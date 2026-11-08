JJ Gabriel prend un risque énorme en quittant Manchester United pour le Real Madrid, cimetière des jeunes talents

JJ Gabriel est le joueur le plus convoité d’Europe depuis qu’il a informé Manchester United, en septembre, de son souhait de quitter le club. Barcelone, le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich courtisent tous le prodige né à Enfield, tandis que les dirigeants de United ont tenté en vain de le faire changer d’avis.
À un moment, Barcelone semblait bien parti pour l’emporter : Gabriel s’est entraîné pendant des semaines dans la ville avec un préparateur physique personnel. Mais le club catalan paraît désormais avoir été devancé par son grand rival. Le Real Madrid aurait conclu un accord verbal pour recruter le joueur de 16 ans avec un contrat de longue durée, sous réserve des règles de la FIFA concernant les transferts de mineurs.
Gabriel est inscrit au centre de formation de United jusqu’à la fin de la saison 2026-2027, mais le Real compte boucler l’opération en janvier. Grâce à chacun de ses deux parents, l’adolescent possède un passeport européen qui lui permet de profiter d’une faille liée au Brexit pour rejoindre un club étranger lors du prochain mercato. Aucun club n’est plus grand que le Real Madrid, et la décision de Gabriel de quitter le cadre familier d’Old Trafford pour les projecteurs du Santiago-Bernabéu témoigne de sa confiance en lui.
Selon Sky Sports, le Real est devenu le premier choix de Gabriel parce que le joueur et son entourage y voient une voie claire vers l’équipe première. Un rapide examen de la manière dont le club a traité les jeunes joueurs au fil de son histoire suggère toutefois que cette vision est naïve. Dans la capitale espagnole, il devra également faire face à une concurrence plus forte pour obtenir du temps de jeu que chez n’importe lequel de ses autres prétendants, ou même à United.
Le prestige de porter ce célèbre maillot blanc s’accompagne aussi d’une immense pression. Gabriel ne cherchera pas à marcher dans les pas d’une longue lignée de joueurs formés au club qui ont réussi, mais plutôt à inverser la tendance dans un club devenu une sorte de cimetière pour le développement des jeunes joueurs.