La saison suivante, l’Ajax s’est montré (presque) imbattable : seule une défaite en prolongation face au Feyenoord en quart de finale de la Coupe des Pays-Bas l’a privé du triplé.

L’Ajax a remporté le championnat avec sept points d’avance sur le Roda JC. Les 17 buts de Litmanen n’ont pas suffi à lui offrir le titre de meilleur buteur, son jeune coéquipier Patrick Kluivert ayant fait encore mieux. Mais Ronaldo les a largement devancés tous les deux avec 30 buts pour le PSV, troisième.

Malgré cette domination sur la scène nationale, peu de monde donnait une chance aux jeunes joueurs de Van Gaal en Ligue des champions. Dès leur premier match dans la compétition, ils ont pourtant montré qu’ils étaient capables de relever les défis les plus intimidants.

L’AC Milan de Fabio Capello était champion d’Europe en titre après avoir écrasé le Barça de Cruyff 4-0 en finale, et les joueurs de l’Ajax étaient impressionnés à l’idée de faire face à Paolo Maldini, Franco Baresi, Zvonimir Boban ou encore Ruud Gullit, Ballon d’Or 1987.

« Le premier match était à domicile contre Milan et nous ne ressentions aucune pression, parce que tout le monde s’attendait simplement à ce qu’on perde », a raconté Litmanen à FourFourTwo.

Après l’ouverture du score de De Boer pour les locaux en début de seconde période, Overmars a trouvé Litmanen seul au second poteau, et celui-ci a décoché une frappe puissante qui a trompé Sebastiano Rossi. Soudain, l’Ajax jouait avec assurance.

Deux semaines plus tard, le numéro 10 a orchestré la remontée face à l’AEK Athènes : il a égalisé avant de glisser le ballon à Kluivert, auteur du but de la victoire. Puis, grâce à un déplacement intelligent sans ballon, Litmanen a offert une solution de passe à Davids et inscrit d’une frappe puissante le but égalisateur à la 85e minute contre Salzbourg.

Deux minutes après le coup d’envoi du match retour contre Milan à San Siro, le maestro a devancé les défenseurs de l’AC Milan pour contrôler un ballon de De Boer et marquer, lançant le club néerlandais vers une nouvelle victoire 2-0.

Après avoir terminé en tête de son groupe avec cinq points d’avance et dominé Hajduk Split 3-0 en quarts de finale, l’Ajax a retrouvé le Bayern Munich en demi-finales. Malgré de nombreuses occasions créées de près comme de loin, les hommes de Van Gaal n’ont pas réussi à trouver la faille face à l’équipe de Giovanni Trapattoni à Munich. Mais le match retour à Amsterdam a été une autre histoire.

Litmanen a tenté un geste acrobatique en début de match, mais le ballon a été dégagé de la tête avant qu’il puisse le toucher. De Boer a empêché le ballon de sortir en corner en le remettant de la tête devant le but, où Litmanen l’a poussé à son tour de la tête au-delà de la ligne pour ouvrir le score. Le Bayern est toutefois revenu à égalité.

« À ce moment-là, avec leur but à l’extérieur, nous étions éliminés. Nous nous sommes dit : “Pas de problème, regardez autour de vous, le stade est plein, le public est derrière nous” », s’est souvenu Litmanen.

Une frappe exceptionnelle de George et un but de De Boer ont donné à l’Ajax une avance de 3-1 à la pause, avant que Litmanen ne dissipe tout doute en début de seconde période grâce à un enchaînement fluide : contrôle orienté, course et finition. Le club néerlandais s’est imposé 5-2 et allait retrouver un adversaire bien connu en finale : l’AC Milan.

Dans la semaine précédant la finale à Vienne, Litmanen souffrait du rhume des foins, au point que sa participation au match suscitait de réelles inquiétudes. « Je n’arrivais pas à dormir et je ne me reposais que quelques heures pendant la journée », s’est-il souvenu. « J’avais les yeux rouges, mal à la gorge et je ne me sentais pas bien. Le lundi, Van Gaal m’a demandé s’il pouvait compter sur moi pour jouer la finale le mercredi. Bien sûr, j’ai répondu oui. »

Le milieu de terrain figurait dans le onze de départ, mais a souffert : « Je n’étais pas au mieux et, quand on affronte Marcel Desailly, il faut être à 100 %, donc ça a été vraiment difficile. »

Il n’était pas le seul. L’Ajax a eu davantage de mal à trouver la faille face à l’AC Milan dans ce que Frank de Boer a qualifié de « match de m*rde ». Finalement, à la 70e minute, Van Gaal a effectué le changement décisif en faisant entrer Kluivert à la place de Litmanen. Quinze minutes plus tard, le jeune attaquant a avancé tant bien que mal pour reprendre une passe de Rijkaard et glisser le ballon au ras du poteau.

« C’était le moins bon des trois matches que nous avons joués contre Milan cette saison-là, mais nous avons gagné. Patrick Kluivert est entré à ma place et a marqué le but de la victoire. Je plaisante avec lui en disant que c’était un but moche, mais peu importe. Nous avons remporté la Ligue des champions », a déclaré Litmanen.

L’Ajax a de nouveau atteint la finale la saison suivante et, en plus de jouer un rôle exceptionnel dans son troisième sacre consécutif en Eredivisie, Litmanen a terminé meilleur buteur de la compétition européenne avec neuf buts.

Après un triplé contre Ferencvaros, il s’est glissé derrière la défense du Real Madrid pour ouvrir le score lors de la victoire 2-0 de l’Ajax au Bernabéu. Puis, alors que le club néerlandais abordait le match retour de la demi-finale contre le Panathinaïkos avec un retard de 1-0, le joueur né à Lahti a marqué deux fois en Grèce pour renverser la confrontation et décrocher son billet pour la finale à Rome contre la Juventus.

Malgré tout le talent de l’effectif de l’Ajax, la Juventus avait désigné le chevalier nordique comme la principale menace. « Il était sans aucun doute le plus dangereux. Il traversait une période où, dès qu’il touchait le ballon, il marquait », a déclaré Sergio Porrini à propos de Litmanen. « Et c’est effectivement ce qu’il a fait. »

Après une mésentente entre Frank de Boer et Edwin van der Sar qui a offert l’ouverture du score à Fabrizio Ravanelli à la 12e minute, l’Ajax s’en est remis à la vivacité de Litmanen pour égaliser. Angelo Peruzzi a repoussé un coup franc de De Boer, mais Litmanen était là pour résister au défenseur et conclure. Le match s’est décidé aux tirs au but et, bien que Litmanen ait transformé sa tentative, la Juventus a remporté la séance 4-2.

Litmanen est resté à l’Ajax jusqu’à la fin des années 90, mais cette grande équipe a été démantelée par d’autres clubs européens à la suite de l’arrêt Bosman. Après avoir régulièrement refusé des offres lucratives au fil des ans, le meneur de jeu buteur a finalement choisi de retrouver Van Gaal, les frères De Boer, Kluivert et Winston Bogarde en rejoignant le Camp Nou.

« Trois clubs m’ont fait une offre en 1999 : Liverpool, le Barça et le Bayern Munich », a-t-il confié à The Guardian. « Il n’a pas été difficile de choisir le Barça : ce club avait la même philosophie que l’Ajax. Ce sont deux clubs différents, mais issus de la même source. J’ai entendu Guardiola dire : “Cruyff a construit la chapelle, et nous nous sommes contentés de la peindre.” »