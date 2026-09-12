Jose Mourinho a raison sur le plus gros défaut du Ballon d’Or, mais le Ballon d’Or 2026 ne devrait toujours pas revenir à Kylian Mbappe
Quelques jours après avoir vu Kylian Mbappe inscrire un superbe triplé pour mener le Real Madrid à une large victoire 4-1 contre la Real Sociedad le 26 août, Jose Mourinho a été interrogé sur le joueur qui, selon lui, devrait remporter le Ballon d'Or 2026. Fidèle à son style, il en a profité pour remettre en cause les opinions dominantes sur cette récompense.
« Les meilleurs joueurs du monde, il y en a deux, trois ou quatre, et nous savons qui ils sont : ils sont ici », a-t-il déclaré. « Pour moi, il y en a un qui, individuellement, a marqué l'histoire cet été. »
Cette dernière phrase faisait bien sûr référence à Mbappe, qui est devenu le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde après avoir remporté le Soulier d'or de l'édition 2026 avec 10 réalisations en huit matches avec la France. Cependant, la superstar du Real Madrid est considérée comme derrière des joueurs comme Harry Kane, Lamine Yamal, Rodri et Michael Olise dans la course au Ballon d'Or, car ils ont tous remporté des trophées majeurs la saison dernière.
Les trois figures de proue du parcours du Paris Saint-Germain vers une deuxième couronne consécutive en Ligue des champions, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembele et Vitinha, sont également donnés parmi les grands favoris, mais Mourinho estime que le processus de vote largement accepté est fondamentalement défaillant.
« On ne peut pas donner le Ballon d’Or à un joueur simplement parce qu’il a gagné la Ligue des champions ou la Coupe du monde », a ajouté l'entraîneur du Real Madrid. « Le Ballon d’Or devrait revenir à l’un de ces joueurs qui, lorsqu’ils prendront leur retraite, manqueront pour toujours. [Diego] Maradona, Ronaldinho, Ronaldo Nazario, Cristiano Ronaldo, [Lionel] Messi, [Zinedine] Zidane. Si nous voulons récompenser la Ligue des champions, alors donnez-le à Luis Enrique. Pour l’équipe d’Espagne, donnez-le à [Luis] De la Fuente. Le meilleur joueur du monde, c’est autre chose et il n’est ni au PSG ni dans l’équipe d’Espagne. »
Mourinho a tout à fait raison de dire que le prestigieux Ballon d'Or devrait avant tout récompenser la brillance individuelle au lieu d'être aussi étroitement lié au palmarès collectif. À l'époque moderne, le vote est devenu un concours de popularité plutôt qu'une évaluation du talent pur et de l'impact. Mais il a tort de placer Mbappe à la première place sur la base de ces critères, et de suggérer que le Français mérite d'être mentionné dans la même catégorie que tant de véritables légendes de ce sport.
Les failles dans le dossier Mbappe
Mbappé a toutefois pleinement adhéré aux propos de Mourinho. « Je pense que quand on joue pour le Real Madrid, le meilleur club du monde, les gens vous associent à cette récompense, a déclaré cette semaine le joueur de 27 ans. Beaucoup de personnes parlent de moi et du Ballon d'Or. Bien sûr, j'ai marqué l'histoire dans la compétition la plus importante.
« Je pense toujours que je suis le meilleur [joueur du monde], mais chacun a son opinion. Bien sûr, cette année pourrait être bonne pour moi pour remporter le Ballon d'Or. Mais ce sont les journalistes qui votent. »
Il a été rapporté qu'une clause de bonus Ballon d'Or de 15 millions d'euros figure dans le contrat de Mbappé à Madrid, il n'est donc pas surprenant qu'il fasse publiquement campagne, et son dossier est étayé par des chiffres bruts impressionnants. En 44 apparitions avec le Real la saison dernière, Mbappé a inscrit 42 buts, et en a offert sept autres dans la foulée. Il a marqué 16 buts pour la France entre la Coupe du monde et les cinq trêves internationales qui l'ont précédée, ce qui porte son total global à 58 buts, soit le deuxième meilleur total d'Europe à égalité avec le buteur de Manchester City et de la Norvège, Erling Haaland.
