Kvaratskhelia a peut-être connu un début de nouvelle saison assez discret après avoir manqué la qualification pour la Coupe du monde, mais ses exploits individuels tout au long de la campagne 2025-2026 du PSG en Ligue des champions pourraient bien être reconnus le mois prochain, alors que la cérémonie du Ballon d'Or 2026 approche à grands pas.

Aucun joueur n'a été directement impliqué sur plus de buts dans la compétition la saison dernière que Kvaratskhelia (17), qui en a marqué 10 lui-même, dont sept à lui seul lors de la phase à élimination directe, ce qui semble extrêmement significatif dans la manière dont ses performances doivent être jugées.

Le Géorgien a été absolument exceptionnel lors des deux manches de la démolition 8-2 de Chelsea en huitièmes de finale et lors de la victoire en quart de finale contre Liverpool au Parc des Princes, mais c'est sans doute seulement après l'épique victoire 5-4 contre le Bayern Munich en demi-finale aller que Kvaratskhelia s'est imposé comme l'un des principaux prétendants à remporter le Ballon d'Or de cette année.

Inévitablement, il a aussi apporté une contribution décisive en finale, en provoquant une intervention irréfléchie du latéral droit de fortune d'Arsenal, Cristhian Mosquera, pour obtenir le penalty qui a permis une égalisation cruciale avant que le PSG ne s'impose aux tirs au but. Il a logiquement été sacré Joueur de l'année pour l'édition 2025-2026 de la compétition.

Après avoir été nommé dans la liste des 30 joueurs en lice pour la récompense individuelle la plus prestigieuse du football, Kvaratskhelia a déclaré à la BBC : « Être un prétendant au Ballon d'Or, c'est déjà un plaisir d'être parmi ces joueurs dans la course. J'ai déjà le sentiment d'avoir fait quelque chose de spécial l'année dernière, je suis vraiment heureux et on verra ce qui va se passer. »

Fidèle à son humilité, « Kvaradona » a en réalité soutenu son coéquipier au PSG Ousmane Dembele pour conserver le trophée. « Bien sûr que c'est lui (Dembele), avec la saison qu'il a réalisée l'année dernière, il le mérite », a-t-il ajouté.