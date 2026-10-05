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Diego Kochen GFX 1-1GOAL

« Je suis simplement en train de créer des souvenirs » : Diego Kochen sur son amour pour le roman « The Giver », ce qu’il apprend des stars du FC Barcelone et sa recherche de repères avec l’USMNT

De l’apprentissage aux côtés des stars de Barcelone à la vie en solitaire au Danemark, le gardien de 20 ans raconte à GOAL les expériences qui façonnent sa vie sur et en dehors du terrain.

Ryan Tolmich
Traduit par

  • « Le pire dans le fait de porter ses souvenirs, ce n’est pas la douleur. C’est leur solitude. Les souvenirs ont besoin d’être partagés. »

    La citation ci-dessus est l’une des plus emblématiques de The Giver, de Lois Lowry. C’est une histoire fondatrice pour beaucoup. C’est une histoire de souvenirs, de communauté, d’uniformité et, au bout du compte, de couleurs vives. C’est aussi le livre préféré de Diego Kochen. Il l’a lu il y a quelques années.

    « C’est encore un livre que je n’arrive tout simplement pas à sortir de ma tête », confie-t-il à GOAL. « Je n’arrivais pas à le lâcher. Je l’ai lu en deux jours. C’était une histoire que je n’arrivais tout simplement pas à lâcher. »

    Alors que The Giver est largement défini par une société dépourvue de différences, il y a quelque chose de différent chez Kochen. Il n’est pas comme la plupart des jeunes de 20 ans. Il n’a jamais possédé de console de jeux vidéo. Il aime la lecture, les moments en famille et les pâtisseries. Ce dernier élément est un ajout récent à la liste, mais un ajout important maintenant qu’il vit seul au Danemark.

    Et, malgré ses 20 ans seulement, Kochen a déjà accumulé un grand nombre de souvenirs marquants dans sa carrière. Il a défilé dans un bus à impériale découvert dans les rues de Barcelone, entouré de légendes actuelles et futures comme Robert Lewandowski, Lamine Yamal et Raphinha en tant que joueur du FC Barcelone. Il a participé à un camp de la Coupe du monde et ressenti la ferveur que cela apporte au pays. Et désormais, il a écrit l’histoire en devenant le plus jeune gardien à débuter avec l’équipe nationale masculine des États-Unis contre le Mexique.

    Pourtant, ce ne sont que les premiers instants et, dans l’ensemble, ils sont partagés. Kochen commence tout juste à écrire ses propres histoires et, alors qu’il entame ce nouveau chapitre de sa carrière professionnelle, on a l’impression qu’un monde s’ouvre devant lui, malgré toute la joie déjà laissée derrière.

    « Je suis simplement en train de créer des souvenirs, dit-il. Ce sont des choses que je n’oublierai jamais de toute ma vie. Ce sont des opportunités et des expériences dont je suis tellement reconnaissant d’avoir fait partie. Maintenant, je suis de retour ici, ce dont rêve chaque enfant. »

    De nouveaux rêves se réalisent à mesure que l’histoire de Kochen continue de se déployer d’une manière différente de celle de n’importe quel gardien américain avant lui.

  • Les débuts de l’USMNT

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    Getty Images Sport

    Kochen a fréquenté de près et de loin l’USMNT, mais son véritable tournant est arrivé samedi.

    L'Élu est centré sur la connaissance et l'apprentissage. L'été de Kochen l'a été aussi. Dans le livre, le personnage principal, Jonas, se voit confier l'héritage des souvenirs de la société par un homme connu sous le nom de « L'Élu ». C'est un honneur, mais aussi une responsabilité. Cela amène également des questions philosophiques sur ce que signifie être humain.

    L'été de Kochen n'était pas aussi profond, mais il a entièrement tourné autour de la quête de connaissance.

