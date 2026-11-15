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Christian Pulisic 1-1GOAL

« Il rend le jeu facile » : Christian Pulisic retrouve le plaisir de jouer en sélection américaine grâce à un doublé face à Haïti et inspire ses jeunes coéquipiers

Le doublé de Christian Pulisic lors de la victoire 6-0 de la sélection américaine face à Haïti allait bien au-delà des buts : il était aussi question de famille, de joie retrouvée et de sa capacité à inspirer la prochaine génération de stars américaines.

Ryan Tolmich
Traduit par

  • MIAMI : Lorsque le premier de ses deux buts a fini au fond des filets, Christian Pulisic a couru vers les tribunes, tout sourire, où il a été accueilli chaleureusement. Ses parents, son frère, sa sœur et ses nièces étaient tous venus assister au match. Une grande partie de sa famille vit en Floride. Ils n’allaient pas manquer la rencontre, ni les embrassades qui ont suivi son but.

    Quelques instants plus tard, Pulisic célébrait de nouveau, mais cette fois, il s’est élancé vers l’autre coin du terrain. Si le premier but lui avait permis de fêter ça avec sa famille, le second a davantage eu des airs de retrouvailles. D’un coup de pied, Pulisic était bel et bien de retour avec l’équipe nationale masculine des États-Unis.

    La victoire 6-0 de samedi contre Haïti était son premier match depuis que sa Coupe du monde s’était brutalement arrêtée. Cet été devait être un moment décisif pour la carrière de Pulisic, mais une blessure l’a empêché de trouver son rythme. La dernière image de lui lors de cette Coupe du monde à domicile était celle d’un joueur quittant le terrain en boitant, trop blessé pour aider à endiguer la déferlante belge qui a fini par submerger les États-Unis.

    Deux buts contre Haïti en Ligue des nations de la CONCACAF n’effaceront pas cette image aux yeux du monde extérieur, mais ce n’était pas l’enjeu pour Pulisic. Ce match et ce rassemblement étaient l’occasion de retrouver les choses simples : porter le maillot de la sélection américaine, passer du temps avec ses amis et, surtout, profiter de tout cela.

    « C’était tout simplement formidable de revoir tout le monde, a déclaré Pulisic après le match. Je suis vraiment enthousiaste. C’était formidable. L’équipe a livré une très belle prestation, et ça fait du bien de retrouver le groupe, de marquer quelques buts et de gagner. »

    Pendant une bonne partie de cette large victoire de samedi, les retrouvailles de Pulisic avec la sélection semblaient devoir rester relativement discrètes. Puis, soudain, tout a changé lorsque Pulisic a lancé le festival offensif des États-Unis.

  • Se sentir bien

    Haiti v United States - CONCACAF Nations League Quarterfinal
    Getty Images Sport

    Pulisic a inscrit deux buts en deux minutes, lançant l’offensive de l’équipe masculine des États-Unis.

    Le premier but de Pulisic est venu sur penalty et, à vrai dire, c’était probablement plus difficile qu’il n’y paraissait. Une longue vérification de la VAR a d’ailleurs été nécessaire. La décision finale ? Penalty. Pulisic s’est présenté et l’a transformé, ce qui lui a permis de partager ce moment avec sa famille au bord du terrain.

    Presque aussitôt, Pulisic célébrait de nouveau, mais ce deuxième but lui a demandé davantage d’efforts. Après avoir reçu le ballon au milieu de terrain, il a foncé vers la surface d’Haïti. Il a levé la tête, repéré un espace et visé un coin du but. Le gardien haïtien Alexandre Pierre n’a pas pu faire grand-chose pour empêcher sa frappe de finir au fond des filets.

    Ce but était en partie une question d’opportunité, a expliqué Pulisic après le match. Mais aussi de confiance.

    « Juste après le but, je pense que le jeu s’est un peu ouvert », a déclaré Pulisic. « Puis j’ai reçu le ballon avec de l’espace, j’ai regardé autour de moi et je n’ai pas vu beaucoup de bonnes options. Je me suis dit que je pouvais enrouler ma frappe au premier poteau, et c’est ce que j’ai fait. Je me sentais bien. »

    Ceux qui l’entouraient se sentaient bien, eux aussi, qu’ils jouent avec Pulisic pour la première ou la centième fois.

  • « C’est si facile de jouer avec »

    Haiti v United States - CONCACAF Nations League Quarterfinal
    Getty Images Sport

    Ses coéquipiers, nouveaux comme anciens, étaient ravis de voir l’ailier sur le terrain.

    À l’approche du rassemblement de la sélection américaine, ce qui enthousiasmait le plus Pochettino, c’était l’alchimie entre les joueurs. Alors que Pulisic, Weston McKennie et Folarin Balogun rejoignaient un groupe riche de nouveaux talents prometteurs, comment allaient-ils s’entendre sur le terrain ?

    « Le plus important, ce sont les associations et l’alchimie entre eux, a déclaré Pochettino. Pour Christian et Mathis [Albert], ce sera la première fois qu’ils seront ensemble, tout comme McKennie avec Cavan [Sullivan]. Je pense que nous devons observer ces associations pendant le rassemblement. »

    Pulisic n’a finalement pas joué aux côtés d’Albert, puisque cet autre joueur passé par le Borussia Dortmund l’a remplacé à la 81e minute. Il a en revanche joué avec Julian Hall, qui a inscrit le deuxième but de la sélection américaine pour lancer une seconde période à cinq buts.

