de revenus étrangers du championnat. Cet été même, Tebas avait affirmé que « la Chine reste un marché stratégique pour la Liga ».

    Pour le Real Madrid, outre le risque de perdre une partie de son contrat de droits télévisés, 10 à 15 % de ses revenus internationaux issus du merchandising proviennent de Chine, selon El Mundo. Le maillot de Mbappé y est le plus vendu. Le club détient 20 % de ses droits à l’image.

    Pour l’heure, on ignore dans quelle mesure cet incident pèsera sur Mbappé. Selon Forbes, le Français devrait toucher 30 millions de dollars (22,5 millions de livres sterling) grâce à ses seuls sponsors, mais aucune entreprise chinoise n’a révélé combien elle le rémunère. Son nouveau fournisseur de chaussures, On, est également exposé, la Chine constituant pour lui un marché clé : son action a déjà perdu de la valeur.

    Sans solution à court terme, la crise pourrait peser sur le football espagnol.