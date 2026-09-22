En 2010, après un match entre le Real Madrid et Séville, Jose Mourinho s’était présenté à sa conférence de presse d’après-match avec une liste de 13 erreurs présumées commises par l’arbitre, Clos Gomez. En 2026, dimanche, au Metropolitano, après une défaite lamentable dans le derby face au rival de la ville, l’Atlético, le Portugais ne s’en est pris qu’à deux décisions, mais, cette fois, il avait apporté une feuille A4 agrémentée de deux captures d’écran en couleur pour étayer son attaque contre les officiels.

« Nous aurions pu nous passer de la conférence de presse parce que l’histoire du match est juste là », a déclaré Mourinho aux journalistes, en montrant sa feuille, sur laquelle figuraient des images de l’intervention de Lee Kang-In sur Federico Valverde et du tacle de Cristian Romero sur Jude Bellingham. « Ce sont deux cartons rouges évidents.

« Mais je dois simplement enlacer mes joueurs, qui ont livré une très bonne première période, pleine de classe et de caractère. Et en dehors de l’Atlético, ceux qui devraient être heureux, c’est [le Comité technique des arbitres]. »

En ce sens, cela rappelait le Mourinho des grandes années, « le putain de maître » de la manipulation médiatique et de l’enfumage, s’appuyant sur un sentiment d’injustice perçu pour créer une mentalité d’assiégé au sein de son groupe et, plus important encore, détourner l’attention d’une performance assez pathétique. Cependant, si une telle approche a pu fonctionner il y a 16 ans, du moins pendant un temps, très peu d’éléments laissent penser qu’elle y parviendra de nouveau.