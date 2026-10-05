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GFX Riquelme 1-1GOAL

Juan Roman Riquelme : l’homme qui a figé le temps et éclipsé Diego Maradona comme la plus grande légende de Boca Juniors

Le meneur de jeu a joué un rôle clé durant l’âge d’or de Boca, jusqu’à devenir une icône culte dans le monde entier

Peter McVitie
Traduit par

  • Par une soirée froide à Buenos Aires en juin 2023, Lionel Messi, quelques mois après avoir mené son pays au sacre en Coupe du monde au Qatar, a foulé la pelouse de La Bombonera. Alors que 57 000 supporters en délire faisaient trembler les tribunes du stade mythique de Boca Juniors, ils ont repris en chœur une supplique inattendue adressée à leur héros national. « Messi, Messi, tu dois me pardonner », ont scandé les supporters.

    Dans cette cathédrale du football argentin, les fidèles s’étaient rassemblés pour rendre hommage à un autre mythique numéro 10. Ce n’était pas Messi. Ni Diego Maradona, dont la légende immortelle s’était forgée sur cette pelouse sacrée des décennies plus tôt. Au contraire, cette ferveur était destinée au véritable symbole de Boca Juniors et à l’incarnation vivante du romantisme du football.

    « À La Boca, le plus grand, le plus grand, c’est Roman », ont conclu les supporters. Huit ans après avoir pris sa retraite, Juan Roman Riquelme recevait enfin l’hommage qu’il méritait sous la forme d’un match de gala, vendu en quelques minutes, auquel ont participé des légendes vivantes du football argentin.

    Un artiste. Un illusionniste. Un hypnotiseur. Pour de nombreux puristes du football, Riquelme est le plus grand de tous les temps. Faisant du terrain sa toile, Riquelme utilisait le ballon comme un instrument d’expression gracieuse. Ses tours de passe-passe avec les pieds laissaient les défenseurs humiliés, déboussolés et courant après des ombres. Supporters, adversaires et coéquipiers étaient tous fascinés par les crochets, les louches, les pivots et les gestes d’un joueur tout simplement impossible à définir.

    Riquelme a conquis le monde avec Boca, s’est opposé à des entraîneurs en club comme en sélection, et a forgé une légende qui ne peut se raconter à travers les buts, les passes décisives ou les trophées. Pour comprendre comment un garçon introverti de la périphérie nord de Buenos Aires est devenu une icône romantique intouchable, il faut remonter à un week-end de 1978 qui a changé à jamais le football argentin.

  • Week-end fatidique

    WORLD CUP-1978-ARG-PASSARELLA-TROPHY
    AFP

    Né la veille du premier sacre de l’Argentine en Coupe du monde, Riquelme semblait avoir la grandeur dans son destin

    Le 25 juin 1978, dans un Estadio Monumental bouillant à Buenos Aires, Mario Kempes et ses coéquipiers de l’Argentine ont battu, après prolongation, une célèbre et redoutable équipe des Pays-Bas pour remporter leur toute première Coupe du monde. Cette victoire tendue contre les maîtres du « Total Football » a poussé des millions de personnes à descendre dans les rues dans une jubilation totale. Ce n’est que des années plus tard qu’ils allaient réaliser que la veille, à quelques kilomètres de ce stade, Juan Roman Riquelme était venu au monde.

    Né dans la pauvreté à Don Torcuato, un quartier ouvrier de la capitale argentine, Riquelme était l’aîné de 11 fils. D’une timidité douloureuse et extrêmement réservé, il a hérité du surnom « El Mudo (le Muet) » alors qu’il découvrait le pouvoir de l’expression de soi sur un terrain de football. Sa magnifique maîtrise du ballon l’a élevé au-dessus de ses pairs et Argentinos Juniors, le célèbre centre de formation qui avait révélé Maradona, l’a rapidement accueilli.

