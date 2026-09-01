Jonathan David échappe à la Juventus, Santi Gimenez prend un nouveau départ, mais les stars de la Liga MX restent sur le carreau : les gagnants et les perdants du mercato au Canada et au Mexique
Ce mercato a été étrange. Les montants à l'échelle mondiale donnent absolument le vertige. Les clubs de Premier League ont dépensé plus de 4 milliards de dollars. Les dépenses totales dans les championnats de première division majeurs en Europe approchent les 7 milliards de dollars. Tout le monde, partout, sort le chéquier. Ce que ces chiffres font oublier, c'est qu'il y a de vraies personnes derrière. Quand les sommes sont aussi énormes, on en oublie presque les joueurs eux-mêmes.
Et pourtant, il s'agit bien d'êtres humains. Certains transferts se révéleront bons. D'autres seront mauvais. Beaucoup seront franchement moyens. Et cela nous amène tout naturellement à la CONCACAF. L'été a été bon pour l'équipe nationale masculine des États-Unis, qui a vu les bons joueurs rejoindre de meilleures situations. Et il y a peu de reproches à faire à ceux qui sont restés dans leurs clubs.
Pour le Canada et le Mexique, en revanche, c'est un peu différent. Il y a eu quelques victoires évidentes, avec Santi Gimenez et Jonathan David qui ont quitté la Serie A. En revanche, d'autres mouvements, ou l'absence de mouvement, n'ont peut-être pas été aussi bénéfiques pour une carrière. GOAL passe en revue les gagnants et les perdants parmi les stars de la CONCACAF sur le marché des transferts...
VAINQUEUR : Jonathan David
Eh bien, voici le cas le plus évident. Jonathan David n’a pas eu l’impact en Coupe du monde qu’attendaient beaucoup, son triplé contre le Qatar lors de la phase de groupes n’ayant été guère plus qu’une anomalie dans un tournoi par ailleurs décevant. Cela a marqué l’aboutissement de 12 mois étranges pour David. Il était très coté à Lille, mais son transfert à la Juventus s’est révélé être une énorme erreur, où il n’a inscrit que six buts en championnat. C’était un transfert étrange dès le départ, David ayant rejoint une équipe qui avait peu d’intérêt pour le fait de marquer des buts, et qui venait tout juste de recruter Lois Openda pour en faire son homme de base en attaque.
Enfin, il a une porte de sortie. L’Atlético de Madrid n’est pas exactement l’archétype du football offensif, mais c’est un profil intéressant. David devrait bien fonctionner dans une attaque à deux, un système que privilégie Diego Simeone. Il semblerait aussi qu’il y ait du temps de jeu à prendre, avec Alex Bena et Lee Kang-In, tous deux milieux offensifs, titularisés en pointe lors de la victoire 3-1 contre Séville la dernière fois. David n’aura peut-être pas les pleins pouvoirs ici, mais c’est un avant-centre naturel qui va avoir sa chance dans un club de Ligue des champions. Ce n’est pas rien.
FLOP : Promise David
Parfois, simplement « jouer en Premier League » n’est pas forcément une bonne chose. Et qu’on ne s’y trompe pas, Promise David est une recrue étrange pour Brighton, même s’il arrive en prêt. C’est un joueur qui a inscrit 41 buts en trois saisons à l’Union St. Gilloise, et à qui l’on demande d’avoir un impact dans une équipe qui estimera avoir une carte à jouer pour l’Europe dans une Premier League très dense.
En effet, si la Premier League est sans conteste la meilleure du monde, il n’y a aucune place pour l’échec ici. Brighton est plutôt juste au poste d’attaquant, aussi, et David semble bien placé pour avoir de nombreuses occasions de se montrer dans l’équipe de Fabian Hurzeler. Mais est-il assez bon ? Eh bien, ce n’est pas tout à fait clair. David a une vraie présence, mais cela reste un joueur qui n’a pas pleinement la confiance de son sélectionneur, et qui ne s’est jamais vraiment imposé dans l’élite belge.
Bien sûr, Brighton sait très bien opérer sur le marché des transferts. Si David impressionne, il jouera très certainement pour un club du Big Six dans les 18 prochains mois. Mais la pression est immense ici. Une voie plus orthodoxe vers la Premier League, peut-être avec un passage par la Ligue 1, l’aurait sans doute mieux servi.
VAINQUEUR : Chucky Lozano
Cette saga est enfin terminée.
