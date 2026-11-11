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Jobe Bellingham England 1:1Getty/GOAL

Jobe Bellingham mérite pleinement sa convocation en équipe d’Angleterre : le joueur polyvalent du Borussia Dortmund peut parfaitement compléter son frère Jude

L’ancien joueur de Sunderland a été convoqué pour la première fois par Thomas Tuchel après un début de saison impressionnant en Allemagne.

James Westwood
Traduit par

  • Il ne doit pas être facile d’être le frère de l’un des meilleurs footballeurs de la planète. Jobe Bellingham a pourtant connu un beau parcours jusqu’ici. Il a débuté à Birmingham City avant de se faire un nom à Sunderland, de rejoindre le Borussia Dortmund pour 31 millions de livres sterling et de devenir capitaine de l’équipe d’Angleterre des moins de 21 ans. Mais il est resté dans l’ombre de son frère Jude.

    Jude a remporté la Liga et la Ligue des champions. Beaucoup voient en lui le Zinedine Zidane anglais : un milieu dynamique, brillant des deux pieds et capable d’inscrire des buts importants lors des plus grands rendez-vous. Alors que Jude vise de nouveaux trophées avec le Real Madrid après une remarquable Coupe du monde 2026, Jobe s’est surtout attaché à donner tort à ceux qui doutaient de lui à Dortmund, où Jude avait lui aussi brillé dès l’adolescence après être passé par le centre de formation de Birmingham.

    Les efforts de Jobe portent désormais leurs fruits. Thomas Tuchel a convoqué le joueur de 21 ans pour le rassemblement international de novembre, et il pourrait faire ses débuts avec l’équipe première dès jeudi, lorsque l’Angleterre accueillera la Croatie en Ligue des nations.

    La suspension de Myles Lewis-Skelly pour ce match et l’absence d’Alex Scott sur blessure ont joué en faveur du cadet des Bellingham, mais Tuchel est catégorique : il « mérite » cette chance. Quiconque l’a vu jouer avec Dortmund cette saison sera sans doute d’accord. Il ne serait pas surprenant qu’il marque les esprits avec l’Angleterre, peut-être en devenant le complément idéal de Jude.

  • Force mentale

    Jobe Bellingham

    La première saison de Bellingham au BVB n’a pas été de tout repos, mais à son terme, il avait fait ses preuves.

    Le fait que Jobe en soit là témoigne aussi de sa grande force de caractère. Une telle opportunité ne semblait pourtant pas se profiler lors de ses premiers mois à Dortmund : il peinait à se faire une place dans le onze de départ de Niko Kovac et se retrouvait cantonné à un rôle de numéro six, alors qu'il avait davantage évolué comme milieu relayeur lors de la saison 2024-25, conclue par la montée de Sunderland.

    Les moments difficiles ont aussi été éprouvants. Une erreur de Bellingham a entraîné la défaite de Dortmund dans un Klassiker face à son grand rival, le Bayern Munich, et il s'est fait expulser lors d'un match nul 1-1 contre Fribourg. Il a également dû faire face aux répercussions de l'intervention de son père, Mark, qui aurait interpellé Kovac au sujet de la manière dont il traitait Jobe et de ses choix tactiques après un déplacement à St Pauli.

    Kovac a toutefois toujours soutenu Bellingham publiquement et rappelé que, lorsque de jeunes joueurs rejoignent un nouveau club, il leur faut souvent « trois à six mois pour s'adapter ». L'entraîneur allemand a finalement eu raison : Bellingham s'est imposé comme un titulaire régulier après le début de l'année et a joué un rôle clé dans les 13 victoires de Dortmund lors de ses 18 derniers matches de Bundesliga, qui lui ont assuré la deuxième place derrière le Bayern.

    « Plus on joue, plus on trouve son rythme, et je sens que jouer davantage m'a certainement permis de gagner en confiance et d'affirmer ma présence. Je vais rester ici longtemps, alors je suis heureux de trouver ce rythme », a déclaré Bellingham au média de Dortmund en avril. « Chaque jour, je veux progresser. Je veux gagner tous les matches que je joue, toucher le ballon et montrer ce dont je suis capable, physiquement et techniquement. »

  • Nette amélioration

    FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27
    Getty Images Sport

    Dortmund a réussi à suivre le rythme du Bayern en ce début de saison, et Bellingham a joué un rôle clé dans cette belle série.

    Bellingham a également pointé un aspect précis de son jeu à améliorer : « Je veux vraiment me projeter davantage vers l’avant et contribuer plus dans le dernier tiers du terrain. Je me répète que je dois le faire plus souvent. J’aime avancer avec le ballon. Je me dis toujours que je veux le faire autant de fois que possible pendant un match. »

    De fait, le milieu au physique imposant n’avait délivré que quatre passes décisives en 45 matches la saison dernière, sans inscrire le moindre but. Aujourd’hui, il attend toujours d’ouvrir son compteur sous le célèbre maillot jaune, mais il a atteint son objectif de peser davantage dans les derniers mètres. Selon The Athletic, Bellingham crée des occasions près de quatre fois plus souvent que la saison dernière et a déjà délivré trois passes décisives toutes compétitions confondues.

    Ses moyennes de tirs et de ballons touchés dans la surface adverse par 90 minutes sont également en hausse. Kovac lui laisse davantage de liberté pour se projeter depuis l’arrivée de Joey Veerman cet été, ce dernier ayant déchargé Bellingham d’une grande partie de ses responsabilités défensives. Dortmund apparaît ainsi comme une équipe plus équilibrée : invaincu lors de ses neuf premiers matches de Bundesliga, le club partage la tête du classement avec le Bayern et a également pris neuf points sur 12 possibles lors de la phase de ligue de la Ligue des champions.

