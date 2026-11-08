JJ Gabriel prend un risque énorme en quittant Manchester United pour le Real Madrid, cimetière des jeunes talents

Ancien consultant à la télévision, Juni Calafat est largement considéré comme l’artisan de la stratégie du Real Madrid visant à recruter de jeunes joueurs à fort potentiel. Le responsable brésilien du recrutement a également contribué à devancer les clubs concurrents pour attirer Eduardo Camavinga, Jude Bellingham et Arda Guler. Tous trois ont directement intégré l’équipe première et justifié le montant élevé de leur transfert.

Deux autres n’y sont toutefois pas parvenus. Calafat a de nouveau mis à profit ses contacts en Amérique du Sud et sa force de persuasion pour faire venir Endrick et Franco Mastantuono à Madrid. Le premier n’a été titularisé que neuf fois, toutes compétitions confondues, depuis son arrivée de Palmeiras en 2024. Le second a connu 11 titularisations lors de sa première saison, mais n’a pas convaincu et évolue désormais en prêt à la Fiorentina.

Après avoir été comparé à Ronaldo Nazario à Palmeiras, Endrick était considéré comme le prochain grand espoir offensif du Real Madrid. Le joueur de 20 ans a toutefois peiné à obtenir du temps de jeu sous Carlo Ancelotti puis Xabi Alonso, jusqu’à être prêté à Lyon. Malgré les assurances données publiquement sur son avenir par l’actuel entraîneur Jose Mourinho, il reste peu utilisé.

Il y a aussi eu deux échecs complets : Reinier Jesus et Takefusa Kubo, qui n’ont disputé aucune minute en compétition officielle avec l’équipe première du Real Madrid. Les 30 millions d’euros versés à Flamengo pour Jesus l’ont été en pure perte. Quant à Kubo, surnommé « le Messi japonais » dans sa jeunesse, il n’a pas réussi à décrocher l’une des trois places réservées par la Liga aux joueurs non ressortissants de l’Union européenne (UE) dans les effectifs.

Les attentes seront certes moins élevées pour Gabriel, car il sera nettement plus jeune à son arrivée à Madrid que ne l’étaient tous les joueurs cités précédemment. Il rejoindra d’abord l’équipe de Castilla, avec laquelle il gagnera de l’expérience en troisième division espagnole et en UEFA Youth League. Il a fait ses débuts dans cette compétition le 10 septembre, en inscrivant un triplé pour United contre Sabah. Mais le temps supplémentaire dont il disposera pour s’adapter ne lui garantit rien.

Gabriel aurait intérêt à se pencher sur le parcours de Martin Odegaard, qui constitue une mise en garde. Le meneur de jeu norvégien est aujourd’hui le capitaine d’Arsenal, champion de Premier League, mais le joueur de 27 ans a mis bien plus longtemps que prévu à atteindre le plus haut niveau après son arrivée au Real Madrid à 16 ans, en janvier 2015.

Odegaard est bien devenu, en mai de cette année-là, le plus jeune joueur à faire ses débuts avec le club. Il n’a toutefois disputé que 11 matches avec l’équipe première au cours des six années suivantes et a été prêté à Heerenveen, au Vitesse et à la Real Sociedad. Un quatrième prêt, à Arsenal en 2021, a conduit à son départ définitif. Il a depuis évoqué les difficultés qu’il a rencontrées au Bernabeu.

« J’ai cessé de jouer avec cette étincelle qui caractérisait mon jeu. Pendant un temps, j’ai joué de manière un peu trop prudente. Je me souciais davantage de ne pas commettre d’erreurs que de jouer mon jeu », a confié Odegaard à Players' Tribune en 2023. « Au bout de quelques années, je ne progressais tout simplement plus. La presse s’en est prise à moi parce que je n’avais pas immédiatement répondu aux attentes. J’étais une cible facile. Je me souviens avoir lu un titre du genre : “C’est maintenant ou jamais pour Martin Odegaard.” Et je me suis dit : maintenant ou jamais ? J’ai 18 ans ! »

Ce serait vraiment dommage que Gabriel, dont le potentiel est encore supérieur à celui d’Odegaard, connaisse le même sort.