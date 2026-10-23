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USL Pro Rel 1-1GOAL

« Je n’ai jamais été aussi optimiste » : la nouvelle identité de l’USL reflète la confiance des propriétaires dans le système de promotion et de relégation, mais les stades et l’expansion restent des obstacles

L’USL a officiellement dévoilé l’identité de marque de son championnat alors qu’elle envisage d’adopter un système de promotion et de relégation, faisant ainsi d’une hypothèse une réalité.

Thomas Hindle
Traduit par

  • Le mardi 20 octobre, à midi pile, la vidéo est apparue sur les réseaux sociaux.

    Elle dure exactement une minute et 33 secondes et présente ce à quoi l’USL ressemblera à l’avenir. Tout ce qui avait fait l’objet de rumeurs, avait été rapporté ou confirmé y est réuni. Oui, elle sera répartie en trois divisions. Oui, l’USL instaurera un système de promotion et de relégation, auquel les ligues de football américaines se sont jusqu’ici farouchement refusées. Oui, la première division s’appellera « USL Premier ».

    Le logo a également été dévoilé, avec ses angles vifs et sa palette entièrement bleue et blanche. Selon la ligue, un motif en forme d’escalier vient souligner le système de promotion et de relégation. Il arrivera en 2028.

    C’est donc à ce moment-là que tout devient concret. C’est aussi, d’une certaine manière, un point de non-retour. L’USL va bel et bien le faire. Son identité visuelle est là pour le prouver.

    « Je n’ai jamais été aussi optimiste à ce sujet, a déclaré Dan Rutstein, président d’Orange County SC, à GOAL. Cela paraît incroyablement concret. Avec Ted Lasso et Wrexham, le nombre de personnes dans ce pays qui comprennent le principe de la promotion et de la relégation a augmenté. Quand on parle aux sponsors, ils sont enthousiastes à cette idée. Et puis, il pourrait y avoir des matches à enjeu, des matches dont le résultat aurait des conséquences, beaucoup plus tard dans la saison. »

  • Une image plus nette

    USL Division One
    United Soccer League

    L’annonce de 2025 a pris les propriétaires par surprise.

    Si tout cela semblait quelque peu improvisé il y a près de deux ans, la stratégie est aujourd’hui bien plus claire. C’est le 13 février 2025 qu’il a été révélé pour la première fois que l’USL allait lancer un championnat masculin de football de première division. À l’époque, les propriétaires et les parties prenantes n’avaient guère été prévenus. Une réunion avait été convoquée à la hâte un mercredi soir. Propriétaires, CSO et autres parties prenantes ne savaient pratiquement rien de ce qui se préparait. L’USL les avait officiellement informés, moins de 24 heures à l’avance, qu’elle allait tenter de bouleverser entièrement le football de haut niveau aux États-Unis.

    À l’époque, plusieurs sources au sein de la ligue ont confié à GOAL qu’il régnait un certain scepticisme, voire une franche incrédulité. Certains propriétaires se sentaient trahis. D’autres étaient simplement sous le choc. Certains estimaient en privé que, même si l’intention était bonne, la mise en œuvre était tout simplement trop complexe. Il y avait beaucoup à assimiler, et une seule journée pour le faire.

    Aujourd’hui, toutefois, les choses sont bien plus claires. Si l’annonce de 2025 avait été précipitée et audacieuse, le lancement de la nouvelle identité de marque a été plus réfléchi et plus transparent. Les clubs avaient été informés plusieurs semaines à l’avance de ce à quoi ressemblerait cette identité, ont confirmé plusieurs sources. La ligue elle-même a longuement échangé avec les propriétaires et les supporters pour élaborer quelque chose qui, selon elle, représenterait au mieux l’avenir de l’USL, a confirmé une personne chargée de sa communication. SPARK, une agence de relations publiques, a contribué à définir le positionnement de la marque.

    Le projet a ensuite été présenté dans son intégralité aux propriétaires, qui ont pu en discuter les détails avant son lancement. Cela peut sembler être le strict minimum, mais c’est assurément un changement de méthode. La ligue a souligné que la réflexion derrière cette identité de marque s’inscrivait dans une évolution plus large de l’organisation.

    Les clubs sont également de cet avis.

    « Il y a des personnes qui ont pris le temps de vraiment réfléchir à la manière de développer la marque, d’élaborer une stratégie et de la traduire en plans concrets. Pour moi, cela crée désormais un système pyramidal semblable à celui auquel le reste du monde est habitué », a déclaré James O'Connor, président de Louisville City.

