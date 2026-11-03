Dominic Calvert-Lewin a grandi avec un poster de Muhammad Ali accroché au mur. La citation qui y figurait n’était pas l’une des formules les plus vantardes du boxeur. Elle ne s’adressait même pas particulièrement à un enfant. Pourtant, Calvert-Lewin l’a lue si souvent que, toutes ces années plus tard, il la connaît encore par cœur.

Aujourd’hui, il repense peut-être plus que jamais à ce souvenir.

« Un homme qui voit le monde à 50 ans de la même manière qu’à 20 ans, disait le poster, a gâché 30 ans de sa vie. »

Calvert-Lewin n’a plus 20 ans. Il n’en a pas encore 50 non plus, certes, mais son 30e anniversaire approche à grands pas. Cela fait 21 ans qu’il a intégré le centre de formation de Sheffield United, entamant ainsi son parcours de footballeur. Dix ans se sont écoulés depuis son transfert à Everton et six depuis sa première sélection avec l’Angleterre. Il est devenu père il y a trois ans. Même son arrivée à Leeds, il y a moins d’un an et demi, semble déjà lointaine. La vie change, et vite. Tout particulièrement pour Calvert-Lewin.

Pourtant, malgré tous ces changements, les hauts et les leçons tirées des bas, Calvert-Lewin a continué à marquer. Cette saison, il joue son meilleur football depuis son éclosion à Everton entre 2019 et 2021. Avec 18 buts, il est le meilleur buteur anglais de Premier League depuis son arrivée à Elland Road l’automne dernier.

Alors, quel est son secret ? Pourquoi les buts arrivent-ils maintenant davantage qu’il y a quelques années ? Qu’est-ce qui a changé ?

Eh bien, Calvert-Lewin a changé, et c’est pour le mieux.

« Je pense que cela donne vraiment de la force, confie-t-il à GOAL, et que cela me permet de savoir désormais où j’en suis. Je sais ce que je peux faire. Je sais qui je suis et ce que j’apporte. Je pense que cela me donne beaucoup de confiance quand j’entre sur le terrain… Je suis un peu plus serein dans les moments difficiles. Cela vient des bases solides que j’ai chez moi. Je crois que c’est mon principal point d’appui, et je n’avais pas cela à 21 ans.

« Maintenant, je l’ai, et cela me donne la confiance nécessaire pour partir à la conquête du monde. »

Cet aspect de sa personnalité, bien sûr, n’a pas changé. Calvert-Lewin part à la conquête du monde depuis ses débuts avec Sheffield United, il y a 11 ans. Il s’attaque à la Premier League depuis presque toute sa carrière. La vie, bien sûr, lui a rendu les coups : blessures, revers, récits construits autour de lui, périodes sans marquer. Tout cela semble loin aujourd’hui, mais Calvert-Lewin sait que ce n’est pas le cas. S’il a appris une chose dans la vie, c’est qu’il ne faut jamais se reposer sur ses acquis, dans les bons moments comme dans les mauvais.

« La vie connaît différentes saisons, dit-il. Parfois, tout va bien, et parfois, il y a des moments difficiles. »

« Mais en ce moment, ajoute-t-il avec un sourire, la vie est belle. »

Voici une plongée dans la vie de Calvert-Lewin, dans la manière dont elle évolue et, surtout, dont elle l’a changé.