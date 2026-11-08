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JJ Gabriel Real Madrid risk GFX 1:1GOAL

JJ Gabriel prend un risque énorme en quittant Manchester United pour le Real Madrid, cimetière des jeunes talents

Le jeune prodige a choisi de commencer une nouvelle vie dans la capitale espagnole, où le chemin vers le football professionnel s’annonce aussi difficile que possible.

James Westwood
Traduit par

  • JJ Gabriel est le joueur le plus convoité d’Europe depuis qu’il a informé Manchester United, en septembre, de son souhait de quitter le club. Barcelone, le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich courtisent tous le prodige né à Enfield, tandis que les dirigeants de United ont tenté en vain de le faire changer d’avis.

    À un moment, Barcelone semblait bien parti pour l’emporter : Gabriel s’est entraîné pendant des semaines dans la ville avec un préparateur physique personnel. Mais le club catalan paraît désormais avoir été devancé par son grand rival. Le Real Madrid aurait conclu un accord verbal pour recruter le joueur de 16 ans avec un contrat de longue durée, sous réserve des règles de la FIFA concernant les transferts de mineurs.

    Gabriel est inscrit au centre de formation de United jusqu’à la fin de la saison 2026-2027, mais le Real compte boucler l’opération en janvier. Grâce à chacun de ses deux parents, l’adolescent possède un passeport européen qui lui permet de profiter d’une faille liée au Brexit pour rejoindre un club étranger lors du prochain mercato. Aucun club n’est plus grand que le Real Madrid, et la décision de Gabriel de quitter le cadre familier d’Old Trafford pour les projecteurs du Santiago-Bernabéu témoigne de sa confiance en lui.

    Selon Sky Sports, le Real est devenu le premier choix de Gabriel parce que le joueur et son entourage y voient une voie claire vers l’équipe première. Un rapide examen de la manière dont le club a traité les jeunes joueurs au fil de son histoire suggère toutefois que cette vision est naïve. Dans la capitale espagnole, il devra également faire face à une concurrence plus forte pour obtenir du temps de jeu que chez n’importe lequel de ses autres prétendants, ou même à United.

    Le prestige de porter ce célèbre maillot blanc s’accompagne aussi d’une immense pression. Gabriel ne cherchera pas à marcher dans les pas d’une longue lignée de joueurs formés au club qui ont réussi, mais plutôt à inverser la tendance dans un club devenu une sorte de cimetière pour le développement des jeunes joueurs.

  • Rares exceptions

    vinicius junior
    (C)Getty Images

    Parmi les nombreux jeunes arrivés au Real au fil des ans, seule une poignée est devenue connue de tous au Bernabéu.

    Il est bien plus rapide d’énumérer les réussites que les échecs du Real Madrid avec les jeunes joueurs, surtout ces dernières années. Casemiro en est l’exemple de référence : il a été le premier joueur sur lequel Madrid a expérimenté sa stratégie visant à délaisser sa filière de formation traditionnelle pour recruter des espoirs de moins de 18 ou de 20 ans et les intégrer immédiatement à la Castilla, afin qu’ils s’adaptent au football européen. L’international brésilien a disputé 15 matches avec l’équipe B du Real Madrid après son arrivée en provenance de São Paulo en 2013. Il a ensuite été un pilier de cinq sacres en Ligue des champions, avant que son transfert à Manchester United ne rapporte plus de 70 millions d’euros au club.

    Fede Valverde, lui, est arrivé de Peñarol pour seulement 5 millions d’euros, trois ans après Casemiro. Il est lui aussi devenu un milieu de terrain de classe mondiale au cours d’une période glorieuse pour Madrid et porte désormais le brassard de capitaine du club.

    Mais les deux joueurs dont Gabriel cherchera le plus à s’inspirer sont Vinicius Junior et Rodrygo. Tous deux ont signé au Real Madrid après leurs 18 ans, en provenance respectivement de Flamengo et de Santos, pour un montant cumulé de 90 millions d’euros. Aucun des deux n’est resté longtemps à la Castilla et, dès la saison 2021-2022, les deux Brésiliens étaient des titulaires incontournables. À ce jour, ils ont remporté ensemble 13 trophées, dont trois titres de champion d’Espagne et deux Ligues des champions.

    Vinicius s’est particulièrement distingué, avec 232 contributions décisives en 387 apparitions. Il peut prétendre figurer parmi les meilleurs joueurs de sa génération et a dû se contenter d’une malheureuse deuxième place lors du vote pour le Ballon d’Or 2024, un niveau que Gabriel cherchera sans aucun doute à atteindre.

    Tout n’a pourtant pas été simple. Vinicius et Rodrygo font aujourd’hui tous deux face à un avenir incertain au Real Madrid : la pression intense qui accompagne la vie au Bernabéu a pesé sur chacun d’eux de manière différente. Gabriel doit savoir que rien ne garantit une longue carrière dans la plus grande institution du football mondial, même s’il parvient à déjouer les pronostics et à s’imposer durablement dans l’équipe.

