Quelques jours après avoir vu Kylian Mbappe inscrire un superbe triplé pour mener le Real Madrid à une large victoire 4-1 contre la Real Sociedad, le 26 août, Jose Mourinho a été interrogé sur le joueur qui, selon lui, devrait remporter le Ballon d'Or 2026. Fidèle à son style, il en a profité pour remettre en question les opinions dominantes autour de cette récompense.

« Les meilleurs joueurs du monde, il y en a deux, trois ou quatre, et nous savons qui ils sont : ils sont ici », a-t-il déclaré. « Pour moi, il y en a un qui, individuellement, a marqué l'histoire cet été. »

Cette dernière phrase faisait bien sûr référence à Mbappe, devenu le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde après avoir remporté le Soulier d'or de l'édition 2026 avec 10 buts en huit matches avec la France. Cependant, la star du Real Madrid est considérée comme étant derrière des joueurs comme Harry Kane, Lamine Yamal, Rodri et Michael Olise dans la course au Ballon d'Or, car ils ont tous remporté des trophées majeurs la saison dernière.

Les trois principales figures du parcours du Paris Saint-Germain vers un deuxième sacre consécutif en Ligue des champions, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembele et Vitinha, sont également très bien placés, mais Mourinho estime que le processus de vote largement accepté est fondamentalement défaillant.

« On ne peut pas donner le Ballon d’Or à un joueur simplement parce qu’il a gagné la Ligue des champions ou la Coupe du monde », a ajouté l'entraîneur du Real Madrid. « Le Ballon d’Or devrait revenir à l’un de ces joueurs qui, lorsqu’ils prendront leur retraite, manqueront pour toujours. [Diego] Maradona, Ronaldinho, Ronaldo Nazario, Cristiano Ronaldo, [Lionel] Messi, [Zinedine] Zidane. Si nous voulons récompenser la Ligue des champions, alors donnez-le à Luis Enrique. Pour l’équipe d’Espagne, donnez-le à [Luis] De la Fuente. Le meilleur joueur du monde, c’est autre chose et il n’est ni au PSG ni dans l’équipe d’Espagne. »

Mourinho a totalement raison lorsqu'il affirme que le prestigieux Ballon d'Or devrait avant tout récompenser la brillance individuelle au lieu d'être aussi fortement lié au palmarès collectif. À l'époque moderne, le vote est devenu un concours de popularité plutôt qu'une évaluation du talent pur et de l'impact. Mais il a tort de placer Mbappe au sommet sur la base de ces critères, et de suggérer que le Français mérite d’être mentionné dans la même catégorie que tant de véritables légendes de ce sport.