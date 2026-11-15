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Jaedyn Shaw 1-1GOAL

Jaedyn Shaw, de la sélection féminine américaine, évoque la liberté qu’elle a trouvée à Gotham, son évolution comme leader et la façon dont elle inspire la prochaine génération

Alors que Gotham vise un nouveau titre en NWSL, Jaedyn Shaw, ambassadrice d’e.l.f., explique à GOAL comment le football a façonné sa confiance en elle, son leadership et ses ambitions au-delà du terrain.

Traduit par

  • Jaedyn Shaw vise un nouveau titre en NWSL, en jouant avec la liberté qui lui a fait aimer le football dès ses débuts.

    La joueuse de 21 ans a terminé la saison régulière avec 11 buts, un record personnel, et cinq passes décisives, aidant Gotham FC à remporter son premier NWSL Shield. Son influence s’est prolongée en playoffs : son corner a provoqué le but contre son camp qui a scellé la victoire 1-0 en quart de finale face à Seattle Reign. Désormais, Kansas City Current se dresse entre Gotham et une nouvelle finale du championnat.

    Son parcours en sélection est encore en construction. Shaw a inscrit un but et délivré deux passes décisives avec la sélection féminine des États-Unis cette année, tandis qu’en octobre, Emma Hayes l’a envoyée chez les moins de 23 ans pour lui donner davantage de temps de jeu. Elle cherche encore à s’imposer sur la scène internationale, alors même qu’elle assume de plus grandes responsabilités en club.

    Malgré tout, Shaw revient toujours à ce que le football lui a offert depuis le début : la possibilité d’être elle-même.

    Elle a grandi à Frisco, au Texas, et se souvient avoir regardé du football avec ses parents et avoir rarement été loin d’un ballon. Elle a commencé à jouer à quatre ans, développant sa créativité sur les terrains de futsal avant de se tourner vers le football à onze vers l’âge de 12 ans.

    « Dès que j’ai commencé à jouer, j’ai adoré ça parce que j’étais douée. C’était naturel pour moi, et c’était un endroit où je pouvais être moi-même et me sentir libre », a-t-elle confié à GOAL.

    Cette liberté se voit encore dans sa technique balle au pied et dans sa volonté de tenter l’inattendu. Elle influence aussi sa façon d’être en dehors du terrain.

    Ambassadrice d’e.l.f. Cosmetics, Shaw s’est entretenue avec GOAL au sujet de « Girls Who Play Change the Game », un rapport de Parity et e.l.f. Beauty qui examine le lien entre la pratique sportive des filles et la vie professionnelle des femmes. S’appuyant sur les réponses de plus de 9 500 personnes dans quatre pays, l’étude a établi des liens entre une pratique sportive régulière pendant la jeunesse et une plus grande probabilité d’occuper des postes à responsabilités et de négocier son salaire.

    Pour Shaw, ces conclusions font écho à des leçons qu’elle continue elle-même d’apprendre. Le football l’a aidée à prendre confiance en elle, à trouver sa voix et à comprendre ce qu’elle peut apporter aux filles qui suivront ses pas.

  • « Seule la préparation fait la différence »

    Jaedyn Shaw

    Shaw a aidé Gotham à atteindre les demi-finales de la NWSL après la meilleure saison régulière de sa carrière.

    La confiance de Shaw prend sa source dans le travail qu’elle accomplit avant même que quiconque ne la regarde.

    « J’ai toujours puisé ma confiance dans la qualité de ma préparation. Je pense que c’est la préparation qui fait la différence et que, tant qu’on fait le travail nécessaire, on est prête pour ces grands moments », a-t-elle déclaré.

    Ces moments sont vite arrivés. À 21 ans, Shaw a déjà fait partie d’une équipe championne de NWSL, remporté une médaille d’or olympique et aidé l’USWNT à gagner la Concacaf W Gold Cup. Son arrivée à Gotham en 2025, après une période difficile au North Carolina Courage, lui a offert un nouvel environnement pour poursuivre sa progression.

    Son expérience illustre également une idée qui ressort de l’étude de Parity et e.l.f. : les compétences développées grâce au sport peuvent accompagner une athlète au-delà des terrains. Près de 90 % des « athlètes du quotidien » du rapport ayant obtenu une promotion ont déclaré qu’une compétence acquise dans le sport les avait aidées à progresser. Ce groupe rassemble des femmes qui ont pratiqué un sport pendant au moins trois ans durant leur jeunesse et qui travaillent, ou ont récemment travaillé, à temps plein.

    Pour Shaw, apprendre à se faire confiance a aussi signifié accepter que cette confiance puisse fluctuer. La préparation aide, mais il est tout aussi important d’avoir un point d’appui lorsqu’une performance ne se déroule pas comme prévu.

    « J’ai assurément connu beaucoup de moments où ma confiance a vacillé », a-t-elle confié.

    Sa foi fait partie de ce socle et lui rappelle notamment que « mon identité ne se résume pas à une feuille de statistiques ».

