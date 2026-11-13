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« Il nous a rendus encore plus fiers d’être Américains » : Mauricio Pochettino quitte la sélection des États-Unis pour Manchester United après avoir remis sa culture à plat, mais laisse une œuvre inachevée

Pochettino a fait grandir les attentes et redonné confiance, mais des revers douloureux ont compliqué son passage à la tête de la sélection masculine des États-Unis. Son départ pour Manchester United met ces progrès à l’épreuve.

Ryan Tolmich
Traduit par

  • FAYETTEVILLE (Géorgie) : Si vous ne l’aviez pas vu venir, c’est que vous n’étiez pas attentif.

    Il ne s’agit pas de spéculer ou de chercher des signes : Mauricio Pochettino l’a lui-même répété à maintes reprises. Il veut retourner en Premier League. Dès lors, la question a toujours été de savoir quand, et non si, il le ferait.

    Il se trouve que ce « quand » est maintenant et, plus important encore, que le « qui » est Manchester United. Après plus d’une décennie de rapprochements entre les deux parties, elles ont enfin trouvé un accord. Pochettino, grand admirateur de Sir Alex Ferguson, a toujours souhaité rejoindre le club. Cette union se faisait attendre depuis longtemps mais, pour Pochettino, elle s’accompagne aussi d’une rupture quelque peu soudaine.

    U.S. Soccer se retrouve reléguée au rang de troisième partie dans cet accord à deux. Elle en sort toutefois nettement plus riche, avec un total de 12 millions de dollars provenant des clauses de rachat des contrats de Pochettino et de son staff. Reste que la sélection masculine des États-Unis se retrouve sans sélectionneur quelques mois seulement après avoir prolongé le sien de quatre ans.

    Ce départ fera, en définitive, partie de l’héritage de Pochettino, rendu d’autant plus complexe par la manière dont son mandat s’est terminé. Celui-ci avait commencé sous le signe de la promesse et de l’enthousiasme. Il s’achève sur un départ rapide, alors même que ces sentiments renaissaient en vue d’un deuxième cycle. Entre les deux, la période a été, il faut le reconnaître, compliquée. Pochettino quitte son poste à la tête de la sélection américaine en étant le premier sélectionneur de l’ère moderne à n’avoir remporté aucun titre, mais aussi en ayant laissé une empreinte indéniable.

    Quel sera donc l’héritage durable de l’ère Pochettino ? Il sera complexe et ne pourra pas être défini immédiatement.

  • Un recrutement prometteur

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    AFP

    L’arrivée de Pochettino au poste d’entraîneur a ouvert une nouvelle ère pour le football américain.

    Assis aux côtés des dirigeants de U.S. Soccer à New York, Pochettino affichait un large sourire. C’était en septembre 2024, et l’Argentin venait d’être nommé sélectionneur de l’USMNT. Sa mission était simple : conduire l’USMNT à la Coupe du monde. Mais son ambition allait plus loin : la remporter.

    « Il s’agit de créer quelque chose de spécial ; c’est le plus important, a-t-il déclaré. Nous sommes ici parce que nous voulons gagner. Nous sommes des vainqueurs. Nous formons un staff qui a connu beaucoup, énormément de succès, même si parfois, nous n’avons peut-être pas gagné ; d’autres fois, nous avons gagné. Mais je pense que le plus important, c’est de créer quelque chose de spécial. »

    Il a ajouté : « Nous devons vraiment y croire et voir grand. Nous devons croire que nous pouvons gagner, que nous pouvons gagner tous les matches. Nous pouvons remporter la Coupe du monde. »

    Cette ambition était immense, mais elle a donné le ton du mandat de Pochettino. Lui et son staff revenaient souvent à la même question : « Pourquoi pas nous ? » Pendant longtemps, on a dit au football aux États-Unis ce qu’il n’était pas. Pochettino voulait changer le discours pour mettre l’accent sur ce qu’il pouvait devenir. Répondre à cette question s’est parfois révélé compliqué. Pochettino et ses joueurs ont dû longuement se remettre en question, tout comme, par moments, l’ensemble du football aux États-Unis.

