Jose Mourinho a raison au sujet du plus grand défaut du Ballon d'Or, mais le Ballon d'or 2026 ne doit toujours pas revenir à Kylian Mbappé
Quelques jours après avoir vu Kylian Mbappe inscrire un superbe triplé pour mener le Real Madrid à une large victoire 4-1 contre la Real Sociedad, le 26 août, Jose Mourinho a été interrogé sur le joueur qui, selon lui, devrait remporter le Ballon d'Or 2026. Fidèle à son style, il en a profité pour remettre en question les opinions dominantes autour de cette récompense.
« Les meilleurs joueurs du monde, il y en a deux, trois ou quatre, et nous savons qui ils sont : ils sont ici », a-t-il déclaré. « Pour moi, il y en a un qui, individuellement, a marqué l'histoire cet été. »
Cette dernière phrase faisait bien sûr référence à Mbappe, devenu le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde après avoir remporté le Soulier d'or de l'édition 2026 avec 10 buts en huit matches avec la France. Cependant, la star du Real Madrid est considérée comme étant derrière des joueurs comme Harry Kane, Lamine Yamal, Rodri et Michael Olise dans la course au Ballon d'Or, car ils ont tous remporté des trophées majeurs la saison dernière.
Les trois principales figures du parcours du Paris Saint-Germain vers un deuxième sacre consécutif en Ligue des champions, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembele et Vitinha, sont également très bien placés, mais Mourinho estime que le processus de vote largement accepté est fondamentalement défaillant.
« On ne peut pas donner le Ballon d’Or à un joueur simplement parce qu’il a gagné la Ligue des champions ou la Coupe du monde », a ajouté l'entraîneur du Real Madrid. « Le Ballon d’Or devrait revenir à l’un de ces joueurs qui, lorsqu’ils prendront leur retraite, manqueront pour toujours. [Diego] Maradona, Ronaldinho, Ronaldo Nazario, Cristiano Ronaldo, [Lionel] Messi, [Zinedine] Zidane. Si nous voulons récompenser la Ligue des champions, alors donnez-le à Luis Enrique. Pour l’équipe d’Espagne, donnez-le à [Luis] De la Fuente. Le meilleur joueur du monde, c’est autre chose et il n’est ni au PSG ni dans l’équipe d’Espagne. »
Mourinho a totalement raison lorsqu'il affirme que le prestigieux Ballon d'Or devrait avant tout récompenser la brillance individuelle au lieu d'être aussi fortement lié au palmarès collectif. À l'époque moderne, le vote est devenu un concours de popularité plutôt qu'une évaluation du talent pur et de l'impact. Mais il a tort de placer Mbappe au sommet sur la base de ces critères, et de suggérer que le Français mérite d’être mentionné dans la même catégorie que tant de véritables légendes de ce sport.
Les failles du dossier Mbappe
Mbappé a toutefois pleinement adhéré aux propos de Mourinho. « Je pense que quand on joue pour le Real Madrid, le meilleur club du monde, les gens vous associent à cette récompense », a déclaré cette semaine le joueur de 27 ans. « Beaucoup de gens parlent de moi et du Ballon d'Or. Bien sûr, j'ai marqué l'histoire dans la compétition la plus importante.
« Je pense toujours que je suis le meilleur [joueur du monde], mais chacun a son opinion. Bien sûr, cette année pourrait être bonne pour moi pour gagner le Ballon d'Or. Mais ce sont les journalistes qui votent. »
Il a été rapporté qu'une clause de bonus Ballon d'Or de 15 millions d'euros figure dans le contrat de Mbappé à Madrid, il n'est donc pas surprenant qu'il fasse publiquement campagne, et son dossier s'appuie sur des statistiques brutes impressionnantes. En 44 apparitions avec le Real la saison dernière, Mbappé a inscrit 42 buts, et en a offert sept autres dans la foulée. Il a marqué 16 fois avec la France entre la Coupe du monde et les cinq trêves internationales qui l'ont précédée, portant son total global à 58 buts, le deuxième meilleur total d'Europe à égalité avec le buteur de Manchester City et de la Norvège, Erling Haaland.