  • « Les choses se mettent en place maintenant »

    Pittsburgh Riverhounds
    USL

    Une nouvelle convention collective a établi un cadre clair pour la rémunération des joueurs de l’USL Premier.

    Il faut dire aussi qu’un travail essentiel en coulisses a posé les bases du fonctionnement d’une pyramide du football aux États-Unis. La convention collective de l’USL, récemment ratifiée et deuxième de l’histoire de la ligue, comprend des dispositions relatives à l’USL Premier. Les négociations ont duré près de deux ans, et des sources ayant participé aux discussions ont indiqué que les incertitudes concernant la première division constituaient un point de blocage.

    Les chiffres sont toutefois clairs. L’USL Premier dispose désormais d’une infrastructure de base. La rémunération minimale standard sera de 67 500 $ en 2028, contre 42 000 $ en Championship en 2026. Ces deux montants comprennent la valeur du logement ou d’une allocation logement, et l’accord prévoit des augmentations. Les clubs devront également proposer une assurance maladie, dont le coût ne sera pas pris en compte dans le calcul de la rémunération minimale. Des primes pour les joueurs ont aussi été convenues, avec des enveloppes annuelles destinées aux vainqueurs du Players’ Shield en Championship et en Premier. Mais le plus important est peut-être l’accord conclu entre la ligue et l’Association des joueurs sur une structure de droits commerciaux et de licences collectives couvrant les quatre ligues professionnelles de l’USL. En clair, les joueurs percevront une part de certaines recettes générées par l’exploitation commerciale de leur nom, de leur image et de leur apparence, notamment dans les jeux vidéo et sur les produits dérivés vendus par la ligue.

    « Les choses se mettent maintenant en place. La convention collective a été signée, ce qui a surtout permis de résoudre un problème », a expliqué Rutstein.

    Un autre élément clé est le partage des revenus, qui permettra de répartir les recettes nationales entre les clubs de toute la pyramide. Les pourcentages exacts n’ont pas été rendus publics, mais les clubs recevront une part des recettes provenant des ventes de franchises, des accords liés aux paris et des droits médiatiques.

    Cela peut sembler arbitraire pour une ligue qui, dans son ensemble, ne génère pas beaucoup d’argent en 2026. Mais si elle se développe comme prévu, ce cadre pourrait se révéler essentiel.

    « C’est le signe que l’on met les choses en ordre avant qu’il y ait de véritables revenus à partager. Car, évidemment, on peut faire valoir qu’un partage des revenus sans revenus à partager n’en est pas vraiment un. Il s’agit de mettre en place les éléments fondamentaux », a déclaré Rutstein.

  • « Vraiment sérieux et engagé »

    Premier League Season 2024/25 Kick-Off
    Getty Images Sport

    L’implication de Tony Scholes en USL a apporté un sentiment de sérénité aux propriétaires des équipes.

    Il y a aussi la structure dirigeante. Plusieurs sources ont cité le renforcement de l’équipe de direction comme un motif d’optimisme pour la croissance de la ligue. L’arrivée de Tony Scholes, nouveau président de l’USL Premier et ancien directeur du football de la Premier League anglaise, a notamment apporté une certaine sérénité.

    « Son expérience et ses relations, acquises au niveau où il a travaillé, ne peuvent que renforcer ce que fait l’USL. C’est le principal atout quand on possède l’expérience de Tony et que la ligue s’apprête à s’engager dans une telle aventure. Je pense que son profil correspond très bien », a déclaré O'Connor.

    Selon plusieurs sources, il serait loin de la vérité de penser que Scholes est venu en Amérique simplement pour toucher un salaire après 30 ans de dur labeur dans le football anglais.

    « Pour ce que ça vaut, c’est un homme très sympathique qui connaît son sujet et qui prend tout cela très au sérieux. Il est vraiment engagé », a déclaré Rutstein.

    Paul McDonough dirige l’USL en tant que président-directeur général, tandis que Scholes préside l’USL Premier. Plusieurs sources ont souligné que l’expérience de Scholes dans des clubs de l’EFL et sa connaissance du fonctionnement d’une pyramide du football étaient précieuses pour définir le modèle de promotion et de relégation de l’USL.

    « Nous avons assisté à des réunions où ils ont présenté la structure. Il y a dix façons différentes de procéder, selon le nombre d’équipes qui montent et descendent et la manière dont tout cela fonctionne. Le projet a été très bien réfléchi. Il contient de bonnes idées », a déclaré une source.

