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Neil Pierre GFX 1-1GOAL

« Je ne suis évidemment pas seulement grand » : découvrez Neil Pierre, l’étoile montante de Philadelphia Union qui marque des buts, mixe en tant que DJ et attire l’attention du sélectionneur de l’USMNT Mauricio Pochettino

GOAL s’est entretenu avec le défenseur du Philadelphia Union pour évoquer ses passions, son passage avec l’USMNT et, oui, sa tendance à marquer sur coups de pied arrêtés.

Ryan Tolmich
Traduit par

  • Toute discussion autour de Neil Pierre commence par un mot : grand. Impossible d’y échapper. C’est ainsi que débute son rapport de scoutisme, et c’est la première question de presque tous ceux qu’il croise : « Quelle taille fais-tu ? » Est-ce que cette question l’agace un peu ? Oui. Est-ce qu’il la comprend aussi ? À ce stade, il le faut bien.

    « Quand vous rencontrez quelqu’un, bien sûr que c’est la première chose qu’il voit », confie-t-il à GOAL. « Je comprends, et je le sais, mais oui, à un moment, c’est du genre : “D’accord, je suis vraiment grand, vous le savez.” »

    Ce jour-là, assis dans le hall de l’hôtel de l’équipe nationale masculine des États-Unis à Minneapolis, l’étoile montante d’1,96 m se réjouit de pouvoir parler d’autre chose que de sa taille. Il veut évoquer les aspects de sa vie que vous ne connaissez pas encore et qui ne sautent pas si facilement aux yeux.

    Il y a cette passion récente pour le DJing, qu’il s’efforce de maîtriser. Il y a ces souvenirs des soirées passées à apprendre à cuisiner au Danemark, qui l’ont d’une certaine manière préparé à son éclosion à Philadelphie. Il y a ses racines haïtiano-américaines, qui le définissent, et une mancave qui commence à se remplir de souvenirs. Il y a même une apparition de Mauricio Pochettino, qui surgit pour dire que, si le football ne marche pas, Pierre pourrait toujours devenir mannequin.

    Sur ce point-là, Pierre est un peu moins à l’aise, il faut le reconnaître, mais l’idée reste la même : il n’est pas seulement le plus grand espoir du soccer américain, c’est aussi un homme aux multiples talents, dont seule une partie est définie par son imposante stature.

    Ses qualités l’ont désormais placé sur les radars de Pochettino avec l’équipe nationale des États-Unis. Pierre faisait partie des 13 nouveaux venus lors du dernier rassemblement de l’équipe. Il a aussi été l’un des huit adolescents à honorer leur première sélection avec les États-Unis. À la fin de cette fenêtre internationale, Pierre en comptait trois, après avoir goûté pour la première fois au football international chez les seniors.

    C’est évidemment quelque chose dont il veut davantage.

    « Ces débuts, c’était génial », dit-il. « C’était du genre : “Waouh, frérot”. C’est un moment qui restera à jamais dans ma mémoire. »

    Tout semble possible désormais. Ce n’était pourtant pas le cas il y a encore seulement quelques mois. Si l’histoire de Pierre commence à Philadelphie, son parcours vers l’équipe nationale des États-Unis s’est accéléré grâce à un prêt en deuxième division danoise qui, au final, l’a aidé à prendre conscience de ses propres qualités, sur le terrain comme en dehors.

  • Étudier à l’étranger

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    Gonzales Photo

    Le prêt de Neil Pierre au Danemark l’a aidé à grandir sur et en dehors du terrain avant de percer avec le Philadelphia Union et l’USMNT.


    Pierre se souvient du moment où cette histoire de football a commencé à lui sembler réelle. Un bon stage en Europe avec les U15 des États-Unis lui a fait comprendre que ce sport pouvait être plus qu’un simple plaisir. Cela pouvait devenir une carrière. À partir de là, il a commencé à gravir les échelons du centre de formation de son club de toujours, l’Union.