  • Aucune garantie

    Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27
    Getty Images Sport

    Le talent de Gabriel ne fait aucun doute, mais il ne serait pas le premier jeune prometteur à peiner sous le poids des attentes au Real Madrid.

    Ancien consultant à la télévision, Juni Calafat est largement considéré comme l’artisan de la stratégie du Real Madrid visant à recruter de jeunes joueurs à fort potentiel. Le responsable brésilien du recrutement a également contribué à devancer les clubs concurrents pour attirer Eduardo Camavinga, Jude Bellingham et Arda Guler. Tous trois ont directement intégré l’équipe première et justifié le montant élevé de leur transfert.

    Deux autres n’y sont toutefois pas parvenus. Calafat a de nouveau mis à profit ses contacts en Amérique du Sud et sa force de persuasion pour faire venir Endrick et Franco Mastantuono à Madrid. Le premier n’a été titularisé que neuf fois, toutes compétitions confondues, depuis son arrivée de Palmeiras en 2024. Le second a connu 11 titularisations lors de sa première saison, mais n’a pas convaincu et évolue désormais en prêt à la Fiorentina.

    Après avoir été comparé à Ronaldo Nazario à Palmeiras, Endrick était considéré comme le prochain grand espoir offensif du Real Madrid. Le joueur de 20 ans a toutefois peiné à obtenir du temps de jeu sous Carlo Ancelotti puis Xabi Alonso, jusqu’à être prêté à Lyon. Malgré les assurances données publiquement sur son avenir par l’actuel entraîneur Jose Mourinho, il reste peu utilisé.

    Il y a aussi eu deux échecs complets : Reinier Jesus et Takefusa Kubo, qui n’ont disputé aucune minute en compétition officielle avec l’équipe première du Real Madrid. Les 30 millions d’euros versés à Flamengo pour Jesus l’ont été en pure perte. Quant à Kubo, surnommé « le Messi japonais » dans sa jeunesse, il n’a pas réussi à décrocher l’une des trois places réservées par la Liga aux joueurs non ressortissants de l’Union européenne (UE) dans les effectifs.

    Les attentes seront certes moins élevées pour Gabriel, car il sera nettement plus jeune à son arrivée à Madrid que ne l’étaient tous les joueurs cités précédemment. Il rejoindra d’abord l’équipe de Castilla, avec laquelle il gagnera de l’expérience en troisième division espagnole et en UEFA Youth League. Il a fait ses débuts dans cette compétition le 10 septembre, en inscrivant un triplé pour United contre Sabah. Mais le temps supplémentaire dont il disposera pour s’adapter ne lui garantit rien.

    Gabriel aurait intérêt à se pencher sur le parcours de Martin Odegaard, qui constitue une mise en garde. Le meneur de jeu norvégien est aujourd’hui le capitaine d’Arsenal, champion de Premier League, mais le joueur de 27 ans a mis bien plus longtemps que prévu à atteindre le plus haut niveau après son arrivée au Real Madrid à 16 ans, en janvier 2015.

    Odegaard est bien devenu, en mai de cette année-là, le plus jeune joueur à faire ses débuts avec le club. Il n’a toutefois disputé que 11 matches avec l’équipe première au cours des six années suivantes et a été prêté à Heerenveen, au Vitesse et à la Real Sociedad. Un quatrième prêt, à Arsenal en 2021, a conduit à son départ définitif. Il a depuis évoqué les difficultés qu’il a rencontrées au Bernabeu.

    « J’ai cessé de jouer avec cette étincelle qui caractérisait mon jeu. Pendant un temps, j’ai joué de manière un peu trop prudente. Je me souciais davantage de ne pas commettre d’erreurs que de jouer mon jeu », a confié Odegaard à Players' Tribune en 2023. « Au bout de quelques années, je ne progressais tout simplement plus. La presse s’en est prise à moi parce que je n’avais pas immédiatement répondu aux attentes. J’étais une cible facile. Je me souviens avoir lu un titre du genre : “C’est maintenant ou jamais pour Martin Odegaard.” Et je me suis dit : maintenant ou jamais ? J’ai 18 ans ! »

    Ce serait vraiment dommage que Gabriel, dont le potentiel est encore supérieur à celui d’Odegaard, connaisse le même sort.

  • Tout en bas de la hiérarchie

    Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27
    Getty Images Sport

    L’effectif actuel de Mourinho regorge de joueurs de classe mondiale, notamment en attaque, et il est difficile de voir comment Gabriel pourrait s’y faire une place.

    Autant dire que les chances de Gabriel de battre le record établi par Odegaard lors de ses débuts au Real sont quasiment nulles, même s’il est assez polyvalent pour jouer sur les deux ailes, comme deuxième attaquant ou comme numéro 10. À son retour au Bernabeu en juillet, Mourinho a hérité d’un effectif encore plus fourni que celui qu’il avait laissé derrière lui en 2013.

