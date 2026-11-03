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Jamie Carragher 1:1Getty/GOAL

Jamie Carragher doit être protégé malgré sa pique « maladroite » contre Aston Villa : la menace ridicule de poursuites judiciaires visant la légende de Liverpool était une attaque contre la liberté d’expression des consultants

Les propos grossiers de l’ancien défenseur de l’Angleterre à l’égard d’Aston Villa lui ont valu des ennuis, mais la réaction du club était loin d’être proportionnée.

Krishan Davis
Traduit par

  • Fidèle à son franc-parler, Jamie Carragher a déclenché une polémique la semaine dernière avec des propos acerbes sur Aston Villa qui ont failli lui attirer de sérieux ennuis. Pourtant, la réaction paraît disproportionnée face à l’opinion tranchée d’un consultant. Dans un jugement sévère sur la place du club dans la hiérarchie du football anglais, l’ancien défenseur de Liverpool a imprudemment dit aux supporters de Villa d’aller tous « se faire f*utre », avant d’affirmer qu’ils ne seraient « jamais Manchester United ».

    Sans surprise, ces propos ont déplu à la direction d’Aston Villa, qui a ensuite annoncé qu’elle poursuivrait Carragher en justice. Ses mots étaient « maladroits », de son propre aveu, mais qu’un club menace un consultant de poursuites judiciaires simplement pour avoir fait son travail, et le contraigne à revenir sur ses propos, crée un précédent très dangereux.

  • « Ferme ta p*tain de gueule »

    Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Les propos de Carragher dans le podcast « Stick to Football » lui ont attiré des ennuis.

    Les propos en question ont été tenus lors d’un épisode du podcast « Stick to Football », l’émission phare de The Overlap. Cette émission est connue pour permettre à des consultants comme Carragher, Gary Neville et Roy Keane de s’exprimer aussi librement qu’ils le souhaitent, y compris en employant des grossièretés s’ils en ont envie, ce qu’ils ne peuvent pas faire à la télévision.

    C’est en évoquant la possibilité qu’Unai Emery quitte Villa pour United afin de remplacer Michael Carrick, en difficulté, que Carragher s’est emporté. Il a rejeté l’opinion largement répandue parmi les supporters du club des Midlands selon laquelle l’entraîneur espagnol pourrait préférer rester à Villa Park plutôt que de rejoindre Old Trafford, compte tenu des fortunes contrastées des deux clubs ces dernières saisons.

    « Il voudrait sûrement avoir l’occasion d’entraîner à nouveau un géant. Il y a une hiérarchie dans le football, qu’on le veuille ou non », a déclaré Carragher. « Le Real Madrid prendra le meilleur joueur de Manchester United, comme il l’a fait avec (Cristiano) Ronaldo. Et il y aura des clubs en dessous d’Aston Villa, auxquels Villa prendra des joueurs ou leur entraîneur. Alors fermez-la, p*tain, supporters d’Aston Villa. Aston Villa ne sera jamais Manchester United. »

    Il faut noter que l’ancien joueur de Liverpool riait et souriait en prononçant cette dernière phrase, aussi brutale que provocatrice, comme pour laisser entendre qu’il n’était pas tout à fait sérieux. Ses propos ont néanmoins été mal accueillis.

  • Menace de poursuites judiciaires

    FC Basel 1893 v Aston Villa FC - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD6
    Getty Images Sport

    Carragher s’est attiré les foudres de Nassef Sawiris, propriétaire d’Aston Villa, après ses propos visant le club et ses supporters.

    Tard le lendemain soir, Aston Villa a publié un communiqué validé par son propriétaire, Nassef Sawiris, annonçant que le club engagerait des poursuites judiciaires contre le consultant en raison des termes employés dans sa charge. « Aston Villa engagera des poursuites judiciaires contre Jamie Carragher pour ses insultes inacceptables envers le club et ses supporters. Aston Villa ne laissera personne entraver son ascension dans le football anglais et européen », indiquait le communiqué.