    En 2025, Pierre a été élu défenseur de l’année en MLS Next Pro, offrant un véritable aperçu de son potentiel. Cependant, il n’y avait pas de voie évidente pour qu’il joue avec l’Union au début de la saison 2026 de MLS. Pour obtenir ce dont il avait besoin, Pierre est parti rejoindre Lyngby, en deuxième division danoise, dans le cadre d’un prêt de six mois.

    Sa carrière professionnelle signifiait que Pierre ne connaîtrait pas l’expérience universitaire, mais il aurait quelque chose qui y ressemblait, comme des études à l’étranger. Si vous connaissez quelqu’un qui a étudié à l’étranger, cette personne revient souvent avec des histoires. Pierre ne fait pas exception. Il y a des histoires de nourriture, de culture et de football. Il y a aussi des histoires sur le fait de grandir.

    « J’ai pris la décision de partir à l’étranger parce que j’avais besoin de jouer, et il ne semblait pas vraiment que j’allais jouer la saison suivante, dit-il. Donc l’opportunité s’est présentée, et ça a été une excellente décision. Le début a été vraiment difficile, mais dès que les choses se sont mises en place et que j’ai commencé à jouer davantage, je me suis senti très à l’aise avec le groupe, puis aussi avec le pays.

    « J’ai l’impression d’avoir beaucoup grandi sur le plan personnel, puis aussi en tant que footballeur. Je pense que c’est ce qui m’a ramené ici, à l’Union, et ensuite tout s’est déroulé sans accroc. »

    Lyngby est le même club où évolue désormais le joueur marquant de l’USMNT Diego Kochen, qui s’est récemment enthousiasmé auprès de GOAL au sujet des pâtisseries à Copenhague. Pierre est d’accord.

    « Les bonbons sont vraiment bons, dit Pierre. Surtout si vous allez en Suède, ils ont les bonbons les plus sucrés. »

    L’une des leçons les plus difficiles que Pierre a vécues est arrivée lorsqu’il ne pouvait pas manger de bonbons. À un moment donné, surtout quand on est sportif professionnel, il faut de la vraie nourriture. L’une des choses les plus difficiles qu’a connues Pierre au Danemark a été d’apprendre à la préparer.

    « Ma mère m’a donné de bonnes instructions, mais cuisiner, c’était difficile, dit-il. Ma mère cuisinait si souvent que cuisiner était compliqué pour moi. J’étais sur FaceTime avec elle pendant des heures, à essayer de comprendre. »

    Au final, son passage à Lyngby a été transformateur. Il a disputé 10 matches et inscrit quatre buts pour le club. Il est ensuite revenu à l’Union cet été et s’est immédiatement emparé d’une place de titulaire, se positionnant comme l’un des meilleurs jeunes joueurs de MLS. Et, finalement, il a gagné sa place avec l’USMNT ainsi que ses trois premières sélections.

    Pendant son séjour au Danemark, toutefois, Pierre a découvert des aspects de lui-même qui ne sont pas liés au football. Le principal, dit-il, c’est la musique, et ce lien avec la musique l’a finalement aidé sur le terrain aussi.

  • L’impact de la musique

    Red Bull New York v Philadelphia Union
    Getty Images Sport

    La musique a pris une place plus importante dans le parcours de Pierre, sur le terrain comme en dehors.

    Pierre a commencé à faire du DJing vers la fin de son passage au Danemark. C’était quelque chose de très important dans cette partie du monde et Pierre y a pris goût. Il a donc commencé à s’y essayer, et il n’a plus arrêté depuis.

    « Ça me calme, ça me motive, peu importe, dit-il. J’ai simplement commencé à jouer avec ça, à mixer et à assembler. C’est littéralement de tout : house, Afrobeats, neo soul, R&B. Je préfère le R&B et la neo soul. »

    Le processus créatif, explique-t-il, est apaisant et l’emmène dans différentes directions.

