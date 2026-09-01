« Je veux continuer à être un leader ici » : la star de l’USMNT Chris Richards assume un rôle plus important à Crystal Palace après avoir réalisé son rêve de Coupe du monde

Interrogé sur la Coupe du monde, Richards se met immédiatement à parler d’une série de moments. Il y a eu ceux sur le terrain, bien sûr : les survols aériens, les buts, les célébrations. Mais ceux auxquels il a pensé de plus en plus récemment sont ceux en dehors du terrain. Ce sont ces moments figés dans le temps.

« Christian [Pulisic] nous a tous offert des montres, et on l’a fait dehors, se souvient Richards. On a fait un petit roulement de tambour, et chacun y allait de son petit truc idiot avant de la recevoir. Tout le monde se souvient de ce moment parce que c’était simplement tout le monde qui redevenait un enfant et profitait les uns des autres. Il y avait cette énergie nerveuse avant ce premier match, mais c’est comme ça. »

Richards a passé une grande partie de son temps libre avec Timothy Weah et Mark McKenzie, à regarder Pop the Balloon or Find Love, à faire griller des marshmallows autour des braseros à l’extérieur de leurs chambres et à écouter de la musique. Ces moments ordinaires leur ont permis d’oublier le football, d’être eux-mêmes et de construire une fraternité que Richards estime appelée à durer bien au-delà du tournoi.

« Le principal, c’est qu’on a construit cette fraternité, et personne ne pourra jamais nous l’enlever », a déclaré Richards.

La Coupe du monde a failli être retirée à Richards. Après avoir manqué celle de 2022, le défenseur a connu une alerte avant le tournoi avec une blessure à la cheville qui, pendant quelques semaines, a laissé beaucoup de monde les doigts croisés. Pendant un temps, il y a eu des doutes autour de la Coupe du monde. Richards a-t-il, à un moment, lui aussi ressenti ces doutes ?

« Je dirais oui et non », admet-il maintenant avec un sourire. « J’avais déjà eu des blessures à la cheville auparavant, donc je comprenais ce qu’il fallait pour retrouver un niveau de jeu et, dans le pire des cas, il aurait fallu prendre un antidouleur assez costaud. Le bon côté, c’est qu’au final, je n’ai pas vraiment eu besoin d’en prendre.

« Pour moi, peu importe ce qu’il aurait fallu. J’allais jouer cette Coupe du monde, surtout après avoir manqué la précédente. Il n’y avait aucune chance que je manque ce tournoi. »

Richards pense plus que jamais à prendre soin de lui et de son corps, surtout après être passé si près de manquer une deuxième Coupe du monde consécutive à cause d’une blessure.

« Je l’ai dit moi-même, mais je pense que quand je suis arrivé à Palace, je ne faisais pas forcément les choses les plus professionnelles en matière de récupération, de nutrition et de choses comme ça, dit-il. Parfois, les blessures sont inévitables, mais j’ai essayé d’intégrer des choses en dehors du terrain qui m’aideraient sur le terrain.

« J’ai même porté le biosenseur de glucose Stelo, et ça a été vraiment bien, bien sûr, pour les choses sur le terrain, mais je pense que la plus grande différence que je vois, c’est en dehors du terrain, parce que les deux vont de pair, et donc, vous savez, la nutrition. Je pense que j’ai un peu grandi. Ce métabolisme commence à ralentir un peu, je ne suis plus le même gamin qu’avant ! »

Une fois que cet été s’est effectivement terminé avec la défaite de l’USMNT contre la Belgique, Richards n’a pas traîné. Il n’est pas resté trop longtemps aux États-Unis avant de rentrer à Londres. La pause a été courte, explique-t-il, en grande partie parce qu’il savait quel pouvait être l’impact d’une interruption plus longue.

« Rentrer à la maison, manger de la nourriture américaine, dit-il en riant, ça peut vous faire quelque chose. »

Quand Richards est revenu à Palace, il a rejoint une équipe déjà en pleine présaison. Il a aussi retrouvé un groupe qui ne manquait pas d’histoires de Coupe du monde à raconter. Palace comptait 13 joueurs au tournoi de cet été. Seules cinq équipes dans le monde en avaient davantage.

À cause de cela, l’accueil réservé aux vétérans de cette Coupe du monde a été d’un autre type cet été, mais il y avait aussi une forme de normalité pour un club qui s’attend désormais à ce genre de réussites.

« J’ai senti, enfin, je pense avoir senti, une sorte de confiance nouvelle de la part de l’équipe, dit-il. J’ai fait une bonne Coupe du monde, mais je pense que tout le monde regardait tout le monde pendant la Coupe du monde. Vous regardez vos coéquipiers jouer, puis vous revenez, et tout le monde a un peu ce respect nouveau pour la personne à côté de vous qui a bien joué, ou simplement joué, à la Coupe du monde. »

Cela dit, l’été a globalement été synonyme de changement pour Palace. Le club a perdu certains joueurs clés. Ces joueurs travaillent à trouver des automatismes pendant ces premières semaines de la saison. Et puis, avant même de s’en rendre compte, la prochaine trêve internationale sera là, ce qui fera repasser Richards en mode USMNT.

Quand cela arrivera, le déclic se fera avec un état d’esprit différent, en grande partie grâce à un nouveau coéquipier à Palace.

« Je pense que la raison pour laquelle cela paraît un peu plus nouveau, dit-il, c’est que j’ai des gars comme Zavier ici avec moi à Palace maintenant. »