Qu’on l’aime ou qu’on le déteste, la franchise de Carragher et sa volonté de bousculer les choses méritent d’être défendues plutôt qu’attaquées. Il s’est forgé une réputation de consultant parmi les plus directs et les plus prompts à donner leur avis. Mais ce qui le distingue, c’est qu’il prend souvent le temps de réfléchir à ses analyses et sait généralement bien les exprimer, avec une pointe de son humour caractéristique. Le fait qu’il divise les supporters de différents clubs suggère qu’il fait bien son travail.
« J’étais un très bon joueur, mais je suis un excellent consultant », a plaisanté Carragher dans un entretien publié à un moment particulièrement mal choisi par FourFourTwo au cours du week-end. « Chacun voit le jeu différemment, et j’adore les détails. C’est ce qui me passionne : trouver quelque chose ou une analyse que personne d’autre n’a repéré. »
À vrai dire, difficile de lui donner tort : quand Carragher est en forme, il fait le spectacle. Certains lui reprocheront de favoriser Liverpool, et il ne cache pas qu’il en est supporter, mais il sait aussi faire preuve d’objectivité et critiquer son ancien club quand il le faut. Il l’a montré dimanche, lors de la retransmission par Sky Sports du match entre Liverpool et Arsenal, en s’en prenant au milieu de terrain de Liverpool Alexis Mac Allister, qu’il a jugé trop prompt à tomber lors d’un duel avec Noni Madueke.
« Écoutez, je veux que Liverpool gagne le match et je suis ravi qu’il [Madueke] n’ait pas été expulsé sur cette action. Il faut vraiment dénoncer ce genre de comportement et dire que c’est embarrassant. Ça doit cesser, c’est ridicule. Je ne supporte pas ça. Je suis supporter de Liverpool, mais ce qu’a fait Mac Allister est une plaisanterie. » Il a ajouté : « Arrêtez d’obtenir des cartons rouges pour ces bêtises. »
Carragher a également couvert d’éloges Arsenal, qui a arraché une impressionnante victoire 1-0 face à son cher Liverpool, sa première à Anfield depuis 2012. « C’est une machine », a-t-il déclaré, avant d’ajouter : « Liverpool a très bien joué, mais avait en face de lui la meilleure équipe de ce pays sur le plan défensif, voire d’Europe. Et cela sans [William] Saliba, qui est peut-être le meilleur défenseur central du monde. »
Il a poursuivi : « Venir à Anfield, subir autant de pression et ne concéder aucun tir cadré à l’adversaire, compte tenu des joueurs dont dispose Liverpool en attaque, c’est absolument remarquable. »
La plupart des téléspectateurs qui gardent la tête froide espéreront que l’étrange menace de poursuites judiciaires de Villa ne déstabilisera pas Carragher. Beaucoup ne voudront pas l’admettre, mais la couverture télévisée de la Premier League serait nettement moins bonne sans lui.