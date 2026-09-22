José Mourinho rejoue tous ses classiques, mais les espoirs du Real Madrid de remporter la Liga sont déjà presque anéantis
En 2010, après un match entre le Real Madrid et Séville, Jose Mourinho s’était présenté à sa conférence de presse d’après-match avec une liste de 13 erreurs présumées commises par l’arbitre, Clos Gomez. En 2026, dimanche, au Metropolitano, après une défaite lamentable dans le derby face au rival de la ville, l’Atlético, le Portugais ne s’en est pris qu’à deux décisions, mais, cette fois, il avait apporté une feuille A4 agrémentée de deux captures d’écran en couleur pour étayer son attaque contre les officiels.
« Nous aurions pu nous passer de la conférence de presse parce que l’histoire du match est juste là », a déclaré Mourinho aux journalistes, en montrant sa feuille, sur laquelle figuraient des images de l’intervention de Lee Kang-In sur Federico Valverde et du tacle de Cristian Romero sur Jude Bellingham. « Ce sont deux cartons rouges évidents.
« Mais je dois simplement enlacer mes joueurs, qui ont livré une très bonne première période, pleine de classe et de caractère. Et en dehors de l’Atlético, ceux qui devraient être heureux, c’est [le Comité technique des arbitres]. »
En ce sens, cela rappelait le Mourinho des grandes années, « le putain de maître » de la manipulation médiatique et de l’enfumage, s’appuyant sur un sentiment d’injustice perçu pour créer une mentalité d’assiégé au sein de son groupe et, plus important encore, détourner l’attention d’une performance assez pathétique. Cependant, si une telle approche a pu fonctionner il y a 16 ans, du moins pendant un temps, très peu d’éléments laissent penser qu’elle y parviendra de nouveau.
Effondrement prévisible
Mourinho et le président du Real Madrid, Florentino Perez, ont toujours présenté son départ en 2013 comme une séparation à l’amiable, et c’était peut-être le cas pour eux. Pour tous les autres, au sein du club et autour de lui, il s’agissait toutefois d’une rupture amère, d’une relation toxique qui a duré bien trop longtemps.
Le double vainqueur de la Ligue des champions avait signé un nouveau contrat après avoir mené Madrid au titre en Liga en 2012, mais à mi-parcours de la campagne suivante, Mourinho faisait face à une mutinerie, après avoir perdu le soutien de plusieurs figures clés du vestiaire. En gros, presque tout le monde en avait assez de Mourinho et de ses méthodes.
Perez, lui, n’a toutefois jamais cessé d’aimer son « Special One » et a plusieurs fois envisagé l’idée de le faire revenir au Bernabeu avant de finalement mettre à exécution son plan mal avisé cet été.
C’était, comme nous l’avions écrit avant même que sa nomination ne soit confirmée, un acte de pure désespérance de la part du président, « comparable au fait de verser de l’essence sur un feu de poubelle », ce qui rendait la débâcle de dimanche totalement prévisible.
Plus âgé mais pas plus sage
Ces dernières années, Mourinho a constamment affirmé s’être calmé, assurant qu’il n’était plus aussi combatif qu’autrefois. Par exemple, lors de sa toute première conférence de presse en tant que nouvel entraîneur de la Roma en 2021, il avait déclaré avoir mûri, qu’il ne cherchait plus les problèmes, avant de passer pratiquement la majeure partie de ses trois années au Stadio Olimpico à s’en prendre aux arbitres, et parfois même sur le parking après les matches.
Dans ce contexte, l’idée que l’on puisse voir un Mourinho plus calme et plus posé à Madrid a toujours été absurde, d’autant plus qu’il revenait dans un club qui encourage et entretient les théories du complot. En effet, le Real n’a pas tardé à afficher son plein soutien à son entraîneur après la défaite contre l’Atletico, le titre du compte-rendu officiel du match publié par le club étant : « Une terrible prestation arbitrale décide du derby ».
Au milieu de la controverse provoquée par les commentaires de Mourinho, Madrid a également précisé à Diario AS que l’entraîneur était la « voix autorisée » sur toutes les questions liées à l’équipe première, en étant de fait le porte-parole officieux, et il ne fait aucun doute qu’une certaine partie des supporters a bu ses paroles après le derby, étant donné que beaucoup croient depuis longtemps que leur club est victime d’un complot mené par la Liga pour l’empêcher de remporter des titres.
Cependant, il est révélateur que les médias madrilènes ne croient plus aux histoires que Mourinho essaie de vendre.
« Manque de conscience tactique »
S’il y avait un large consensus sur le fait que Lee aurait dû être expulsé pour son tacle semelle en avant sur Valverde, qui a laissé l’Uruguayen avec une cheville très enflée, l’avis général était que la bonne équipe l’avait emporté.
