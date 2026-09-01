Ce mercato a été étrange. Les montants à l'échelle mondiale donnent absolument le vertige. Les clubs de Premier League ont dépensé plus de 4 milliards de dollars. Les dépenses totales dans les championnats de première division majeurs en Europe approchent les 7 milliards de dollars. Tout le monde, partout, sort le chéquier. Ce que ces chiffres font oublier, c'est qu'il y a de vraies personnes derrière. Quand les sommes sont aussi énormes, on en oublie presque les joueurs eux-mêmes.

Et pourtant, il s'agit bien d'êtres humains. Certains transferts se révéleront bons. D'autres seront mauvais. Beaucoup seront franchement moyens. Et cela nous amène tout naturellement à la CONCACAF. L'été a été bon pour l'équipe nationale masculine des États-Unis, qui a vu les bons joueurs rejoindre de meilleures situations. Et il y a peu de reproches à faire à ceux qui sont restés dans leurs clubs.

Pour le Canada et le Mexique, en revanche, c'est un peu différent. Il y a eu quelques victoires évidentes, avec Santi Gimenez et Jonathan David qui ont quitté la Serie A. En revanche, d'autres mouvements, ou l'absence de mouvement, n'ont peut-être pas été aussi bénéfiques pour une carrière. GOAL passe en revue les gagnants et les perdants parmi les stars de la CONCACAF sur le marché des transferts...