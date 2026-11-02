Il y a de la place pour l’hyperbole dans le journalisme sportif. Pour les métaphores aussi. Les deux ont récemment été employées pour décrire Alex Freeman.

Un média, ElGolDigital, s’est emballé après une récente victoire dans le derby contre Valence, affirmant que Freeman « défend comme un titan et dribble comme un dieu ». Le compte de Villarreal sur les réseaux sociaux s’en est lui aussi donné à cœur joie, le qualifiant de « bête sur le plan physique », « léger comme une moto, puissant comme un camion ». Ces éloges sont pour le moins singuliers, mais ils se multiplient autour de Freeman, qui fait ce qu’il faut pour les mériter.

Le potentiel du défenseur de l’équipe nationale masculine des États-Unis a toujours été évident grâce à son efficacité des deux côtés du terrain. Mais, comme ces publications l’ont exprimé avec tant d’éloquence, ce potentiel se révèle désormais pleinement. Le joueur américain évolue à un haut niveau et le monde commence à le remarquer. Des rumeurs de transfert circulent déjà moins d’un an après son arrivée à Villarreal. Pour l’instant, tout semble aller à une vitesse vertigineuse autour de Freeman.

Mais des défis plus importants attendent le défenseur de 22 ans. Mardi, Villarreal affrontera la meilleure équipe du monde, le Paris Saint-Germain. Dire que ce sera un match difficile est un euphémisme. L’une des grandes questions, du moins du point de vue américain, est de savoir à quel point il le sera pour Freeman. Si l’on peut tenir tête au PSG, on peut tenir tête à n’importe qui. Si l’on peut jouer avec la meilleure équipe du monde, l’étiquette de « titan » est peut-être plus qu’une simple plaisanterie.

Jusqu’ici, Freeman a réussi tous les tests. Il a franchi à toute vitesse les étapes de la MLS Next Pro et de la MLS. Désormais, il semble de plus en plus à l’aise avec Villarreal et l’équipe nationale masculine des États-Unis à chaque fois qu’il entre sur le terrain. Alors, quelle est la prochaine étape pour Freeman ? C’est la grande question, n’est-ce pas ?