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GFX Riquelme 1-1GOAL

Juan Roman Riquelme : l’homme qui a figé le temps et éclipsé Diego Maradona pour devenir la plus grande légende de Boca Juniors

Le meneur de jeu a joué un rôle déterminant dans l’âge d’or de Boca et est devenu une icône adulée dans le monde entier.

Peter McVitie
Traduit par

  • Par une froide soirée de juin 2023 à Buenos Aires, Lionel Messi foulait la pelouse de La Bombonera, quelques mois après avoir mené son pays au sacre en Coupe du monde au Qatar. Alors que 57 000 supporters en liesse faisaient trembler les tribunes du stade emblématique de Boca Juniors, ils ont adressé une demande inattendue à leur héros national. « Messi, Messi, tu dois me pardonner », scandaient-ils.

    Dans cette cathédrale du football argentin, les fidèles s’étaient rassemblés pour rendre hommage à un autre numéro 10 mythique. Ce n’était pas Messi. Ni Diego Maradona, dont la légende immortelle s’était forgée sur cette pelouse sacrée des décennies plus tôt. L’hommage s’adressait au véritable symbole de Boca Juniors, incarnation vivante du romantisme du football.

    « À La Boca, le plus grand, le plus grand, c’est Roman », concluaient les supporters. Huit ans après avoir pris sa retraite, Juan Roman Riquelme recevait enfin l’adieu qu’il méritait : un match de jubilé réunissant des légendes vivantes du football argentin, dont les billets s’étaient vendus en quelques minutes.

    Un artiste. Un illusionniste. Un hypnotiseur. Pour de nombreux puristes du football, Riquelme est le plus grand joueur de tous les temps. Faisant du terrain sa toile, il utilisait le ballon comme un instrument pour exprimer son talent avec grâce. Son adresse balle au pied laissait les défenseurs humiliés, déconcertés et courant après des ombres. Supporters, adversaires et partenaires étaient fascinés par les changements de direction, les déviations, les pivots et les feintes d’un joueur tout simplement impossible à définir.

    Riquelme a conquis le monde avec Boca, s’est heurté à des entraîneurs en club comme en sélection et s’est forgé une légende que les buts, les passes décisives et les trophées ne suffisent pas à raconter. Pour comprendre comment un enfant introverti de la banlieue nord de Buenos Aires est devenu une icône romantique intouchable, il faut remonter à un week-end de 1978 qui a changé à jamais le football argentin.

  • Week-end décisif

    WORLD CUP-1978-ARG-PASSARELLA-TROPHY
    AFP

    Né la veille du premier sacre de l’Argentine en Coupe du monde, Riquelme semblait promis à un grand destin.

    Le 25 juin 1978, dans un Estadio Monumental de Buenos Aires en ébullition, Mario Kempes et ses coéquipiers de l’Argentine battent une équipe des Pays-Bas aussi célèbre que redoutable après prolongation et remportent la première Coupe du monde de leur histoire. Cette victoire âprement disputée face aux maîtres du « football total » fait descendre des millions de personnes dans les rues, ivres de joie. Ce n’est que des années plus tard qu’elles découvriront que, la veille, à quelques kilomètres de ce stade, Juan Roman Riquelme était venu au monde.

    Né dans la pauvreté à Don Torcuato, un quartier populaire de la capitale argentine, Riquelme est l’aîné de 11 garçons. D’une timidité maladive et extrêmement réservé, il gagne le surnom d’« El Mudo » (« le Muet ») tandis qu’il apprend à s’exprimer sur le terrain. Sa maîtrise exceptionnelle du ballon le distingue de ses pairs et les Argentinos Juniors, dont le célèbre centre de formation avait vu éclore Maradona, l’accueillent bientôt.

    Vers le milieu de son adolescence, le jeune milieu de terrain axial est disputé par les deux géants du pays. River Plate veut l’intégrer à ses équipes de jeunes, mais Riquelme, supporter de Boca, se laisse facilement attirer par le club qui fera de lui une légende.

