L’ombre de Maradona planait sur Riquelme après le départ de la légendaire numéro 10, mais Carlos Bianchi s’est assuré que le prodige brille. À son arrivée comme entraîneur de Boca en 1998, Bianchi a compris qu’il fallait construire l’équipe autour de Riquelme, et les deux ont noué une relation de confiance qui est devenue le socle de l’âge d’or du club.

« Il me traitait d’une manière spéciale, a ensuite confié Riquelme. Il venait dans ma chambre quand il n’y avait personne d’autre. J’ai une relation très spéciale avec lui. »

Bianchi renvoyait le mérite à son meneur de jeu : « C’est de sa faute. Si les gens nous aiment, c’est parce qu’il nous a appris à rivaliser, à être meilleurs. Je n’ai qu’à lui dire merci. Je l’aime beaucoup, j’ai l’impression de faire partie de sa famille. »

Malgré l’intensité toujours plus grande du football à l’époque, Riquelme parvenait à ralentir le monde à son rythme nonchalant, figeant le temps sur le terrain pour attendre l’appel parfait afin d’exécuter une passe décisive. Si cette passe n’était pas possible, Riquelme protégeait le ballon avec son corps, faisait pivoter ses hanches et faisait passer le ballon d’un pied à l’autre pour le garder loin de son adversaire, le tout, semblait-il, dans un seul mouvement fluide, jusqu’au moment de le lâcher.

L’ancien attaquant du Real Madrid et compatriote argentin Jorge Valdano l’a décrit ainsi : « Il choisit les chemins dégagés, le bon timing, la passe vers le joueur dont le pied convient le mieux à ses coéquipiers, le rythme de chaque zone du terrain qu’il occupe… C’est un plaisir de regarder un joueur de son intelligence, parce qu’on dirait que son cerveau conserve la mémoire du football à travers toute l’histoire.

« C’est un joueur d’une époque où la vie allait lentement et où nous sortions nos chaises dans la rue pour discuter avec nos voisins. Il y a quelque chose de pédagogique dans le jeu de Riquelme, comme si chaque fois qu’il touche le ballon, le jeu s’arrête ; comme si Riquelme connaissait les vérités oubliées du football. »

Cette maîtrise s’exprimait le mieux à travers la connexion entre Riquelme et l’attaquant Martin Palermo, même si cela finirait aussi par se détériorer.

« Avec Roman, il fallait plonger derrière les défenseurs centraux, faire mon propre appel, ce qui me laissait facilement en un contre un avec le gardien, s’est souvenu Palermo. Cela vient aussi du fait d’en parler et de tellement s’entraîner au quotidien que ça finit simplement par se connecter. »

Sous Bianchi, Boca était irrésistible. Le club dominait sur le plan national, remportant les championnats d’Apertura et de Clausura, avant de tourner son attention vers le continent.

En menant Boca au titre en Copa Libertadores en 2000, Riquelme a réalisé le genre de magie qui allait définir sa carrière. Lors d’un quart de finale retour tendu contre River Plate à La Bombonera, Riquelme a reçu le ballon sur l’aile droite, dos au but. Dans un seul mouvement fluide, il a fait rouler le ballon vers l’arrière entre les jambes du défenseur de River Mario Yepes, laissant le Colombien complètement sur place.

« Le jour du petit pont a été merveilleux, s’est souvenu Riquelme des années après la victoire 3-0. Le Clasico, c’est tout autre chose. J’ai joué le match Barcelone-Madrid, mais ce n’est pas comparable. La Bombonera est le seul stade au monde qui bouge. Tu apportes de la joie dans la vie des gens. Tu gagnes le Clasico et la seule chose que tu dois payer, c’est l’essence. Après ça, tout le reste est gratuit. »

Boca a ensuite battu Palmeiras en finale, mais le véritable chef-d’œuvre est arrivé plus tard cette année-là lorsqu’il a affronté le Real Madrid dans la Coupe intercontinentale à Tokyo. Madrid avait remporté deux des trois dernières Ligues des champions et possédait un effectif avec Iker Casillas, Roberto Carlos, Claude Makelele, Luis Figo et Raul.

La catastrophe a frappé Boca avant le match, alors qu’on craignait que Riquelme manque la rencontre en raison d’une blessure au genou, mais il a minimisé son importance en déclarant : « Je ne pense pas que l’équipe dépende de moi. Je crois que nous avons une bonne équipe. » Il a largement sous-estimé son impact. Pendant les 90 minutes au Japon, Riquelme a livré une démonstration magistrale.

Après l’ouverture du score de Palermo dès la troisième minute sur un centre de Marcelo Delgado, Riquelme a aidé son équipe à doubler la mise presque immédiatement. Récupérant un ballon relâché loin dans sa propre moitié de terrain, il a rapidement levé la tête et vu Palermo partir sur le flanc, avant d’envoyer avec décontraction le ballon vers l’avant, directement dans la course de l’attaquant, permettant à Palermo de battre un Casillas adolescent et de porter le score à 2-0 après seulement six minutes.

Pendant le reste du match, Riquelme a essentiellement fait tourner en bourrique les champions d’Europe. Le milieu révolutionnaire du Madrid, Makelele, a été laissé derrière lui encore et encore.

Riquelme a utilisé son corps, ses feintes d’épaule parfaitement dosées et sa maîtrise de sa fameuse « la pausa » pour laisser Madrid sans réponse. Boca a tenu pour s’imposer 2-1, et le statut de classe mondiale de Riquelme n’était désormais plus contesté. Quand le club a ensuite remporté le trophée une nouvelle fois l’année suivante, cela a marqué l’avènement d’un nouvel âge d’or dans l’histoire du club.