    « Je m’assois et je réfléchis, dit-il. Je pense vraiment à des morceaux que je passais plus tôt et à de nouveaux morceaux, et j’essaie de les mélanger pour que les deux passent sur différentes parties. Peut-être un beat différent de cette chanson, un beat différent de cette autre chanson, puis évidemment la transition vers la chanson suivante comme j’aimerais qu’elle soit.

    « J’aime faire des beats et une mélodie, ou juste une mélodie, avant d’enchaîner sur le morceau suivant, puis répéter ça et ajouter quelques beats en plus. Si j’ai envie d’écouter de la house, je veux y ajouter quelque chose de différent. C’est assez sympa. On peut juste rester là et mixer tout ce qu’on veut. »

    Sa nouvelle passion a aussi élargi la playlist qu’utilise Pierre avant les matches. Il a découvert qu’il préférait quelque chose de calme. Il égrène quelques noms : Lauren Hill, Erykah Badu, Frank Ocean, Drake. Le but est d’apaiser l’esprit et de le préparer à la tâche à accomplir.

    Cependant, pour diverses raisons, Pierre ne s’est pas encore vu confier l’aux en club ou en sélection. Après seulement quelques semaines avec les États-Unis, il a compris qu’il sera difficile de le récupérer face au groupe déjà en place.

    « Ceux qui gèrent la playlist ici, je ne vais pas mentir, assurent, dit-il. Chris Richards à la playlist, c’est du très haut niveau. Frankie [Westfield] et Mark [McKenzie] devront régler ça à Philly. Moi, je me contenterai de passer ma propre musique. »

    Quoi qu’ait fait Pierre récemment, cela a en tout cas fonctionné, en particulier à Philadelphie, où sa capacité à mixer et à assembler a aussi fait de lui l’une des armes les plus dangereuses de la MLS.

  • Mentalité sur coups de pied arrêtés

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    ZUMA Press Wire

    Les buts de Neil Pierre sur coups de pied arrêtés ont attiré l’attention, mais le nouveau venu chez les États-Unis est déterminé à montrer que son jeu ne se résume pas à sa taille et à son sens du but.

    Richards entendait parler de Pierre depuis des mois. Son petit frère est au centre de formation de l’Union, donc, bien qu’il soit à Londres, le défenseur de Crystal Palace connaissait très bien le sujet. Ceux qui ne le connaissaient pas l’ont très vite découvert sur les réseaux sociaux.

    Peu après son retour à l’Union, Pierre a commencé à faire le buzz. Il a inscrit deux buts lors de ses trois premiers matches, puis quatre lors de ses sept premiers. Comme on l’a vite compris, avoir un défenseur aussi grand que Pierre est utile sur les coups de pied arrêtés. L’Union l’a découvert rapidement.

    « Quand j’ai eu ma chance, je l’ai saisie, dit-il, et depuis, je m’y accroche. »

    La capacité de Pierre à marquer sur coups de pied arrêtés ne tient toutefois pas seulement à sa taille. Cela demande une qualité que beaucoup ne perçoivent pas : la conviction. Pierre n’attend pas que le ballon vienne à lui. Au contraire, il va le chercher. C’est pour cela qu’il est si dangereux.

    « À chaque coup de pied arrêté, je me dis : “Je peux marquer, je vais marquer et je veux célébrer.” Je veux faire des célébrations que j’ai répétées, et je veux marquer. C’est ce qui me traverse l’esprit. Il y a cette détermination à essayer de marquer. Je répète des célébrations parce que je sais que je vais marquer. Tout est planifié, donc quand je marque, c’est comme si je l’avais manifesté. »

    Les coups de pied arrêtés sont faciles, dans ce sens. Prouver qu’il peut tout faire d’autre est la partie la plus difficile. Il est facile de coller une étiquette au jeu de Pierre mais, pour réussir au plus haut niveau, il devra s’en défaire. Ce n’est pas pour rien que les grandes équipes ne se contentent pas d’aligner des joueurs grands. Pour s’imposer à un certain niveau, il faut aussi savoir jouer au football, et Pierre tient absolument à montrer qu’il peut le faire.

