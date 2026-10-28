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Leuven coach 1:1GOAL/OH Leuven

« Je me suis coupé les cheveux pour ressembler à un garçon » : l’incroyable parcours de Ster Habibzadeh, des rues de Téhéran où elle jouait au football à son rôle d’entraîneur de l’OH Leuven en Ligue des champions

Le parcours footballistique de la joueuse de 36 ans a débuté dans la capitale iranienne et passe désormais par Paris et Turin, après que son équipe a déjoué les pronostics en se qualifiant pour la plus prestigieuse compétition européenne cette saison.

Ameé Ruszkai
Traduit par

  • Quand Ster Habibzadeh était petite, elle se coupait les cheveux courts pour pouvoir jouer au football dans les rues de Téhéran avec son frère. Elle n’aurait « jamais cru » qu’elle deviendrait entraîneuse en Ligue des champions féminine.

    « J’aurais eu envie de rire, puis j’aurais dit : ‹ Hé, ne plaisante pas. C’est impossible, pas question › », confie-t-elle à GOAL aujourd’hui dans un petit rire.

    Et pourtant, c’est exactement ce qui s’est passé. Treize ans après avoir quitté l’Iran et être repartie « pas de zéro, je crois, mais de plus bas encore » aux Pays-Bas, Habibzadeh dirige l’OH Leuven au bord du terrain. Son équipe, surprise de la Ligue des champions féminine la saison dernière, a déjoué les pronostics pour retrouver la phase de ligue cette année.

    « Nous faisons partie des 18 meilleures équipes d’Europe. C’est vraiment fou », souligne-t-elle.

    Le parcours n’a pas été facile. Il a été marqué par de grands bouleversements et a demandé beaucoup de travail, de sacrifices et de patience. Mais atteindre un niveau comme celui de la Ligue des champions donne un sens à tous ces efforts. « J’ai laissé beaucoup de choses derrière moi pour en arriver là, alors je suis vraiment heureuse et fière », dit Habibzadeh. « Tout ce que j’ai fait n’a pas été vain. »

  • « Grosse surprise »

    Ster Habibzadeh 2026
    OH Leuven

    Habibzadeh s’attendait à ce que tout soit mieux pour le football féminin lorsqu’elle s’est installée en Europe, mais elle a découvert un manque de professionnalisme aux Pays-Bas

    Une telle perspective semblait encore bien lointaine lorsque Habibzadeh est arrivée aux Pays-Bas.

    Grandir en Iran en étant une fille passionnée de football n’avait rien de « facile ». « L’Iran est un pays où la vie est difficile pour les femmes. Il n’était donc pas vraiment normal que je joue au football avec les garçons dans la rue. Je me suis coupé les cheveux pour que les gens pensent que j’étais un garçon », explique Habibzadeh. « Je n’étais pas comme une vraie fille qui joue à la poupée Barbie ! »

    Malgré cela, il était possible de devenir joueuse professionnelle en Iran, et elle a pu emprunter cette voie en signant son premier contrat professionnel à seulement 17 ans. Alors qu’elle jouait pour Malavan, puis Shiraz, elle a obtenu 21 sélections en équipe nationale, tout en étant encore au tout début de sa carrière.

    Imaginez alors ce qu’a ressenti Habibzadeh lorsqu’elle a laissé tout cela derrière elle, à 23 ans, pour s’installer aux Pays-Bas et découvrir que le football féminin n’y était pas professionnel à l’époque. « Ce n’était pas seulement une surprise, se souvient-elle, c’était un grand choc. »

  • Changement de plan

    Ster Habibzadeh 2026
    OH Leuven

    Habibzadeh s’est adaptée à un changement imprévu dans ses projets, privilégiant son parcours d’entraîneuse tout en jouant à temps partiel.

    Être footballeuse professionnelle en Iran n’avait rien d’idéal, mais Habibzadeh y bénéficiait de ressources et d’installations de qualité, ainsi que d’un statut de joueuse à temps plein. Arriver en Europe, où elle s’attendait à ce que « tout [soit] mieux », pour découvrir une réalité tout autre ne faisait certainement pas partie du plan.

