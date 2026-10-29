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Joe Scally 1-1GOAL

« Joe est dangereux ! » : D’indésirable à meilleur buteur inattendu, le combat de Scally pour sauver le Borussia Mönchengladbach et assurer son avenir avec la sélection américaine

Scally a inscrit trois buts en sept matches avec Gladbach, dernier du classement. Peut-il aider son club à éviter la relégation et être rappelé en sélection américaine malgré la forte concurrence au poste de latéral droit ?

Ryan Tolmich
Traduit par

  • À quelques jours seulement du début de la saison de Bundesliga, Joe Scally a été poliment invité à partir.

    Le Borussia Monchengladbach ne lui voyait pas vraiment de place dans son équipe et, son contrat prenant fin en 2027, le club était prêt à se séparer de lui. Le mieux serait probablement que Scally cherche ailleurs, lui ont fait savoir les dirigeants.

    Il ne l’a pas fait, et Gladbach peut se féliciter qu’il n’ait pas suivi ce conseil. Scally joue désormais le meilleur football de sa carrière, au point de pouvoir sauver le club d’ici la fin de la saison.

    Gladbach est actuellement à la peine. Dernier de Bundesliga, l’un des clubs les plus réguliers du championnat se retrouve en grand danger. Scally, lui, est l’un des rares joueurs à atténuer quelque peu cette inquiétude. Réputé pour sa solidité défensive, il est actuellement le meilleur buteur de l’équipe, avec trois buts en sept matches. D’un côté, ce bilan met en cause les joueurs offensifs de l’équipe. De l’autre, il témoigne de la progression du défenseur de la sélection masculine des États-Unis, devenu un joueur plus complet.

    Gladbach aura besoin de lui d’ici la fin de la saison. Quelques semaines seulement après avoir estimé pouvoir se passer de Scally, le club trouve en lui l’une de ses rares satisfactions. Cette embellie lui est également nécessaire. Alors que le vivier de joueurs de l’USMNT s’élargit, le joueur de 23 ans se retrouve entre l’ancienne garde et les étoiles montantes. Il a donc beaucoup à prouver pour conserver sa place en sélection.

    Quelle que soit la motivation derrière sa récente montée en puissance, elle porte ses fruits : Scally semble être un tout autre joueur que celui que la plupart connaissaient.

  • Une percée offensive

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    Jan Huebner

    Contre toute attente, Scally est le meilleur buteur de Gladbach cette saison.

    Scally dispute sa sixième saison en Bundesliga, une belle réussite pour un joueur aussi jeune. Lors de ses cinq premières saisons, il n’avait jamais inscrit plus de deux buts. Il avait marqué une fois lors de chacune de ses trois premières campagnes, avant de rester muet en 2024-2025. La saison dernière, il avait nettement amélioré son total : deux buts.

    Même après cette progression, peu de monde aurait pu prévoir un tel début de saison de Scally devant le but.

    Après seulement sept matches de Bundesliga, Scally compte déjà trois buts, ce qui fait de lui le meilleur buteur de Gladbach en ce début de saison. Il a inscrit son premier but le 5 septembre contre Elversberg, puis a marqué face à Cologne le 11 octobre. Le week-end dernier, il a trouvé le chemin des filets et délivré une passe décisive lors d’une victoire 3-2 contre Stuttgart. Son but était de toute beauté : une superbe talonnade qui a finalement permis à Gladbach de décrocher sa première victoire de la saison en Bundesliga.

    Ceux qui suivent la carrière de Scally savent que l’attaque n’a jamais été son point fort. Il a longtemps été considéré comme une option fiable, un joueur à vocation défensive capable de verrouiller un côté. C’est pourquoi il a parfois été envisagé comme troisième défenseur central ou comme solution de secours dans une charnière à deux. Mais sa place incertaine au sein du club lui a aussi valu de ne pas être utilisé du tout par moments.

    C’était la position de Gladbach en début de saison, alors que le club semblait prêt à se passer de lui.

    « Ils resteront des joueurs professionnels à part entière ; nous respectons leurs contrats », avait déclaré à Bild le directeur sportif de Gladbach, Rouven Schroder, interrogé sur la situation de Scally et de Florian Neuhaus avant cette saison de Bundesliga. « Mais ils ont tous les deux un contrat jusqu’en 2027 et, désormais, ils doivent évidemment se demander : quelle est ma place ? Si j’étais à leur place, je serais assurément mécontent. »

    Interrogé à nouveau sur Scally le week-end dernier, Schroder a tenu un tout autre discours.

    « Mais qu’arrive-t-il à Scally ? », a déclaré Schroder à Bild. « Joe est désormais dangereux, alors chapeau à lui ! C’est vraiment incroyable, et il peut continuer comme ça. »

    Gladbach va, à tout le moins, réfléchir à ce qu’il doit faire de Scally désormais. Mais le club a aussi des préoccupations plus importantes à l’approche de novembre.

  • Les difficultés de Gladbach

    VfB Stuttgart v Borussia Mönchengladbach - Bundesliga 2026/27
    Getty Images Sport

    Le club a connu un début de saison catastrophique et occupe la 18e place.