    Fin octobre, le BVB a arraché un match nul 2-2 face au Bayern à l’Allianz Arena, et Bellingham a été l’un des meilleurs joueurs sur le terrain. Il a réussi 85 % de ses passes, tenté trois tirs, dont un qui a contraint le gardien du Bayern Jonas Urbig à une superbe parade, effectué 13 conduites de balle, récupéré sept ballons, remporté trois duels et parcouru 11,3 kilomètres avant de sortir en fin de match.

  • England v Kazakhstan - UEFA U21 EURO 2027 Qualifier
    Getty Images Sport

    Bellingham est un joueur clé de la sélection anglaise de jeunes depuis ses débuts en 2024 et semble clairement prêt à franchir un nouveau cap.

    Après ce résultat à Munich, Dortmund a battu le Real Betis 2-1 en Ligue des champions, puis Elversberg sur le même score samedi. Bellingham s’est distingué dans le rôle de numéro 10 face au Real Betis. Kovac s’est réjoui de sa progression et n’a pas été surpris de le voir figurer dans la dernière liste de l’Angleterre.

    « Il l’a vraiment mérité, a déclaré Kovac aux journalistes. Ses progrès sont considérables. Il s’est beaucoup investi et travaille énormément. »

    Bellingham récolte toutefois les fruits non seulement de ses progrès à Dortmund, mais aussi de sa régularité avec les Espoirs de Lee Carsley. Après avoir reçu le brassard de capitaine pour sa 12e sélection avec les Espoirs anglais, lors d’un match de qualification pour le Championnat d’Europe contre le Kazakhstan en septembre, Bellingham a délivré deux passes décisives dans une large victoire 4-2 et a dominé les débats au milieu de terrain.

    « Il a été exceptionnel, s’est enthousiasmé Carsley après le coup de sifflet final. Je suis allé voir jouer Jobe à Dortmund il y a deux semaines, et il progresse très vite. Il s’est développé physiquement. Il a incontestablement gagné en puissance dans les jambes. Sa manière de faire circuler le ballon, de provoquer ses adversaires et d’utiliser sa puissance et son équilibre… C’était déjà un bon joueur, mais il franchit désormais des paliers. »

    Tuchel a fait écho aux propos de Carsley la semaine dernière et a tenu à préciser que Jobe n’était « pas là grâce à son frère ».

    « Avec les moins de 21 ans, il se distingue depuis longtemps. Je pense donc que cette voie doit toujours rester ouverte à ceux qui réalisent des performances exceptionnelles sur une longue période, et c’est ce que Jobe a fait, a déclaré Tuchel. Il a aussi trouvé son rythme à Dortmund ; il a réalisé un excellent début de saison. Il y est désormais régulièrement titulaire et joue un rôle très important. Cette opportunité, il la doit donc à ses propres mérites. »

  • « Une belle histoire »

    Bellingham brothers
    Getty

    Jobe n’a pas le même instinct offensif que son frère Jude, mais il peut jouer un rôle tout aussi important pour l’équipe.

    Jobe et Jude devraient devenir la 22e paire de frères à représenter l’Angleterre, mais la première à jouer ensemble depuis Gary et Phil Neville en 2007. Tuchel a qualifié leur parcours de « belle histoire » et espère que la présence de Jude « facilitera la vie » de Jobe lors de son premier rassemblement avec l’équipe première. Il sait toutefois que le cadet est déterminé à tracer sa propre voie.

    Jobe porte d’ailleurs son prénom, et non son nom de famille, au dos de son maillot. Le statut de « superstar » dont jouit Jude ne l’intéresse pas. « Je ne veux pas être une personnalité en dehors du terrain, a-t-il déclaré. Quand je joue, je veux simplement faire partie des joueurs les plus performants et me concentrer sur mon travail. »

    Malgré leur ressemblance frappante, Jobe présente aussi un profil de joueur différent. « Il fait partie des cinq joueurs envisagés au milieu de terrain, dans un rôle plus défensif que Jude, a expliqué Tuchel. Il est solide avec le ballon, possède un bon physique et un grand gabarit. C’est un joueur très physique, capable de conserver la possession. »

    Jude, à l’inverse, est le premier soutien de Harry Kane. Son rôle consiste à se projeter vers l’avant dès que possible pour tenter de créer des ouvertures. Ce ne sera jamais le jeu de Jobe, même si son influence offensive progresse à Dortmund, mais il peut être complémentaire de Jude dans un rôle légèrement plus reculé.

    Tuchel comptera sur le gabarit imposant de Jobe pour casser les offensives adverses et aider l’Angleterre à contrôler le rythme du match. Il joue au service du collectif plutôt que de chercher à faire la différence seul, et se dépensera sans compter pour l’équipe.

    La concurrence est forte au milieu de terrain de l’Angleterre et Jobe doit rivaliser avec des joueurs de premier plan comme Elliot Anderson et Declan Rice. Mais il possède les qualités techniques et athlétiques nécessaires pour devenir un titulaire régulier sous Tuchel. Rien n’empêche non plus les deux frères d’évoluer ensemble dans le même onze de départ. Jobe n’aura peut-être jamais la même influence globale que Jude, mais s’il parvient à reproduire avec l’équipe première ses performances chez les moins de 21 ans, il a le potentiel pour devenir un héros de l’Angleterre à part entière.