    À l’adolescence, le jeune milieu axial se retrouvait au cœur d’un bras de fer entre les deux géants du pays. River Plate voulait Riquelme dans ses équipes de jeunes, mais en tant que supporter de Boca, il a facilement été attiré vers le club qui ferait de lui une légende.

    En novembre 1996, l’entraîneur Carlos Bilardo a demandé à Riquelme, alors âgé de 18 ans, de faire ses débuts lors d’un match de championnat contre Union de Santa Fe, en lui disant : « On va jouer avec deux meneurs de jeu, toi et [Diego] Latorre. Va de l’autre côté et reste là, de toute façon tout le monde va marquer Latorre. Reste là tout seul et laisse les gars te donner le ballon. »

    Ce fut un coup de maître de Bilardo. Riquelme était constamment disponible et Boca l’a trouvé à chaque fois. Il a complètement dérouté les joueurs d’Union, changeant de direction en un clin d’œil et distillant des passes qui semblaient impossibles jusqu’à ce que le ballon arrive devant leur destinataire. Auteur d’une passe décisive et élu homme du match lors de cette victoire 2-0, Riquelme a quitté le terrain sous une ovation debout, une première impression sensationnelle à La Bombonera.

  • Passation de témoin compliquée

    FBL-WC2010-ARGENTINA-MARADONA-RIQUELME
    AFP

    Les célèbres numéros 10 se sont croisés au début de la carrière de Riquelme, mais ils sont vite devenus ennemis

    Désormais, Riquelme partageait le vestiaire avec des joueurs comme Claudio Caniggia, la star uruguayenne Sergio Martinez et le roi en personne, Maradona. Bien qu’il approche de la fin de sa brillante carrière, le vainqueur de la Coupe du monde restait le patron à Boca.

    En août 1997, les deux génies ont brièvement partagé le terrain, avec Maradona, 36 ans, portant son iconique numéro 10 et Riquelme le numéro 9, lors d’une victoire 4-2 contre leur ancien club, Argentinos Juniors. Maradona a marqué puis a couru vers la caméra, les yeux exorbités. Lui et Riquelme ont été convoqués pour un contrôle antidopage, et Maradona a été testé positif.

    Les recours contre sa suspension ont permis à la légende de continuer à jouer, ouvrant la voie à un remplacement symbolique. Mené 1-0 à la mi-temps du Superclasico contre River Plate à El Monumental en octobre, l’entraîneur Hector Veira a remplacé un Maradona épuisé par Riquelme, alors âgé de 19 ans. Avec le jeune prodige aux commandes en seconde période, Boca a renversé le match dans le stade de son grand rival pour s’imposer 2-1. Quelques jours plus tard, Maradona annonçait sa retraite.

    Sur le moment, cela n’a peut-être pas été perçu comme un passage de témoin entre deux époques des grands joueurs de Boca, mais Maradona a reconnu à propos du jeune prodige : « Je me vois en lui. » Leur lien a toutefois été rapidement brisé par une série d’affrontements amers.

    Quand Maradona a pris les commandes de la sélection argentine en 2008, Riquelme a brusquement quitté le football international, déclarant célèbrement que les deux hommes ne partageaient pas les mêmes codes moraux. Une décennie plus tard, les deux idoles ont soutenu des candidats opposés lors de l’élection présidentielle de Boca Juniors. Quand Riquelme a rejoint la liste de Jorge Amor Ameal pour s’opposer à l’establishment du club, Maradona l’a accusé de s’être vendu.

    « On ne peut pas écouter des offres et se vendre au plus offrant, a-t-il écrit sur les réseaux sociaux. Les dollars ne peuvent pas peser plus lourd que les convictions. »

    Le candidat de Maradona a perdu et Riquelme est devenu vice-président, mais la querelle s’est poursuivie. En mars 2020, Maradona est revenu à La Bombonera comme entraîneur de Gimnasia. Alors que Boca jouait le titre lors de la dernière journée de la saison, Maradona n’a pas pu résister à l’idée de lancer une dernière pique à Riquelme.