    Un autre communiqué, plus long, précisait : « En tant que gardiens de ce grand club, nous ne pouvons rester sans réagir lorsque le mot commençant par “f” est adressé aux supporters de Villa dans un média, quel qu’il soit. Exprimer une opinion critique est une chose ; tenir des propos grossiers envers des supporters, puis se présenter la semaine suivante comme si de rien n’était, en est une autre. »

    Selon The Athletic, Sawiris et les dirigeants d’Aston Villa se sont également plaints directement auprès de la direction de Sky Sports.

  • « Sur le ton de la plaisanterie »

    Manchester City FC v Wolverhampton Wanderers FC - Premier League
    Getty Images Sport

    Carragher contraint de présenter ses excuses après une menace de poursuites judiciaires de la part d’Aston Villa

    Carragher est revenu sur ses propos samedi, assurant qu’il avait voulu parler « sur le ton de l’humour », malgré le caractère grossier et incendiaire de ses commentaires. « Je tiens à présenter mes excuses à Aston Villa, à ses propriétaires et à ses supporters, a-t-il écrit sur X. Mes mots cette semaine étaient maladroits et déplacés. Je peux assurer aux supporters de Villa que c’était sur le ton de l’humour, mais je comprends que cela n’ait pas été perçu ainsi. Je leur présente donc mes excuses. »

    Ces excuses semblent avoir suffi à apaiser les dirigeants de Villa : il a été révélé lundi qu’elles avaient été acceptées et que le club n’engagerait finalement pas de poursuites judiciaires contre l’ancien défenseur de l’Angleterre. Le message porté par la menace restait toutefois le même.

    Selon The Athletic, l’essentiel du message qu’ils souhaitaient faire passer figurait dans la déclaration initiale de Sawiris : « Aston Villa ne laissera personne entraver son ascension dans le football anglais et européen. » Les dirigeants de Villa souhaiteraient que le club, ainsi que les autres équipes extérieures au « big six » qui aspirent à bouleverser l’ordre établi, soient traités avec « plus de respect ». Ils estimeraient également que Carragher devrait être sanctionné par son employeur. Birmingham Live a ajouté que Sawiris « ne tolérera plus aucune insulte ni aucun commentaire irrespectueux ».

  • Un précédent dangereux

    Liverpool FC v Arsenal FC - Premier League
    Getty Images Sport

    Des clubs qui menacent les consultants pour avoir simplement exprimé une opinion ne présageraient rien de bon pour l’avenir

    Quelle que soit la vérité, la menace de poursuites judiciaires brandie par Aston Villa et le message qu’elle véhicule créent un dangereux précédent : les consultants risquent désormais des poursuites simplement pour avoir fait leur travail. Ils sont payés pour donner leur avis sans détour et divertir le public. Que l’on soit d’accord avec lui ou non, c’est exactement ce que faisait Carragher.

    Certes, la légende de Liverpool a fait preuve de maladresse en disant aux supporters d’Aston Villa d’aller « se faire f*utre ». C’était d’autant plus malvenu que le débat portait sur les difficultés des clubs situés hors du cercle établi, auxquels s’ajoutent les contraintes imposées par les règles financières de la Premier League. Celles-ci ont sans aucun doute freiné les équipes qui tentent de combler leur retard, comme Villa et Newcastle.

    The Athletic rapporte que certains dirigeants de Villa ont vu dans cette menace de poursuites une riposte aux critiques de certains membres des médias, dont beaucoup sont liés aux clubs du « big six », qui dénigrent régulièrement les ambitions des clubs extérieurs à ce cercle. Il a également été suggéré que Sawiris poursuivait un autre objectif : dissuader Manchester United de tenter de recruter Emery, avec lequel le propriétaire veut bâtir une dynastie.