    Sur les ailes, le technicien portugais peut compter sur Vinicius, Rodrygo (une fois remis de sa blessure au ligament croisé antérieur subie en mars), Yan Diomande, recrue record à 140 millions d’euros, Brahim Diaz et Endrick. Guler et Bernardo Silva, arrivé libre cet été, peuvent également jouer à droite si nécessaire. Mastantuono, de son côté, sera de nouveau dans le groupe à partir de la saison prochaine, car la Fiorentina ne dispose pas d’option d’achat sur l’attaquant argentin.

    Dans l’axe, le prolifique Kylian Mbappe est la star incontestée de l’attaque madrilène, avec Carlos Ezpi comme solution de rechange au poste d’avant-centre. Derrière Mbappe, Bellingham est le moteur de l’équipe de Mourinho, un numéro 10 omniprésent qui marque lui aussi beaucoup de buts. Quelle place Gabriel pense-t-il pouvoir trouver dans cette configuration ? Même si Vinicius et Rodrygo quittaient tous deux le club à la fin de la saison, il resterait tout en bas de la hiérarchie.

  • « Attendez votre heure »

    Gabriel-Mourinho
    Getty/GOAL

    Si Gabriel pense qu’il aura plus d’occasions sous les ordres de Mourinho qu’il n’en aurait eu sous ceux de Carrick, il risque de déchanter.

    Gabriel ne va pas non plus travailler avec un entraîneur réputé pour sa capacité à accompagner les jeunes joueurs. Mourinho a été critiqué pour avoir négligé les centres de formation dans la plupart de ses clubs, notamment à Manchester United. Il y a fait débuter six joueurs issus du centre de formation en équipe première, mais n’a accordé du temps de jeu régulier qu’à un seul d’entre eux : Scott McTominay.

    L’attaquant anglais Joshua Bohui, qui a rejoint l’équipe réserve de Manchester United en provenance de Brentford trois mois après la nomination de Mourinho en mai 2016, a vite compris qu’il ne pourrait pas progresser sous les ordres du technicien portugais. « Quand Jose était là, il n’y avait aucune possibilité pour moi, Mason [Greenwood], Angel [Gomes] ou [Tahith] Chong », a déclaré Bohui au Manchester Evening News.

    « Ce n’est pas que Jose me traitait mal, c’est simplement que je ne voyais pas de voie claire pour progresser avec lui. À l’entraînement, il ne me disait jamais ce que je devais améliorer et, parfois, je ne comprenais pas ce qu’il attendait de moi. J’avais aussi le sentiment qu’il était difficile de l’aborder. Quand je savais que j’avais bien travaillé lors d’une séance, il n’était pas là pour m’encourager. C’était pareil quand je savais que je devais m’améliorer sur un point. »

    Si Gabriel était frustré par le manque d’occasions de jouer à Old Trafford sous Michael Carrick, comme cela a été largement rapporté, Mourinho risque de le rendre fou. Il a également été dit que le jeune prodige et sa famille estimaient que le statut actuel de Manchester United était en retrait par rapport à l’élite européenne. C’est exact, mais le club n’est probablement devancé que par le Real Madrid en matière de popularité et de puissance commerciale.

    S’il avait choisi de faire ses preuves en Premier League et de montrer qu’il pouvait tirer vers le haut une équipe aux lacunes collectives flagrantes, il aurait pu obtenir un transfert au Real Madrid entre le début et le milieu de sa vingtaine, avec le statut de star prête à s’imposer en équipe première. En l’état, Gabriel fait face à un défi colossal.

    Il est ici question d’un talent générationnel. Gabriel a toujours été très en avance sur les joueurs de son âge et a été désigné à juste titre meilleur joueur de Premier League chez les moins de 18 ans la saison dernière, après avoir inscrit 23 buts en autant de matches. Mais quitter Manchester United si tôt pour viser les sommets au Real Madrid est un pari qui pourrait facilement se retourner contre lui.

    « Jusqu’ici, tout se passe bien dans sa carrière, alors pourquoi bouleverser les choses ? Il est sur la bonne voie », a déclaré Ryan Giggs, figure emblématique de Manchester United, en évoquant la situation de Gabriel dans Rio Ferdinand Presents. « Je m’entraînais à 15 ans et je n’ai joué en équipe première que deux ans plus tard. Il faut donc avoir cette patience que les gens ne semblent plus avoir aujourd’hui. Si tu progresses dans la bonne direction, prends ton temps, quel que soit ton talent. »

    La carrière de Gabriel pourrait décoller à Madrid et, dans deux ou trois ans, il pourra dire « Je vous l’avais bien dit » à tous ceux qui doutaient de lui. Mais il est tout aussi possible qu’il soit encore plus loin de percer qu’il ne l’est aujourd’hui.