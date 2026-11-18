Mauricio Pochettino a conclu son mandat à la tête de la sélection masculine des États-Unis par une victoire 2-0 contre Haïti. Il a embarqué à bord d’un jet privé à Cincinnati, portant encore une tenue Nike ornée de l’écusson de la fédération américaine. Moins de 12 heures après le coup de sifflet final, mercredi, il descendait d’une voiture au centre d’entraînement de Manchester United, à Carrington. Il portait cette fois un survêtement adidas, avec le diable rouge sur la poitrine.

Le passage de relais est donc enfin achevé. Pochettino est arrivé à Manchester, après une longue attente.

Il arrive à un moment difficile, il faut le dire. Au moment d’affronter Liverpool dimanche, son club pourrait se retrouver dernier de Premier League. Et c’est Anfield qui l’attend. Il passe d’une situation délicate à une autre encore plus périlleuse.

Au fond, c’est pourtant ce que voulait Pochettino. Il l’a dit à Pep Guardiola, son rival de longue date, il y a quelques semaines à peine. Le hasard les avait réunis au Yankee Stadium pour un match entre le New York City FC et les New York Red Bulls. Guardiola, fraîchement sans emploi après avoir quitté Manchester City en raison de son propre épuisement, a posé à Pochettino la grande question : est-ce que cela te manque ?

« Il m’a dit : “Tu ne veux pas revenir en Premier League ?”, a raconté Pochettino aux journalistes à l’hôtel de l’USMNT, à Cincinnati, la veille de son départ. Je lui ai répondu : “Non, je suis heureux ici.” “Oui, mais le quotidien ne te manque pas ?” Et j’ai dit : “Un petit peu.” »

Il a ajouté : « C’est une partie de ce qui me manque un peu. Faire quelque chose ici, chaque jour, ça me manque. »

Voilà pourquoi Pochettino a troqué le poste confortable qu’il occupait avec l’USMNT contre l’un des plus inconfortables du football, à Manchester United : cela lui manquait. Le travail au quotidien, les hauts et les bas, le sentiment d’avoir un but que procure une vie constamment scrutée. Il était heureux avec l’USMNT, mais à ce stade de sa carrière, Pochettino n’a pas besoin de bonheur ; il a besoin d’un défi.

Manchester United est peut-être le plus grand club du monde et, avant même son arrivée, Pochettino a commencé à s’attaquer à la tâche. Il affirme y être mieux préparé que jamais et être prêt à travailler.

Ce poste le mettra toutefois à l’épreuve comme ne l’ont pas fait Tottenham, Chelsea, le PSG et l’USMNT. Old Trafford a vu passer et repartir tous ceux qui s’y sont installés depuis la retraite de Sir Alex Ferguson. David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Erik Ten Hag, Ruben Amorim, Michael Carrick : des profils différents, mais tous ont connu la même issue, le licenciement.

Pochettino pense pourtant que, cette fois, les choses peuvent être différentes. C’est pourquoi il a volontairement saisi une occasion dont aucun autre entraîneur n’a su tirer parti.

« C’est vrai que, quand une possibilité comme United se présente, on se dit : “Oui, c’est ce que je veux”, a-t-il déclaré. Je veux à nouveau faire mes preuves. »