    En novembre 1996, l’entraîneur Carlos Bilardo fait appel à Riquelme, alors âgé de 18 ans, pour ses débuts en championnat contre Union de Santa Fe. Il lui dit : « Nous allons jouer avec deux meneurs de jeu, toi et [Diego] Latorre. Va de l’autre côté et restes-y, de toute façon, tout le monde va marquer Latorre. Reste là, tout seul, et laisse les gars te passer le ballon. »

    C’est un coup de maître de Bilardo. Riquelme se rend constamment disponible et Boca le trouve à chaque fois. Il déroute complètement les joueurs d’Union, changeant de direction en un clin d’œil et trouvant des passes qui paraissent impossibles jusqu’à ce que le ballon arrive devant leur destinataire. Auteur d’une passe décisive et désigné homme du match lors de la victoire 2-0, Riquelme quitte le terrain sous une ovation debout : une première impression saisissante à la Bombonera.

  • Un passage de relais compliqué

    FBL-WC2010-ARGENTINA-MARADONA-RIQUELME
    AFP

    Les deux célèbres numéros 10 se sont croisés au début de la carrière de Riquelme, mais sont rapidement devenus ennemis.

    Riquelme partageait désormais le vestiaire avec Claudio Caniggia, la star uruguayenne Sergio Martinez et le roi en personne, Maradona. Même s’il approchait de la fin de sa brillante carrière, le vainqueur de la Coupe du monde restait le patron à Boca.

    En août 1997, les deux génies ont brièvement joué ensemble lors d’une victoire 4-2 contre leur ancien club, Argentinos Juniors. Maradona, 36 ans, portait son emblématique numéro 10 et Riquelme le numéro 9. Maradona a marqué, puis a couru vers la caméra, les yeux exorbités. Lui et Riquelme ont été convoqués pour un contrôle antidopage, auquel Maradona a été contrôlé positif.

    Ses recours contre sa suspension ont permis à la légende de continuer à jouer, ouvrant la voie à un remplacement symbolique. En octobre, alors que Boca était mené 1-0 à la mi-temps du Superclasico contre River Plate à El Monumental, l’entraîneur Hector Veira a remplacé un Maradona épuisé par Riquelme, âgé de 19 ans. Sous l’impulsion du jeune joueur entré en jeu, Boca a renversé la rencontre en seconde période dans le stade de son grand rival pour s’imposer 2-1. Quelques jours plus tard, Maradona a annoncé sa retraite.

    Sur le moment, ce remplacement n’a peut-être pas été perçu comme un passage de témoin entre deux générations de grands joueurs de Boca, mais Maradona avait reconnu à propos du jeune prodige : « Je me vois en lui. » Leur relation s’est toutefois rapidement brisée au fil d’une série de conflits amers.

    Lorsque Maradona a pris les rênes de la sélection argentine en 2008, Riquelme a brusquement mis fin à sa carrière internationale, déclarant notamment qu’ils ne partageaient pas les mêmes principes moraux. Une décennie plus tard, les deux idoles ont soutenu des candidats opposés lors de l’élection à la présidence de Boca Juniors. Quand Riquelme s’est allié à Jorge Amor Ameal pour se présenter contre les dirigeants en place du club, Maradona l’a accusé de s’être vendu.

    « On ne peut pas écouter les offres et se vendre au plus offrant », a-t-il écrit sur les réseaux sociaux. « Les dollars ne peuvent pas peser plus lourd que les convictions. »

    Le candidat soutenu par Maradona a perdu et Riquelme est devenu vice-président, mais leur conflit a continué. En mars 2020, Maradona est revenu à La Bombonera en tant qu’entraîneur de Gimnasia. Alors que Boca visait le titre de champion lors de la dernière journée de la saison, Maradona n’a pas résisté à l’envie d’adresser une dernière pique à Riquelme.

