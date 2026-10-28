Quand Ster Habibzadeh était petite, elle se coupait les cheveux courts pour pouvoir jouer au football dans les rues de Téhéran avec son frère. Elle n’aurait « jamais cru » qu’elle deviendrait entraîneuse en Ligue des champions féminine.

« J’aurais eu envie de rire, puis j’aurais dit : ‹ Hé, ne plaisante pas. C’est impossible, pas question › », confie-t-elle à GOAL aujourd’hui dans un petit rire.

Et pourtant, c’est exactement ce qui s’est passé. Treize ans après avoir quitté l’Iran et être repartie « pas de zéro, je crois, mais de plus bas encore » aux Pays-Bas, Habibzadeh dirige l’OH Leuven au bord du terrain. Son équipe, surprise de la Ligue des champions féminine la saison dernière, a déjoué les pronostics pour retrouver la phase de ligue cette année.

« Nous faisons partie des 18 meilleures équipes d’Europe. C’est vraiment fou », souligne-t-elle.

Le parcours n’a pas été facile. Il a été marqué par de grands bouleversements et a demandé beaucoup de travail, de sacrifices et de patience. Mais atteindre un niveau comme celui de la Ligue des champions donne un sens à tous ces efforts. « J’ai laissé beaucoup de choses derrière moi pour en arriver là, alors je suis vraiment heureuse et fière », dit Habibzadeh. « Tout ce que j’ai fait n’a pas été vain. »