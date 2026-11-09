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GFX Jari Litmanen 1-1GOAL

Jari Litmanen : le phénomène finlandais qui a conquis l’Europe avec l’Ajax, « ensorcelé » Steven Gerrard et inspiré Xavi

Vainqueur de la Ligue des champions en 1995, l’attaquant a ensuite porté les couleurs de Liverpool et du FC Barcelone, régalant les supporters aux quatre coins du continent.

Peter McVitie
Traduit par

  • Steven Gerrard a été « envoûté » lorsqu’il l’a vu pour la première fois à Liverpool, tandis qu’un Jamie Carragher stupéfait s’est dit : « Quel joueur ! » Zlatan Ibrahimovic lui a attribué un rôle déterminant dans son accession au rang d’attaquant de classe mondiale. Quant à Xavi, au début de sa carrière à Barcelone, il a été « encouragé » et inspiré par son talent, son éthique de travail et son professionnalisme.

    Pourtant, tous ces footballeurs d’élite ont croisé la route de Jari Litmanen alors qu’il avait déjà dépassé son apogée et ne pouvait plus déployer sur le terrain le talent époustouflant qui avait été le sien.

    Milieu offensif d’une classe rare, Litmanen est considéré comme l’un des plus grands joueurs de l’histoire de l’Ajax. Il a ensuite porté les couleurs de Barcelone, Liverpool et Fulham, entre autres. Grâce à sa technique irréprochable, à sa vision du jeu exceptionnelle et à son instinct de buteur, il est passé de débuts modestes à un triomphe en Ligue des champions et à une reconnaissance mondiale.

    Si des blessures récurrentes ont prématurément émoussé son talent fascinant, celui que l’on surnommait « le Roi » n’a jamais perdu son aura royale, sa curiosité pour le football ni son dévouement absolu à ce sport, au point de relancer sa carrière à 55 ans. Voici donc l’histoire d’un génie unique et d’une véritable icône du football.

  • Il prend rapidement ses marques

    Jari Litmanen Finland 1998

    La classe de Litmanen s’est manifestée dès son plus jeune âge, et il est rapidement devenu une star dans son pays.

    À 17 ans, Litmanen s’est révélé comme le futur héros du football finlandais, avec cette élégance et cette efficacité qui allaient faire de lui l’un des favoris des supporters à travers l’Europe. En reprenant un centre d’un superbe ciseau acrobatique pour envoyer le ballon dans le petit filet et offrir au Reipas, club de première division, une victoire 1-0 en championnat, il a inscrit son premier but professionnel et renforcé sa réputation déjà grandissante de prodige.

    Arrivé au club alors qu’il était tout jeune, il était très attendu, notamment parce que son père, Olavi, avait remporté plusieurs fois la Coupe de Finlande comme joueur du club de Lahti. Après ses débuts à 16 ans en 1986, Jari a occupé un rôle modeste mais de plus en plus important au cours des années suivantes, jusqu’à une formidable saison 1990 qui lui a valu le titre de joueur de l’année en championnat à 19 ans.

    En récompense, il a été envoyé deux semaines à Barcelone, et le sélectionneur Jukka Vakkila s’est arrangé pour qu’il s’entraîne avec l’équipe réserve au Camp Nou. Mais une légende du football est intervenue et l’a invité à se mesurer plutôt à des joueurs comme Michael Laudrup, Hristo Stoichkov et Pep Guardiola.

    « La veille au soir de cet entraînement, le téléphone a sonné dans ma chambre d’hôtel, a raconté Litmanen à Helden. J’ai entendu une voix à l’autre bout du fil me demander en anglais : “Vous êtes bien Jari Litmanen ? Je m’appelle Johan Cruyff, je suis l’entraîneur de Barcelone. Vous me connaissez ?” Je me suis dit que quelqu’un me faisait une blague. Mais ce n’était pas le cas. Johan m’a dit que son adjoint, Tonny Bruins Slot, viendrait me chercher le lendemain et que je pourrais m’entraîner pendant une semaine avec l’équipe première de Barcelone. »

    Il a ajouté : « Quand ils ont appris que je venais de Finlande, ils se sont probablement tous dit : “Bof.” Ils ne m’ont pas beaucoup parlé avant l’entraînement, mais après, ils étaient soudain beaucoup plus enthousiastes. Ils m’ont fait signe avec le pouce levé et m’ont dit “bien, bien”. »

    Un mois plus tard, Litmanen s’est entraîné avec le PSV et a disputé un match amical sous les ordres de Bobby Robson, mais aucun transfert ne s’est concrétisé. Il est donc retourné au Reipas. Des difficultés financières ont toutefois contraint le club à le vendre, et il a rejoint le HJK, grand club d’Helsinki. Il s’y est de nouveau distingué avec 16 buts en 27 matches de championnat, mais, sept mois seulement après ce transfert, Litmanen a rejoint MyPa à la surprise générale.