    « Je suis supporter de Boca, mais je n’ai jamais quitté la sélection nationale, je n’ai jamais manqué un match de Boca, je n’ai jamais manqué un entraînement de Boca », a déclaré Maradona à la presse, faisant référence au départ retentissant de Riquelme de la sélection nationale.

  • Maître de « la pausa »

    Juan Roman Riquelme Boca Juniors

    Le meneur de jeu a laissé ses propres entraîneurs admiratifs de sa capacité à orienter les attaques à sa guise.

    L’ombre de Maradona planait sur Riquelme après que le légendaire numéro 10 avait tiré sa révérence, mais Carlos Bianchi a veillé à ce que le prodige brille à son tour. À son arrivée sur le banc de Boca en 1998, Bianchi a compris qu’il fallait construire l’équipe autour de Riquelme. Une relation de confiance s’est nouée entre eux, devenant le socle de l’âge d’or du club.

    « Il me traitait d’une manière particulière, a raconté Riquelme par la suite. Il venait dans ma chambre quand il n’y avait personne d’autre. J’ai une relation très particulière avec lui. »

    Bianchi, lui, attribuait le mérite à son meneur de jeu : « C’est de sa faute. Si les gens nous aiment, c’est parce qu’il nous a appris à être compétitifs, à devenir meilleurs. Je ne peux que le remercier. Je l’aime beaucoup, j’ai l’impression de faire partie de sa famille. »

    Malgré l’intensité toujours croissante du football à l’époque, Riquelme parvenait à ralentir le monde pour lui imposer son rythme tranquille. Sur le terrain, il semblait suspendre le temps, attendant l’appel parfait pour délivrer une passe décisive. Si cette passe n’était pas possible, Riquelme protégeait le ballon avec son corps, pivotait sur ses hanches et le faisait passer d’un pied à l’autre pour le soustraire à son adversaire, le tout, semblait-il, dans un seul mouvement fluide, jusqu’au moment de le transmettre.

    L’ancien attaquant du Real Madrid Jorge Valdano, Argentin comme lui, l’a décrit ainsi : « Il choisit les espaces dégagés, le bon moment, la passe vers le joueur dont le pied convient le mieux à ses coéquipiers, le rythme de chaque zone du terrain qu’il occupe… C’est un plaisir de regarder un joueur doté d’une telle intelligence, car on dirait que son cerveau conserve la mémoire de toute l’histoire du football.

    « C’est un joueur d’une époque où la vie avançait lentement et où l’on sortait nos chaises dans la rue pour discuter avec nos voisins. Il y a quelque chose de pédagogique dans le jeu de Riquelme, comme si le match s’arrêtait chaque fois qu’il touchait le ballon, comme si Riquelme connaissait les vérités oubliées du football. »

    Cette maîtrise s’exprimait surtout dans l’entente entre Riquelme et l’attaquant Martin Palermo, même si leur relation finirait, elle aussi, par se dégrader.

    « Avec Roman, il s’agissait de me glisser derrière les défenseurs centraux et de faire mon propre appel pour me retrouver facilement seul face au gardien, s’est souvenu Palermo. Cela vient aussi du fait qu’on en parlait et qu’on s’entraînait tellement ensemble au quotidien que la connexion se faisait naturellement. »

    Sous Bianchi, Boca était irrésistible. Le club dominait sur la scène nationale, remportant les championnats d’Apertura et de Clausura, avant de se tourner vers le continent.

    En menant Boca au titre en Copa Libertadores en 2000, Riquelme a réalisé le genre de geste qui allait marquer sa carrière. Lors d’un quart de finale retour tendu contre River Plate à La Bombonera, Riquelme a reçu le ballon sur l’aile droite, dos au but. D’un seul mouvement fluide, il l’a fait rouler en arrière entre les jambes du défenseur de River Mario Yepes, laissant le Colombien complètement sur place.

