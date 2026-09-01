« Je veux continuer à être un leader ici » : la star de l’USMNT Chris Richards assume un rôle plus important à Crystal Palace après avoir réalisé son rêve de Coupe du monde
Le propre des Coupes du monde, c’est qu’elles prennent fin, même celles disputées à domicile.
Un joueur peut passer des années à préparer un été, à pousser son corps et son esprit dans leurs retranchements, puis cet été s’achève. La vie continue. Tout semble avoir changé, mais certaines choses n’ont pas changé du tout.
C’est ce à quoi l’international américain Chris Richards réfléchit depuis les semaines qui ont suivi la fin de la Coupe du monde.
« Depuis la fin du tournoi, il y a eu cette drôle de parenthèse dans le temps », confie-t-il à GOAL,« où, évidemment, tu as été éliminé, tu n’as pas gagné, et tu es déçu de ça, mais en même temps, au fond de toi, tu es aussi un peu heureux parce que tu viens de réaliser un rêve d’enfant. »
Sa vie a profondément changé après avoir réalisé ce rêve. Pourtant, lorsqu’il est rentré à Londres, une partie de lui avait l’impression que rien n’avait changé. Il a replongé directement dans son quotidien de joueur de Crystal Palace et, tout aussi important, de père.
« Ensuite, ton équipe est déjà en présaison, donc tu ne peux vraiment pas prendre le temps de profiter de l’intersaison comme tu le voudrais. Tu es replongé en plein milieu de la présaison, et certains gars sont déjà plus affûtés que toi, donc c’était une dynamique étrange, difficile à gérer. »
Cet automne représente donc à la fois une continuité et un nouveau départ pour Richards : le même joueur et la même personne, mais façonnés par tout ce qu’il a vécu durant l’été.
« Au final, on a un peu les deux [une continuité et un nouveau départ]. Je dirais que c’est dans la continuité des deux derniers cycles dont j’ai fait partie, simplement parce que je sais comment ça fonctionne. Ce n’est pas comme si on mettait complètement de côté l’équipe qui était à la Coupe du monde pour passer à autre chose. »
Richards avance tout de même. Il y a de nouveaux visages à Palace, dont une sorte de petit frère en la personne de l’Américain Zavier Gozo, 19 ans, qui a complètement changé sa perception de l’équipe nationale.
Il y a aussi eu des départs au cours des dernières saisons, de Michael Olise à Marc Guehi en passant par Maxence Lacroix, qui ont fait de Richards l’un des cadres majeurs d’un club dont la culture a évolué de façon inimaginable au cours des deux dernières années.
Les succès récents de Richards ont contribué à accompagner ces changements. Désormais, en tant qu’une des figures principales d’une équipe de Palace qui ouvre sa propre nouvelle ère, le défenseur central de 26 ans est plus important que jamais dans sa partie de Londres. C’est un défi enthousiasmant pour lancer ce cycle de Coupe du monde, mais aussi ce cycle de vie.
« On voit des gens dire que cette équipe victorieuse en FA Cup restera à jamais parmi les légendes de Palace », dit-il. « J’ai été le seul joueur à disputer l’intégralité des 90 minutes pendant ce parcours en coupe. La Ligue Europa Conférence, gagner un trophée européen, c’est irréel.
« C’est incroyable de penser que nous sommes en train de laisser un héritage à ce club, et j’espère que c’est quelque chose sur lequel nous allons continuer à construire. »
Bien sûr, cette construction a déjà commencé.
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Interrogé sur la Coupe du monde, Richards se met immédiatement à parler d’une série de moments. Il y a eu ceux sur le terrain, bien sûr : les survols aériens, les buts, les célébrations. Mais ceux auxquels il a pensé de plus en plus récemment sont ceux en dehors du terrain. Ce sont ces moments figés dans le temps.
