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« Je sais qui je suis » : comment la paternité et un nouveau départ à Leeds ont aidé l’attaquant de l’équipe d’Angleterre Dominic Calvert-Lewin à retrouver sa joie de vivre

Dans un entretien exclusif accordé à GOAL, Dominic Calvert-Lewin se confie sur son renouveau à Leeds, les blessures qui l’ont mis à l’épreuve et la façon dont la paternité a changé sa vision de la vie.

Ryan Tolmich
Traduit par

  • Dominic Calvert-Lewin a grandi avec un poster de Muhammad Ali accroché au mur. La citation qui y figurait n’était pas l’une des formules les plus vantardes du boxeur. Elle ne s’adressait même pas particulièrement à un enfant. Pourtant, Calvert-Lewin l’a lue si souvent que, toutes ces années plus tard, il la connaît encore par cœur.

    Aujourd’hui, il repense peut-être plus que jamais à ce souvenir.

    « Un homme qui voit le monde à 50 ans de la même manière qu’à 20 ans, disait le poster, a gâché 30 ans de sa vie. »

    Calvert-Lewin n’a plus 20 ans. Il n’en a pas encore 50 non plus, certes, mais son 30e anniversaire approche à grands pas. Cela fait 21 ans qu’il a intégré le centre de formation de Sheffield United, entamant ainsi son parcours de footballeur. Dix ans se sont écoulés depuis son transfert à Everton et six depuis sa première sélection avec l’Angleterre. Il est devenu père il y a trois ans.  Même son arrivée à Leeds, il y a moins d’un an et demi, semble déjà lointaine. La vie change, et vite. Tout particulièrement pour Calvert-Lewin.

    Pourtant, malgré tous ces changements, les hauts et les leçons tirées des bas, Calvert-Lewin a continué à marquer. Cette saison, il joue son meilleur football depuis son éclosion à Everton entre 2019 et 2021. Avec 18 buts, il est le meilleur buteur anglais de Premier League depuis son arrivée à Elland Road l’automne dernier.

    Alors, quel est son secret ? Pourquoi les buts arrivent-ils maintenant davantage qu’il y a quelques années ? Qu’est-ce qui a changé ?

    Eh bien, Calvert-Lewin a changé, et c’est pour le mieux.

    « Je pense que cela donne vraiment de la force, confie-t-il à GOAL, et que cela me permet de savoir désormais où j’en suis. Je sais ce que je peux faire. Je sais qui je suis et ce que j’apporte. Je pense que cela me donne beaucoup de confiance quand j’entre sur le terrain… Je suis un peu plus serein dans les moments difficiles. Cela vient des bases solides que j’ai chez moi. Je crois que c’est mon principal point d’appui, et je n’avais pas cela à 21 ans. 

    « Maintenant, je l’ai, et cela me donne la confiance nécessaire pour  partir à la conquête du monde. »

    Cet aspect de sa personnalité, bien sûr, n’a pas changé. Calvert-Lewin part à la conquête du monde depuis ses débuts avec Sheffield United, il y a 11 ans. Il s’attaque à la Premier League depuis presque toute sa carrière. La vie, bien sûr, lui a rendu les coups : blessures, revers, récits construits autour de lui, périodes sans marquer. Tout cela semble loin aujourd’hui, mais Calvert-Lewin sait que ce n’est pas le cas. S’il a appris une chose dans la vie, c’est qu’il ne faut jamais se reposer sur ses acquis, dans les bons moments comme dans les mauvais.

    « La vie connaît différentes saisons, dit-il. Parfois, tout va bien, et parfois, il y a des moments difficiles. »

    « Mais en ce moment, ajoute-t-il avec un sourire, la vie est belle. »

    Voici une plongée dans la vie de Calvert-Lewin, dans la manière dont elle évolue et, surtout, dont elle l’a changé.

  • « Les gens savent désormais ce qui me motive »

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    Sportimage

    Après plusieurs années de doutes, l’attaquant marque de nouveau au plus haut niveau.

    Dans le football, on oublie facilement que la progression n’est jamais vraiment linéaire. Les choses ne s’améliorent pas toujours, et les joueurs non plus. Souvent, les footballeurs atteignent leur sommet tôt dans leur carrière et passent le reste de leur vie à chercher à retrouver ce niveau. Plus cette quête dure, plus il devient difficile d’y parvenir.

    Pendant quelque temps, on pouvait se demander si Calvert-Lewin retrouverait son meilleur niveau.