Chucky Lozano a été impliqué dans une brouille très médiatisée avec l'entraîneur principal du San Diego FC, Mikey Varas, vers la fin de la saison dernière. Selon certaines informations, une altercation verbale dans le vestiaire a conduit à l'écarter de fait de l'équipe pour le reste de l'exercice, puis à le sortir complètement des plans pour 2026.
La série d'événements avait de quoi surprendre. Lozano avait sans doute une carte à jouer pour figurer dans le groupe pour la Coupe du monde, mais l'incapacité à boucler un transfert avant le tournoi lui a coûté sa place. Son départ est toutefois enfin réglé. Le LA Galaxy a obtenu Lozano en prêt, et il devrait être un élément crucial de l'effectif pour le reste de la saison. Ce n'est peut-être pas une recrue parfaite, et ce n'est pas forcément un point de chute à long terme pour le Mexicain. Mais il a enfin un nouvel endroit pour montrer ce qu'il sait faire.
PERDANT : Alistair Johnston
Alistair Johnston a toujours été en constante progression. Seules des blessures ont empêché ce latéral droit polyvalent d’évoluer dans un grand championnat européen. C’est une ascension assez remarquable pour un joueur relativement peu médiatisé lorsqu’il a été recruté par l’université St. John’s en 2016. Mais depuis, il a franchi toutes les étapes dans le bon ordre, en impressionnant à Nashville et à Montréal avant de décrocher un transfert au Celtic en 2023.
Cependant, les blessures ont freiné sa progression au cours de la dernière année environ. Des problèmes récurrents aux ischio-jambiers lui ont coûté une partie de la saison 2025-2026. Même cela n’a pas découragé l’intérêt annoncé de clubs de Premier League pour s’attacher ses services, Everton, en grand besoin d’un latéral droit, figurant parmi ceux cités. Toutefois, une nouvelle blessure a fait capoter l’opération à la mi-août. Johnston devra attendre au moins janvier pour obtenir cette chance en Premier League qu’il mérite amplement.
VAINQUEUR : Santi Gimenez
La carrière de Gimenez au cours des 18 derniers mois a essentiellement été une leçon magistrale sur la manière de prendre les mauvaises décisions en matière de transfert. Il avait énormément impressionné sous les ordres d'Arne Slot à Feyenoord de 2022 à 2025. Mais un départ à Milan en janvier de l'année dernière était mal avisé, d'autant que l'AC Milan disposait déjà de nombreuses options en attaque. Son passage à Milan a été marqué par un mélange de blessures et de contre-performances. En 18 mois, il a disputé 30 matches de championnat et inscrit cinq buts, dont aucun l'an dernier.
Et nous voilà donc à Porto, qui devrait davantage correspondre au Mexicain. À vrai dire, Gimenez est un joueur difficile à cerner. Ce n'est ni un avant-centre classique, ni un faux numéro 9. Il évolue dans le registre de Lautaro Martinez : athlétique, bon finisseur, correct partout, mais sans être de classe mondiale dans aucun domaine. C'est ce qui a permis à Lautaro de remporter trois titres de Serie A, une Coupe du monde et une Copa América.
Cela pourrait offrir à Gimenez un titre de champion du Portugal. La comparaison n'est guère parfaitement équivalente, mais ce serait une excellente issue pour un joueur qui s'est quelque peu perdu en route.
PERDANT : Liga MX
La Liga MX n’excelle plus dans les ventes depuis un bon moment. Les clubs de MLS vendent des joueurs à l’Europe à la pelle, en réalisant d’innombrables belles plus-values sur des joueurs issus de leur centre de formation. Il n’y a pas eu beaucoup de transferts du type Zavier Gozo. Mais au fond, cela n’a pas vraiment d’importance. Les clubs de MLS gagnent de l’argent grâce aux talents qu’ils ont développés.
Le Mexique, pendant ce temps, reste plutôt prisonnier du passé. Sa vente record vers l’Europe est celle de Max Araujo, parti de Toluca au Sporting CP en 2024 pour 20 millions de dollars. Alors que la MLS continue de battre des records, l’élite mexicaine fait du sur-place. Alvaro Fidalgo, certes, est passé du Club America au Real Betis en janvier dernier. Mais il faisait figure d’exception, ne serait-ce que parce qu’il est né en Espagne et qu’il est parti pour une somme dérisoire. Et alors qu’une poignée d’internationaux américains sont partis en Europe, un seul joueur apparu avec l’équipe nationale du Mexique, Armando Gonzalez, a franchi le pas. Il a toujours été difficile pour les joueurs de Liga MX de partir. Mais cette année a été particulièrement morose.