    Pour une équipe tout juste promue, issue d’une ville de 6 000 habitants, recruter un joueur du calibre de Litmane semblait impossible. La rumeur de son arrivée avait même commencé comme une plaisanterie lancée dans un pub par Seppo Makinen, dirigeant du club. C’est grâce à un lien personnel qu’ils ont réussi leur coup : l’entraîneur du club, Harri Kampman, était un ami proche de la famille, que Litmanen connaissait depuis toujours.

    « C’était la seule raison pour laquelle il était possible d’attirer Litmanen, et Hape s’y est pris brillamment », s’est souvenu Makinen.

    Litmanen a été l’une des nombreuses recrues de MyPA avant son retour en première division après près de 20 ans d’absence. Il a rejoint le défenseur prometteur Sami Hyypia, le futur entraîneur de MyPa Janne Lindberg, Jukka Turunen et le gardien Mikhail Biryukov. Il s’est toutefois rapidement imposé comme la vedette de l’équipe, avec des débuts à domicile époustouflants. Il a ouvert le score sur coup franc, puis reçu une passe et foncé vers le but avant de lober le gardien. Il a ensuite complété son triplé d’une frappe puissante depuis le centre de la surface. Il a également délivré au moins une passe décisive lors de cette victoire 7-0 et s’est excusé auprès de Mauri Keskitalo d’avoir tenté sa chance seul alors que son coéquipier était complètement démarqué.

    « Il a dit que l’occasion de lober le gardien était trop belle pour ne pas la saisir », a raconté Keskitalo.

    Si Litmanen a inscrit sept buts en 18 matches de championnat, son plus beau but pour MyPa a aussi été le plus important : une superbe frappe enroulée de l’extérieur du pied qui a lobé le gardien à la 89e minute de la finale de la Coupe de Finlande 1992, assurant une victoire 2-0. Cette prestation a aidé Litmanen à décrocher le titre de footballeur de l’année en Finlande et convaincu le recruteur de l’Ajax Ton Pronk de rentrer à Amsterdam avec un rapport élogieux destiné à l’entraîneur Louis van Gaal.

  • Le numéro 10 magique de Van Gaal

    Jari Litmanen Ajax 1995

    Sous la houlette de l’entraîneur de l’Ajax, Louis van Gaal, Litmanen s’est imposé comme un buteur prolifique et un passeur régulier.

    Une semaine plus tard, Litmanen arrivait à l’Ajax pour y effectuer un essai, son ambition ultime désormais à portée de main. « J’avais toujours rêvé de devenir footballeur professionnel. Ce n’était pas possible en Finlande, car le football professionnel n’y existait pas », a-t-il expliqué. « C’est pour cela que je suis allé à l’Ajax, à Amsterdam. »

    Au début, il craignait que tout cela ne soit qu’un mirage. Van Gaal avait été loin d’être convaincu par sa première prestation en match amical, au poste de milieu droit, et était prêt à le renvoyer en Finlande. Mais Dennis Bergkamp, blessé, a dû déclarer forfait pour le match suivant, ce qui a permis à Litmanen de jouer à son poste préféré, celui de milieu offensif. Sa prestation a été exemplaire et a jeté les bases d’un changement décisif.

    Un an plus tard, Bergkamp était vendu à l’Inter pour permettre à Litmanen de devenir le numéro 10 titulaire. Wim Jonk partait lui aussi, tandis que l’expérimenté Frank Rijkaard revenait de l’AC Milan. « Bergkamp et Jonk étaient des footballeurs fantastiques, mais Rijkaard et Litmanen apportaient un meilleur équilibre à l’équipe », a déclaré Van Gaal. « Avec eux, nous sommes devenus imbattables. »

    Des années plus tard, l’entraîneur dira à Litmanen : « Tout au long de ma carrière, j’ai toujours cherché ton parfait sosie. Je ne pourrais pas te faire de plus beau compliment. »

    Après avoir très peu joué lors de sa première saison, Litmanen a été phénoménal dès le début de la deuxième. Il s’est intégré à une équipe composée de jeunes joueurs techniquement doués, qui respectaient le système strict de Van Gaal. Aux côtés de Marc Overmars, Ronald de Boer, Edgar Davids et Clarence Seedorf, le Finlandais assurait la cohésion de l’ensemble, grâce à son sens du but et à sa capacité d’anticipation.

