« Ils font vraiment la différence » : Sacha Kljestan, d'Apple TV, salue l'impact d'Antoine Griezmann et de Robert Lewandowski en MLS, soutient l'ascension de Cavan Sullivan avec l'USMNT et voit Lionel Messi disputer une nouvelle finale de MLS Cup
La fenêtre secondaire des transferts en MLS est désormais refermée, et il n’y a vraiment plus beaucoup de marge pour changer les choses. Les équipes sont globalement ce qu’elles sont. Pour le reste de la saison régulière, il s’agit de faire avec les moyens du bord. Pour certaines, l’objectif est de tenter une poussée vers les play-offs. Pour d’autres, de rester en tête.
Mais ce mercato a été historiquement animé. Chaque année, les équipes de MLS dépensent de plus en plus, et vendent aussi à des montants plus élevés. Les clubs de MLS ont dépensé un montant record de 370 millions de dollars pour recruter des joueurs en 2026, et ont également attiré leur lot de noms de la Coupe du monde. Sacha Kljestan, qui couvre le championnat semaine après semaine pour Apple TV, estime que ce n’est qu’une bonne chose.
« Je pense que c’était une bonne chose. J’aime le mercato, et je pense que c’est le cas de la plupart des supporters. C’est très similaire à ce que l’on voit en NBA à l’approche de la trade deadline, ou même pendant l’intersaison quand de gros mouvements de free agents ont lieu. Je pense que cela fait partie du plaisir d’être supporter de football, et simplement de suivre aussi le championnat. L’ambition grandit chaque année », confie-t-il à GOAL.
Pourtant, malgré tout l’impact de la Coupe du monde, les clubs de MLS ont signé 20 joueurs qui ont participé au tournoi de cet été, ce sont certains profils bien connus de grandes stars qui se sont démarqués. Robert Lewandowski et Antoine Griezmann ont tous les deux rapidement pris leurs marques, montrant, s’il le fallait encore, qu’il y a toujours de la place ici pour des joueurs désignés européens vétérans.
« Si vous les regardez jouer en match, ils font encore une énorme différence, surtout dans notre championnat. Des attaquants DP de grande qualité comme eux font vraiment la différence pour leur équipe en élevant le niveau de tous les joueurs autour d’eux », explique Kljestan.
Il sera donc intéressant de voir comment tout cela va évoluer. Lewandowski et Griezmann donnent tous les deux un coup de pouce à leur équipe. Et puis il y a un jeune prodige à Philadelphie, Cavan Sullivan, dont l’éclosion lui a désormais valu sa première convocation avec l’USMNT. Tout semble bien en place pour une fin de saison captivante. Et Kljestan a évoqué tous ces sujets dans le dernier numéro de Mic’d Up, un format récurrent dans lequel GOAL recueille le point de vue de diffuseurs, d’analystes et d’autres consultants sur l’état du football aux États-Unis et à l’étranger.
NOTE : cet entretien a été réalisé plus tôt en septembre et a été légèrement édité par souci de concision et de clarté.
Sur les échanges en MLS
GOAL : Le mercato estival a été animé pour les clubs de MLS. Quel regard portez-vous sur la manière dont les effectifs se sont dessinés ?
KLJESTAN : Je pense que c’était bien. J’aime le mercato, comme la plupart des supporters, je pense. C’est très similaire à ce qu’on voit en NBA à l’approche de la date limite des transferts, ou même pendant l’intersaison quand de grands mouvements de joueurs libres ont lieu. Je pense que cela fait partie du plaisir d’être supporter de football, et aussi de suivre le championnat. L’ambition grandit chaque année. La chose que j’aime, ce sont les transferts payants au sein de la MLS. On voit un gars comme Rafa Navarro passer du Colorado à St. Louis pour 12 millions de dollars. J’aime l’ambition que montre St. Louis en disant : « OK, c’est un joueur dont nous savons qu’il est très bon en MLS, c’est un très bon attaquant. Je sais ce qu’on va obtenir. Il va nous apporter des buts. Il va mener le pressing de la manière dont nous jouons. » Peut-être qu’ils ont un peu trop payé pour lui, mais j’aime ça.
GOAL : Pensez-vous qu’on puisse justifier le fait de surpayer à ce moment de l’année ?
KLJESTAN : Oui, et je pense que cela arrive aussi dans tous les autres championnats du monde, non ? Si les grands clubs en Angleterre veulent recruter un joueur qui évolue déjà en Premier League, ils vont devoir le surpayer, et les prix deviennent ultra-gonflés, presque à un niveau fou. Je pense aussi au Seattle Sounders avec l’arrivée de Dejan Joveljic. C’était une affaire incroyable. Comme, 6 millions de dollars, c’est une affaire incroyable pour Joveljic en provenance de Kansas City, et vous savez, il y a des raisons derrière cela. Kansas City voulait libérer une place de DP. Ils veulent être agressifs. Ils veulent dépenser beaucoup d’argent, donc cela a convenu aux deux parties. Mais oui, parfois, il faut payer un supplément si l’on veut transférer un joueur important au sein du championnat.