  • Permettre aux équipes de trouver leur place

    Portland Hearts of Pine Fans
    Chris Linscott

    La ligue affirme qu’un nouveau système à trois niveaux permettra aux clubs de trouver la place qui leur revient au sein de l’USL.

    Un sentiment de revanche est également largement partagé. Plusieurs sources au sein des clubs ont salué l’ambition de la ligue, qui a décidé de lancer l’ensemble de son projet. Il s’agit, à n’en pas douter, d’une initiative audacieuse.

    « Avec cette évolution, la mise en place d’un système de promotion et de relégation dans les règles, puis l’intégration de grands marchés à ce système, le potentiel de croissance est immense », a déclaré Brad Stith, directeur général de l’AC Boise, à GOAL.

    Certains estiment également qu’une vision plus claire de ce à quoi ressembleront les trois premières divisions du football offre des garde-fous essentiels contre les difficultés financières qui ont entraîné la disparition de certains clubs de l’USL. North Carolina FC, pensionnaire du Championship, a fermé ses portes à la fin de la saison 2025 avec un préavis de seulement deux mois. Les équipes de League One Westchester SC et Corpus Christi cesseraient toutes deux leurs activités à la fin de l’année, selon certaines informations. La ligue a elle aussi indiqué qu’elle renforçait ses critères internes afin de s’assurer que des propriétaires disposant des moyens nécessaires et des clubs pérennes intègrent le système.

    Dans un système à trois niveaux, pouvoir choisir la division dans laquelle une équipe a les moyens d’évoluer pourrait éviter des situations similaires à l’avenir. Les propriétaires soutiennent que la plupart des équipes trouveront le niveau qui leur convient.

    « Quand on met en place ce type de structure aux États-Unis, cela atténue en réalité le reste, plutôt que l’inverse », a déclaré Stith. « C’est ce que tous les supporters méritent, vous le savez. Il faut faire en sorte que, chaque fois qu’ils soutiennent le club de leur communauté, quel que soit son niveau, ils sachent que chaque match compte. »

    Jusqu’à présent, certaines équipes ont décidé de monter d’elles-mêmes dans la division de leur choix. Après une première saison remarquable en matière d’affluence et de résultats, Boise passera de la League One au Championship l’an prochain.

    « Nous sommes la première équipe de l’histoire des États-Unis à monter grâce à sa communauté, sur le plan du football. Ce partenariat a été formidable. Bien sûr, notre expérience en League One a été excellente, et nous avons travaillé avec Paul, à l’USL, puis avec l’équipe dirigeante de l’USL Championship pour organiser ce passage. Quand votre communauté répond présent à chaque match comme elle l’a fait pour nous, et qu’il ne reste que des places debout à chaque rencontre, c’est un cadre assez remarquable pour jouer au football professionnel », a ajouté Stith.


  • « C’est un lancement en douceur »

    USL Generic Ball pic
    Getty

    L’ancienne identité visuelle de l’USL figure toujours sur son site, alors qu’une nouvelle a été annoncée.

    Malgré cet enthousiasme, certaines inquiétudes subsistent. Plusieurs sources au sein de la ligue ont mis en doute la force de la marque. D’autres ont trouvé le calendrier de son lancement déroutant.

    « Je sais que les phases finales sont sur le point de commencer, mais le moment choisi est tout de même un peu étrange », a fait remarquer un propriétaire.

    Des questions se posent aussi quant à son impact. Le site actuel de l’USL arbore toujours l’ancien logo, alors même que la ligue a mis en avant sa nouvelle identité visuelle dans la vidéo annonçant le changement.

    « Si vous regardez comment ils s’y sont pris, c’est un lancement progressif, pas un lancement complet. Dans la vidéo, on voit la nouvelle identité visuelle, mais dans le coin supérieur gauche de la publication sur les réseaux sociaux figure encore l’ancienne », a souligné une source au sein de la ligue.

    La ligue a indiqué que la nouvelle identité serait déployée dans l’ensemble de l’organisation en janvier 2027 et a invoqué l’ampleur du travail de conception pour expliquer ce calendrier. Elle devait être dévoilée afin que de nombreux autres éléments, notamment le lettrage des maillots, les tableaux d’affichage et leur conception graphique, puissent être finalisés.

    « Nous sommes partis de la date de début de la saison 2027 pour déterminer à quel moment les clubs, les partenaires et les fournisseurs auraient besoin des éléments de la nouvelle identité visuelle. La production des maillots, des écussons, de la signalétique et d’autres supports physiques prend beaucoup de temps. Dévoiler cette identité en octobre donne donc à chacun le temps nécessaire pour préparer la saison prochaine », a déclaré un porte-parole de la ligue.