    « Le jour du petit pont était merveilleux, s’est souvenu Riquelme des années après cette victoire 3-0. Le Clasico, c’est tout autre chose. J’ai joué le match Barcelone-Madrid, mais ce n’est pas comparable. La Bombonera est le seul stade au monde qui bouge. On apporte de la joie dans la vie des gens. On gagne le Clasico et la seule chose qu’on doit payer, c’est l’essence. Après ça, tout le reste est gratuit. »

    Boca a ensuite battu Palmeiras en finale, mais son véritable chef-d’œuvre est arrivé plus tard dans l’année, face au Real Madrid en Coupe intercontinentale à Tokyo. Madrid avait remporté deux des trois dernières éditions de la Ligue des champions et comptait dans ses rangs Iker Casillas, Roberto Carlos, Claude Makelele, Luis Figo et Raul.

    Avant la rencontre, Boca a redouté une catastrophe : une blessure au genou risquait de priver Riquelme du match. Mais celui-ci a minimisé son importance : « Je ne pense pas que l’équipe dépende de moi. Je crois que nous avons une bonne équipe. » Il sous-estimait largement son influence. Pendant les 90 minutes disputées au Japon, Riquelme a donné une leçon de football.

    Après l’ouverture du score de Palermo à la troisième minute sur un centre de Marcelo Delgado, Riquelme a contribué presque immédiatement au deuxième but. Récupérant un ballon libre loin dans sa propre moitié de terrain, il a rapidement levé les yeux, aperçu Palermo qui partait sur le côté et envoyé le ballon sans effort dans la course de l’attaquant. Palermo a ainsi pu tromper le jeune Casillas et porter le score à 2-0 après seulement six minutes.

    Pendant le reste du match, Riquelme s’est employé, pour l’essentiel, à confisquer le ballon aux champions d’Europe. Makelele, le milieu de terrain révolutionnaire de Madrid, a été laissé sur place à maintes reprises.

    Riquelme s’est servi de son corps, de ses feintes d’épaule parfaitement exécutées et de sa maîtrise de sa célèbre « la pausa » pour laisser Madrid sans réponse. Boca a tenu bon pour s’imposer 2-1, et le statut de joueur de classe mondiale de Riquelme ne faisait désormais plus débat. En remportant de nouveau le trophée l’année suivante, le club a installé un nouvel âge d’or dans son histoire.

  • Quitter le nid

    Juan Roman Riquelme Barcelona

    Les circonstances en Argentine ont poussé Riquelme à rejoindre le Camp Nou, un transfert qui s’est révélé malheureux.

    En 2002, Riquelme a franchi le pas vers l’Europe en signant à Barcelone, un transfert qu’il décrira plus tard comme « à la fois merveilleux et étrange ». Le meneur de jeu avait d’abord rêvé de passer toute sa carrière dans un seul club, mais il a ressenti le besoin de quitter son pays après l’enlèvement de son frère de 17 ans. 

    Le joueur et sa famille se sont retrouvés coincés dans une maison, à négocier avec un gang qui réclamait 300 000 $ en échange de l’adolescent, sans avoir initialement fourni la moindre preuve qu’il le détenait. Riquelme a dû manquer un match de championnat contre Huracan pour négocier la libération de son frère.

    Pour protéger sa famille, le meneur de jeu a choisi de partir en Europe après cette épreuve. Des années plus tard, il expliquera : « Ils m’ont poussé à partir. »

    Toujours enclin à la confrontation et indépendant, Riquelme cadrait mal avec le style de jeu rigide du Néerlandais Louis van Gaal, connu pour son entêtement. Selon certaines informations, ce dernier l’aurait averti à son arrivée au Barça : « Je n’ai pas demandé ta venue. » Van Gaal voulait un pressing haut, une discipline de positionnement et une énergie collective de tous les instants, des exigences auxquelles Riquelme, libre de ses déplacements, ne pouvait tout simplement pas se plier.