Mbappé a également répondu présent dans la plupart des plus grands matches du Real, en trouvant le chemin des filets à l'aller comme au retour lors de leur défaite en quart de finale de Ligue des champions contre le Bayern Munich, ainsi que lors des confrontations de Liga contre Barcelone et l'Atletico de Madrid, finissant finalement meilleur buteur dans les deux compétitions. Mais il est juste de dire qu'il était trop obnubilé par lui-même.
En raison de sa réticence à faire les efforts défensifs, le Real a souvent été dépassé dans les phases de transition. Il a aussi continué à dézoner vers la gauche et à empiéter sur l'espace de Vinicius Junior, comme il l'avait déjà fait lors de sa première année au Bernabéu, laissant le Real Madrid sans point de fixation dans la surface.
Il y a aussi eu trop de fois où il a été complètement inefficace, comme lors des défaites du Real en Liga contre le Celta Vigo et Osasuna, des matches nuls face au Rayo Vallecano, à Gérone et au Betis, ainsi que lors de la défaite 1-0 à Liverpool pendant la phase de ligue de la Ligue des champions. Ajoutez à cela le fait qu'il a complètement disparu lors de la défaite 2-0 de la France contre l'Espagne en demi-finale de la Coupe du monde, et l'auto-évaluation de Mbappé ne semble pas exacte.
« Je ne vais pas supplier »
Christophe Dugarry, lui aussi champion du monde avec la France, a remis en question la mentalité de Mbappé en réagissant à ses nouveaux commentaires sur cette récompense. « Demander publiquement une récompense individuelle comme ça, je trouve ça puéril et pathétique », a déclaré Dugarry à RMC Sport. « Il n’y a rien de grand à la réclamer, surtout quand on est le capitaine de son équipe nationale. »
C’est peut-être un peu trop sévère, mais le point de vue de fond sonne juste. Si Mbappé méritait vraiment le Ballon d’Or, il n’aurait aucune raison de vanter ouvertement ses chances. Son football parlerait de lui-même. Il y a une forme de désespoir dans les propos de Mbappé, comme s’il avait besoin de cette récompense comme d’une forme de validation. Yamal, en revanche, est bien plus détendu.
« Cette année a été incroyable, avec le Barça et avec l’Espagne. Il y a une chance que je le gagne parce que j’ai réalisé une grande année », a déclaré le prodige du FC Barcelone. « [Mais] je ne pense pas avoir besoin de mener une campagne. Je suis fier de l’année que j’ai eue, en remportant la Coupe du monde et la Liga. Je ne peux rien demander de plus. Il y a d’autres joueurs qui ont évolué à un niveau incroyable. Mais c’est votre travail [de décider] ; je ne vais supplier pour rien. »
Récompenser l’artisanat
Yamal mérite davantage le Ballon d'Or que Mbappé, mais pas parce qu'il a remporté la Coupe du monde et la Liga. Si Mbappé a de nouveau brillé comme finisseur clinique, Yamal a constamment dominé toute la phase offensive, en particulier avec le Barça.
Le joueur de 19 ans a été impliqué sur 41 buts avec l'équipe de Hansi Flick, et a créé 107 occasions dans le jeu sur l'ensemble des compétitions, soit plus que n'importe quel autre joueur des cinq grands championnats européens. C'est le type d'influence que devrait avoir un lauréat du Ballon d'Or.
Le trophée Gerd Muller a été créé pour récompenser le meilleur attaquant sur une saison entière, ce qui, ironiquement, échappera certainement à Mbappé parce que Kane a été le joueur le plus prolifique d'Europe avec 73 buts pour le Bayern Munich et l'Angleterre. Être décisif est également essentiel pour entrer dans la course au Ballon d'Or, mais le talent et l'abattage devraient compter tout autant.
Pour cette raison, dans un monde idéal, Yamal et Kvaratskhelia occuperaient les deux premières places lorsque le vote final sera annoncé à Londres le 26 octobre. Ce sont tous les deux des joueurs d'équipe qui inspirent tous ceux qui les entourent.
Kvaratskhelia a cumulé 17 implications sur des buts en 16 apparitions alors que le PSG conservait la Ligue des champions, et il est devenu le premier joueur à signer un but ou une passe décisive lors de sept matches à élimination directe consécutifs au cours d'une même campagne. Comme Yamal, il a passé le test visuel haut la main tout en pliant les matches à sa volonté, excellant à la fois comme dribbleur dévastateur et meneur de jeu ingénieux.