« Christian [Pulisic] nous a tous offert des montres, et on l’a fait dehors, se souvient Richards. On a fait un petit roulement de tambour, et chacun y allait de son petit truc idiot avant de la recevoir. Tout le monde se souvient de ce moment parce que c’était simplement tout le monde qui redevenait un enfant et profitait les uns des autres. Il y avait cette énergie nerveuse avant ce premier match, mais c’est comme ça. »
Richards a passé une grande partie de son temps libre avec Timothy Weah et Mark McKenzie, à regarder Pop the Balloon or Find Love, à faire griller des marshmallows autour des braseros à l’extérieur de leurs chambres et à écouter de la musique. Ces moments ordinaires leur ont permis d’oublier le football, d’être eux-mêmes et de construire une fraternité que Richards estime appelée à durer bien au-delà du tournoi.
« Le principal, c’est qu’on a construit cette fraternité, et personne ne pourra jamais nous l’enlever », a déclaré Richards.
La Coupe du monde a failli être retirée à Richards. Après avoir manqué celle de 2022, le défenseur a connu une alerte avant le tournoi avec une blessure à la cheville qui, pendant quelques semaines, a laissé beaucoup de monde les doigts croisés. Pendant un temps, il y a eu des doutes autour de la Coupe du monde. Richards a-t-il, à un moment, lui aussi ressenti ces doutes ?
« Je dirais oui et non », admet-il maintenant avec un sourire. « J’avais déjà eu des blessures à la cheville auparavant, donc je comprenais ce qu’il fallait pour retrouver un niveau de jeu et, dans le pire des cas, il aurait fallu prendre un antidouleur assez costaud. Le bon côté, c’est qu’au final, je n’ai pas vraiment eu besoin d’en prendre.
« Pour moi, peu importe ce qu’il aurait fallu. J’allais jouer cette Coupe du monde, surtout après avoir manqué la précédente. Il n’y avait aucune chance que je manque ce tournoi. »
Richards pense plus que jamais à prendre soin de lui et de son corps, surtout après être passé si près de manquer une deuxième Coupe du monde consécutive à cause d’une blessure.
« Je l’ai dit moi-même, mais je pense que quand je suis arrivé à Palace, je ne faisais pas forcément les choses les plus professionnelles en matière de récupération, de nutrition et de choses comme ça, dit-il. Parfois, les blessures sont inévitables, mais j’ai essayé d’intégrer des choses en dehors du terrain qui m’aideraient sur le terrain.
« J’ai même porté le biosenseur de glucose Stelo, et ça a été vraiment bien, bien sûr, pour les choses sur le terrain, mais je pense que la plus grande différence que je vois, c’est en dehors du terrain, parce que les deux vont de pair, et donc, vous savez, la nutrition. Je pense que j’ai un peu grandi. Ce métabolisme commence à ralentir un peu, je ne suis plus le même gamin qu’avant ! »
Une fois que cet été s’est effectivement terminé avec la défaite de l’USMNT contre la Belgique, Richards n’a pas traîné. Il n’est pas resté trop longtemps aux États-Unis avant de rentrer à Londres. La pause a été courte, explique-t-il, en grande partie parce qu’il savait quel pouvait être l’impact d’une interruption plus longue.
« Rentrer à la maison, manger de la nourriture américaine, dit-il en riant, ça peut vous faire quelque chose. »
Quand Richards est revenu à Palace, il a rejoint une équipe déjà en pleine présaison. Il a aussi retrouvé un groupe qui ne manquait pas d’histoires de Coupe du monde à raconter. Palace comptait 13 joueurs au tournoi de cet été. Seules cinq équipes dans le monde en avaient davantage.
À cause de cela, l’accueil réservé aux vétérans de cette Coupe du monde a été d’un autre type cet été, mais il y avait aussi une forme de normalité pour un club qui s’attend désormais à ce genre de réussites.
« J’ai senti, enfin, je pense avoir senti, une sorte de confiance nouvelle de la part de l’équipe, dit-il. J’ai fait une bonne Coupe du monde, mais je pense que tout le monde regardait tout le monde pendant la Coupe du monde. Vous regardez vos coéquipiers jouer, puis vous revenez, et tout le monde a un peu ce respect nouveau pour la personne à côté de vous qui a bien joué, ou simplement joué, à la Coupe du monde. »
Cela dit, l’été a globalement été synonyme de changement pour Palace. Le club a perdu certains joueurs clés. Ces joueurs travaillent à trouver des automatismes pendant ces premières semaines de la saison. Et puis, avant même de s’en rendre compte, la prochaine trêve internationale sera là, ce qui fera repasser Richards en mode USMNT.
