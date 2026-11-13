Les défaites en Ligue des nations ont servi d’électrochoc à Pochettino et à tous les autres : quelque chose n’allait toujours pas dans la culture de la sélection américaine.

Cette culture avait été remise en question dans les semaines précédant l’arrivée de Pochettino. Après l’élimination en Copa América sous les ordres du précédent sélectionneur, Gregg Berhalter, il fallait une nouvelle voix, capable de reprendre le pouvoir aux joueurs et de remodeler le projet de la sélection nationale. Mais l’équipe dont Pochettino a pris les rênes n’était pas tout à fait prête pour ce changement de culture. Le résultat ? Mars 2025. Des défaites contre le Panama et le Canada. Des électrochocs.

« On s’est dit : ‹ C’est quoi ce b***** ? › », a raconté Pochettino aux journalistes plus d’un an plus tard. « On était tellement enthousiastes à l’idée de prendre ce poste parce qu’on se disait : ‹ La Coupe du monde est si proche, les gens doivent avoir désespérément envie d’aider, de s’impliquer, de rejoindre la sélection nationale. › Non, c’était le contraire.

« Ce coup, on s’y attendait. Je pense même que, d’une certaine manière, il était prévu qu’on reçoive ce coup douloureux, mais nécessaire pour que les gens prennent conscience de la situation dans laquelle on se trouvait. Et pour que les joueurs eux-mêmes comprennent qu’en continuant ainsi, c’était impossible. Il était impossible d’arriver dans de bonnes conditions à la Coupe du monde. »

Le changement n’a pas été immédiat. Le rassemblement suivant de la sélection américaine, pour la Gold Cup, a été particulièrement agité, jusqu’à déboucher sur un affrontement public entre Pochettino et la star Christian Pulisic. Ce dernier avait demandé à lever le pied pendant l’été. Le premier a répondu : « Pas question. » Pour reprendre le pouvoir, Pochettino devait s’y prendre à sa manière. Il l’a fait en refusant de céder à la star de l’équipe.

La Gold Cup a finalement été une réussite. À la tête d’un jeune groupe de joueurs qui, point crucial, voulaient être là, Pochettino a su y ajouter la juste dose d’expérience pour mener l’équipe en finale. Une fois sur place, elle n’a toutefois pas réussi à franchir le dernier obstacle. Pochettino a été vu en larmes après la défaite en finale contre le Mexique, non pas à cause du résultat, mais parce que le monde extérieur pouvait désormais s’en servir pour dévaloriser ce que ces joueurs avaient accompli cet été-là.

Cet été a néanmoins contribué à faire émerger des joueurs qui semblent appelés à jouer un rôle clé dans la sélection américaine à long terme. Alex Freeman est passé du statut d’inconnu à celui de star. Matt Freese s’est imposé au poste de gardien et ne l’a plus lâché. Quant à Sebastian Berhalter, il a prouvé qu’il était bien plus que le fils du prédécesseur de Pochettino en devenant à son tour une star de la sélection américaine.

« Il a fait beaucoup pour moi », a déclaré Berhalter jeudi. « Je pense que, dès le premier jour, il a toujours cru en moi. Avant même que je mette un pied sur le terrain, à propos de ma façon de jouer et de la manière dont j’essaie de me comporter, il m’a simplement dit : ‹ Peu importe ce que tu fais sur le terrain, ce sont déjà les bonnes choses à faire. › Honnêtement, je ne pourrai jamais assez le remercier pour cela, qu’il soit l’entraîneur ou non.

« Je le dis à chaque fois : il compte énormément pour moi et il m’a aidé à grandir en tant que joueur et en tant que personne. En tant que joueur, je ne peux rien demander de plus. »

Pochettino avait décelé quelque chose chez des joueurs comme Berhalter et, après la Gold Cup, il l’a perçu dans l’ensemble du groupe. Même lorsque l’automne a commencé par une lourde défaite contre la Corée du Sud, il a continué à le voir.

« Le processus, c’est comme lorsqu’on met une graine en terre », a-t-il expliqué. « Au début, ce n’est qu’une graine. On ne voit rien, n’est-ce pas ? Puis l’arbre commence à pousser. C’était difficile d’expliquer le plan, parce que ce n’est pas facile. »

La sélection américaine a ensuite enchaîné les victoires contre le Japon, l’Australie, le Paraguay et l’Uruguay. L’Australie et le Paraguay sont finalement devenus ses adversaires en phase de groupes. Les défaites contre la Belgique et le Portugal ont fait mal, mais elles ont aussi rappelé à quel point la sélection américaine devrait travailler pour atteindre le niveau auquel elle aspirait.

Puis est venue la Coupe du monde et, dès son arrivée, plus rien d’autre ne comptait. C’était pour cela que Pochettino avait été recruté. C’est au cours de ces quelques matches, et non des quelques années passées à son poste, qu’il allait écrire son histoire.