Éclipsé
Des qualités similaires ont valu à Messi chacun de ses huit Ballons d'Or. En fait, on peut avancer qu'il méritait de remporter le prix chaque année entre 2009 et 2023, tant personne n'a approché l'impact global du maestro argentin sur un terrain.
Ce serait une surprise s'il remportait son neuvième Ballon d'Or, qui prolongerait son record, le mois prochain, car le jury de la cérémonie le pénalisera pour avoir joué en club hors d'Europe. Le total délirant de Messi, avec 52 buts et passes décisives cumulés en seulement 30 apparitions en MLS avec l'Inter Miami pendant la période de qualification au Ballon d'Or, ne pèsera pas bien lourd, car la division phare des États-Unis est inférieure à la Premier League, à la Liga, à la Bundesliga, à la Serie A et à la Ligue 1.
Messi a tout de même prouvé qu'il peut encore évoluer au plus haut niveau lors de la Coupe du monde. Rodri a remporté le prix de joueur du tournoi, mais il aurait dû revenir au capitaine de l'Argentine pour avoir porté son pays jusqu'à une deuxième finale consécutive.
Au moins trois de ses huit buts peuvent être considérés comme absolument vitaux, en particulier sa superbe égalisation en huitièmes de finale contre l'Égypte, et sa prestation en seconde période contre l'Angleterre dans le dernier carré a été hypnotique. Le jeu global de Mbappe n'est pas à la hauteur de celui de Messi, malgré le fait que l'icône du Barça ait désormais 39 ans. La France aurait probablement quand même pu atteindre les demi-finales sans Mbappe, mais l'Argentine aurait été totalement perdue en l'absence de Messi.
Kane se place aussi au-dessus de l'homme du Real, et pas seulement sur le plan des buts. Le numéro 9 talismanique du Bayern et de l'Angleterre joue un rôle essentiel dans la construction du jeu et a la capacité de faire mal aux équipes de multiples façons. Mbappe, qui dépend énormément de sa vitesse fulgurante, est prévisible en comparaison. Personne ne fait mieux que lui pour prendre la profondeur, mais face à des blocs bas, son enchaînement consistant à repiquer depuis la gauche pour frapper peut être facilement neutralisé par les meilleures défenses.
Besoin d’une révélation
Personne ne dit que Mbappe doit devenir un magicien irrésistible à la Messi pour enfin mettre la main sur le Ballon d'Or. S'inspirer de Dembele et fournir un vrai travail de fond suffirait à l'élever à ce niveau.
Dembele était réputé pour son faible volume de travail avant l'arrivée de Luis Enrique au PSG, mais l'entraîneur espagnol l'a transformé en monstre du pressing. Le Ballon d'Or 2025 est revenu à Dembele parce qu'il était la force motrice de la meilleure équipe d'Europe, et son rendement incroyable dans le dernier tiers du terrain en a été la conséquence.
L'ailier de Barcelone Raphinha est devenu tout aussi infatigable sans ballon sous les ordres de Flick, après avoir auparavant lui aussi connu des difficultés de régularité. Mourinho devra faire ressortir cette grinta chez Mbappe si Madrid veut recommencer à gagner des trophées majeurs.
Cependant, il se bat peut-être déjà pour rien. Interrogé sur la nécessité de s'inspirer d'attaquants modernes comme Dembele et Raphinha avant la courte victoire 2-1 du Real contre l'Inter en Ligue des champions mardi, Mbappe a répondu avec arrogance : « Je pourrais dire que je marque plus de buts que les deux joueurs que vous avez mentionnés. Mais je veux être intelligent et dire que bien sûr, je dois m'améliorer... Même si je fais des choses que les autres ne font pas. »
De toute évidence, le joueur de 27 ans a encore besoin de mûrir. Mbappe est un footballeur brillant qui a déjà accompli plus que ce dont la plupart des joueurs pourraient jamais rêver, mais il n'est pas le meilleur du monde, pas encore. Tant qu'il ne fera pas passer l'équipe avant lui-même, cela restera le cas.