    « Je suis un supporter de Boca, mais je n’ai jamais quitté l’équipe nationale, je n’ai jamais manqué un match de Boca, je n’ai jamais manqué un entraînement de Boca », a déclaré Maradona à la presse, en référence au célèbre départ de Riquelme de la sélection.

  • Le maître de « la pausa »

    Juan Roman Riquelme Boca Juniors

    Le meneur de jeu a laissé ses propres entraîneurs émerveillés par sa capacité à façonner les attaques à sa guise

    L’ombre de Maradona planait sur Riquelme après le départ de la légendaire numéro 10, mais Carlos Bianchi s’est assuré que le prodige brille. À son arrivée comme entraîneur de Boca en 1998, Bianchi a compris qu’il fallait construire l’équipe autour de Riquelme, et les deux ont noué une relation de confiance qui est devenue le socle de l’âge d’or du club.

    « Il me traitait d’une manière spéciale, a ensuite confié Riquelme. Il venait dans ma chambre quand il n’y avait personne d’autre. J’ai une relation très spéciale avec lui. »

    Bianchi renvoyait le mérite à son meneur de jeu : « C’est de sa faute. Si les gens nous aiment, c’est parce qu’il nous a appris à rivaliser, à être meilleurs. Je n’ai qu’à lui dire merci. Je l’aime beaucoup, j’ai l’impression de faire partie de sa famille. »

    Malgré l’intensité toujours plus grande du football à l’époque, Riquelme parvenait à ralentir le monde à son rythme nonchalant, figeant le temps sur le terrain pour attendre l’appel parfait afin d’exécuter une passe décisive. Si cette passe n’était pas possible, Riquelme protégeait le ballon avec son corps, faisait pivoter ses hanches et faisait passer le ballon d’un pied à l’autre pour le garder loin de son adversaire, le tout, semblait-il, dans un seul mouvement fluide, jusqu’au moment de le lâcher.

    L’ancien attaquant du Real Madrid et compatriote argentin Jorge Valdano l’a décrit ainsi : « Il choisit les chemins dégagés, le bon timing, la passe vers le joueur dont le pied convient le mieux à ses coéquipiers, le rythme de chaque zone du terrain qu’il occupe… C’est un plaisir de regarder un joueur de son intelligence, parce qu’on dirait que son cerveau conserve la mémoire du football à travers toute l’histoire.

    « C’est un joueur d’une époque où la vie allait lentement et où nous sortions nos chaises dans la rue pour discuter avec nos voisins. Il y a quelque chose de pédagogique dans le jeu de Riquelme, comme si chaque fois qu’il touche le ballon, le jeu s’arrête ; comme si Riquelme connaissait les vérités oubliées du football. »

    Cette maîtrise s’exprimait le mieux à travers la connexion entre Riquelme et l’attaquant Martin Palermo, même si cela finirait aussi par se détériorer.

    « Avec Roman, il fallait plonger derrière les défenseurs centraux, faire mon propre appel, ce qui me laissait facilement en un contre un avec le gardien, s’est souvenu Palermo. Cela vient aussi du fait d’en parler et de tellement s’entraîner au quotidien que ça finit simplement par se connecter. »

    Sous Bianchi, Boca était irrésistible. Le club dominait sur le plan national, remportant les championnats d’Apertura et de Clausura, avant de tourner son attention vers le continent.

    En menant Boca au titre en Copa Libertadores en 2000, Riquelme a réalisé le genre de magie qui allait définir sa carrière. Lors d’un quart de finale retour tendu contre River Plate à La Bombonera, Riquelme a reçu le ballon sur l’aile droite, dos au but. Dans un seul mouvement fluide, il a fait rouler le ballon vers l’arrière entre les jambes du défenseur de River Mario Yepes, laissant le Colombien complètement sur place.