    « Van Gaal m’a dit que j’étais le meilleur du monde quand nous avions le ballon et que, quand nous ne l’avions pas, c’était comme si nous jouions à un de moins », révélera plus tard Riquelme. Il n’en gardait toutefois aucune amertume envers l’ancien entraîneur de l’Ajax : « Il m’a expliqué qu’il n’avait pas été convaincu par mon recrutement, mais j’ai beaucoup appris. Ses séances d’entraînement étaient merveilleuses. »

    Van Gaal n’était pas le seul entraîneur à voir dans le profil singulier de Riquelme un luxe tactique plutôt qu’une nécessité. Le sélectionneur de l’Argentine, Marcelo Bielsa, ne l’a pas retenu pour la Coupe du monde 2002, malgré ses deux victoires consécutives en Copa Libertadores, car il refusait de privilégier le style de jeu risqué du milieu de terrain au détriment de son approche collective.

  • Embarquement à bord du Sous-marin jaune

    Villarreal's Argentinian Roman Riquelme
    AFP

    Libéré sous les ordres de Manuel Pellegrini, Riquelme est devenu le moteur d’une superbe équipe de Villarreal.

    L’aventure catalane de Riquelme s’est achevée par un transfert à Villarreal en 2003, où il a trouvé en Manuel Pellegrini un entraîneur plus compréhensif. Le Chilien a déclaré à propos de ce joueur hors normes : « Il avait un talent considérable et une vision du jeu que j’ai rarement vues chez un joueur, avec cette obligation de porter l’équipe sur ses épaules. Il en voulait toujours plus, et le ballon passait par lui ; il voulait assumer la responsabilité de mener l’équipe. Riquelme mérite une grande partie du crédit pour ce que nous avons accompli. »

    Avec Riquelme à la baguette en attaque, le Sous-marin jaune est devenu une équipe redoutable, réalisant un parcours exceptionnel jusqu’aux demi-finales de la Ligue des champions en 2005-2006. Mené 1-0 sur l’ensemble des deux matches dans les dernières minutes du retour face à Arsenal, à El Madrigal, Villarreal a obtenu un penalty. Riquelme s’en est chargé, mais Jens Lehmann a repoussé sa tentative.

    Ce fut un moment déchirant, mais Pellegrini a refusé de blâmer son homme fort : « Beaucoup critiquent ce penalty manqué en demi-finale de la Ligue des champions, mais je ne l’ai jamais fait, parce qu’il a eu le caractère nécessaire pour le tirer... C’était un joueur qui ne se cachait jamais sur le terrain. »

    Ce même été, Riquelme a trouvé un autre sélectionneur prêt à faire une place à son génie, cette fois sur la scène internationale. Après avoir remporté ensemble la Coupe du monde des moins de 20 ans quelques années plus tôt, le sélectionneur de l’Argentine, Jose Pekerman, en a fait une pièce maîtresse lors de la Coupe du monde 2006.

    Contrairement à d’autres entraîneurs, Pekerman respectait l’entêtement de Riquelme : « En ce sens, Riquelme est un rebelle, et il n’y a pas assez de rebelles comme lui. On peut faire courir les joueurs plus vite, leur demander de presser l’adversaire, modifier la stratégie… Mais il y a une chose qui ne change jamais : la vision du jeu. Pas besoin de courir vite pour l’avoir. J’ai toujours pensé qu’il réussirait parce que c’était un bon footballeur qui restait fidèle à ses principes. »

    Le maestro a montré toute sa magie lors des qualifications face à la Colombie, avec une passe fabuleuse qui a transpercé la défense et complètement pris à revers la ligne arrière, permettant à Luciano Galletti de servir Hernan Crespo dans l’axe.

    Durant la phase finale, Riquelme a été à l’origine de certains des plus beaux moments du tournoi, avant l’élimination de l’Argentine aux tirs au but face à l’Allemagne en quarts de finale. Peu après son retour à Villarreal, sa relation avec Pellegrini s’est dégradée en raison de son refus de faire des concessions sur ses privilèges.