    « Ce poste était fait sur mesure pour lui », a déclaré Danny Blind, ancien capitaine de l’Ajax et joueur le plus âgé de cette équipe. « Son sens du placement est exceptionnel. Un numéro 10 peut jouer comme deuxième attaquant, mais aussi comme véritable milieu de terrain, ce qui fait de lui un vrai joueur d’équipe. Il excellait dans les deux rôles. »

    Après avoir marqué deux fois lors de la large victoire 4-0 contre Feyenoord en Supercoupe des Pays-Bas, à De Kuip, Litmanen a inscrit 21 buts lors de ses 20 premiers matches d’Eredivisie. Cette série a notamment été marquée par deux moments déterminants pour la saison.

    Litmanen a été un véritable cauchemar pour le PSV alors que l’Ajax dominait cet autre prétendant au titre, mais le gardien Hans van Breukelen repoussait chacune de ses occasions. À la 72e minute, le gardien légendaire a détourné une tête de Litmanen, avant que Finidi George ne pousse le ballon au fond des filets pour ouvrir le score. Quelques minutes plus tard, l’Ajax s’est projeté vers l’avant à deux contre un. Peter van Vossen a transmis le ballon à Litmanen, qui s’est arrêté net avant d’enrouler une frappe depuis l’entrée de la surface, mais le ballon a rebondi sur le poteau.

    Peut-être cette occasion était-elle trop facile à son goût : le magicien à la coupe mulet a scellé la victoire à la 88e minute depuis un angle extrêmement fermé. Après avoir récupéré le ballon à l’extérieur de la surface et enjambé deux joueurs à terre, il s’est retrouvé presque sur la ligne de but avant de pivoter et d’envoyer le ballon par-dessus le groupe de joueurs qui lui barrait l’accès au but, jusque dans les filets.

    Six semaines plus tard, l’Ajax était mené 2-0 à domicile par le champion en titre, Feyenoord, avant même la 20e minute. Un centre de Blind est alors retombé vers Litmanen, qui a repris le ballon d’une volée pour l’envoyer dans le petit filet. Malgré ses efforts, l’Ajax a dû attendre la 88e minute pour égaliser : George a remis de la tête un centre de De Boer vers l’axe, où Litmanen a sauté plus haut que Peter Bosz pour marquer de près.

    Plus tard dans l’année, l’Ajax a écrasé Go Ahead Eagles 4-0, Litmanen inscrivant deux buts et offrant les deux autres. Il a également signé un triplé contre Besiktas sur le chemin des quarts de finale de la Coupe des coupes. Rien ne semblait pouvoir arrêter le Finlandais : avec 26 buts, il a terminé meilleur buteur de l’Eredivisie, tandis que l’Ajax remportait le titre pour la première fois en quatre ans.

    « Le jeu de Jari ne reposait pas sur les dribbles, mais sur une première touche parfaite, sa capacité à savoir exactement quand se démarquer d’un adversaire, un timing irréprochable et un instinct naturel pour marquer. Toutes ces qualités le rendaient unique », a déclaré Ronald de Boer dans une émission de télévision néerlandaise consacrée à cette époque.

  • La gloire en Ligue des champions

    Jari Litmanen of Ajax and Claudio Panucci of AC Milan
    Getty Images Sport

    C’est lors de la saison 1994-1995 que les géants néerlandais et Litmanen ont atteint le sommet du football européen.

    La saison suivante, l’Ajax s’est montré (presque) imbattable : seule une défaite en prolongation face au Feyenoord en quart de finale de la Coupe des Pays-Bas l’a privé du triplé.

    L’Ajax a remporté le championnat avec sept points d’avance sur le Roda JC. Les 17 buts de Litmanen n’ont pas suffi à lui offrir le titre de meilleur buteur, son jeune coéquipier Patrick Kluivert ayant fait encore mieux. Mais Ronaldo les a largement devancés tous les deux avec 30 buts pour le PSV, troisième.

