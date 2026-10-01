Khvicha Kvaratskhelia est la superstar discrète du football : adidas accompagne l’ascension du magicien des ailes du PSG, alors que l’opportunité du Ballon d’Or se profile
Pour une superstar, Khvicha Kvaratskhelia est plutôt discret. Le Géorgien est la preuve qu’il n’est pas forcément nécessaire d’avoir la plus forte personnalité, sur le terrain comme en dehors, pour devenir l’un des meilleurs et des plus célèbres joueurs du monde.
Nous sommes en pleine saison des récompenses et, après une nouvelle campagne sensationnelle avec le Paris Saint-Germain, le joueur de 25 ans figure en bonne place dans la course au Ballon d’Or, un trophée que beaucoup estimeraient être une juste récompense pour son travail de l’ombre et ses éclairs de génie individuels, alors que le PSG a remarquablement conservé sa couronne en Ligue des champions.
Icône discrète du football moderne, Kvaratskhelia était le candidat idéal pour être la tête d’affiche de la nouvelle collection SPZL F.C. d’adidas, au profil sobre.
Superstar discret
Au fil de son ascension fulgurante à Naples puis au PSG, Kvaratskhelia s'est imposé comme une superstar discrète, se forgeant une réputation d'ailier travailleur, tout aussi capable de prendre le match à son compte que de sortir un éclair de génie.
Cependant, c'est surtout son calme sur le terrain qui frappe. Ce n'est pas quelqu'un qui a besoin d'en faire des tonnes ou de crier à tue-tête pour attirer l'attention, donnant au contraire presque à ses adversaires un faux sentiment de sécurité.
« Je pense que parfois je montre peut-être plus d'émotions que je ne devrais et parfois moins que je ne devrais », a-t-il déclaré dans une interview accordée à l'UEFA plus tôt cette année. « Cela dépend de l'humeur, mais je donne toujours 100 % sur le terrain et parfois les émotions peuvent vous faire réfléchir plus que d'habitude. Quand vous marquez, cette émotion est la meilleure, et chaque fois que j'entre sur le terrain, je veux ressentir cette émotion. »
En dehors du terrain, Kvaratskhelia donne vraiment l'image d'un gars normal, parfaitement heureux de rester dans son coin, pas de quelqu'un qui recherche la lumière ou dont le visage sera placardé sur d'innombrables campagnes publicitaires, ce qui n'a peut-être rien de surprenant au vu de ses humbles débuts dans un immeuble d'habitation de l'ère soviétique dans la capitale géorgienne, Tbilissi.
Prétendant
Kvaratskhelia a peut-être connu un début de nouvelle saison assez discret après avoir manqué la qualification pour la Coupe du monde, mais ses exploits individuels tout au long de la campagne 2025-2026 du PSG en Ligue des champions pourraient bien être reconnus le mois prochain, alors que la cérémonie du Ballon d'Or 2026 approche à grands pas.
Aucun joueur n'a été directement impliqué sur plus de buts dans la compétition la saison dernière que Kvaratskhelia (17), qui en a marqué 10 lui-même, dont sept à lui seul lors de la phase à élimination directe, ce qui semble extrêmement significatif dans la manière dont ses performances doivent être jugées.
Le Géorgien a été absolument exceptionnel lors des deux manches de la démolition 8-2 de Chelsea en huitièmes de finale et lors de la victoire en quart de finale contre Liverpool au Parc des Princes, mais c'est sans doute seulement après l'épique victoire 5-4 contre le Bayern Munich en demi-finale aller que Kvaratskhelia s'est imposé comme l'un des principaux prétendants à remporter le Ballon d'Or de cette année.
Inévitablement, il a aussi apporté une contribution décisive en finale, en provoquant une intervention irréfléchie du latéral droit de fortune d'Arsenal, Cristhian Mosquera, pour obtenir le penalty qui a permis une égalisation cruciale avant que le PSG ne s'impose aux tirs au but. Il a logiquement été sacré Joueur de l'année pour l'édition 2025-2026 de la compétition.
Après avoir été nommé dans la liste des 30 joueurs en lice pour la récompense individuelle la plus prestigieuse du football, Kvaratskhelia a déclaré à la BBC : « Être un prétendant au Ballon d'Or, c'est déjà un plaisir d'être parmi ces joueurs dans la course. J'ai déjà le sentiment d'avoir fait quelque chose de spécial l'année dernière, je suis vraiment heureux et on verra ce qui va se passer. »
Fidèle à son humilité, « Kvaradona » a en réalité soutenu son coéquipier au PSG Ousmane Dembele pour conserver le trophée. « Bien sûr que c'est lui (Dembele), avec la saison qu'il a réalisée l'année dernière, il le mérite », a-t-il ajouté.
« Je veux être sûr d’avoir donné 100 % »
Ces statistiques européennes exceptionnelles ont nettement éclipsé les performances de Kvaratskhelia en Ligue 1 (huit buts, quatre passes décisives), mais cela ne doit rien enlever à ses efforts pour aider son club à conserver sa couronne en Ligue des champions.
Le joueur lui-même insiste sur le fait qu’il n’a pas gardé le meilleur pour cette scène, faisant preuve d’une humilité caractéristique en plaçant, sans surprise, l’équipe au-dessus de toute récompense individuelle.
« Certains disent que j’apporte davantage à l’équipe lors des matches de Ligue des champions, mais je ne le pense pas », a-t-il déclaré à UEFA. « Il y a des matches où vous ne parvenez pas à marquer ou à délivrer une passe décisive, tout en aidant quand même l’équipe autant que vous le pouvez, ce qui correspond exactement à la stratégie appliquée par notre équipe.
« Quand je quitte le terrain à la fin d’un match, je veux être sûr d’avoir tout donné et d’avoir aidé l’équipe à gagner. »
Le visage de l’adidas SPZL F.C.
À quelques semaines de la cérémonie du Ballon d'Or, il semble logique que la superstar discrète du PSG et de la Géorgie ait été choisie pour incarner la dernière collection SPZL F.C. d'adidas, une ligne noire et volontairement sobre, qui ne cherche pas à attirer l'attention.
Continuant de réduire l'écart toujours plus ténu entre sport et style depuis le lancement de SPZL F.C. en 2024, le projet imaginé par le curateur de la marque Gary Aspden propose pour l'automne-hiver 2026 une capsule de 10 pièces, entre chaussures, vêtements et accessoires, profondément ancrée dans la culture des tribunes et, plus largement, du football.
Les pièces phares sont une veste de survêtement noire et un maillot de football vintage à manches longues avec l'écusson SPZL F.C. sur la poitrine, ainsi que deux silhouettes classiques de chaussures : la Gazelle SPZL F.C. en daim et la chaussure de randonnée Winterhill SPZL F.C..
Dans un communiqué, adidas a déclaré : « Donnée vie par Khvicha Kvaratskhelia, la campagne capte le rythme brut, la rudesse et l'intensité discrète intrinsèques aux sous-cultures du football. Sur fond d'architecture austère et de décors industriels, Kvaratskhelia incarne parfaitement le croisement du football moderne entre l'excellence sur le terrain au plus haut niveau et le style hors terrain. »
La collection adidas SPZL F.C. AW 2026 en édition limitée est d'ores et déjà disponible sur adidas.com, dans les magasins adidas Originals et chez une sélection de détaillants.