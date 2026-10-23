« Je n’ai jamais été aussi optimiste » : la nouvelle identité de l’USL reflète la confiance des propriétaires dans le système de promotion et de relégation, mais les stades et l’expansion restent des obstacles

Le mardi 20 octobre, à midi pile, la vidéo est apparue sur les réseaux sociaux.

Elle dure exactement une minute et 33 secondes et présente ce à quoi l’USL ressemblera à l’avenir. Tout ce qui avait fait l’objet de rumeurs, avait été rapporté ou confirmé y est réuni. Oui, elle sera répartie en trois divisions. Oui, l’USL instaurera un système de promotion et de relégation, auquel les ligues de football américaines se sont jusqu’ici farouchement refusées. Oui, la première division s’appellera « USL Premier ».

Le logo a également été dévoilé, avec ses angles vifs et sa palette entièrement bleue et blanche. Selon la ligue, un motif en forme d’escalier vient souligner le système de promotion et de relégation. Il arrivera en 2028.

C’est donc à ce moment-là que tout devient concret. C’est aussi, d’une certaine manière, un point de non-retour. L’USL va bel et bien le faire. Son identité visuelle est là pour le prouver.

« Je n’ai jamais été aussi optimiste à ce sujet, a déclaré Dan Rutstein, président d’Orange County SC, à GOAL. Cela paraît incroyablement concret. Avec Ted Lasso et Wrexham, le nombre de personnes dans ce pays qui comprennent le principe de la promotion et de la relégation a augmenté. Quand on parle aux sponsors, ils sont enthousiastes à cette idée. Et puis, il pourrait y avoir des matches à enjeu, des matches dont le résultat aurait des conséquences, beaucoup plus tard dans la saison. »