    Le mandat de l’Argentin avait pourtant bien commencé. Des affiches avaient été placardées dans Austin avant ses débuts, l’USMNT avait battu la Jamaïque en Ligue des nations, et un stage en janvier semblait avoir redonné de l’élan à Pochettino lui-même. Ces premiers temps étaient pleins de promesses et d’enthousiasme. Pochettino choisissait personnellement de nouveaux visages pour rejoindre les joueurs déjà présents qui revenaient. Tout allait bien durant les premiers mois.

    Mais l’ambiance a changé en mars, lors de la Ligue des nations de la CONCACAF. Le reste du mandat de Pochettino a alors été consacré à reconstruire à partir de ce moment précis.

  • Repenser la culture

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    IMAGO / Agencia-MexSport

    Mars 2025 a marqué un tournant évident dans le mandat de Pochettino.

    Les défaites en Ligue des nations ont servi d’électrochoc à Pochettino et à tous les autres : quelque chose n’allait toujours pas dans la culture de la sélection américaine.

    Cette culture avait été remise en question dans les semaines précédant l’arrivée de Pochettino. Après l’élimination en Copa América sous les ordres du précédent sélectionneur, Gregg Berhalter, il fallait une nouvelle voix, capable de reprendre le pouvoir aux joueurs et de remodeler le projet de la sélection nationale. Mais l’équipe dont Pochettino a pris les rênes n’était pas tout à fait prête pour ce changement de culture. Le résultat ? Mars 2025. Des défaites contre le Panama et le Canada. Des électrochocs.

    « On s’est dit : ‹ C’est quoi ce b***** ? › », a raconté Pochettino aux journalistes plus d’un an plus tard. « On était tellement enthousiastes à l’idée de prendre ce poste parce qu’on se disait : ‹ La Coupe du monde est si proche, les gens doivent avoir désespérément envie d’aider, de s’impliquer, de rejoindre la sélection nationale. › Non, c’était le contraire.

    « Ce coup, on s’y attendait. Je pense même que, d’une certaine manière, il était prévu qu’on reçoive ce coup douloureux, mais nécessaire pour que les gens prennent conscience de la situation dans laquelle on se trouvait. Et pour que les joueurs eux-mêmes comprennent qu’en continuant ainsi, c’était impossible. Il était impossible d’arriver dans de bonnes conditions à la Coupe du monde. »

    Le changement n’a pas été immédiat. Le rassemblement suivant de la sélection américaine, pour la Gold Cup, a été particulièrement agité, jusqu’à déboucher sur un affrontement public entre Pochettino et la star Christian Pulisic. Ce dernier avait demandé à lever le pied pendant l’été. Le premier a répondu : « Pas question. » Pour reprendre le pouvoir, Pochettino devait s’y prendre à sa manière. Il l’a fait en refusant de céder à la star de l’équipe.

    La Gold Cup a finalement été une réussite. À la tête d’un jeune groupe de joueurs qui, point crucial, voulaient être là, Pochettino a su y ajouter la juste dose d’expérience pour mener l’équipe en finale. Une fois sur place, elle n’a toutefois pas réussi à franchir le dernier obstacle. Pochettino a été vu en larmes après la défaite en finale contre le Mexique, non pas à cause du résultat, mais parce que le monde extérieur pouvait désormais s’en servir pour dévaloriser ce que ces joueurs avaient accompli cet été-là.

    Cet été a néanmoins contribué à faire émerger des joueurs qui semblent appelés à jouer un rôle clé dans la sélection américaine à long terme. Alex Freeman est passé du statut d’inconnu à celui de star. Matt Freese s’est imposé au poste de gardien et ne l’a plus lâché. Quant à Sebastian Berhalter, il a prouvé qu’il était bien plus que le fils du prédécesseur de Pochettino en devenant à son tour une star de la sélection américaine.

