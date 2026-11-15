MIAMI : Lorsque le premier de ses deux buts a fini au fond des filets, Christian Pulisic a couru vers les tribunes, tout sourire, où il a été accueilli chaleureusement. Ses parents, son frère, sa sœur et ses nièces étaient tous venus assister au match. Une grande partie de sa famille vit en Floride. Ils n’allaient pas manquer la rencontre, ni les embrassades qui ont suivi son but.

Quelques instants plus tard, Pulisic célébrait de nouveau, mais cette fois, il s’est élancé vers l’autre coin du terrain. Si le premier but lui avait permis de fêter ça avec sa famille, le second a davantage eu des airs de retrouvailles. D’un coup de pied, Pulisic était bel et bien de retour avec l’équipe nationale masculine des États-Unis.

La victoire 6-0 de samedi contre Haïti était son premier match depuis que sa Coupe du monde s’était brutalement arrêtée. Cet été devait être un moment décisif pour la carrière de Pulisic, mais une blessure l’a empêché de trouver son rythme. La dernière image de lui lors de cette Coupe du monde à domicile était celle d’un joueur quittant le terrain en boitant, trop blessé pour aider à endiguer la déferlante belge qui a fini par submerger les États-Unis.

Deux buts contre Haïti en Ligue des nations de la CONCACAF n’effaceront pas cette image aux yeux du monde extérieur, mais ce n’était pas l’enjeu pour Pulisic. Ce match et ce rassemblement étaient l’occasion de retrouver les choses simples : porter le maillot de la sélection américaine, passer du temps avec ses amis et, surtout, profiter de tout cela.

« C’était tout simplement formidable de revoir tout le monde, a déclaré Pulisic après le match. Je suis vraiment enthousiaste. C’était formidable. L’équipe a livré une très belle prestation, et ça fait du bien de retrouver le groupe, de marquer quelques buts et de gagner. »

Pendant une bonne partie de cette large victoire de samedi, les retrouvailles de Pulisic avec la sélection semblaient devoir rester relativement discrètes. Puis, soudain, tout a changé lorsque Pulisic a lancé le festival offensif des États-Unis.