    Entre 2019 et 2021, il a inscrit 36 buts pour Everton, dont 29 en Premier League. Il n’avait que 22 ans lorsque cette série a commencé. L’Angleterre l’a appelé ; il a disputé l’Euro, et tout allait bien. C’était le début de quelque chose de beau.

    Jusqu’à ce que tout bascule. Les blessures se sont accumulées, les buts se sont raréfiés et les discours à son sujet ont commencé à circuler. L’étiquette de joueur « sujet aux blessures » est celle qui lui a fait le plus mal. Ses ischio-jambiers lui ont donné des cauchemars en 2022-23. Ils lui ont aussi fait manquer 100 jours pendant la saison 24-25. Un orteil cassé, une pommette fracturée, divers problèmes au genou et à la cheville : autant de temps perdu. Autant de périodes loin des terrains qui ont permis à cette étiquette de devenir plus qu’un simple discours et de se rapprocher de la réalité.

    Pendant un temps, Calvert-Lewin reconnaît qu’il voulait désespérément répondre à tout cela. Maintenant qu’il l’a fait, aussi étrange que cela puisse paraître, il ne juge plus nécessaire d’y répondre.

    « Le plus évident, je pense, c’est qu’après quelques blessures, on vous colle une étiquette, et il est très difficile de s’en défaire. C’est difficile, même pour soi, de s’en débarrasser. Aucun mot ne peut changer cela. La seule chose qui puisse le faire, c’est de jouer semaine après semaine, de s’entraîner tous les jours et de faire preuve de régularité et de solidité. À terme, ce discours finira par s’estomper, mais il est difficile de s’en défaire, comme j’ai pu le constater. Je pense que les gens savent désormais de quoi je suis capable. »

    « Je pense qu’il y avait probablement certains discours à mon sujet avant mon arrivée à Leeds, ajoute-t-il, et je pense les avoir fait taire. Mon intention était de les démentir en étant performant et en faisant bien mon travail sur le terrain, et je crois y être parvenu dans une certaine mesure. »

    Il n’y a pas de grand secret pour se débarrasser des étiquettes, mais il existe un moyen simple d’y parvenir : la régularité. C’est ce que l’attaquant de 29 ans a trouvé à Leeds. Son arrivée au club a, à bien des égards, servi de tremplin. Quitter Everton en 2025 a été une décision importante, notamment en raison de son attachement au club. Elle est aussi intervenue pendant une période de changement en dehors du terrain, alors qu’il s’adaptait à sa vie de père et d’homme marié. Il était temps, a-t-il dit, d’entamer une nouvelle aventure.

    Leeds et Daniel Farke doivent se réjouir qu’il l’ait fait. Depuis l’arrivée de l’attaquant, seuls quatre joueurs de Premier League affichent une meilleure moyenne de buts par match que Calvert-Lewin. Au cours des 15 derniers mois, il a marqué 20 buts. Lors de ses quatre dernières saisons à Everton, celles qui ont suivi sa meilleure saison en carrière, conclue avec 21 buts, il n’en avait inscrit que 18.

    « Je n’ai jamais cessé de croire que je finirais par retrouver ce niveau : jouer à ce niveau semaine après semaine et trouver cette régularité, dit-il. C’est une chose à laquelle j’ai toujours cru : malgré les hauts et les bas de ces dernières années, j’étais capable de redevenir un avant-centre qui marque des buts. »

    « Ça peut sembler cliché, mais chaque jour, il faut simplement croire qu’on peut revenir. »

    À travers tout cela, sa conviction était simple : il était, il est et il restera un buteur. Il en a souvent apporté la preuve récemment, ce qui l’a amené à réfléchir à la nature des buts et à ce qu’ils signifient.

  • Soulagement et joie

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    NurPhoto

    Il y a eu une période où marquer un but ne procurait plus tout à fait les mêmes émotions à l’attaquant.

    Le but le plus important que Calvert-Lewin ait jamais marqué ne fait aucun doute. À égalité avec Crystal Palace en fin de match, Everton avait besoin d’un héros. Le club luttait pour son maintien et savait qu’une victoire le lui garantirait. Demarai Gray a alors envoyé un coup franc dans la surface, et Calvert-Lewin s’est envolé comme Superman pour inscrire de la tête un but qui a sauvé son club.

    Ce fut l’un des buts les plus enthousiasmants de ces dernières années. Les supporters ont explosé de joie, tout comme les coéquipiers de Calvert-Lewin. Mais à cet instant, l’attaquant ne ressentait pas d’excitation.