    Jouer en première division n’était pas possible si elle voulait aussi occuper un emploi à temps plein pour payer ses factures. « Pour les joueuses qui vivent chez leurs parents, ça va. Elles peuvent aller s’entraîner et toucher peut-être quelques centaines d’euros par mois, et ça leur suffit », explique-t-elle. « Mais moi, je dois travailler pour tout payer : mon logement, le gaz, tout ce qu’il faut pour manger. »

    S’il y a un point positif, c’est que ces circonstances ont poussé Habibzadeh à se concentrer davantage sur la carrière d’entraîneuse qu’elle souhaitait construire. Plutôt que d’essayer de jouer en première division sans être professionnelle, elle a décidé d’évoluer dans des divisions inférieures, où elle n’avait à s’entraîner que le soir après le travail, tout en préparant ses diplômes d’entraîneuse de l’UEFA.

    « J’avais 23 ans », se souvient-elle. « Ce sont les meilleures années pour jouer en Super League [iranienne] et aussi en équipe nationale. À ce moment-là, j’ai quitté mon pays, j’ai quitté ma famille, j’ai tout quitté, et je ne suis pas repartie de zéro, mais, je crois, de moins que zéro, parce que personne ne me connaissait en Europe. »

  • Elle se fait confiance

    Ster Habibzadeh OH Leuven
    OH Leuven

    Habibzadeh ne s’est pas laissée décourager par ce nouveau défi, toujours convaincue qu’elle parviendrait là où elle voulait être.

    Mais Habibzadeh était déterminée. Elle se concentrait sur l’obtention de ses diplômes d’entraîneuse, l’acquisition d’expérience, l’apprentissage du néerlandais et le début de sa carrière d’entraîneuse en Europe.

    « Ce n’était pas ce à quoi je m’attendais. Ce n’était pas pour cela que j’étais venue en Europe, mais je me suis dit : ‹ Bon, maintenant je suis là. Je dois regarder vers l’avant. Je n’abandonne pas › », raconte-t-elle. « On est complètement seule, sans sa famille, sans ses parents, sans personne, et il faut tout faire seule, dans une culture totalement différente, avec une autre langue. On est dans un autre monde, vous voyez ?

    « C’est un peu difficile pour les gens de comprendre à quel point les débuts ont été difficiles pour moi, mais je me suis dit : ‹ Bon, c’est la situation et je dois trouver une solution. Je vais y arriver ›. Je vais obtenir ma licence, et je suis sûre qu’un jour, je deviendrai entraîneuse principale au plus haut niveau. J’en étais sûre dès le premier jour. »

    Qu’est-ce qui lui donnait une telle certitude ? « Parce que j’ai confiance en moi », répond Habibzadeh. « Je sais ce que je suis capable de faire et je connais mes qualités. Je suis aussi quelqu’un qui, lorsqu’elle a un rêve ou veut faire quelque chose, fait tout pour y parvenir. »

  • L’occasion se présente

    Ster Habibzadeh OH Leuven
    OH Leuven

    Après avoir marqué les esprits au Patro Eisden et acquis davantage d’expérience au Club Bruges, Habibzadeh s’est vu offrir une belle opportunité par Louvain cet été.

    C’est en Belgique, au Patro Eisden, que les choses ont véritablement démarré. Habibzadeh a commencé à travailler au centre de formation, avant de se voir confier la création d’une section féminine au sein du club. Une fois celle-ci mise sur pied, elle a mené cette « équipe entièrement nouvelle » de montée en montée, jusqu’à atteindre la deuxième division après avoir débuté en cinquième.

    Ces résultats ont attiré l’attention du plus grand club de Belgique, le Club Bruges. À l’été 2025, Habibzadeh a rejoint son équipe féminine en tant qu’entraîneuse adjointe. Un an plus tard, Arno Van den Abbeel, entraîneur principal d’OH Leuven, champion de Belgique, a quitté son poste pour saisir une nouvelle opportunité. Habibzadeh a alors posé sa candidature pour lui succéder et a obtenu le poste.

  • Un soutien précieux

    Ster Habibzadeh 2026
    OH Leuven

    Habibzadeh ressent le soutien de sa famille malgré la distance, même si le conflit en cours en Iran peut rendre les échanges difficiles.

    De loin, la famille de Habibzadeh célèbre chacun de ses succès. Tous ses proches vivent toujours en Iran, où le conflit se poursuit. Elle n’est pas rentrée chez elle depuis sept ans et a vu sa mère pour la dernière fois il y a deux ans, lorsqu’elle est venue en Belgique assister au mariage de sa fille. « J’étais tellement heureuse », se souvient Habibzadeh.

