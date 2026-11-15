Jaedyn Shaw vise un nouveau titre en NWSL, en jouant avec la liberté qui lui a fait aimer le football dès ses débuts.

La joueuse de 21 ans a terminé la saison régulière avec 11 buts, un record personnel, et cinq passes décisives, aidant Gotham FC à remporter son premier NWSL Shield. Son influence s’est prolongée en playoffs : son corner a provoqué le but contre son camp qui a scellé la victoire 1-0 en quart de finale face à Seattle Reign. Désormais, Kansas City Current se dresse entre Gotham et une nouvelle finale du championnat.

Son parcours en sélection est encore en construction. Shaw a inscrit un but et délivré deux passes décisives avec la sélection féminine des États-Unis cette année, tandis qu’en octobre, Emma Hayes l’a envoyée chez les moins de 23 ans pour lui donner davantage de temps de jeu. Elle cherche encore à s’imposer sur la scène internationale, alors même qu’elle assume de plus grandes responsabilités en club.

Malgré tout, Shaw revient toujours à ce que le football lui a offert depuis le début : la possibilité d’être elle-même.

Elle a grandi à Frisco, au Texas, et se souvient avoir regardé du football avec ses parents et avoir rarement été loin d’un ballon. Elle a commencé à jouer à quatre ans, développant sa créativité sur les terrains de futsal avant de se tourner vers le football à onze vers l’âge de 12 ans.

« Dès que j’ai commencé à jouer, j’ai adoré ça parce que j’étais douée. C’était naturel pour moi, et c’était un endroit où je pouvais être moi-même et me sentir libre », a-t-elle confié à GOAL.

Cette liberté se voit encore dans sa technique balle au pied et dans sa volonté de tenter l’inattendu. Elle influence aussi sa façon d’être en dehors du terrain.

Ambassadrice d’e.l.f. Cosmetics, Shaw s’est entretenue avec GOAL au sujet de « Girls Who Play Change the Game », un rapport de Parity et e.l.f. Beauty qui examine le lien entre la pratique sportive des filles et la vie professionnelle des femmes. S’appuyant sur les réponses de plus de 9 500 personnes dans quatre pays, l’étude a établi des liens entre une pratique sportive régulière pendant la jeunesse et une plus grande probabilité d’occuper des postes à responsabilités et de négocier son salaire.

Pour Shaw, ces conclusions font écho à des leçons qu’elle continue elle-même d’apprendre. Le football l’a aidée à prendre confiance en elle, à trouver sa voix et à comprendre ce qu’elle peut apporter aux filles qui suivront ses pas.