    Malgré cette domination sur la scène nationale, peu de monde donnait une chance aux jeunes joueurs de Van Gaal en Ligue des champions. Dès leur premier match dans la compétition, ils ont pourtant montré qu’ils étaient capables de relever les défis les plus intimidants.

    L’AC Milan de Fabio Capello était champion d’Europe en titre après avoir écrasé le Barça de Cruyff 4-0 en finale, et les joueurs de l’Ajax étaient impressionnés à l’idée de faire face à Paolo Maldini, Franco Baresi, Zvonimir Boban ou encore Ruud Gullit, Ballon d’Or 1987.

    « Le premier match était à domicile contre Milan et nous ne ressentions aucune pression, parce que tout le monde s’attendait simplement à ce qu’on perde », a raconté Litmanen à FourFourTwo.

    Après l’ouverture du score de De Boer pour les locaux en début de seconde période, Overmars a trouvé Litmanen seul au second poteau, et celui-ci a décoché une frappe puissante qui a trompé Sebastiano Rossi. Soudain, l’Ajax jouait avec assurance.

    Deux semaines plus tard, le numéro 10 a orchestré la remontée face à l’AEK Athènes : il a égalisé avant de glisser le ballon à Kluivert, auteur du but de la victoire. Puis, grâce à un déplacement intelligent sans ballon, Litmanen a offert une solution de passe à Davids et inscrit d’une frappe puissante le but égalisateur à la 85e minute contre Salzbourg.

    Deux minutes après le coup d’envoi du match retour contre Milan à San Siro, le maestro a devancé les défenseurs de l’AC Milan pour contrôler un ballon de De Boer et marquer, lançant le club néerlandais vers une nouvelle victoire 2-0.

    Après avoir terminé en tête de son groupe avec cinq points d’avance et dominé Hajduk Split 3-0 en quarts de finale, l’Ajax a retrouvé le Bayern Munich en demi-finales. Malgré de nombreuses occasions créées de près comme de loin, les hommes de Van Gaal n’ont pas réussi à trouver la faille face à l’équipe de Giovanni Trapattoni à Munich. Mais le match retour à Amsterdam a été une autre histoire.

    Litmanen a tenté un geste acrobatique en début de match, mais le ballon a été dégagé de la tête avant qu’il puisse le toucher. De Boer a empêché le ballon de sortir en corner en le remettant de la tête devant le but, où Litmanen l’a poussé à son tour de la tête au-delà de la ligne pour ouvrir le score. Le Bayern est toutefois revenu à égalité.

    « À ce moment-là, avec leur but à l’extérieur, nous étions éliminés. Nous nous sommes dit : “Pas de problème, regardez autour de vous, le stade est plein, le public est derrière nous” », s’est souvenu Litmanen.

    Une frappe exceptionnelle de George et un but de De Boer ont donné à l’Ajax une avance de 3-1 à la pause, avant que Litmanen ne dissipe tout doute en début de seconde période grâce à un enchaînement fluide : contrôle orienté, course et finition. Le club néerlandais s’est imposé 5-2 et allait retrouver un adversaire bien connu en finale : l’AC Milan.

    Dans la semaine précédant la finale à Vienne, Litmanen souffrait du rhume des foins, au point que sa participation au match suscitait de réelles inquiétudes. « Je n’arrivais pas à dormir et je ne me reposais que quelques heures pendant la journée », s’est-il souvenu. « J’avais les yeux rouges, mal à la gorge et je ne me sentais pas bien. Le lundi, Van Gaal m’a demandé s’il pouvait compter sur moi pour jouer la finale le mercredi. Bien sûr, j’ai répondu oui. »

    Le milieu de terrain figurait dans le onze de départ, mais a souffert : « Je n’étais pas au mieux et, quand on affronte Marcel Desailly, il faut être à 100 %, donc ça a été vraiment difficile. »

    Il n’était pas le seul. L’Ajax a eu davantage de mal à trouver la faille face à l’AC Milan dans ce que Frank de Boer a qualifié de « match de m*rde ». Finalement, à la 70e minute, Van Gaal a effectué le changement décisif en faisant entrer Kluivert à la place de Litmanen. Quinze minutes plus tard, le jeune attaquant a avancé tant bien que mal pour reprendre une passe de Rijkaard et glisser le ballon au ras du poteau.

