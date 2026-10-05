« Le pire dans le fait de porter ses souvenirs, ce n’est pas la douleur. C’est leur solitude. Les souvenirs ont besoin d’être partagés. »

La citation ci-dessus est l’une des plus emblématiques de The Giver, de Lois Lowry. C’est une histoire fondatrice pour beaucoup. C’est une histoire de souvenirs, de communauté, d’uniformité et, au bout du compte, de couleurs vives. C’est aussi le livre préféré de Diego Kochen. Il l’a lu il y a quelques années.

« C’est encore un livre que je n’arrive tout simplement pas à sortir de ma tête », confie-t-il à GOAL. « Je n’arrivais pas à le lâcher. Je l’ai lu en deux jours. C’était une histoire que je n’arrivais tout simplement pas à lâcher. »

Alors que The Giver est largement défini par une société dépourvue de différences, il y a quelque chose de différent chez Kochen. Il n’est pas comme la plupart des jeunes de 20 ans. Il n’a jamais possédé de console de jeux vidéo. Il aime la lecture, les moments en famille et les pâtisseries. Ce dernier élément est un ajout récent à la liste, mais un ajout important maintenant qu’il vit seul au Danemark.

Et, malgré ses 20 ans seulement, Kochen a déjà accumulé un grand nombre de souvenirs marquants dans sa carrière. Il a défilé dans un bus à impériale découvert dans les rues de Barcelone, entouré de légendes actuelles et futures comme Robert Lewandowski, Lamine Yamal et Raphinha en tant que joueur du FC Barcelone. Il a participé à un camp de la Coupe du monde et ressenti la ferveur que cela apporte au pays. Et désormais, il a écrit l’histoire en devenant le plus jeune gardien à débuter avec l’équipe nationale masculine des États-Unis contre le Mexique.

Pourtant, ce ne sont que les premiers instants et, dans l’ensemble, ils sont partagés. Kochen commence tout juste à écrire ses propres histoires et, alors qu’il entame ce nouveau chapitre de sa carrière professionnelle, on a l’impression qu’un monde s’ouvre devant lui, malgré toute la joie déjà laissée derrière.

« Je suis simplement en train de créer des souvenirs, dit-il. Ce sont des choses que je n’oublierai jamais de toute ma vie. Ce sont des opportunités et des expériences dont je suis tellement reconnaissant d’avoir fait partie. Maintenant, je suis de retour ici, ce dont rêve chaque enfant. »

De nouveaux rêves se réalisent à mesure que l’histoire de Kochen continue de se déployer d’une manière différente de celle de n’importe quel gardien américain avant lui.