  • « La volonté de progresser chaque jour »

    Jaedyn Shaw

    Sacrée championne de la NWSL avec Gotham en 2025, Jaedyn Shaw apprend à diriger à sa manière.

    À 21 ans, Shaw fait encore partie des plus jeunes du groupe, mais elle a déjà des expériences à partager. Apprendre à s’en servir a été un apprentissage en soi.

    « J’ai occupé un rôle de leader vraiment intéressant pendant la majeure partie de ma carrière, parce qu’il s’agissait surtout de montrer l’exemple, de représenter les plus jeunes ou d’être une personne jeune, mais qui a de l’expérience », a-t-elle expliqué.

    Parfois, cela signifie prendre la parole pour un membre plus jeune de l’équipe. Parfois, cela veut dire reconnaître qu’elle doit elle-même demander quelque chose. Et parfois, c’est apporter un peu de bonne humeur au groupe.

    « Je dirais que je joue le rôle du bon flic », a déclaré Shaw en riant.

    Elle est un peu moins à l’aise à l’idée d’affirmer qu’elle montre l’exemple, même si c’est l’approche qu’elle essaie d’adopter.

    « Je préférerais que quelqu’un d’autre dise ça de moi plutôt que de le dire moi-même, mais bon, il faut avoir confiance en soi ! », a-t-elle lancé.

    En revanche, elle n’hésite pas à affirmer sa volonté de progresser. Prendre du plaisir et fixer un niveau d’exigence pour les autres peuvent aller de pair.

    « Je suis vraiment fière de ma détermination et de ma volonté de progresser chaque jour, d’être présente et de donner 100 % pour moi-même et pour l’équipe. »

  • Apprendre du « calme dans la tempête »

    Jaedyn Shaw

    Shaw estime que Naomi Girma et Tierna Davidson lui ont montré la valeur d’un leadership serein.

    La conception du leadership de Shaw tient en partie à sa connaissance de ce dont elle a besoin de la part des joueuses qui l’entourent. Interrogée sur la personne qui lui a montré l’exemple, elle cite aussitôt Naomi Girma, son ancienne coéquipière au San Diego Wave.

    « Quand je jouais à San Diego, j’avais l’impression qu’elle était toujours celle qui gardait son calme quand tout s’agitait. Je pouvais me tourner vers elle et me dire : ‹ Bon, ça va, Naomi ne panique pas, donc je n’ai pas besoin de paniquer non plus. › »

    Cette sérénité a marqué Shaw. Dans les moments difficiles, elle pouvait se tourner vers Girma et trouver du réconfort dans sa façon de gérer la situation.

    Elle retrouve une qualité similaire chez Tierna Davidson, défenseure de Gotham et de l’équipe nationale féminine des États-Unis.

    « Je dirais aussi Tierna, sans hésiter, a déclaré Shaw. Elle aussi est plutôt une leader discrète. Et comme je le disais pour Naomi, j’ai l’impression que Tierna garde son calme quand tout s’agite. C’est peut-être un trait commun aux leaders qui m’aident vraiment, moi en particulier. »

    Shaw apprend à reconnaître, dans ces exemples, ce qui correspond à sa propre personnalité. Une leader peut rassurer sans être celle qui parle le plus fort, et une joueuse plus jeune peut montrer l’exemple tout en cherchant encore ses propres repères.

    Pour une joueuse qui tient à sa liberté d’expression, ce type de soutien compte. Il lui donne la confiance nécessaire pour continuer à tenter des choses et la possibilité de devenir une leader à sa manière.

  • « Faites avancer la culture ! »

    Jaedyn Shaw

    L’intérêt de Jaedyn Shaw pour la mode est l’une des façons dont elle s’exprime en dehors du football.

    Shaw veut que cette liberté s’étende à tous les aspects de sa vie. La mode, la beauté et la représentation des communautés dont elle est issue comptent toutes pour elle, et elle voit de plus en plus de footballeuses trouver des moyens de partager ces centres d’intérêt.

    « Nous ne nous résumons pas à ce que nous faisons sur le terrain. Nous pouvons aussi faire tant de choses en dehors. »

    Elle cite le défilé de Trinity Rodman au Victoria's Secret Fashion Show, le développement par Jordyn Huitema de sa gamme de soins pour la peau et la présence de la NWSL dans « Ted Lasso » comme autant d’exemples de l’influence grandissante du football. Chacun offre au public une autre façon de se rapprocher du football féminin et de celles qui le pratiquent.

    Shaw veut contribuer à cet essor. Grâce à son travail avec e.l.f. et à sa propre visibilité, elle espère montrer aux jeunes filles les possibilités qui s’offrent à elles si elles continuent à faire du sport tout en restant elles-mêmes.

    « Je veux représenter les cultures afro-américaine et vietnamo-américaine et faire de mon mieux pour y parvenir. Honnêtement, je cherche aussi des communautés auprès desquelles je peux avoir un impact. »

    Cette quête se poursuit. Tout comme son cheminement pour trouver sa voix, comprendre son influence et décider de ce qu’elle veut en faire ensuite.

    Elle résume clairement son ambition.

    « Faire avancer la culture ! »