Quand cela arrivera, le déclic se fera avec un état d’esprit différent, en grande partie grâce à un nouveau coéquipier à Palace.
« Je pense que la raison pour laquelle cela paraît un peu plus nouveau, dit-il, c’est que j’ai des gars comme Zavier ici avec moi à Palace maintenant. »
L’effet Gozo
Richards peut admettre qu’il ne savait pas vraiment à quoi s’attendre lorsque Palace a recruté Gozo en provenance du Real Salt Lake cet été. En raison de leur nationalité commune, on part du principe qu’un lien allait forcément se créer entre les deux. Mais on ne sait jamais à quoi cela va ressembler. Leurs personnalités allaient-elles bien s’accorder ? Le style de leadership de Richards allait-il fonctionner avec Gozo ? Compte tenu de leurs postes sur le terrain, qu’allaient-ils pouvoir apprendre l’un de l’autre ?
« Je pense que chaque fois qu’un jeune arrive dans une équipe comme celle-ci, on est un peu hésitant, surtout quand il vient de votre propre pays, dit-il. Il y a toujours cette idée de : “Oh, tu dois prendre soin de lui”, mais ce qui a été vraiment incroyable chez lui, c’est qu’il n’a peur de personne.
« Je pense que, très souvent, les jeunes jouent comme des jeunes. Lui, il joue en fait avec beaucoup de maturité, et je pense que cela l’a aidé. »
Qu’il le sache ou non, Gozo a aussi aidé Richards. Désormais âgé de 26 ans et fort de 40 sélections, Richards est un vétéran de l’USMNT. Il a maintenant une Coupe du monde à son actif et fait partie des candidats pour porter le brassard de l’équipe lors du cycle 2030. Si l’on devait hiérarchiser le vivier de joueurs de l’USMNT, Richards figurerait parmi les tout premiers noms.
De son côté, Gozo est un joueur qui se bat pour obtenir ce statut. Son ascension en MLS est arrivée seulement quelques mois trop tard pour lui permettre d’intégrer le groupe pour la Coupe du monde, mais sa première sélection avec l’USMNT devrait assurément arriver dans un avenir très proche. Le chemin vers cette première cape se définit par la faim. Richards se souvient bien de son propre parcours, et il a été rafraîchissant pour lui de parler de cette faim avec quelqu’un qui ne fait que commencer son propre voyage.
« On voit à quel point il regarde l’équipe nationale comme cet objectif ultime, dit-il. Pour moi, avoir la perspective de quelqu’un qui cherche à honorer sa première sélection, c’est ce qui a rendu cela rafraîchissant. Il s’agit de comprendre qu’au final, ce sera désormais un nouveau cycle. Il y a les qualifications pour la Coupe du monde, il y a des choses comme ça auxquelles nous n’avons pas eu à faire face lors du cycle précédent. »
Gozo n’est toutefois pas le seul à Palace à se tourner vers Richards pour son leadership. Compte tenu de la situation actuelle du club, Richards est désormais l’un des joueurs les plus importants de Palace.
Nouvel état d’esprit à Palace
Guehi est parti l’hiver dernier. Lacroix l’a suivi cet été. Alors que les deux tiers de la charnière centrale de référence de Palace évoluent désormais ailleurs, Richards est le dernier rescapé des équipes qui ont remporté des trophées historiques lors de deux saisons consécutives.
C’est un rôle vers lequel Richards tendait progressivement, et qu’il est heureux d’assumer alors que le club fait venir de nouveaux visages pour remplacer ceux qu’il a perdus.
« Comprendre que nous avons perdu quelques gars et que nous allons peut-être en accueillir de nouveaux, ça a été bien d’endosser ce rôle de leader que, je pense, j’ai déjà tenu avec la sélection », dit-il. « Cela m’a préparé à ce rôle avec Palace. Je pense qu’il s’agit simplement d’être plus vocal… Les gars se tournent vers moi pour être guidés, pas seulement dans ce que je dis, mais aussi dans ce que je fais.