    Cependant, si l’on met de côté la grossièreté de la formule employée pour conclure son intervention, Carragher n’a rien dit de controversé ni de particulièrement retentissant. Il aurait donc été très intéressant de savoir précisément quels propos Villa estimait susceptibles de justifier des poursuites, si le club avait décidé d’aller plus loin. Malgré sa riche histoire, Villa ne peut prétendre avoir la même stature que Manchester United, encore largement considéré comme l’un des plus grands clubs de la planète en dépit de ses difficultés récentes. Il serait donc très surprenant qu’Emery ne soit pas intéressé par le poste à Manchester United. Quant à ceux qui prétendent que la « hiérarchie » du football évoquée par Carragher n’existe pas, ils se mentent à eux-mêmes.

    En fin de compte, et heureusement, cette menace semble être restée largement sans suite. Il est également à noter que de nombreux supporters de Villa ont exprimé leur embarras face à la déclaration de Sawiris sur les réseaux sociaux.

  • Figure de proue

    Aston Villa v Sheffield United - Premier League
    Getty Images Sport

    Carragher divise les opinions, mais il est actuellement l’un des meilleurs consultants du football

    Qu’on l’aime ou qu’on le déteste, la franchise de Carragher et sa volonté de bousculer les choses méritent d’être défendues plutôt qu’attaquées. Il s’est forgé une réputation de consultant parmi les plus directs et les plus prompts à donner leur avis. Mais ce qui le distingue, c’est qu’il prend souvent le temps de réfléchir à ses analyses et sait généralement bien les exprimer, avec une pointe de son humour caractéristique. Le fait qu’il divise les supporters de différents clubs suggère qu’il fait bien son travail.

    « J’étais un très bon joueur, mais je suis un excellent consultant », a plaisanté Carragher dans un entretien publié à un moment particulièrement mal choisi par FourFourTwo au cours du week-end. « Chacun voit le jeu différemment, et j’adore les détails. C’est ce qui me passionne : trouver quelque chose ou une analyse que personne d’autre n’a repéré. »

    À vrai dire, difficile de lui donner tort : quand Carragher est en forme, il fait le spectacle. Certains lui reprocheront de favoriser Liverpool, et il ne cache pas qu’il en est supporter, mais il sait aussi faire preuve d’objectivité et critiquer son ancien club quand il le faut. Il l’a montré dimanche, lors de la retransmission par Sky Sports du match entre Liverpool et Arsenal, en s’en prenant au milieu de terrain de Liverpool Alexis Mac Allister, qu’il a jugé trop prompt à tomber lors d’un duel avec Noni Madueke.

    « Écoutez, je veux que Liverpool gagne le match et je suis ravi qu’il [Madueke] n’ait pas été expulsé sur cette action. Il faut vraiment dénoncer ce genre de comportement et dire que c’est embarrassant. Ça doit cesser, c’est ridicule. Je ne supporte pas ça. Je suis supporter de Liverpool, mais ce qu’a fait Mac Allister est une plaisanterie. » Il a ajouté : « Arrêtez d’obtenir des cartons rouges pour ces bêtises. »

    Carragher a également couvert d’éloges Arsenal, qui a arraché une impressionnante victoire 1-0 face à son cher Liverpool, sa première à Anfield depuis 2012. « C’est une machine », a-t-il déclaré, avant d’ajouter : « Liverpool a très bien joué, mais avait en face de lui la meilleure équipe de ce pays sur le plan défensif, voire d’Europe. Et cela sans [William] Saliba, qui est peut-être le meilleur défenseur central du monde. »

    Il a poursuivi : « Venir à Anfield, subir autant de pression et ne concéder aucun tir cadré à l’adversaire, compte tenu des joueurs dont dispose Liverpool en attaque, c’est absolument remarquable. »

    La plupart des téléspectateurs qui gardent la tête froide espéreront que l’étrange menace de poursuites judiciaires de Villa ne déstabilisera pas Carragher. Beaucoup ne voudront pas l’admettre, mais la couverture télévisée de la Premier League serait nettement moins bonne sans lui.