    « En ce moment, c’est un peu difficile, confie-t-elle. Nous arrivons parfois à nous parler en visioconférence et c’est le seul moyen que nous ayons de communiquer. Mais avec la guerre et tout le reste, il n’est pas facile d’établir une connexion, ni même de les appeler. Ils me posent toujours des questions [sur le football], suivent les matches, les regardent, suivent tout ce qui se passe et sont vraiment fiers. »

    La mère de Habibzadeh n’a pourtant pas toujours été convaincue. « Elle voulait vraiment que je joue plutôt au tennis, que je fasse de la natation ou de la danse, du basket ou n’importe quoi d’autre, du volley, mais pas du football », se souvient la femme de 36 ans en repensant à ses débuts. Elle a toutefois changé d’avis lorsqu’elle a compris à quel point sa fille aimait le football et qu’elle avait un réel talent. « Ensuite, quand j’ai joué en Super League, elle est devenue l’une de mes plus grandes supportrices.

    « Avec tous ces matches de Ligue des champions, mes journées sont très chargées. La quantité de travail au quotidien est hors norme, mais j’appelle quand même mes parents, mon frère ou ma sœur. Ils m’envoient des vidéos, des messages adorables, suivent ce que je fais et me soutiennent. Cela me fait vraiment du bien et j’en ai aussi vraiment besoin pour rester forte et continuer. Chaque jour, je me dis : “Bon, je suis heureuse que tout ce que j’ai fait n’ait pas été pour rien, qu’au moins ils soient fiers.” »

    Et sa famille n’est pas la seule à la soutenir. Habibzadeh est l’une des cinq seules entraîneuses engagées dans la phase de ligue de la Ligue des champions féminine cette saison. Il est également rare de voir une femme originaire d’Iran ou du Moyen-Orient occuper un poste d’entraîneuse aussi en vue : « Je reçois aussi parfois d’adorables messages sur les réseaux sociaux. [Des gens] me disent qu’ils sont fiers de voir une fille iranienne ou persane accomplir autant de choses en Europe et en Ligue des champions, et qu’ils me soutiennent vraiment. »

  • Prendre plaisir à relever le défi

    Ster Habibzadeh OH Leuven 2026-27
    OH Leuven

    Louvain possède l’effectif le plus jeune de la Ligue des champions féminine, mais Habibzadeh et son équipe, qui fait figure d’outsider, se réjouissent de pouvoir apprendre au plus haut niveau.

    Le début de saison n’a pas été facile pour OH Leuven. Après avoir remporté deux titres de champion consécutifs, les deux premiers de l’histoire de son équipe féminine, et atteint la phase à élimination directe de la Ligue des champions, l’OHL a perdu plusieurs joueuses clés lors du mercato estival. Cette saison, aucune équipe engagée en Ligue des champions ne possède un effectif plus jeune.

    Mais en entamant la phase de ligue par un match nul et vierge face à la Roma, championne d’Italie, Louvain a rappelé aux autres équipes de la compétition qu’il ne fallait pas le sous-estimer. L’OHL ne part certes pas favori, mais ce statut lui a plu l’an dernier. À sa tête se trouve une entraîneuse qui sait ce que signifie devoir surmonter les obstacles. Habibzadeh a travaillé sans relâche pour relever ces défis et en arriver là. Son équipe et elle tirent désormais de nombreux enseignements d’une nouvelle aventure européenne à laquelle on ne les attendait pas.

    « Lors du premier match [de qualification pour la Ligue des champions] que nous avons disputé à domicile contre le TSC, je ne sais pas comment exprimer ce que je ressentais. J’avais l’impression de voler dans le ciel comme un oiseau, se souvient Habibzadeh. Je me disais : “Oh, waouh, qu’est-ce qui se passe ici, dans le stade ?” Quand on entend cette musique de la Ligue des champions, on se dit : “Waouh. Je suis ici en tant qu’entraîneuse principale, maintenant.”

    « Nous pouvons jouer contre le PSG, Chelsea, la Juventus, la Roma. Nous avons accompli quelque chose de spécial et, maintenant, nous voulons simplement en profiter et apprendre de chaque match. C’est une expérience incroyable et nous voulons en retenir les leçons. »