    « Il a fait beaucoup pour moi », a déclaré Berhalter jeudi. « Je pense que, dès le premier jour, il a toujours cru en moi. Avant même que je mette un pied sur le terrain, à propos de ma façon de jouer et de la manière dont j’essaie de me comporter, il m’a simplement dit : ‹ Peu importe ce que tu fais sur le terrain, ce sont déjà les bonnes choses à faire. › Honnêtement, je ne pourrai jamais assez le remercier pour cela, qu’il soit l’entraîneur ou non.

    « Je le dis à chaque fois : il compte énormément pour moi et il m’a aidé à grandir en tant que joueur et en tant que personne. En tant que joueur, je ne peux rien demander de plus. »

    Pochettino avait décelé quelque chose chez des joueurs comme Berhalter et, après la Gold Cup, il l’a perçu dans l’ensemble du groupe. Même lorsque l’automne a commencé par une lourde défaite contre la Corée du Sud, il a continué à le voir.

    « Le processus, c’est comme lorsqu’on met une graine en terre », a-t-il expliqué. « Au début, ce n’est qu’une graine. On ne voit rien, n’est-ce pas ? Puis l’arbre commence à pousser. C’était difficile d’expliquer le plan, parce que ce n’est pas facile. »

    La sélection américaine a ensuite enchaîné les victoires contre le Japon, l’Australie, le Paraguay et l’Uruguay. L’Australie et le Paraguay sont finalement devenus ses adversaires en phase de groupes. Les défaites contre la Belgique et le Portugal ont fait mal, mais elles ont aussi rappelé à quel point la sélection américaine devrait travailler pour atteindre le niveau auquel elle aspirait.

    Puis est venue la Coupe du monde et, dès son arrivée, plus rien d’autre ne comptait. C’était pour cela que Pochettino avait été recruté. C’est au cours de ces quelques matches, et non des quelques années passées à son poste, qu’il allait écrire son histoire.

  • La Coupe du monde

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    IMAGO / Icon Sportswire

    Le parcours estival a connu des sommets, mais aussi un creux sans précédent.

    Même à l’approche de la Coupe du monde, les rumeurs allaient bon train. L’AC Milan s’intéressait à Pochettino. Un jour, à l’issue d’un entraînement de l’USMNT, il avait dû aborder le sujet et réaffirmer son engagement pour la Coupe du monde.

    Et il était bel et bien déterminé à mener cette campagne, au cours de laquelle il a dirigé une équipe américaine comme on n’en avait encore jamais vu. Pas sur le plan des résultats, bien sûr, puisque l’USMNT a finalement buté en huitièmes de finale, comme lors de la précédente édition. Mais la manière d’y parvenir était différente. C’était une USMNT au nouveau visage.

    Sous la houlette de Pochettino, l’USMNT prenait l’initiative. Elle a écrasé le Paraguay pour son entrée en lice, puis bousculé l’Australie lors du deuxième match. Même face à la Turquie, avec une équipe largement remaniée, elle est restée dans le match jusqu’au bout avant d’encaisser un but tardif. L’enthousiasme était à son comble et a porté les Américains, réduits à dix, jusqu’à la victoire contre la Bosnie-Herzégovine en seizièmes de finale. Au-delà des victoires, c’était la manière dont l’USMNT les obtenait qui marquait les esprits. Elle pratiquait un football offensif et plaisant qui, au fil des matches, a attiré l’attention du reste du monde.

    Puis tout s’est effondré. L’affaire désormais tristement célèbre du carton rouge de Folarin Balogun a pris une dimension géopolitique et, 24 heures plus tard, l’USMNT était éliminée. Les répercussions de l’annulation de ce carton rouge n’ont rien arrangé, mais la Belgique était supérieure, et ce serait encore bien en dessous de la réalité que de dire qu’elle l’était largement. Le rêve de Coupe du monde s’est ainsi achevé sur bien pire qu’une sortie sans éclat : une humiliation.

    Beaucoup s’attendaient à ce que l’aventure de Pochettino s’arrête là. Son passage aurait été vu comme une période de sommets, mais aussi de certains des moments les plus difficiles vécus par l’équipe. Pourtant, à la surprise générale, Pochettino a décidé de rester et a signé un contrat de quatre ans pour mener les États-Unis vers la Coupe du monde 2030.

