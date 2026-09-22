La fenêtre secondaire des transferts en MLS est désormais refermée, et il n’y a vraiment plus beaucoup de marge pour changer les choses. Les équipes sont globalement ce qu’elles sont. Pour le reste de la saison régulière, il s’agit de faire avec les moyens du bord. Pour certaines, l’objectif est de tenter une poussée vers les play-offs. Pour d’autres, de rester en tête.

Mais ce mercato a été historiquement animé. Chaque année, les équipes de MLS dépensent de plus en plus, et vendent aussi à des montants plus élevés. Les clubs de MLS ont dépensé un montant record de 370 millions de dollars pour recruter des joueurs en 2026, et ont également attiré leur lot de noms de la Coupe du monde. Sacha Kljestan, qui couvre le championnat semaine après semaine pour Apple TV, estime que ce n’est qu’une bonne chose.

« Je pense que c’était une bonne chose. J’aime le mercato, et je pense que c’est le cas de la plupart des supporters. C’est très similaire à ce que l’on voit en NBA à l’approche de la trade deadline, ou même pendant l’intersaison quand de gros mouvements de free agents ont lieu. Je pense que cela fait partie du plaisir d’être supporter de football, et simplement de suivre aussi le championnat. L’ambition grandit chaque année », confie-t-il à GOAL.

Pourtant, malgré tout l’impact de la Coupe du monde, les clubs de MLS ont signé 20 joueurs qui ont participé au tournoi de cet été, ce sont certains profils bien connus de grandes stars qui se sont démarqués. Robert Lewandowski et Antoine Griezmann ont tous les deux rapidement pris leurs marques, montrant, s’il le fallait encore, qu’il y a toujours de la place ici pour des joueurs désignés européens vétérans.

« Si vous les regardez jouer en match, ils font encore une énorme différence, surtout dans notre championnat. Des attaquants DP de grande qualité comme eux font vraiment la différence pour leur équipe en élevant le niveau de tous les joueurs autour d’eux », explique Kljestan.

Il sera donc intéressant de voir comment tout cela va évoluer. Lewandowski et Griezmann donnent tous les deux un coup de pouce à leur équipe. Et puis il y a un jeune prodige à Philadelphie, Cavan Sullivan, dont l’éclosion lui a désormais valu sa première convocation avec l’USMNT. Tout semble bien en place pour une fin de saison captivante. Et Kljestan a évoqué tous ces sujets dans le dernier numéro de Mic’d Up, un format récurrent dans lequel GOAL recueille le point de vue de diffuseurs, d’analystes et d’autres consultants sur l’état du football aux États-Unis et à l’étranger.

NOTE : cet entretien a été réalisé plus tôt en septembre et a été légèrement édité par souci de concision et de clarté.