CINCINNATI : La dernière fenêtre internationale officielle de 2026 s’achève. L’ère Mauricio Pochettino aussi, un peu plus de deux ans après avoir commencé. La sélection masculine des États-Unis tourne la page. Certains joueurs s’en réjouiront plus que d’autres.

Les États-Unis se sont facilement qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des nations de la CONCACAF grâce à deux victoires contre Haïti, 6-0 et 2-0, se rapprochant ainsi d’une reconquête du trophée. Pochettino est parti pour Manchester immédiatement après le match retour de mardi à Cincinnati.

Compte tenu de la physionomie de ces victoires, il y a peu de choses à reprocher à ceux qui ont joué un rôle important. Les matches ont été, dans l’ensemble, sans difficulté. Les États-Unis ont été très largement supérieurs à leurs adversaires, si bien que chaque joueur sur le terrain peut en retenir du positif.

Mais quand certains joueurs gagnent du terrain, d’autres en perdent. Voici ceux qui ont profité de cette fenêtre et ceux qui devront attendre leur prochaine occasion.