    « Le jour du petit pont a été merveilleux, s’est souvenu Riquelme des années après la victoire 3-0. Le Clasico, c’est tout autre chose. J’ai joué le match Barcelone-Madrid, mais ce n’est pas comparable. La Bombonera est le seul stade au monde qui bouge. Tu apportes de la joie dans la vie des gens. Tu gagnes le Clasico et la seule chose que tu dois payer, c’est l’essence. Après ça, tout le reste est gratuit. »

    Boca a ensuite battu Palmeiras en finale, mais le véritable chef-d’œuvre est arrivé plus tard cette année-là lorsqu’il a affronté le Real Madrid dans la Coupe intercontinentale à Tokyo. Madrid avait remporté deux des trois dernières Ligues des champions et possédait un effectif avec Iker Casillas, Roberto Carlos, Claude Makelele, Luis Figo et Raul.

    La catastrophe a frappé Boca avant le match, alors qu’on craignait que Riquelme manque la rencontre en raison d’une blessure au genou, mais il a minimisé son importance en déclarant : « Je ne pense pas que l’équipe dépende de moi. Je crois que nous avons une bonne équipe. » Il a largement sous-estimé son impact. Pendant les 90 minutes au Japon, Riquelme a livré une démonstration magistrale.

    Après l’ouverture du score de Palermo dès la troisième minute sur un centre de Marcelo Delgado, Riquelme a aidé son équipe à doubler la mise presque immédiatement. Récupérant un ballon relâché loin dans sa propre moitié de terrain, il a rapidement levé la tête et vu Palermo partir sur le flanc, avant d’envoyer avec décontraction le ballon vers l’avant, directement dans la course de l’attaquant, permettant à Palermo de battre un Casillas adolescent et de porter le score à 2-0 après seulement six minutes.

    Pendant le reste du match, Riquelme a essentiellement fait tourner en bourrique les champions d’Europe. Le milieu révolutionnaire du Madrid, Makelele, a été laissé derrière lui encore et encore.

    Riquelme a utilisé son corps, ses feintes d’épaule parfaitement dosées et sa maîtrise de sa fameuse « la pausa » pour laisser Madrid sans réponse. Boca a tenu pour s’imposer 2-1, et le statut de classe mondiale de Riquelme n’était désormais plus contesté. Quand le club a ensuite remporté le trophée une nouvelle fois l’année suivante, cela a marqué l’avènement d’un nouvel âge d’or dans l’histoire du club.

  • Prendre son envol

    Juan Roman Riquelme Barcelona

    Les circonstances en Argentine ont poussé Riquelme à effectuer un transfert malheureux au Camp Nou

    En 2002, Riquelme a fait le grand saut vers l’Europe en signant au FC Barcelone dans le cadre d’un transfert qu’il décrira plus tard comme « à la fois merveilleux et étrange ». Le meneur de jeu rêvait au départ de terminer sa carrière dans un seul club, mais il a ressenti le besoin de quitter son pays après l’enlèvement de son frère de 17 ans.

    Le joueur et sa famille se sont retrouvés piégés dans une maison en train de négocier avec un gang qui réclamait 300 000 $ en échange de l’adolescent, alors qu’il n’avait d’abord fourni aucune preuve qu’il le détenait réellement. Riquelme a dû manquer un match de championnat contre Huracan afin de négocier la libération de son frère.

    Pour protéger sa famille, le meneur de jeu a choisi de partir pour l’Europe au lendemain de cette épreuve, expliquant des années plus tard : « Ils m’ont poussé à partir. »

    Toujours porté sur l’affrontement et indépendant, Riquelme ne correspondait guère au style de jeu rigide du têtu Néerlandais Louis van Gaal, qui l’aurait averti à son arrivée au Barça : « Je n’ai pas demandé ta venue. » Van Gaal voulait un pressing intense, une rigueur positionnelle et une énergie collective incessante, des exigences auxquelles le très libre Riquelme ne répondrait tout simplement pas.

