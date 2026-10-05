L’ombre de Maradona planait sur Riquelme après que le légendaire numéro 10 avait tiré sa révérence, mais Carlos Bianchi a veillé à ce que le prodige brille à son tour. À son arrivée sur le banc de Boca en 1998, Bianchi a compris qu’il fallait construire l’équipe autour de Riquelme. Une relation de confiance s’est nouée entre eux, devenant le socle de l’âge d’or du club.

« Il me traitait d’une manière particulière, a raconté Riquelme par la suite. Il venait dans ma chambre quand il n’y avait personne d’autre. J’ai une relation très particulière avec lui. »

Bianchi, lui, attribuait le mérite à son meneur de jeu : « C’est de sa faute. Si les gens nous aiment, c’est parce qu’il nous a appris à être compétitifs, à devenir meilleurs. Je ne peux que le remercier. Je l’aime beaucoup, j’ai l’impression de faire partie de sa famille. »

Malgré l’intensité toujours croissante du football à l’époque, Riquelme parvenait à ralentir le monde pour lui imposer son rythme tranquille. Sur le terrain, il semblait suspendre le temps, attendant l’appel parfait pour délivrer une passe décisive. Si cette passe n’était pas possible, Riquelme protégeait le ballon avec son corps, pivotait sur ses hanches et le faisait passer d’un pied à l’autre pour le soustraire à son adversaire, le tout, semblait-il, dans un seul mouvement fluide, jusqu’au moment de le transmettre.

L’ancien attaquant du Real Madrid Jorge Valdano, Argentin comme lui, l’a décrit ainsi : « Il choisit les espaces dégagés, le bon moment, la passe vers le joueur dont le pied convient le mieux à ses coéquipiers, le rythme de chaque zone du terrain qu’il occupe… C’est un plaisir de regarder un joueur doté d’une telle intelligence, car on dirait que son cerveau conserve la mémoire de toute l’histoire du football.

« C’est un joueur d’une époque où la vie avançait lentement et où l’on sortait nos chaises dans la rue pour discuter avec nos voisins. Il y a quelque chose de pédagogique dans le jeu de Riquelme, comme si le match s’arrêtait chaque fois qu’il touchait le ballon, comme si Riquelme connaissait les vérités oubliées du football. »

Cette maîtrise s’exprimait surtout dans l’entente entre Riquelme et l’attaquant Martin Palermo, même si leur relation finirait, elle aussi, par se dégrader.

« Avec Roman, il s’agissait de me glisser derrière les défenseurs centraux et de faire mon propre appel pour me retrouver facilement seul face au gardien, s’est souvenu Palermo. Cela vient aussi du fait qu’on en parlait et qu’on s’entraînait tellement ensemble au quotidien que la connexion se faisait naturellement. »

Sous Bianchi, Boca était irrésistible. Le club dominait sur la scène nationale, remportant les championnats d’Apertura et de Clausura, avant de se tourner vers le continent.

En menant Boca au titre en Copa Libertadores en 2000, Riquelme a réalisé le genre de geste qui allait marquer sa carrière. Lors d’un quart de finale retour tendu contre River Plate à La Bombonera, Riquelme a reçu le ballon sur l’aile droite, dos au but. D’un seul mouvement fluide, il l’a fait rouler en arrière entre les jambes du défenseur de River Mario Yepes, laissant le Colombien complètement sur place.

« Le jour du petit pont était merveilleux, s’est souvenu Riquelme des années après cette victoire 3-0. Le Clasico, c’est tout autre chose. J’ai joué le match Barcelone-Madrid, mais ce n’est pas comparable. La Bombonera est le seul stade au monde qui bouge. On apporte de la joie dans la vie des gens. On gagne le Clasico et la seule chose qu’on doit payer, c’est l’essence. Après ça, tout le reste est gratuit. »

Boca a ensuite battu Palmeiras en finale, mais son véritable chef-d’œuvre est arrivé plus tard dans l’année, face au Real Madrid en Coupe intercontinentale à Tokyo. Madrid avait remporté deux des trois dernières éditions de la Ligue des champions et comptait dans ses rangs Iker Casillas, Roberto Carlos, Claude Makelele, Luis Figo et Raul.

Avant la rencontre, Boca a redouté une catastrophe : une blessure au genou risquait de priver Riquelme du match. Mais celui-ci a minimisé son importance : « Je ne pense pas que l’équipe dépende de moi. Je crois que nous avons une bonne équipe. » Il sous-estimait largement son influence. Pendant les 90 minutes disputées au Japon, Riquelme a donné une leçon de football.

Après l’ouverture du score de Palermo à la troisième minute sur un centre de Marcelo Delgado, Riquelme a contribué presque immédiatement au deuxième but. Récupérant un ballon libre loin dans sa propre moitié de terrain, il a rapidement levé les yeux, aperçu Palermo qui partait sur le côté et envoyé le ballon sans effort dans la course de l’attaquant. Palermo a ainsi pu tromper le jeune Casillas et porter le score à 2-0 après seulement six minutes.

Pendant le reste du match, Riquelme s’est employé, pour l’essentiel, à confisquer le ballon aux champions d’Europe. Makelele, le milieu de terrain révolutionnaire de Madrid, a été laissé sur place à maintes reprises.

Riquelme s’est servi de son corps, de ses feintes d’épaule parfaitement exécutées et de sa maîtrise de sa célèbre « la pausa » pour laisser Madrid sans réponse. Boca a tenu bon pour s’imposer 2-1, et le statut de joueur de classe mondiale de Riquelme ne faisait désormais plus débat. En remportant de nouveau le trophée l’année suivante, le club a installé un nouvel âge d’or dans son histoire.