    « Je ne suis évidemment pas seulement grand, et je ne fais pas que marquer, dit-il. Je suis défenseur, et je peux être très bon en défense. »

    Pour encore améliorer cet aspect de son jeu, Pierre s’est appuyé sur certains défenseurs vétérans du rassemblement. Quand il a commis une erreur, ils ont été là pour le reprendre. Quand il a bien fait, ils ont aussi été là pour renforcer sa confiance.

    « Neil a vraiment été impressionnant là-dehors, a déclaré Richards, et ce n’était pas parfait, mais moi non plus je ne fais pas un match parfait. Je suis vraiment, vraiment heureux pour lui. Je pense qu’il a très bien réussi pour sa première titularisation et, espérons-le, il y en aura beaucoup d’autres. Il y est allé avec confiance face à une équipe vraiment professionnelle. »



  • Être quelque chose de plus

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    Marty Jean Louis

    Le défenseur est en quête de prouver sa valeur, mais aussi d’ajouter quelques souvenirs au sous-sol familial.


    Quand les gens apprennent que Pierre est footballeur, il y a généralement une question qui suit : pourquoi ne joues-tu pas au basket ? La réponse est simple : sa famille.

    La passion de Pierre pour le football a commencé à la maison. En réalité, sa passion pour tout a commencé là. Sa famille proche y a joué un rôle. La communauté autour de lui aussi. Son père et son frère lui ont transmis l’aspect football. Son éthique de travail, elle, vient de ses racines haïtiano-américaines.

    « Ce que je suis en tant que joueur et en tant que personne vient de mes parents, dit-il, et de la façon dont ils ont transmis leur tradition. Ils sont nés en Haïti, et dans notre famille, je ne sais même pas combien de membres nous avons. Nous avons tellement de membres de la famille qui se rassemblent, et nous adoptons n’importe qui dans notre famille. Nous inculquons cela, et c’est quelque chose de très important. Je pense que ça donne même le sentiment d’un environnement d’équipe.

    « Tout le monde aime tout le monde. Tout le monde accepte vraiment chacun, peu importe qui est la personne, quoi qu’il arrive. Une fois que vous faites partie de notre famille, vous êtes le bienvenu. »

    La famille est, bien sûr, une source de motivation essentielle. C’est la raison pour laquelle Pierre prévoit de donner son maillot de ses débuts à ses parents. Il sait déjà où il ira, et il sait aussi que cela lui donnera quelques droits de fanfaronner, aussi.

    « Nous avons un sous-sol, et tout ce qui s’y trouve, ce sont mes affaires, mes accomplissements, les accomplissements de ma sœur, et ceux de mon frère aussi, dit-il. J’espère que ça ira maintenant juste au centre, pour que tout le monde le voie dans la maison. Ma mère et mon père m’ont dit : “Ne pense même pas à le donner, ça va descendre au sous-sol, c’est à nous”. Quand nous sommes à la maison, nous pouvons regarder cela en arrière et être heureux. »

    Alors que Pierre termine sa réponse, Pochettino passe à côté et glisse un commentaire.

    « Je lui ai déjà dit : “Si ce n’est pas le football, il peut être le prochain top model américain”. »

    Pierre éclate de rire.

    « Oh là là, dit-il. Je vais le croire sur parole. Je prends. »

    Coups de pied arrêtés, DJing, défense et, apparemment, mannequinat : ajoutez-les à la liste des choses que Pierre sait faire. La cuisine pourra peut-être s’y ajouter un jour, même si ce sera plus compliqué. Tout est encore en construction, à vrai dire, comme Pierre lui-même, qui continue de travailler pour montrer qu’il est plus que sa taille.

    « Évidemment, ce n’est pas la seule chose qui me définit, dit-il. Ça en fait un peu partie, mais ça ne me dérange pas. »