    Le gardien se souvient avoir reçu l'appel pour la Coupe du monde. C'était, selon ses mots, « l'un des plus beaux jours de ma vie ». L'équipe nationale masculine des États-Unis n'avait pas besoin de lui pour la Coupe du monde, mais elle avait besoin de lui au stage. Il faisait partie des deux gardiens appelés pour aider l'équipe à s'entraîner avant le tournoi.

    « Il s'agissait simplement de savoir que j'allais pouvoir faire partie de l'aventure et apprendre des meilleurs joueurs du pays », raconte Kochen. « Le staff que nous avons est incroyable. Il s'agissait simplement de savoir que j'allais pouvoir consacrer tout un été à apprendre des meilleurs joueurs du pays. J'étais tellement reconnaissant pour cette opportunité. »

    Au cours des dernières semaines, l'apprentissage s'est poursuivi. Kochen est de retour avec l'équipe nationale masculine des États-Unis pour ce qui est techniquement son troisième stage, après avoir déjà rejoint le groupe à l'automne 2024. Lors du premier match de cette fenêtre, face au Pérou, il a fait sa première apparition. Puis, contre le Mexique, il est devenu le plus jeune gardien à débuter pour l'équipe nationale masculine des États-Unis face au Mexique. Il n'a pas semblé déplacé.

    Au cours d'une première période marquée par de longues séquences de domination mexicaine, Kochen n'a jamais cillé. Il est resté calme dans la relance et a réalisé le seul grand arrêt nécessaire. Au final, cela s'est terminé par un large succès, une victoire 3-0 de l'équipe nationale masculine des États-Unis, mais Kochen a fait sa part en disputant l'intégralité des 90 minutes dans le plus grand match de sa carrière jusqu'à présent.

    « Il ne s'agit même pas seulement de ce stage, dit-il, mais chaque fois que vous entrez sur ce terrain, l'âge disparaît. Vous ne pensez pas à l'âge. Vous ne pensez pas au fait d'être plus jeune que n'importe qui d'autre, mais c'est vrai que je sais que je suis le plus jeune gardien ici et que j'ai énormément à apprendre des gars avec qui je suis, des entraîneurs, des gens qui sont là depuis un moment, du capitaine, de tout le monde.

    « Je suppose que j'aime voir les choses comme ça, je suis dans une très belle position. Le fait que j'aie cela ? C'est utile aussi. »

    Kochen n'est toutefois pas étranger à l'idée d'apprendre des meilleurs. Il le fait depuis l'âge de 13 ans.

  • Un enseignement de haut niveau

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    AFLOSPORT

    Kochen a passé toute sa carrière entouré de certains des meilleurs joueurs et entraîneurs de ce sport.

    Quand Kochen replonge dans ses souvenirs à Barcelone, il a le sourire jusqu’aux oreilles. Un moment, toutefois, ressort du lot.

    « Le défilé avec l’équipe première du Barça, dit-il. C’était dingue de voir toute la ville dehors. »

    Kochen fait partie de Barcelone depuis 2019 et, par conséquent, Barcelone fait désormais partie de lui. Après avoir grandi en Floride, il s’est épanoui à la Masia, se retrouvant sur les radars de l’USMNT simplement grâce à son lien avec le club. Et, au cours des dernières années, il a gravi les échelons avec le Barça, décrochant une place dans l’équipe première en tant que gardien remplaçant.

    Pourtant, il n’a jamais eu l’occasion de disputer un match officiel avec l’équipe première. Un fait qui illustre ce à quoi ressemble la vie quand on grandit dans l’un des plus grands clubs du monde.

    « C’est très compétitif, même dès le plus jeune âge, dit-il. Il faut se battre pour une place aussi tôt et apprendre très tôt les valeurs de la compétition. Je dirais que c’est ce qui m’a le plus surpris, plus que tout le reste.