    « C’était juste du soulagement, dit-il. Ce n’était même pas de la joie ; c’était du pur, du pur soulagement. »

    À cette période de sa vie, c’était l’émotion qu’il ressentait le plus souvent : le soulagement. Marquer n’était pas synonyme de fête, mais de respiration retrouvée. La pression qui pesait sur lui était immense. Elle venait en grande partie de lui-même, tant il se battait désespérément pour retrouver son meilleur niveau.

    « Il y a eu des périodes difficiles, sans doute davantage à Everton, dit-il, et marquer m’apportait plus de soulagement que de plaisir. La différence, maintenant que je marque à Leeds, c’est que je savoure chaque instant. Je pense que les différentes périodes que j’ai traversées dans ma carrière m’ont appris à mieux apprécier ces moments. »

    Pour Calvert-Lewin, chaque retour de blessure s’accompagnait de la pression de devoir à nouveau faire ses preuves, ce qui l’empêchait de simplement prendre plaisir à jouer. À Leeds, en revanche, il dit avoir retrouvé cette joie et estime que cela se voit dans sa façon de jouer.

    Prenez son récent but contre Manchester United, par exemple. Un but de renard des surfaces. Quand le ballon a fini au fond des filets, Calvert-Lewin est d’abord resté calme. Il a marché vers le poteau de corner, effectué une roulade avant, puis laissé éclater sa joie. Il a crié de bonheur tandis que ses coéquipiers l’entouraient.

    « Je me dis toujours que j’espère ne jamais perdre ça, confie Calvert-Lewin. J’espère garder cette même sensation, cette même envie, cette même faim aussi longtemps que je pourrai jouer. »

    Cette envie et cette faim sont toutefois encore plus fortes aujourd’hui. De nouveaux sentiments sont aussi entrés en jeu. C’est l’effet de la paternité, que Calvert-Lewin ressent chaque jour.

  • Perspective chez « Football Leeds »

    Leeds United v Brighton & Hove Albion - Premier League
    Getty Images Sport

    La vie de Calvert-Lewin a changé lorsqu’il a accueilli sa fille il y a trois ans.

    La fille de Calvert-Lewin a maintenant trois ans, et elle commence tout juste à comprendre. 

    « Je dirais que, depuis six mois environ, elle a commencé à se rendre compte que papa va jouer au football tous les jours », raconte-t-il avec un sourire jusqu’aux oreilles. « Elle appelle ça “Football Leeds”. Alors, tous les jours, je vais à Football Leeds. »

    Sa fille est aussi venue au stade.

    « Elle m’a regardé jouer depuis les tribunes », dit-il. « Je suis entré sur le terrain avec elle, et c’était l’un de mes rêves : entrer sur la pelouse avec mon enfant dans les bras lors d’un match de Premier League. C’était un moment particulier, et elle commence à comprendre. Elle ne mesure pas encore le niveau auquel je joue, mais elle sait que je joue tout le temps au football. »

    Enfin, pas tout le temps. Quand il n’est pas le numéro 9 de Leeds, Calvert-Lewin a un autre rôle essentiel : celui de père. Pour sa fille, les matches et les résultats n’ont pas vraiment d’importance. C’est l’une des choses qui ont le plus influencé Calvert-Lewin, et qui l’ont le plus changé.

    Le football exige une certaine forme d’égoïsme, explique Calvert-Lewin. La paternité l’a aidé à mûrir et à voir au-delà de lui-même.

    « Je pense que, quand on devient père, on voit les choses sous un angle complètement nouveau : il y a désormais quelque chose de plus important que soi. Quelque chose de plus important que tout ce après quoi on a couru. Je pense que cela apporte beaucoup d’harmonie à ma vie. »

    Cette harmonie a fait de lui un homme meilleur sur le terrain. Aussi étrange que cela puisse paraître, elle a également fait de lui un joueur plus complet, parce qu’elle l’a aidé à retrouver cet état de concentration optimale.

  • « Un peu plus de qualités que les gens ne le pensent »

    Leeds United v Crystal Palace - Premier League
    Getty Images Sport

    Le jeu de l’attaquant est plus complet que beaucoup ne le pensent.

    Avec sa taille et son style de jeu, Calvert-Lewin a naturellement été catalogué comme un certain type d’attaquant : un grand gabarit à la pointe de l’attaque. En réalité, cette étiquette ne lui plaisait guère. Jusqu’à présent.

    « Quand j’étais plus jeune, je n’aimais pas trop qu’on me qualifie d’attaquant pivot, explique-t-il. Mais avec l’âge, j’ai appris à apprécier cette étiquette. Je considère que c’est un rôle dans lequel j’excelle. Que faut-il pour être un attaquant pivot ? Mes qualités correspondent plutôt bien à ce rôle. 