    « C’était le moins bon des trois matches que nous avons joués contre Milan cette saison-là, mais nous avons gagné. Patrick Kluivert est entré à ma place et a marqué le but de la victoire. Je plaisante avec lui en disant que c’était un but moche, mais peu importe. Nous avons remporté la Ligue des champions », a déclaré Litmanen.

    L’Ajax a de nouveau atteint la finale la saison suivante et, en plus de jouer un rôle exceptionnel dans son troisième sacre consécutif en Eredivisie, Litmanen a terminé meilleur buteur de la compétition européenne avec neuf buts.

    Après un triplé contre Ferencvaros, il s’est glissé derrière la défense du Real Madrid pour ouvrir le score lors de la victoire 2-0 de l’Ajax au Bernabéu. Puis, alors que le club néerlandais abordait le match retour de la demi-finale contre le Panathinaïkos avec un retard de 1-0, le joueur né à Lahti a marqué deux fois en Grèce pour renverser la confrontation et décrocher son billet pour la finale à Rome contre la Juventus.

    Malgré tout le talent de l’effectif de l’Ajax, la Juventus avait désigné le chevalier nordique comme la principale menace. « Il était sans aucun doute le plus dangereux. Il traversait une période où, dès qu’il touchait le ballon, il marquait », a déclaré Sergio Porrini à propos de Litmanen. « Et c’est effectivement ce qu’il a fait. »

    Après une mésentente entre Frank de Boer et Edwin van der Sar qui a offert l’ouverture du score à Fabrizio Ravanelli à la 12e minute, l’Ajax s’en est remis à la vivacité de Litmanen pour égaliser. Angelo Peruzzi a repoussé un coup franc de De Boer, mais Litmanen était là pour résister au défenseur et conclure. Le match s’est décidé aux tirs au but et, bien que Litmanen ait transformé sa tentative, la Juventus a remporté la séance 4-2.

    Litmanen est resté à l’Ajax jusqu’à la fin des années 90, mais cette grande équipe a été démantelée par d’autres clubs européens à la suite de l’arrêt Bosman. Après avoir régulièrement refusé des offres lucratives au fil des ans, le meneur de jeu buteur a finalement choisi de retrouver Van Gaal, les frères De Boer, Kluivert et Winston Bogarde en rejoignant le Camp Nou.

    « Trois clubs m’ont fait une offre en 1999 : Liverpool, le Barça et le Bayern Munich », a-t-il confié à The Guardian. « Il n’a pas été difficile de choisir le Barça : ce club avait la même philosophie que l’Ajax. Ce sont deux clubs différents, mais issus de la même source. J’ai entendu Guardiola dire : “Cruyff a construit la chapelle, et nous nous sommes contentés de la peindre.” »

  • Transmettre son savoir

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    AFP

    Les blessures ont empêché Litmanen de maintenir ce niveau, mais il a tout de même marqué certains des plus grands joueurs au fil des ans.

    Dès son arrivée, les blessures ont anéanti les espoirs de Litmanen de reproduire à Barcelone les prouesses réalisées à l’Ajax, tandis que Van Gaal estimait qu’il n’avait pas « le caractère ou la personnalité » nécessaires pour s’adapter à son nouvel environnement. Il n’a été titulaire que lors de 18 de ses 32 apparitions, alors que le Barça n’a remporté aucun trophée lors de la saison 1999-2000. Litmanen a ensuite été totalement écarté du groupe jusqu’à son transfert gratuit à Liverpool, au milieu de la saison suivante. Pourtant, une future légende a été marquée par son passage.

    « J’avais 18 ou 19 ans et je traversais une période difficile », a confié Xavi dans le documentaire « King Litmanen ». « Jari m’a énormément aidé. Il trouvait toujours quelque chose d’encourageant à dire. J’étais stupéfait de voir que, même après un entraînement éprouvant, Jari restait pour travailler seul. Sa technique et son intelligence tactique étaient un exemple pour nous, les jeunes joueurs. »

    Litmanen a déclaré à propos de son jeune protégé : « Il observait de très près mes déplacements et ma façon de manier le ballon. C’est merveilleux, bien sûr, d’avoir pu l’aider par mes actes et mes paroles… Je l’ai fait avec grand plaisir : après tout, j’avais moi-même reçu le même type de conseils quand j’étais jeune joueur à Lahti. »