    « Puis, quand tu commences à gravir les échelons et à avancer, voir la qualité individuelle de joueurs comme Lamine, par exemple, ou Raphinha, ou tous ces joueurs, oui, c’est ça qui te choque encore. On ne s’y habitue jamais. Rien que le fait d’être entouré de personnalités comme ça, c’est absolument incroyable. Il n’y a pas de meilleur environnement pour apprendre. J’essaie de prendre des choses chez tout le monde. On peut apprendre de tout le monde. »

    Kochen étudie les plus grands. Il a été la doublure de Wojciech Szczesny, un joueur à l’expérience incroyable en club comme en sélection. Marc-Andre ter Stegen est, à bien des égards, son idole, surtout après que Kochen a pu observer de près la star allemande pendant si longtemps. Tous les gardiens modernes idolâtrent un autre Allemand, Manuel Neuer, pour apprendre à jouer au pied. David de Gea, en revanche, est la référence en matière d’arrêts, selon Kochen. L’ancien gardien de l’Espagne était « une véritable bête », mais Tim Howard l’était aussi, lui dont la performance contre la Belgique lors de la Coupe du monde 2014 a contribué à éveiller l’amour de Kochen pour le poste de gardien.

    Il y en a d’autres, bien sûr. S’aligner face à Lewandowski, Raphinha et Yamal inspire un certain niveau de confiance à un gardien, car il sait qu’il affrontera rarement de meilleurs frappeurs de balle ailleurs. Le fait d’apprendre aussi auprès de Mauricio Pochettino et de son staff a permis à Kochen d’atteindre un niveau où il peut s’épanouir face au Mexique.

    « Je suis content de sa performance, a déclaré Pochettino, mais très content aussi de nos quatre gardiens. Ils ont une très bonne relation et créent une très bonne ambiance, mais c’est un grand mérite pour l’entraîneur des gardiens Toni [Jimenez] et Jack [Robinson]. Ils gèrent cela très bien. »

    Malgré tout, en dépit de toutes ces expériences d’apprentissage à l’entraînement, chaque gardien a besoin de matches, raison pour laquelle Kochen a quitté Barcelone cet été. Il a aussi quitté prématurément le camp de l’USMNT pour la Coupe du monde afin de faciliter son transfert à Lyngby, où il est désormais mis à l’épreuve sur le terrain comme en dehors.

  • Un nouveau départ

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    Gonzales Photo

    Kochen ne tarit pas d’éloges sur les pâtisseries. Elles sont merveilleuses, dit-il. C’est peut-être bien ce qu’il préfère dans sa nouvelle vie à Lyngby.

    Cette vie représente un changement énorme. Après avoir partagé sa jeunesse entre Miami et Barcelone, il joue désormais dans un endroit un peu plus froid. Il est aussi nettement plus seul. En dehors du terrain, Kochen accorde la priorité au temps passé en famille, mais sa famille est restée à Barcelone.

    Il y a quand même eu quelques petits réconforts. Ses parents sont venus l’aider à s’installer dans son nouveau logement, qui se trouve à environ 15 minutes de Copenhague. Ils sont aussi revenus lui rendre visite depuis. Des amis l’ont fait également. Le vol ne dure que thee heures, après tout.

    Même quand ils ne sont pas là, Kochen explore sa nouvelle ville, différente de toutes celles dans lesquelles il a vécu jusqu’à présent.

    « Je suis à fond dedans, dit-il en riant. Je me suis habitué à la culture. Je suis très reconnaissant d’avoir d’abord vécu à Miami, puis à Barcelone, et maintenant à Copenhague. Ce sont trois villes absolument magnifiques, et la transition s’est merveilleusement bien passée.

    « La culture et le pays sont absolument magnifiques. Les gens sont très polis, très gentils, très accueillants, et les pâtisseries ? Les pâtisseries sont les meilleures de toutes. Ça a été agréable de vivre cette étape à l’étranger. »

    Cette étape est toutefois avant tout pensée pour l’aider à grandir sur le terrain. Les pâtisseries, c’est bien, mais des minutes comme titulaire, c’est mieux. Depuis son arrivée à Lyngby, un club tout juste promu en première division danoise, Kochen a débuté neuf matches. Le club devrait lutter pour son maintien cette saison. Au moins, Kochen devrait avoir beaucoup de tirs à repousser.