Mbappé a aussi répondu présent dans la plupart des plus grands matches du Real, trouvant le chemin des filets à domicile comme à l'extérieur lors de la défaite en quart de finale de Ligue des champions contre le Bayern Munich, ainsi que lors des affrontements de Liga contre Barcelone et l'Atlético de Madrid, pour finir au final meilleur buteur dans les deux compétitions. Mais on peut dire qu'il a été trop individualiste.
À cause de sa réticence à faire les efforts défensifs, le Real a souvent été débordé dans les phases de transition. Il a aussi continué à dézoner vers la gauche et à empiéter sur l'espace de Vinicius Junior, comme il l'avait déjà fait lors de sa première année au Bernabéu, laissant le Real Madrid sans point de fixation dans la surface.
Il y a aussi eu trop de matches où il a été complètement inefficace, comme lors des défaites du Real en Liga contre le Celta Vigo et Osasuna, des nuls face au Rayo Vallecano, à Gérone et au Betis, ainsi que de la défaite 1-0 à Liverpool lors de la phase de ligue de la Ligue des champions. Ajoutez à cela le fait qu'il a totalement manqué sa demi-finale de Coupe du monde perdue 2-0 par la France contre l'Espagne, et l'auto-évaluation de Mbappé ne paraît pas exacte.
« Je ne vais pas supplier »
Christophe Dugarry, lui aussi champion du monde avec la France, a remis en question la mentalité de Mbappe en réagissant à ses nouveaux commentaires sur cette récompense. « Demander publiquement une récompense individuelle comme ça, je trouve ça enfantin et pathétique », a déclaré Dugarry à RMC Sport. « Il n’y a rien de grand à la réclamer, surtout quand on est capitaine de son équipe nationale. »
C’est peut-être un peu trop sévère, mais le point de vue de fond sonne juste. Si Mbappe méritait vraiment le Ballon d’Or, il n’aurait aucune raison de vanter ouvertement ses chances. Son football parlerait de lui-même. Il y a une forme de désespoir dans les propos de Mbappe, comme s’il avait besoin de cette récompense comme d’une forme de validation. Yamal, en revanche, est bien plus détendu.
« Cette année a été incroyable, avec le Barça et avec l’Espagne. Il y a une chance que je le gagne parce que j’ai réalisé une grande année », a déclaré le prodige du FC Barcelone. « [Mais] je ne pense pas avoir besoin de mener campagne. Je suis fier de l’année que j’ai réalisée, en remportant la Coupe du monde et la Liga. Je ne peux rien demander de plus. Il y a d’autres joueurs qui ont évolué à un niveau incroyable. Mais c’est votre travail [de décider] ; je ne vais supplier pour rien. »
Récompenser l’artistry
Yamal mérite davantage la reconnaissance du Ballon d'Or que Mbappe, mais pas parce qu'il a remporté la Coupe du monde et la Liga. Alors que Mbappe a de nouveau brillé comme un finisseur clinique, Yamal a constamment dominé toute la phase offensive, particulièrement pour le Barça.
Le joueur de 19 ans a cumulé 41 implications sur des buts pour l'équipe de Hansi Flick, et créé 107 occasions dans le jeu sur l'ensemble des compétitions, soit plus que n'importe quel autre joueur des cinq grands championnats européens. C'est le type d'influence que devrait avoir un lauréat du Ballon d'Or.
Le trophée Gerd Muller a été créé pour récompenser le meilleur attaquant sur une seule saison, ce qui, ironiquement, échappera certainement à Mbappe parce que Kane a été le joueur le plus prolifique d'Europe avec 73 buts pour le Bayern Munich et l'Angleterre. Être décisif est aussi essentiel pour entrer dans la course au Ballon d'Or, mais l'art et l'abattage devraient avoir une importance égale.
Pour cette raison, dans un monde idéal, Yamal et Kvaratskhelia occuperaient les deux premières places lorsque le vote final sera annoncé à Londres le 26 octobre. Ce sont tous les deux des joueurs d'équipe qui inspirent tous ceux qui les entourent.
Kvaratskhelia a cumulé 17 implications sur des buts en 16 apparitions alors que le PSG conservait la Ligue des champions, et est devenu le premier homme à enregistrer un but ou une passe décisive lors de sept matches à élimination directe successifs au cours d'une même campagne. Comme Yamal, il a réussi le test visuel haut la main tout en imposant sa volonté aux matches, brillant à la fois comme dribbleur dévastateur et créateur ingénieux.
