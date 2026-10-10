Toute discussion autour de Neil Pierre commence par un mot : grand. Impossible d’y échapper. C’est ainsi que débute son rapport de scoutisme, et c’est la première question de presque tous ceux qu’il croise : « Quelle taille fais-tu ? » Est-ce que cette question l’agace un peu ? Oui. Est-ce qu’il la comprend aussi ? À ce stade, il le faut bien.

« Quand vous rencontrez quelqu’un, bien sûr que c’est la première chose qu’il voit », confie-t-il à GOAL. « Je comprends, et je le sais, mais oui, à un moment, c’est du genre : “D’accord, je suis vraiment grand, vous le savez.” »

Ce jour-là, assis dans le hall de l’hôtel de l’équipe nationale masculine des États-Unis à Minneapolis, l’étoile montante d’1,96 m se réjouit de pouvoir parler d’autre chose que de sa taille. Il veut évoquer les aspects de sa vie que vous ne connaissez pas encore et qui ne sautent pas si facilement aux yeux.

Il y a cette passion récente pour le DJing, qu’il s’efforce de maîtriser. Il y a ces souvenirs des soirées passées à apprendre à cuisiner au Danemark, qui l’ont d’une certaine manière préparé à son éclosion à Philadelphie. Il y a ses racines haïtiano-américaines, qui le définissent, et une mancave qui commence à se remplir de souvenirs. Il y a même une apparition de Mauricio Pochettino, qui surgit pour dire que, si le football ne marche pas, Pierre pourrait toujours devenir mannequin.

Sur ce point-là, Pierre est un peu moins à l’aise, il faut le reconnaître, mais l’idée reste la même : il n’est pas seulement le plus grand espoir du soccer américain, c’est aussi un homme aux multiples talents, dont seule une partie est définie par son imposante stature.

Ses qualités l’ont désormais placé sur les radars de Pochettino avec l’équipe nationale des États-Unis. Pierre faisait partie des 13 nouveaux venus lors du dernier rassemblement de l’équipe. Il a aussi été l’un des huit adolescents à honorer leur première sélection avec les États-Unis. À la fin de cette fenêtre internationale, Pierre en comptait trois, après avoir goûté pour la première fois au football international chez les seniors.

C’est évidemment quelque chose dont il veut davantage.

« Ces débuts, c’était génial », dit-il. « C’était du genre : “Waouh, frérot”. C’est un moment qui restera à jamais dans ma mémoire. »

Tout semble possible désormais. Ce n’était pourtant pas le cas il y a encore seulement quelques mois. Si l’histoire de Pierre commence à Philadelphie, son parcours vers l’équipe nationale des États-Unis s’est accéléré grâce à un prêt en deuxième division danoise qui, au final, l’a aidé à prendre conscience de ses propres qualités, sur le terrain comme en dehors.