    Ce sera bon pour son développement et, même si Lyngby dispose d’une option d’achat à la fin de son prêt, Barcelone conserve un pourcentage sur une future vente. Il est donc dans l’intérêt de tout le monde que cela fonctionne et que Kochen s’épanouisse pour devenir un gardien du niveau d’un titulaire.

    « J’ai évidemment mes objectifs à long terme, dit Kochen. Je suis actuellement prêté à Lyngby, donc l’un de mes objectifs est de rivaliser autant que possible et de tout donner pour ce club. En même temps, je viens de Barcelone, donc pouvoir y retourner ? Ce serait le rêve de n’importe quel enfant de revenir dans un si grand club et d’y avoir une opportunité. C’est un autre de mes objectifs.

    « Mais je suis plutôt quelqu’un qui avance expérience par expérience. En ce moment, je suis ici en stage avec l’équipe nationale, donc, pour l’instant, mon objectif est simplement de tout donner et de tout donner pour la nation. »

  • La quête de davantage

    United States v Mexico - International Friendly
    Getty Images Sport

    Nombreux sont ceux qui soutiennent Kochen et le voient comme le gardien moderne par excellence. Il est à l’aise au pied, mais aussi capable d’effectuer des arrêts. C’est ce second aspect qui aidera à définir la prochaine étape. Alors qu’une grande partie du football actuel se focalise sur la capacité d’un gardien à relancer, on oublie souvent qu’il a un rôle premier, encore plus important.

    « Nous devons être très rapides, et notre avantage, c’est d’être très intelligents, a déclaré Jimenez à GOAL en 2025. Le gardien doit être intelligent, et nous disons souvent qu’un gardien doit bien jouer au pied, mais il doit d’abord faire des arrêts. Souvenez-vous-en, s’il vous plaît ! »

    Kochen a retenu cette leçon. Le mot auquel il revient souvent est « équilibre ».

    « C’est l’objectif ultime pour nous tous, dit-il. C’est clairement ce vers quoi je tends : être capable d’arrêter tout ce que je peux et de gagner des matches. »

    On dit que les gardiens doivent avoir la mémoire courte. Quand il s’agit de ce poste, les supporters aussi, du moins en général. En sélection, on ne vaut que par son dernier match. Cela représente beaucoup de pression pour un gardien de 20 ans qui, jusqu’à présent, ne compte que neuf matches au niveau senior en club, auxquels s’ajoutent deux matches chez les seniors avec sa sélection.

    Kochen, lui, a l’habitude de la pression. Après tout, il a grandi à La Masia.

    « Mon seul objectif, c’est de tout donner pour l’équipe, de tout donner pour la nation, pour la fédération, pour U.S. Soccer, dit-il. C’est comme ça que je gère les attentes. »

    La lecture la plus récente de Kochen est Shining. C’est sombre, dit-il. Le fait d’avoir vu le film lui a donné envie de lire le livre ensuite, et il ne lui a pas fallu longtemps pour se rendre compte à quel point les deux étaient différents. Malgré cela, il est à fond dedans.

    « C’est bizarre, mais c’est tellement bien, dit-il. Je n’arrive pas à le lâcher. C’est peut-être même meilleur que le film. J’aime les histoires qui vous happent. »

    Peut-être que Kochen finira par l’aimer autant que Le Passeur. Ce sera une question pour un autre jour. Ce qui compte le plus, c’est de savoir si cela restera avec lui de la même manière que ce livre l’a fait.

    Il y a un moment dans cette histoire où l’on parle des souvenirs. « Pourquoi est-ce que toi et moi devons porter ces souvenirs ? », demande Jonas.

    Le Passeur répond : « Cela nous donne de la sagesse. »

    Et ainsi, la quête de Kochen pour avoir toujours plus se poursuit : plus de sagesse, plus d’enseignements, plus de souvenirs et, au bout du compte, plus d’histoires qui le transforment en mieux.