« Le Real Madrid dit que tout a été influencé par l’arbitre Miguel Angel Ortiz Arias, mais à aucun moment l’équipe de Mourinho n’a donné l’impression de maîtriser le match », a écrit Jose Felix Diaz dans AS. « Dès la première minute, l’Atletico a joué avec plus d’intensité. »
Roberto Gomez est allé encore plus loin dans le podcast de Radio MARCA « La Tribu », en affirmant que Mourinho est désormais dépassé au Real Madrid. « L’entraîneur est submergé par la situation », a déclaré le journaliste. « Il retombe dans sa tactique classique consistant à se plaindre des arbitres et d’autres facteurs pour justifier son absence totale de lucidité tactique. »
Bien sûr, l’absence de plan discernable, autre que tenter de faire parvenir le ballon à Kylian Mbappe, est un aspect extrêmement inquiétant du pire début de saison du Real Madrid en Liga depuis cinq ans. Il est déjà douloureusement clair que, malgré tout l’argent dépensé pendant l’été, la composition du milieu de terrain de Mourinho ne fonctionne pas du tout, car Aurelien Tchouameni et Valverde n’ont tout simplement pas la qualité de passe nécessaire pour dicter le jeu.
Quant à la défense, le carton rouge de Dean Huijsen contre l’Atletico a souligné que, malgré toutes ses qualités, le jeune défenseur central reste frustrant de fébrilité ; aligner à ses côtés Ibrahima Konate, ancien maillon faible de Liverpool, revenait donc à s’exposer aux problèmes.
« Pas en train de jouer à quelque forme de football que ce soit »
Mourinho, comme tout nouvel entraîneur, mérite incontestablement plus de sept matches pour faire ses preuves, mais c’est bien à lui de « faire ses preuves ». Il est peut-être l’un des entraîneurs les plus titrés de tous les temps, mais il a fourni bien peu d’éléments au cours de la dernière décennie laissant penser qu’il est encore capable d’exceller au plus haut niveau.
Le jeu a évolué depuis son dernier titre de champion en 2015, mais la philosophie footballistique négative et réactive de Mourinho reste ancrée dans le passé, ce qui le fait apparaître comme une rock star vieillissante réduite à ressortir tous ses plus grands succès parce qu’il n’a rien produit de notable depuis des années.
Plus inquiétant encore, il semble aussi que ses célèbres qualités de motivateur l’aient déserté, David Sanchez, de MARCA, soulignant que Mourinho semble tout aussi « incapable de convaincre les attaquants de presser et de courir » que ses deux prédécesseurs les plus récents, Xabi Alonso et Alvaro Arbeloa.
Mbappe comme Vinicius Junior ont été transparents au Metropolitano, et la preuve de leur participation n’est apparue qu’après le match dans une carte thermique révélatrice montrant qu’ils occupaient la même position à un point tel qu’il était impossible de voir le n°7 du Brésilien, presque complètement masqué par le n°10 de Mbappe.
La conséquence inévitable de l’alignement du duo en attaque a donné un Real Madrid déséquilibré et en manque de cohésion, exactement comme lors de ses deux saisons précédentes sans trophée. « Je ne sais pas si Mourinho est le problème, mais ce qu’il n’est certainement pas à l’heure actuelle, c’est une solution », a ajouté Sanchez. « Les supporters de Madrid doivent comprendre, et voir, comme tout le monde, que leur équipe ne produit aucun football. »
Jouer un jeu différent
Il sera donc fascinant de voir quelles décisions prendra Mourinho après la trêve internationale, car ce Madrid, dans sa forme actuelle, ne semble absolument pas capable de lutter pour le titre. La défaite dans le derby de dimanche signifie que le Real, quatrième, compte déjà six points de retard sur le champion prolifique d'Hansi Flick, le FC Barcelone, qu'il doit affronter au Camp Nou dans moins d'un mois.
Comme l'a écrit Juan Ignacio Garcia-Ochoa dans MARCA, « Penser que ce Madrid peut rivaliser avec le Barça demande un acte de foi que les supporters ne sont pas prêts à faire. Les deux équipes pratiquent des styles de jeu différents. En fait, elles semblent appartenir à des mondes différents. »
Mourinho affirme avec insistance que le Real peut gagner la Liga, mais seulement « si on nous laisse concourir à armes égales » et « dans des circonstances normales », ce qui l'a encore une fois fait passer pour un homme qui prépare déjà ses excuses. Il a toutefois ajouté : « Ce n'est pas la façon dont ça commence qui compte, mais la façon dont ça se termine. »
Pour l'instant, toutefois, son deuxième passage au Real ressemble à une aventure condamnée à se terminer comme la première, prématurément et dans une acrimonie absolue, car si les talents de Mourinho avec une imprimante ont peut-être évolué au cours des 16 dernières années, ses tactiques, elles, n'ont pas changé.