Sur les signatures de grands noms
GOAL : En prenant un peu de recul sur les derniers mois, il y a évidemment eu des DPs plus prestigieux qui sont arrivés dans le championnat. On pense à vos Lewandowski, on pense à vos Griezmann. Mais plus précisément, pensez-vous que la MLS a fait un travail suffisant pour recruter des joueurs de Coupe du monde ? Parce que ces deux-là ne jouaient pas cet été...
KLJESTAN : Je pense que oui, parce qu’il y avait quand même beaucoup de joueurs ayant l’expérience de la Coupe du monde qui sont arrivés en MLS pendant ce mercato. Donc ces deux-là sont les grands noms. Évidemment, Casemiro a joué la Coupe du monde et restait un joueur important pour le Brésil. Mais oui, écoutez, il y a pas mal de joueurs.
Elias Saad, de Nashville, est un joueur qui s’est distingué et qui a joué pour la Tunisie. Ce n’est pas un grand nom, mais quand on le regarde jouer, on comprend pourquoi Nashville l’a recruté. Il a été très bon en ce début de saison. Je pense qu’il y a eu un très bon mélange entre de jeunes joueurs, des joueurs dans la force de l’âge, puis quelques joueurs plus âgés avec de grands noms. Vous avez mentionné Lewandowski et Griezmann qui, si vous les regardez jouer, font toujours une grande différence, surtout dans notre championnat. Des attaquants DP avec une qualité aussi élevée que ces deux-là font vraiment la différence pour leur équipe en tirant vers le haut tous les joueurs autour d’eux.
Mais il y a aussi Luc de Fougerolles, arrivé au RSL depuis Fulham. C’est un défenseur central de 20 ans. On l’a vu jouer à la Coupe du monde. Personne ne le connaissait vraiment parce qu’il était prêté à un tout petit club en Belgique. Mais pendant la Coupe du monde, on a pu voir toute l’étendue de sa qualité. Donc j’aime vraiment ce recrutement. Ce n’est qu’un prêt, mais je pense vraiment que s’il se montre à son avantage, vous pourriez voir d’autres équipes de MLS, ou même le Real Salt Lake, essayer de rendre ce transfert définitif.
GOAL : Griezmann semble toujours au-dessus de tout le monde...
KLJESTAN : Il est toujours très bon, et il est toujours un leader, de manière sincère. Dans sa façon de jouer, je pense même qu’il défend encore un peu trop. J’aimerais le voir rester plus haut. Mais avec tout ce qu’il y a autour de lui, c’est vraiment un plaisir à regarder.
SUR CAVAN SULLIVAN
GOAL : Je voulais aussi vous interroger sur le Philadelphia Union en ce moment, parce qu’il a promu en interne. Avec Cavan Sullivan, on commence un peu à voir ce qu’il pourrait devenir. Selon vous, sa progression est-elle réelle, ou parle-t-on simplement d’un effet prolongé lié à l’arrivée d’un nouvel entraîneur ?
KLJESTAN : Non, je pense que la progression est bien réelle. Et puis, il faut aussi rappeler qu’il s’agit d’une équipe qui a remporté le Supporters Shield la saison dernière, donc il y a toujours quelque chose dans ce groupe. Bon, bien sûr, ils ont perdu quelques joueurs très importants de l’équipe qui avait gagné le Supporters Shield, donc il devait y avoir une phase d’adaptation. Mais on dirait bien qu’il y a un nouvel enthousiasme autour du club, et les joueurs ont clairement répondu à l’arrivée du nouvel entraîneur intérimaire. Je pense que Ryan Richter a fait du très bon travail en revenant à la façon de faire de Philly, qui consiste vraiment à faire confiance à beaucoup de jeunes et de joueurs issus du centre de formation. Ainsi, le fait de récupérer Neil Pierre en prêt et de le remettre dans l’équipe, ou de l’y lancer pour la première fois, alors qu’il n’est qu’un défenseur central de 18 ans... je pense qu’il a été phénoménal. Et puis Cavan Sullivan, à 16 ans, a franchi un cap énorme au cours des six derniers mois, au point d’être presque devenu l’un des joueurs les plus importants de l’équipe et un titulaire indiscutable.
Et c’est aussi simple que ça : quand vous avez le ballon, donnez-le-lui entre les lignes, parce qu’il va faire des différences. Honnêtement, c’est un vrai plaisir à regarder. Il est en train de devenir l’un de mes joueurs préférés à voir dans le championnat, et c’est très enthousiasmant. Et j’ai envie de le voir avec l’équipe nationale dans les prochaines semaines. Pareil pour Neil Pierre, Julian Hall, Zavier Gozo : j’ai envie de voir tous ces jeunes être appelés.
