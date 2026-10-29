À quelques jours seulement du début de la saison de Bundesliga, Joe Scally a été poliment invité à partir.

Le Borussia Monchengladbach ne lui voyait pas vraiment de place dans son équipe et, son contrat prenant fin en 2027, le club était prêt à se séparer de lui. Le mieux serait probablement que Scally cherche ailleurs, lui ont fait savoir les dirigeants.

Il ne l’a pas fait, et Gladbach peut se féliciter qu’il n’ait pas suivi ce conseil. Scally joue désormais le meilleur football de sa carrière, au point de pouvoir sauver le club d’ici la fin de la saison.

Gladbach est actuellement à la peine. Dernier de Bundesliga, l’un des clubs les plus réguliers du championnat se retrouve en grand danger. Scally, lui, est l’un des rares joueurs à atténuer quelque peu cette inquiétude. Réputé pour sa solidité défensive, il est actuellement le meilleur buteur de l’équipe, avec trois buts en sept matches. D’un côté, ce bilan met en cause les joueurs offensifs de l’équipe. De l’autre, il témoigne de la progression du défenseur de la sélection masculine des États-Unis, devenu un joueur plus complet.

Gladbach aura besoin de lui d’ici la fin de la saison. Quelques semaines seulement après avoir estimé pouvoir se passer de Scally, le club trouve en lui l’une de ses rares satisfactions. Cette embellie lui est également nécessaire. Alors que le vivier de joueurs de l’USMNT s’élargit, le joueur de 23 ans se retrouve entre l’ancienne garde et les étoiles montantes. Il a donc beaucoup à prouver pour conserver sa place en sélection.

Quelle que soit la motivation derrière sa récente montée en puissance, elle porte ses fruits : Scally semble être un tout autre joueur que celui que la plupart connaissaient.