  • Stade et agrandissement

    Sacramento Republic new stadium 3
    Republic FC / MANICA

    De nouveaux stades ont montré que des clubs prévoient d’intégrer la nouvelle première division.

    Plusieurs sources ont également souligné les difficultés liées au respect des critères de U.S. Soccer pour un championnat masculin de première division. Selon les règles actuelles, un championnat doit compter au moins 12 équipes pour déposer une candidature, avec des clubs basés aux États-Unis dans les fuseaux horaires de l’Est, du Centre et du Pacifique. Au moins 75 % de ses équipes doivent évoluer dans des agglomérations d’au moins un million d’habitants.

    Tous les stades du championnat doivent être des enceintes closes et disposer d’au moins 15 000 places assises. Le propriétaire principal de chaque équipe doit posséder un patrimoine net de 40 millions de dollars, tandis que le groupe de propriétaires dans son ensemble doit justifier d’un patrimoine cumulé de 70 millions de dollars. À ce jour, trop peu d’équipes ont annoncé leur intention de demander à rejoindre cette division, même si The Athletic rapportait l’an dernier que l’USL affirmait compter 20 candidats.

    Certains ont déposé une candidature sans satisfaire actuellement aux critères requis. Les Pittsburgh Riverhounds, par exemple, devraient tripler leur capacité pour remplir les conditions, mais doivent pour cela tripler la capacité de leur stade. Ils ont annoncé le 19 août leur intention de porter celle-ci à 15 000 places. L’espoir est aujourd’hui que les travaux de rénovation débutent au début de l’année 2027.

    « Comme pour tout grand chantier, il faut s’assurer que le financement et les autorisations sont en place, en somme régler tous les détails... En ce moment, beaucoup de démarches administratives se déroulent en coulisses, mais nous sommes enthousiastes à l’idée que la première phase des travaux puisse, nous l’espérons, commencer l’année prochaine », a déclaré Matt Grubba, directeur de la communication des Riverhounds.

    Certains clubs hésitent encore. Bien que Sacramento Republic et Detroit City, deux clubs de l’USL Championship, soient en train de construire des stades répondant aux exigences minimales, aucun des deux ne s’est engagé à rejoindre la première division. Plusieurs sources ont avancé que le championnat lui-même aurait souhaité y voir plus clair à ce stade.

    Le championnat a toutefois déjà assuré que l’arrivée de nouvelles franchises d’ici 2028 l’aiderait à atteindre le nombre d’équipes requis. Des discussions sont également en cours avec U.S. Soccer sur la manière dont le nouveau championnat pourrait s’inscrire dans le cadre des règles actuelles.

    « Nous travaillons en étroite collaboration avec U.S. Soccer et d’autres parties prenantes en vue du lancement de l’USL Premier et de l’introduction de la montée et de la descente en 2028. Nos échanges restent constructifs et nous apprécions leur collaboration, alors que le football américain évolue et que nous nous tournons vers l’avenir du football professionnel. Nous construisons Premier avec rigueur, en mettant l’accent sur des groupes de propriétaires solides et sur la réussite à long terme de nos clubs et du championnat », a déclaré un porte-parole de l’USL.

  • L’annonce de l’intention

    Indy Eleven USL Stadium

    Les supporters de l’USL eux-mêmes se sont montrés enthousiastes à l’idée d’élargir la pyramide du football.

    Nous avons donc ici quelque chose de plus tangible. Ce lancement, en apparence fortuit, est présenté par la ligue comme intentionnel, mûrement réfléchi et tout simplement mieux préparé pour le monde réel.

    C’est, après tout, la colonne vertébrale de l’ensemble. Une convention collective, un accord de partage des revenus, davantage d’équipes qui commencent à rendre publique leur intention de rejoindre la ligue, et quelques autres qui mettent en place tout le nécessaire pour le faire. La marque, au fond, formalise tout cela. Plusieurs propriétaires de clubs ont ajouté qu’ils disposaient désormais d’un argument concret à mettre en avant. Ils peuvent présenter un plan précis à d’éventuels sponsors. Sur le plan financier, le fait d’avoir quelque chose de concret et de public fait passer les spéculations dans le domaine du réel.

    « Il y a deux façons de voir un changement d’identité. La première consiste à se demander si le logo est réussi. La seconde, c’est de se demander ce que l’on cherche à exprimer en tant qu’organisation », a déclaré Rutstein.

    D’autres questions restent à résoudre. Mais le message de l’USL à travers ce lancement est clair :

    Nous sommes prêts.

    Il reste maintenant à le prouver.