    Historiquement, le Borussia Monchengladbach est l’un des clubs les plus réguliers de Bundesliga. Seuls le Bayern Munich, le Borussia Dortmund, le Werder Brême et Stuttgart ont disputé davantage de matches dans l’élite. S’il fallait trouver un terme pour décrire le club, ce serait probablement « toujours présent ».

    Cette permanence est aujourd’hui menacée, et c’est peu dire.

    Après sept matches, le club est bon dernier de Bundesliga avec seulement trois points. Avant sa récente victoire contre Stuttgart, il avait perdu ses six premières rencontres. Et ces défaites n’étaient pas survenues face au Bayern Munich ou au Borussia Dortmund, mais contre des clubs comme Elversberg, Mayence, Cologne et Hoffenheim, tous traditionnellement habitués, au mieux, au milieu de tableau. Pour ne rien arranger, avant sa victoire du week-end dernier, Gladbach affichait un total de buts encaissés de -20 sur ces six premiers matches, un record pour le club.

    Voilà pourquoi le club se trouve aujourd’hui dans une situation si périlleuse. La suite ne sera pas plus facile, d’autant qu’il doit encore affronter deux fois plusieurs poids lourds du championnat.

    Du point de vue de Scally, la situation alarmante de Gladbach n’est qu’un aspect du problème. Il y a aussi la sélection masculine des États-Unis, dont la situation est presque aussi compliquée.

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    ZUMA Press Wire

    Face à la concurrence au poste d’arrière droit, Scally devra se battre pour obtenir du temps de jeu avec la sélection masculine des États-Unis.

    Scally fait partie des nombreux joueurs expérimentés de la sélection américaine écartés du dernier rassemblement. Mauricio Pochettino avait composé un groupe équilibré, en convoquant à la fois des habitués expérimentés et de tout nouveaux visages. Ceux qui n’ont pas été retenus n’ont donc pas de raison de paniquer, mais ils doivent se remettre en question.

    Compte tenu de la concurrence à son poste, Scally fait partie de ceux qui devront se remettre en question et, à terme, progresser. Le poste d’arrière droit est plus disputé que jamais, et quelques buts en Bundesliga ne suffiront pas à le relancer dans la course.

    Alex Freeman continue de montrer son immense potentiel en Liga, ce qui fait de lui un sérieux prétendant à une place de titulaire à chaque match. Sergino Dest, de son côté, brille en Eredivisie et, même s’il a davantage été utilisé comme ailier, cela pourrait changer avec l’arrivée de nouveaux talents offensifs. Tim Weah évolue principalement comme piston droit en club et pourrait occuper ce rôle en sélection, tandis que Frankie Westfield, le jeune défenseur de l’Union, faisait partie des nouveaux visages lors du dernier rassemblement.

    En somme, la concurrence est forte à ce poste, et Scally en fait partie. Comment peut-il donc se démarquer ? Dans un groupe de joueurs aux profils généralement très différents du sien, comment montrer que son style et ses qualités sont les mieux adaptés ?

    La réponse la plus simple est la suivante : en continuant sur sa lancée. Il a toujours été considéré comme une option à vocation défensive, mais ses buts récents montrent qu’il enrichit son jeu. Et il n’y a pas que les buts. Il reçoit le ballon plus haut sur le terrain et tire davantage que les années précédentes. Il obtient aussi de nombreuses fautes.

    Scally n’atteindra probablement jamais le niveau de Dest sur le plan offensif, et il lui sera difficile de rivaliser avec Freeman dans la création du danger. Mais s’il parvient à ajouter à son jeu ce petit plus qui ferait de lui une menace aussi bien en attaque qu’en défense, cela pourrait faire toute la différence pour lui, son club et sa sélection.

  • Une marge de progression

    1. FC Köln v Borussia Mönchengladbach - Bundesliga 2026/27
    Getty Images Sport

    Les choses pourraient s’améliorer pour un joueur qui étoffe son jeu.

    Scally compte déjà 173 matches avec Gladbach. Il a également disputé 28 rencontres en sélection et fait partie de deux groupes retenus pour la Coupe du monde. Pourtant, il n’aura pas 24 ans avant décembre et possède déjà l’expérience de toute une carrière.

    Il a moins de deux ans de plus que Freeman et deux ans de moins que Dest. Comme eux, Scally est donc encore en pleine progression. Cette année a montré qu’il pouvait continuer à franchir des paliers.

    L’objectif est désormais de confirmer ce qu’il a montré. Scally ne continuera probablement pas à marquer à ce rythme, mais il peut devenir une menace offensive plus régulière. Peut-il apporter davantage dans le jeu avec ballon et trouver d’autres moyens de créer des occasions ? Et peut-il y parvenir tout en continuant à progresser défensivement ?

    Si c’est le cas, Gladbach et la sélection américaine auront des raisons de réévaluer ce qu’il peut apporter. Scally a montré qu’il pouvait marquer. Le défi, désormais, est de prouver qu’il peut contribuer offensivement même lorsque les buts ne viennent pas.