    « Van Gaal m’a dit que j’étais le meilleur du monde quand nous avions le ballon, et que lorsque nous ne l’avions pas, c’était comme jouer avec un homme de moins », a révélé plus tard Riquelme. Il ne nourrissait toutefois aucune amertume envers l’ancien entraîneur de l’Ajax : « Il m’a expliqué qu’il n’était pas convaincu par ma signature, mais j’ai beaucoup appris. Ses séances d’entraînement étaient merveilleuses. »

    Van Gaal n’était pas le seul entraîneur à considérer le profil unique de Riquelme comme un luxe tactique plutôt qu’une nécessité. Le sélectionneur de l’Argentine Marcelo Bielsa l’a écarté de son groupe pour la Coupe du monde 2002, malgré les deux sacres consécutifs de Riquelme en Copa Libertadores, parce qu’il refusait d’adhérer au style risqué du milieu de terrain au détriment de son approche collective.

  • À bord du Sous-marin jaune

    Villarreal's Argentinian Roman Riquelme
    AFP

    Libéré sous les ordres de Manuel Pellegrini, Riquelme est devenu le moteur d’une superbe équipe de Villarreal

    L’aventure catalane de Riquelme s’est terminée par un transfert à Villarreal en 2003, où il a trouvé en Manuel Pellegrini un entraîneur plus compréhensif. Le Chilien disait de ce joueur atypique : « C’était un joueur au talent immense et doté d’une vision du jeu que j’ai vue chez peu de joueurs, avec cette obligation de porter l’équipe sur ses épaules. Il en voulait toujours plus, et le ballon passait par lui ; il voulait la responsabilité de diriger l’équipe. Riquelme mérite une grande partie du crédit pour ce que nous avons accompli. »

    Avec Riquelme à la baguette en attaque, le Sous-marin jaune est devenu une force redoutable, enchaînant un superbe parcours jusqu’aux demi-finales de la Ligue des champions en 2005-2006. Mené 1-0 sur l’ensemble des deux matches dans les dernières minutes du match retour contre Arsenal à El Madrigal, Villarreal a obtenu un penalty. Riquelme s’est avancé, mais sa tentative a été stoppée par Jens Lehmann.

    Ce fut un moment déchirant, mais Pellegrini a refusé d’en faire porter la responsabilité à son joueur phare : « Beaucoup critiquent le penalty manqué en demi-finale de la Ligue des champions, mais moi, je ne l’ai jamais fait parce qu’il avait la personnalité pour le tirer... C’était un joueur qui ne se cachait jamais sur le terrain. »

    Ce même été, Riquelme a trouvé un autre sélectionneur prêt à épouser son génie, cette fois sur la scène internationale. Après avoir remporté ensemble la Coupe du monde des moins de 20 ans des années plus tôt, le sélectionneur de l’Argentine Jose Pekerman en a fait un élément clé du Mondial 2006.

    Contrairement à d’autres entraîneurs, Pekerman respectait l’entêtement de Riquelme : « En ce sens, Riquelme est un rebelle, et il n’y a pas assez de rebelles comme lui. On peut faire courir les gens plus vite, les pousser à presser l’adversaire, modifier la stratégie… Mais il y a une chose qui ne change jamais : la vision. Il n’est pas nécessaire de courir vite pour avoir cela. J’ai toujours pensé qu’il réussirait parce que c’était un bon footballeur qui restait fidèle à ses principes. »

    La magie du maestro s’est illustrée par une passe fabuleuse qui a transpercé la défense lors des qualifications contre la Colombie, effaçant complètement l’arrière-garde pour permettre à Luciano Galletti de remettre à Hernan Crespo.

    Lors de la phase finale, Riquelme a été à l’origine de certains des plus beaux moments du tournoi avant l’élimination de l’Argentine aux tirs au but face à l’Allemagne en quart de finale. Peu après son retour à Villarreal, sa relation avec Pellegrini s’est détériorée en raison du refus du joueur de faire des compromis sur ses privilèges.

