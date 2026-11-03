Quelle que soit la vérité, la menace de poursuites judiciaires brandie par Aston Villa et le message qu’elle véhicule créent un dangereux précédent : les consultants risquent désormais des poursuites simplement pour avoir fait leur travail. Ils sont payés pour donner leur avis sans détour et divertir le public. Que l’on soit d’accord avec lui ou non, c’est exactement ce que faisait Carragher.

Certes, la légende de Liverpool a fait preuve de maladresse en disant aux supporters d’Aston Villa d’aller « se faire f*utre ». C’était d’autant plus malvenu que le débat portait sur les difficultés des clubs situés hors du cercle établi, auxquels s’ajoutent les contraintes imposées par les règles financières de la Premier League. Celles-ci ont sans aucun doute freiné les équipes qui tentent de combler leur retard, comme Villa et Newcastle.

The Athletic rapporte que certains dirigeants de Villa ont vu dans cette menace de poursuites une riposte aux critiques de certains membres des médias, dont beaucoup sont liés aux clubs du « big six », qui dénigrent régulièrement les ambitions des clubs extérieurs à ce cercle. Il a également été suggéré que Sawiris poursuivait un autre objectif : dissuader Manchester United de tenter de recruter Emery, avec lequel le propriétaire veut bâtir une dynastie.

Cependant, si l’on met de côté la grossièreté de la formule employée pour conclure son intervention, Carragher n’a rien dit de controversé ni de particulièrement retentissant. Il aurait donc été très intéressant de savoir précisément quels propos Villa estimait susceptibles de justifier des poursuites, si le club avait décidé d’aller plus loin. Malgré sa riche histoire, Villa ne peut prétendre avoir la même stature que Manchester United, encore largement considéré comme l’un des plus grands clubs de la planète en dépit de ses difficultés récentes. Il serait donc très surprenant qu’Emery ne soit pas intéressé par le poste à Manchester United. Quant à ceux qui prétendent que la « hiérarchie » du football évoquée par Carragher n’existe pas, ils se mentent à eux-mêmes.

En fin de compte, et heureusement, cette menace semble être restée largement sans suite. Il est également à noter que de nombreux supporters de Villa ont exprimé leur embarras face à la déclaration de Sawiris sur les réseaux sociaux.