    « On a certains principes auxquels on ne déroge pas et, pour diverses raisons, il a pu y avoir des désaccords précis », a confié plus tard Pellegrini à Clank! : « Malheureusement, la relation entre un entraîneur et un joueur doit respecter certains principes, et si vous n’exigez pas le respect, il est très difficile de l’obtenir du reste du groupe. J’avais une autre idée et, malheureusement, nous n’avons pas pu continuer à travailler ensemble. »

  • Le fils prodigue est de retour

    FBL-ARGENTINA-BOCA-QUILMES
    AFP

    Le maestro est revenu à Buenos Aires pour asseoir son statut de légende

    Début 2007, Riquelme est revenu à Boca sous la forme d’un prêt. Désormais âgé de 28 ans et déterminé à faire ses preuves, il a réalisé ce qui est largement considéré comme la plus grande campagne individuelle de l’histoire de la Copa Libertadores.

    Sous la direction de Miguel Angel Russo, Boca est devenu une machine parfaitement huilée, dont Riquelme était la pièce maîtresse. Il a dominé la compétition avec huit buts, dont trois lors des deux manches de la finale contre le géant brésilien Gremio.

    « Deux générations très importantes se sont réunies », a déclaré le milieu Sergio Orteman à propos de cette équipe de 2007, évoquant l’association entre les cadres Riquelme, Palermo et Hugo Ibarra et un groupe plus jeune qui venait de remporter la Copa Sudamericana. « Pour qu’un joueur brille, il faut une équipe capable de le protéger. »

    « Plusieurs éléments se sont conjugués ; nous l’avons finalement eu à un moment où il était mûr, rapide, toujours intelligent dans son jeu, et il avait une équipe très pragmatique qui correspondait à son style. »

    Le retour de Riquelme est devenu définitif. Au cours des sept années suivantes, il a consolidé son héritage en devenant le symbole ultime du club. Lorsqu’il a quitté Boca pour la dernière fois en 2014, il a refusé de jouer un jour contre son ancien club. Il est plutôt descendu en deuxième division pour aider Argentinos Juniors, son club de jeunesse, à retrouver l’élite.

    Une fois cet objectif atteint, il a raccroché les crampons. « Je ne voulais pas jouer contre Boca », a-t-il expliqué. « Quand nous sommes montés, j’ai pris ma retraite pour ne pas avoir à venir à La Bombonera avec le maillot d’une autre équipe. »

    Entre les tensions politiques et la pandémie de Covid-19, il aura fallu huit ans pour que tous se réunissent afin de lui offrir un véritable hommage d’adieu. Messi, qui a écourté ses vacances d’été spécialement pour l’occasion, Angel Di Maria, Pablo Aimar, Walter Samuel et Javier Saviola étaient présents, tout comme ses anciens coéquipiers de Boca Mauricio Serna et Hugo Ibarra.

    Micro en main au milieu du terrain, celui qui est d’ordinaire un rebelle stoïque et introverti peinait à contenir son émotion. « J’ai eu la chance d’entrer dans un film le 10 novembre 1996 », a confié Riquelme à la foule. « C’est la plus belle chose qui puisse arriver à une personne. »

    « Enfant, je ne rêvais que de devenir footballeur », a-t-il ajouté. « Je ne pourrai jamais assez vous remercier pour tout l’amour que vous m’avez donné. Mon père a fait de moi un supporter de Boca Juniors, et je sais que je mourrai supporter de Boca. Chaque jour, au réveil, je demande à Dieu que nous puissions continuer à avoir cette relation, ce respect. Je ne pourrais pas vivre sans vous. »

    Plus tard cette année-là, Riquelme a été élu président de Boca avec 64,4 % des 43 637 suffrages exprimés, un record. Boca Juniors, l’Argentine, le football : rien ne serait pareil sans « El Mudo ».