« Pour moi, je dirais que ça a été un défi, mais pas un défi que je fuis. Je pense que c’est simplement un nouveau défi, et quelque chose dont, dans ma carrière, je veux vraiment continuer à apprendre et à grandir. »
Cela dit, les attentes à Palace sont différentes, elles aussi. Le club a mis fin à 119 ans d’attente pour un trophée majeur en remportant la FA Cup en 2025. Il a ensuite enchaîné plus tôt cette année avec un sacre en Ligue Conférence, ajoutant un trophée européen à son titre national.
Pour cette raison, la mentalité au sein du club a changé. Ce n’est plus un club qui se contente du maintien, et Richards dit que cet état d’esprit se ressent au quotidien.
« Il y a peut-être quatre ans, quand je suis arrivé au club, ce n’étaient pas des objectifs que nous pensions réalistes, ni même des choses que nous inscrivions sur notre tableau », dit-il. « Maintenant, nous avons gagné des trophées deux années de suite, et nous y avons pris goût. Nous voulons continuer, et donc, pour moi, ça a été vraiment enthousiasmant.
« Quand on entend parler de nouveaux joueurs qui signent ici ou simplement parler de la culture du club, désormais on fait référence à nous comme à une équipe qui gagne des trophées… C’est quelque chose qui, il y a deux ans, trois ans, quatre ans, n’était pas nécessairement dans notre ligne de mire et maintenant que nous l’avons fait, nous voulons continuer ainsi et laisser le club dans un meilleur état que celui dans lequel nous l’avons rejoint. »
Richards en est un élément clé, et il espère l’être encore à l’avenir.
Les prochaines étapes
Pendant la majeure partie de la vie de Richards, et particulièrement ces quatre dernières années, l’objectif final était évident : la Coupe du monde. Cette case a été cochée. Désormais, son attention se reporte sur le défi du quotidien en club. À Crystal Palace, où des joueurs clés continuent de partir et où l’équipe évolue constamment, Richards veut devenir l’un de ses points fixes : un leader capable de guider le club à travers le changement et vers d’autres trophées.
« Je veux continuer à être un leader ici, à Palace, dit-il, et j’espère jouer un grand rôle dans une autre saison qui apportera un trophée à ce club. En ce qui concerne la sélection nationale, j’aimerais beaucoup être le capitaine de mon pays pendant ce cycle, et aller à un autre grand tournoi dans quatre ans serait incroyable. »
Et ce qui se passe en dehors du terrain ? Une grande partie de cela tourne autour de sa jeune fille. Après tout, être parent est un objectif qui ne s’arrête jamais.
« Je pense que, personnellement, c’est simplement continuer à regarder ma fille grandir, dit-il. Je pense que ça a été l’une des plus belles choses dans la vie : voir une personne qui est à moitié vous et à moitié votre partenaire grandir et devenir elle-même. Ça a été incroyable de la voir acquérir ces petites phrases, ces petits gestes.
« Nous avons un appartement d’où l’on peut voir une belle vue sur le skyline de Londres, et chaque fois qu’un avion passe, elle devient folle. Elle regarde par la fenêtre pendant 20 à 30 minutes, sans ciller. Des petites choses comme ça, après des journées de travail difficiles, font qu’il est facile de rentrer à la maison et simplement d’en profiter. »
Il y a bien sûr beaucoup de choses à apprécier, mais Richards n’est pas vraiment du genre à regarder en arrière. Il n’a pas le temps de penser à son héritage, même si sa place dans l’histoire de Palace est assurée. Il veut rendre sa fille fière, même si ce que cela signifie réellement reste vaste et indéfini. Il saura à la fin s’il a réussi.
« Moi, je veux faire quelque chose dont je suis fier, qui rende ma famille fière, quelque chose que je pourrai montrer un jour à ma fille, du genre : “Ton père a fait ça”, dit-il. En fin de compte, si nous revenons à Palace dans 20 ans et qu’il y a quelque part une fresque de Chris Richards avec une afro, je pense que ce serait quelque chose de vraiment cool. »