Éclipsé
Des qualités similaires ont valu à Messi chacun de ses huit Ballons d'Or. En réalité, on peut soutenir qu'il méritait de remporter le prix chaque année entre 2009 et 2023, car personne n'a approché l'impact global du maestro argentin sur un terrain.
Ce serait une surprise s'il remportait le mois prochain son neuvième Ballon d'Or, qui prolongerait son record, car le jury de la cérémonie le pénalisera pour le fait de jouer en club hors d'Europe. Le total ridicule de Messi, avec 52 buts et passes décisives cumulés en seulement 30 apparitions en MLS avec l'Inter Miami pendant la période de qualification au Ballon d'Or, ne comptera pas pour grand-chose, car la division phare des États-Unis est inférieure à la Premier League, à la Liga, à la Bundesliga, à la Serie A et à la Ligue 1.
Messi a toutefois prouvé qu'il peut encore évoluer au plus haut niveau lors de la Coupe du monde. Rodri a remporté le prix du joueur du tournoi, mais il aurait dû revenir au capitaine de l'Argentine, pour avoir porté son pays jusqu'à une deuxième finale consécutive.
On peut considérer qu'au moins trois de ses huit buts ont été absolument vitaux, surtout sa superbe égalisation en huitième de finale contre l'Égypte, et sa performance en seconde période contre l'Angleterre dans le dernier carré a été envoûtante. Le jeu global de Mbappe n'est pas à la hauteur de celui de Messi, même si l'icône du Barça a désormais 39 ans. La France aurait probablement quand même pu atteindre les demi-finales sans Mbappe, mais l'Argentine aurait été totalement perdue en l'absence de Messi.
Kane se situe aussi au-dessus de l'homme du Real, et pas seulement sur le plan des buts. Le n°9 talismanique du Bayern et de l'Angleterre joue un rôle essentiel dans la construction du jeu et a la capacité de faire mal aux équipes de différentes manières. Mbappe, qui s'appuie fortement sur sa vitesse fulgurante, est plus prévisible en comparaison. Personne n'est meilleur que lui pour prendre la profondeur, mais face à des blocs bas, son enchaînement consistant à repiquer depuis la gauche pour frapper peut être facilement neutralisé par les meilleures défenses.
Révélation nécessaire
Personne ne dit que Mbappe doit devenir un magicien tout-puissant dans le style de Messi pour enfin mettre la main sur le Ballon d'Or. S'inspirer de Dembele et fournir de vrais efforts aurait suffi à l'élever jusqu'à ce niveau.
Dembele était réputé pour son faible volume de course avant l'arrivée de Luis Enrique au PSG, mais l'entraîneur espagnol en a fait un monstre du pressing. Le Ballon d'Or 2025 est revenu à Dembele parce qu'il était la force motrice de la meilleure équipe d'Europe, et son incroyable rendement dans le dernier tiers en a été une conséquence.
L'ailier de Barcelone Raphinha est devenu tout aussi infatigable sans le ballon sous les ordres de Flick, après avoir auparavant lui aussi connu des difficultés en matière de régularité. Mourinho devra faire ressortir cette combativité chez Mbappe si Madrid veut recommencer à remporter des trophées majeurs.
Cependant, il pourrait mener un combat perdu d'avance. Interrogé sur le fait de savoir s'il devait s'inspirer d'attaquants modernes comme Dembele et Raphinha avant la courte victoire 2-1 du Real sur l'Inter en Ligue des champions mardi, Mbappe a répondu avec arrogance : « Je pourrais dire que je marque plus de buts que les deux joueurs que vous avez mentionnés. Mais je veux être intelligent et dire que bien sûr je dois m'améliorer... Même si je fais des choses que les autres ne font pas. »
Il est clair que le joueur de 27 ans a encore besoin de mûrir. Mbappe est un footballeur brillant qui a déjà accompli plus que ce dont la plupart des joueurs pourraient rêver, mais il n'est pas le meilleur du monde, pas encore. Tant qu'il ne placera pas l'équipe au-dessus de sa personne, ce sera toujours le cas.