GOAL : Quand vous parlez de jeunes appelés pour des matches amicaux, pensez-vous qu’il y a presque un avantage au fait qu’il y ait un peu moins de pression au début d’un cycle ? On récompense quelqu’un pour ses bonnes performances, son potentiel et sa qualité, mais pensez-vous aussi qu’il y a quelque chose à dire sur le fait qu’il y ait peut-être un peu moins de regards braqués sur eux ?
KLJESTAN : Je comprends tout à fait, et oui, bien sûr. On est en plein dans un tout nouveau cycle. Ce sont des matches amicaux qui ne veulent rien dire en termes de résultat réel, mais c’est le moment de donner des opportunités. C’est le moment pour Pochettino d’écarter progressivement quelques joueurs plus âgés et de commencer à faire entrer les nouveaux. Cela envoie aussi un message aux autres joueurs qui sont en sélection depuis un moment : « Il y a une génération de jeunes qui arrive en ce moment et qui est prête à prendre votre place. »
AU SUJET DES NEW YORK RED BULLS
GOAL : Avec les New York Red Bulls, qu’est-ce qui se passe en ce moment, mec ? Parce qu’on avait l’impression qu’il y avait énormément d’engouement au début de la saison. Michael Bradley faisait pratiquer un très bon football aux gars, et maintenant ça ne se passe plus très bien. Quel serait votre bilan ?
KLJESTAN : Je dirais qu’on savait probablement que cela allait arriver, parce que si vous faites confiance à autant de jeunes et que vous allez en faire jouer autant, il y aura forcément des hauts et des bas. On voit donc encore des éclairs de génie. On voit parfois de très beaux buts sur des actions combinées entre Adri Mehmeti et Julian Hall. Mais il faut se rappeler que lorsque vous jouez avec une équipe presque entièrement composée de jeunes, ils vont avoir de mauvais jours, ils vont commettre des erreurs, et il faut vivre avec ça.
Donc, si c’est ce que vont être les Red Bulls, alors les supporters des Red Bulls et tout le monde doivent l’accepter. Que c’est comme ça que ça va se passer. Il y aura des hauts. Il y aura des bas. Ce sera excitant. Ces joueurs ne seront probablement pas là pendant de nombreuses années. Ils seront là pendant deux ou trois ans, et ils seront probablement recrutés par de grands clubs européens, et il faudra aussi en être fier. Donc je pense que ce que Michael Bradley pourrait peut-être faire, c’est que l’équipe doit se concentrer un peu plus sur le fait d’être plus difficile à jouer et un peu plus sur la défense. C’est excitant à regarder, mais je pense qu’ils ont encaissé bien trop de buts cette année.
Note de la rédaction : Depuis cet entretien, les Red Bulls ont battu le NYCFC 1-0 pour renforcer leurs chances de se qualifier en play-offs.
SUR LA MLS CUP
GOAL : La saison va bientôt entrer dans sa phase décisive. Qui voyez-vous remporter la MLS Cup ?
KLJESTAN : Si je devais choisir maintenant, je dirais une revanche de la saison dernière : Miami contre Vancouver. Nashville a été la référence du championnat cette année, ils ont été incroyables. C'est simplement difficile pour moi de parier contre Messi dans une série à élimination directe, et je pense donc, un peu comme ce qu'ils ont fait l'année dernière, quand ils se sont qualifiés pour les play-offs et qu'ils ont trouvé un système qui fonctionnait pour eux. Je pense qu'ils ont trop de qualité, et je pense que Vancouver est la meilleure équipe de l'Ouest de haut en bas, et dans une série de play-offs, je prends Vancouver contre n'importe qui d'autre à l'Ouest.
GOAL : Seriez-vous surpris si Messi prenait totalement sa retraite à la fin de l'année ? Ce moment semble peut-être plus proche qu'il ne l'était il y a un mois environ. Je suis simplement curieux de connaître votre avis.
KLJESTAN : Je serais très surpris s'il prenait sa retraite. Je pense qu'il est obsédé par ce sport, comme beaucoup d'entre nous. Et je pense qu'il serait bizarre de voir quelqu'un s'arrêter alors qu'il est encore le meilleur joueur du championnat. Il est trop compétitif, à mes yeux. Vu la manière dont la Coupe du monde s'est terminée, moins de deux semaines plus tard, il était sur le terrain. Son père est malheureusement décédé et, vous savez, moins de deux semaines plus tard, il était de retour sur le terrain. Il est trop compétitif. Je pense qu'il aime trop ce sport et qu'il aime trop la compétition. Je serais très surpris de le voir prendre sa retraite, et j'espère qu'il ne le fera pas.