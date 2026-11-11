Il ne doit pas être facile d’être le frère de l’un des meilleurs footballeurs de la planète. Jobe Bellingham a pourtant connu un beau parcours jusqu’ici. Il a débuté à Birmingham City avant de se faire un nom à Sunderland, de rejoindre le Borussia Dortmund pour 31 millions de livres sterling et de devenir capitaine de l’équipe d’Angleterre des moins de 21 ans. Mais il est resté dans l’ombre de son frère Jude.

Jude a remporté la Liga et la Ligue des champions. Beaucoup voient en lui le Zinedine Zidane anglais : un milieu dynamique, brillant des deux pieds et capable d’inscrire des buts importants lors des plus grands rendez-vous. Alors que Jude vise de nouveaux trophées avec le Real Madrid après une remarquable Coupe du monde 2026, Jobe s’est surtout attaché à donner tort à ceux qui doutaient de lui à Dortmund, où Jude avait lui aussi brillé dès l’adolescence après être passé par le centre de formation de Birmingham.

Les efforts de Jobe portent désormais leurs fruits. Thomas Tuchel a convoqué le joueur de 21 ans pour le rassemblement international de novembre, et il pourrait faire ses débuts avec l’équipe première dès jeudi, lorsque l’Angleterre accueillera la Croatie en Ligue des nations.

La suspension de Myles Lewis-Skelly pour ce match et l’absence d’Alex Scott sur blessure ont joué en faveur du cadet des Bellingham, mais Tuchel est catégorique : il « mérite » cette chance. Quiconque l’a vu jouer avec Dortmund cette saison sera sans doute d’accord. Il ne serait pas surprenant qu’il marque les esprits avec l’Angleterre, peut-être en devenant le complément idéal de Jude.