    « C’était incroyable. Même m’entraîner avec eux, c’était une expérience assez irréelle pour moi, a déclaré Hall après le match. Pouvoir être sur le terrain avec eux et combiner avec eux, c’était génial. »

    Tyler Adams était lui aussi ravi. Le capitaine de la sélection américaine joue avec Pulisic depuis l’adolescence, mais, en raison de l’absence de ce dernier lors du précédent rassemblement, cela faisait quatre longs mois qu’ils n’avaient pas évolué ensemble. Pour Adams, véritable chasseur de ballons au milieu de terrain, la présence de Pulisic sur la pelouse est toujours précieuse, d’autant plus lorsqu’il marque.

    « Christian est un ami proche et un grand joueur, a déclaré Adams. Vous l’avez vu vous-mêmes ce soir. C’est vraiment un plaisir de jouer avec lui. Il rend le jeu facile. »

    L’entente avec Adams est déjà établie. Tous les regards se tournaient vers celle de Pulisic avec les nouveaux venus. Elle reste à construire, mais les bases sont posées.

  • Un modèle pour la prochaine génération

    Haiti v United States - CONCACAF Nations League Quarterfinal
    Getty Images Sport

    Pulisic fait partie des joueurs d’expérience qui ont eu une influence sur la nouvelle génération.

    Ce jour-là, après l’arrivée de Pulisic au rassemblement de la sélection américaine, Sullivan, le nouveau talent montant de l’équipe, a parlé de son admiration pour son joueur le plus célèbre. Sullivan a grandi en regardant jouer Pulisic, a-t-il expliqué. Désormais, il va pouvoir être son coéquipier et, plus important encore, peut-être nouer une amitié avec lui.

    « Il y a tellement de joueurs de classe mondiale dans ce groupe que j’ai admirés toute ma vie, a déclaré Sullivan plus tôt dans la semaine. Christian, évidemment, est le principal modèle pour tous les enfants du pays. Mais comme je l’ai dit, je suis prêt à vivre de nouvelles expériences et à me faire de nouveaux amis. »

    Sullivan n’est pas entré en jeu samedi. Son association avec Pulisic devra donc attendre. Les propos du joueur de 17 ans rappellent néanmoins la place qu’occupe Pulisic au sein de la sélection américaine et dans le football aux États-Unis en général.

    « Ça donne parfois l’impression d’être vieux, a-t-il dit en riant. Ça fait longtemps que je suis là. Cela fait plus de dix ans que je côtoie la sélection nationale, mais c’est enthousiasmant. C’est chouette de voir ces joueurs, d’observer ces jeunes à l’entraînement et de constater à quel point ils sont bons. Il y a vraiment de très bons joueurs parmi eux.

    Pour moi, c’est enthousiasmant, et j’espère pouvoir faire tout mon possible pour les soutenir de toutes les manières possibles. Mais ils n’ont pas besoin de moi. Ils s’en sortent très bien tout seuls, et c’est un plaisir de les avoir avec nous. »

    Pochettino a salué la manière dont Pulisic, McKennie et Balogun ont réintégré le rassemblement. Il a également félicité des joueurs comme Adams, qui poursuivent le travail entamé lors du précédent rassemblement pour intégrer les nouveaux venus. Avec autant de jeunes joueurs dans le groupe, il est important que les leaders montrent la voie. Pulisic n’a jamais été un leader particulièrement expressif, mais il est assurément un modèle, et Pochettino l’a vu, comme d’autres, remplir ce rôle cette semaine.

    « Ils n’avaient pas participé au rassemblement le mois dernier, et ils ont beaucoup aidé les jeunes. De ce point de vue, ils ont été formidables dès le début. »

    La sélection américaine s’est montrée impitoyable samedi, donnant à Pochettino de nombreuses raisons de se réjouir alors qu’il se prépare pour son chant du cygne.

  • Aller de l’avant

    Haiti v United States - CONCACAF Nations League Quarterfinal
    Getty Images Sport

    Il reste encore un match à disputer à la sélection américaine avant le début d’une nouvelle ère.

    On peut dire que Pulisic et Pochettino n'ont pas toujours été sur la même longueur d'onde. La controverse autour de la Gold Cup appartient toutefois au passé. Le passage de Pochettino à la tête de la sélection américaine touchera lui aussi bientôt à sa fin, puisqu'il prend la direction de Manchester United. Pulisic a reconnu l'opportunité qui attend son sélectionneur, tout en soulignant que les États-Unis doivent continuer à progresser après son départ.

    « Il a une belle opportunité là-bas, a déclaré Pulisic. Et oui, nous devons simplement continuer comme nous le faisons et essayer de progresser encore en tant qu'équipe. Je pense que nous avons connu de bons moments et qu'il a apporté beaucoup d'enthousiasme à l'équipe. Je pense que cela restera après son départ. »

    Avant le départ définitif de Pochettino, il reste un match à jouer : le match retour contre Haïti à Cincinnati. Au vu du score, l'issue ne fait pratiquement aucun doute. Ce sera, d'une certaine manière, la fin d'une époque, mais aussi la poursuite d'une dynamique portée par Pulisic, Sullivan et tous les joueurs que Pochettino laisse derrière lui.

    Pour Pulisic, c'est tout l'enjeu du match de mardi. C'est l'occasion de continuer à construire et à progresser. Surtout, c'est aussi une occasion de jouer avec la sélection américaine, et cela compte beaucoup pour lui.

    « C'est vraiment important pour nous, a-t-il déclaré. Je pense que nous devons aborder ce match de la même manière qu'aujourd'hui. Nous ne pouvons pas nous relâcher. Nous voulons y aller et gagner ce match à Cincy. Nous voulons aussi remporter cette rencontre, parce que cela nous donnera beaucoup de confiance pour la suite. »

    La sélection américaine va de l'avant. Pulisic aussi, maintenant qu'il est officiellement de retour.