    « On a certains principes que l’on ne change pas, et pour diverses raisons, il a pu y avoir quelques différends précis », a ensuite confié Pellegrini à Clank!. « Malheureusement, la relation entre l’entraîneur et le joueur doit obéir à certains paramètres, et si vous n’exigez pas le respect, il est très difficile de l’obtenir du reste du groupe. J’avais une idée différente et, malheureusement, nous n’avons pas pu continuer à travailler ensemble. »

  • L’enfant prodigue est de retour

    FBL-ARGENTINA-BOCA-QUILMES
    AFP

    Le maestro est retourné à Buenos Aires pour consolider son statut de légende

    Au début de l’année 2007, Riquelme est revenu à Boca dans le cadre d’un prêt initial. Désormais âgé de 28 ans et avec quelque chose à prouver, il a été l’inspirateur de ce qui est largement considéré comme la plus grande campagne individuelle de l’histoire de la Copa Libertadores.

    Sous la direction de l’entraîneur Miguel Angel Russo, Boca est devenu une machine parfaitement huilée avec Riquelme en son cœur. Il a dominé la compétition avec huit buts, dont trois lors de la double confrontation en finale contre le géant brésilien Gremio.

    « Deux générations très importantes se sont réunies », a déclaré le milieu de terrain Sergio Orteman à propos de cette équipe de 2007, en soulignant le noyau de vétérans composé de Riquelme, Palermo et Hugo Ibarra, mêlé à un groupe plus jeune de récents vainqueurs de la Copa Sudamericana. « Pour qu’un joueur brille, il faut une équipe capable de le défendre.

    « C’était une combinaison de plusieurs choses qui se sont assemblées ; au final, nous l’avons retrouvé quand il était mature, rapide, toujours intelligent dans son jeu, et il avait une équipe très pragmatique qui convenait à son style. »

    Riquelme a rendu son retour définitif, consolidant son héritage au cours des sept années suivantes comme le symbole ultime du club. Quand il a finalement quitté Boca pour la dernière fois en 2014, il a refusé d’être un jour aligné contre eux. À la place, il est descendu en deuxième division pour aider son club de cœur, Argentinos Juniors, à retrouver l’élite.

    Après avoir accompli cela, il a raccroché les crampons. « Je ne voulais pas jouer contre Boca », a-t-il expliqué. « Quand nous sommes montés, j’ai pris ma retraite pour ne pas avoir à venir à La Bombonera avec le maillot d’une autre équipe. »

    En raison d’une combinaison de drame politique et de la pandémie de Covid-19, il a fallu huit ans pour que l’assemblée se réunisse pour de véritables adieux. Des joueurs comme Messi, qui a écourté ses vacances d’été spécialement pour l’occasion, Angel Di Maria, Pablo Aimar, Walter Samuel et Javier Saviola, ainsi que des anciens coéquipiers de Boca comme Mauricio Serna et Hugo Ibarra, étaient tous présents.

    Micro en main au milieu du terrain, le rebelle habituellement stoïque et introverti avait du mal à contenir son émotion. « J’ai eu la chance d’entrer dans un film le 10 novembre 1996 », a déclaré Riquelme à la foule. « La plus belle chose qui puisse arriver à une personne. »

    « Quand j’étais enfant, je ne rêvais que d’être footballeur, a-t-il ajouté. Je ne vous remercierai jamais assez pour tout l’amour que vous m’avez donné. Mon père a fait de moi un supporter de Boca Juniors, et je sais que je mourrai supporter de Boca. Chaque jour, quand je me réveille, je demande à Dieu que nous puissions continuer à avoir cette relation, ce respect. Je ne pourrais pas vivre sans vous. »

    Plus tard cette année-là, Riquelme a été élu président de Boca avec 64,4 % des 43 637 votes, un record. Boca Juniors, l’Argentine, le football : ils ne seraient pas les mêmes sans « El Mudo ».