    « Je pense aussi pouvoir apporter un peu plus. J’ai un peu plus de qualités que les gens ne le pensent. J’ai davantage à offrir. »

    Les chiffres le montrent. Parmi les attaquants de Premier League, Calvert-Lewin se situe au 95e percentile pour la distance parcourue et au 74e pour la vitesse maximale. Oui, il est en tête du championnat pour les duels aériens, mais il est aussi nettement plus mobile qu’on ne le pense.

    Calvert-Lewin sait toutefois comment les choses fonctionnent. Il est attaquant, ce qui signifie qu’on le juge sur ses buts. Plus il marque, plus ses statistiques ressortent et plus elles appuient l’idée qu’il est, en fait, un meilleur joueur.

    « Il y a cet état de flow, et je vois tout à fait ce que c’est », dit-il lorsqu’on l’interroge sur sa forme actuelle. « C’est le moment où l’on cesse d’être dans sa tête pour être davantage à l’écoute de son corps, en ayant simplement confiance dans le fait qu’il sait quoi faire. Je pense que c’est une sensation que l’on éprouve quand on joue bien et qu’on ne réfléchit pas trop. Les choses viennent naturellement. 

    « La grande question, c’est : comment retrouver plus souvent cet état de flow pour y rester, que les résultats soient au rendez-vous ou non ? Je peux assurément dire que j’y suis en ce moment, et que j’y suis depuis mon arrivée à Leeds et depuis que j’ai commencé à marquer. »

    Ces buts amènent les supporters de Leeds à se demander jusqu’où leur équipe peut aller. Calvert-Lewin se pose aussi la question.

  • Des rêves pour l’avenir

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    NurPhoto

    Après son rappel en équipe d’Angleterre, Calvert-Lewin se tourne vers la suite, quelle qu’elle soit.

    Après cinq ans d’absence, Calvert-Lewin a retrouvé l’équipe d’Angleterre en mars, entrant en jeu contre l’Uruguay. Il n’a pas été retenu pour la Coupe du monde, mais septembre lui a apporté une nouvelle convocation et l’occasion de confirmer ce retour. Après une si longue absence, il représentait de nouveau son pays. Difficile de dire à quel point cela comptait pour lui.

    « C’est quelque chose que j’ai adoré et auquel j’ai beaucoup pensé depuis que j’ai pu le faire à 23 ans, dit-il. Puis, avec le temps, on prend davantage conscience des choses. J’en étais reconnaissant, mais aujourd’hui, j’apprécie encore plus cette chance. Représenter l’Angleterre, cette fois, je l’apprécie encore davantage. »

    Retrouver la sélection reste un objectif, mais Calvert-Lewin pense moins à ce genre de choses qu’avant. Il fut un temps où il planifiait tout. Désormais, il se concentre sur le quotidien. Les objectifs restent présents à l’arrière-plan, mais il sait maintenant que, pour les atteindre, il ne faut pas accomplir de grandes choses : il faut en faire une série de petites.

    C’est l’une des leçons qu’a tirées Dominic Calvert-Lewin, plus âgé et plus sage. Et, à vrai dire, il en a tiré beaucoup d’autres.

    « Il y a une différence entre celui que j’étais à 21 ans et celui que je suis à 29 ans, dit-il. À 21 ans,  on pense avoir tout compris et connaître toutes les réponses. Puis on arrive à 29 ans et on se rend compte qu’on n’aura jamais toutes les réponses. Ça ne sert à rien d’essayer de trop comprendre. À travers mes expériences et les choses que je traverse, j’essaie désormais de voir, surtout dans les moments les plus difficiles, des leçons.  Qu’est-ce que cela cherche à m’apprendre, en tant qu’homme, dans ma carrière, ou en tant que père ou mari ? Qu’est-ce que je peux en tirer ? 

    « Je pense que mon état d’esprit est différent aujourd’hui de celui que j’avais quand j’étais un peu plus jeune. On se dit peut-être : “Pourquoi moi ? Pourquoi est-ce que ça m’arrive et qu’est-ce que je peux y faire ?” Maintenant, je suis un peu plus détendu. »

    Alors que Calvert-Lewin termine sa réflexion, la porte s’ouvre. Au milieu de sa réponse, il tourne la tête et sourit.

    « Ma fille vient d’entrer, dit-il. Elle me déconcentre. »

    Il reprend ses esprits et termine sa réponse avant de retrouver son rôle préféré : celui de père.

    « Je pense qu’aujourd’hui, je suis vraiment tel que je me montre, dit-il. Tout ce dont nous avons parlé ? C’est moi, dans l’ensemble. C’est comme ça que je vis. »