    Peu s’attendaient à ce qu’il aille jusqu’au bout. Tottenham, le Real Madrid et l’AC Milan s’étaient déjà intéressés à lui. Il semblait néanmoins raisonnable de penser que Pochettino resterait au moins quelques mois. Peut-être même quelques années.

    Finalement, il n’a fallu que quelques semaines pour que Manchester United se manifeste et mette définitivement fin à l’ère Pochettino à la tête de l’USMNT, un peu plus de 100 jours après le début de sa deuxième phase.

  • Il est temps de dire au revoir

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    IMAGO / Icon Sportswire

    Alors que Pochettino s’en va, qu’aura finalement représenté son passage ?

    Nous voilà donc arrivés à une fin inévitable, à nous demander quel bilan en tirer. Qu’a été l’ère Pochettino ? Une remise à plat de la culture de l’équipe ou une simple continuité ? A-t-elle changé les choses ou n’a-t-elle été qu’une brève incursion sur le marché des entraîneurs internationaux, le temps d’une seule Coupe du monde ? La sélection américaine a-t-elle progressé ? Est-ce important ?

    Autant de questions complexes et nuancées autour d’un entraîneur qui l’est tout autant. Quel que soit le regard porté sur son passage, celui-ci aura marqué la sélection américaine et l’aura laissée dans une situation très différente de celle qu’il avait trouvée à son arrivée. Pochettino laisse au moins des bases, fondées sur le sens des responsabilités, mais aussi sur la confiance. Durant son mandat, Pochettino a cru au projet de la sélection américaine. Mais, compte tenu de ses ambitions personnelles, cette conviction devait tôt ou tard céder la place à sa certitude de pouvoir entraîner au plus haut niveau. Malgré ses difficultés, c’est ce que représente Manchester United : un poste prestigieux pour un entraîneur de premier plan. Les joueurs qu’il laisse derrière lui en sont conscients.

    « Il veut simplement que nous entrions sur le terrain avec l’état d’esprit de gagnants, a déclaré Balogun. Je pense qu’il a posé les bases. Je pense que nous, les joueurs, avons la responsabilité de continuer dans cette voie, et pas seulement de le faire parce que cet entraîneur était aux commandes. Nous pouvons désormais prendre cette responsabilité, parce que nous connaissons les exigences. Je pense que c’est l’avantage d’avoir un entraîneur de premier plan. »

    Aux États-Unis, une nouvelle génération émerge. Elle a brièvement eu l’occasion de travailler avec Pochettino avant son départ. La perspective de travailler avec elle était l’une des raisons pour lesquelles il avait initialement accepté de diriger l’équipe pendant un deuxième cycle. Cette génération semble avoir le potentiel de mener le football américain encore plus loin que ses prédécesseurs.

    Mais si cela se produit, ce sera sans Pochettino, qui prend désormais la direction de ce qui semble être le club de ses rêves. Toutefois, si le football américain franchit un cap en 2030 ou au-delà, il se pourrait bien que cette avancée trouve son origine dans le changement de culture impulsé par Pochettino. Elle pourrait bien découler de sa question favorite : « Pourquoi pas ? »

    Voilà peut-être son héritage : les questions. Alors, sur ce, au revoir, Mauricio Pochettino. Un entraîneur qui laisse le football américain avec plus de questions que de réponses, et ce n’est peut-être pas une mauvaise chose.

    « Il a posé d’excellentes bases pour cette équipe. Nous savons tous ce qu’on attend de nous et nous travaillons toujours à 100 %, a déclaré Berhalter. Nous nous battons toujours. Nous veillons toujours aux petits détails pour représenter ce pays comme il se doit. Je pense qu’il nous a vraiment inculqué cela.

    « Même s’il est argentin, il nous a rendus encore plus fiers d’être américains. Je pense que cela en dit long sur la personne et l’entraîneur qu’il est. »