    Âgé de seulement 29 ans lorsqu’il est arrivé à Anfield en janvier 2001, celui qui a été élu neuf fois footballeur finlandais de l’année a laissé une impression similaire à ses coéquipiers. « Dès que j’ai vu Jari Litmanen à Melwood, j’ai été fasciné », a écrit Gerrard, milieu de terrain légendaire de Liverpool, dans son autobiographie. « Il était comme un grand maître d’échecs, anticipant toujours trois ou quatre coups à l’avance. »

    Carragher, de son côté, s’est demandé ce qui se serait passé si l’une des précédentes tentatives de Liverpool pour recruter Litmanen avait abouti : « J’aurais aimé qu’on le recrute des années plus tôt. Quand il est arrivé, je me suis dit : “Waouh, quel joueur !” Mais il était trop souvent blessé. Il jouait deux matches, puis il était de nouveau absent. »

    Il a ajouté : « On parle toujours du numéro 10. Mais à Liverpool, le numéro 7 était à l’honneur : Kenny Dalglish, Peter Beardsley… Avec ses qualités, Jari aurait été absolument parfait dans ce rôle de numéro 7. S’il était arrivé à Liverpool avant de rejoindre le Barça, je suis sûr qu’il aurait laissé une plus grande empreinte. »

    Outre sa connaissance du football et son investissement à l’entraînement, la qualité de Litmanen fascinait tout autant Dietmar Hamman, qui a confié à The Athletic : « Il n’était pas le plus rapide, mais il n’en avait pas besoin. Sa grande force, c’était sa vision du jeu et sa capacité à trouver la bonne passe. En matière de talent et de technique, il compte parmi les meilleurs joueurs avec lesquels j’ai évolué, si ce n’est le meilleur. À l’entraînement, dans les matches à cinq, certaines des choses qu’il faisait dans les petits espaces étaient tout simplement incroyables. Il avait des yeux derrière la tête. J’ai toujours pensé avoir une bonne vision du jeu, mais il m’a suffi de le regarder jouer ! »

    En deux saisons et demie sur les bords de la Mersey, Litmanen n’a disputé que 43 matches. Lors de sa dernière saison, Liverpool a remporté la FA Cup, la Coupe de la Ligue et la Coupe UEFA, mais la légende de l’Ajax n’y a guère contribué, hormis en ouvrant rapidement le score lors de la victoire 4-2 contre Manchester City au cinquième tour de la FA Cup.

    Il s’est ensuite plaint que des « considérations politiques » aient joué un rôle majeur dans son faible temps de jeu en Angleterre, laissant entendre que Michael Owen, Robbie Fowler et Emile Heskey avaient bénéficié d’un traitement de faveur. « Moi, en revanche, j’étais étranger. Statistiquement, j’aurais dû jouer davantage, mais je restais sur le banc », a-t-il expliqué à Unibet.

    De retour à l’Ajax sous les ordres de Ronald Koeman, le même scénario s’est répété. Cette fois, c’est le jeune attaquant suédois Ibrahimovic que Litmanen a pris sous son aile.

    « Litmanen a eu sur moi un effet motivant immédiat », a écrit Ibrahimovic. « Beaucoup de joueurs de l’Ajax ne jouaient que pour eux-mêmes. Ils ne souhaitaient qu’une chose : être transférés dans de plus grands clubs. On avait souvent l’impression de jouer les uns contre les autres plutôt que contre nos adversaires. Sur le terrain, Jari me guidait, me prenant pratiquement par la main. Il parlait, me conseillait, me donnait des instructions et, tout simplement, faisait de moi un meilleur joueur. »

    Tout comme les meilleurs défenseurs et gardiens d’Europe n’avaient pas réussi à le museler au milieu des années 1990, Litmanen a refusé de se laisser abattre par ses problèmes physiques persistants. Il a ensuite joué pour plusieurs autres équipes dans quatre pays, avec notamment un retour en Premier League à Fulham, avant de mettre officieusement un terme à sa carrière au HJK en 2011, à l’âge de 40 ans.

    Puis, en juillet 2026, à 55 ans, il a joué pour la troisième équipe du club estonien de Kalev Tallinn. Entré en cours de match lors de la victoire 4-2, il a pu évoluer aux côtés de son fils Caro, âgé de 20 ans. Litmanen, semble-t-il, a encore quelques conseils à transmettre.