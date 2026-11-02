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Alex Freeman 1-1GOAL

« Il dribble comme un dieu » : L’ascension fulgurante d’Alex Freeman alimente les spéculations sur un transfert à Manchester City ou Manchester United, alors que la star de Villarreal et de la sélection masculine des États-Unis se prépare à affronter le PSG

Le défenseur de la sélection masculine américaine suscite l’intérêt en Premier League après avoir convaincu en Espagne. Mardi, il pourrait connaître son plus grand défi à ce jour face au PSG, tenant du titre en Ligue des champions.

Ryan Tolmich
Traduit par

  • Il y a de la place pour l’hyperbole dans le journalisme sportif. Pour les métaphores aussi. Les deux ont récemment été employées pour décrire Alex Freeman.

    Un média, ElGolDigital, s’est emballé après une récente victoire dans le derby contre Valence, affirmant que Freeman « défend comme un titan et dribble comme un dieu ». Le compte de Villarreal sur les réseaux sociaux s’en est lui aussi donné à cœur joie, le qualifiant de « bête sur le plan physique », « léger comme une moto, puissant comme un camion ». Ces éloges sont pour le moins singuliers, mais ils se multiplient autour de Freeman, qui fait ce qu’il faut pour les mériter.

    Le potentiel du défenseur de l’équipe nationale masculine des États-Unis a toujours été évident grâce à son efficacité des deux côtés du terrain. Mais, comme ces publications l’ont exprimé avec tant d’éloquence, ce potentiel se révèle désormais pleinement. Le joueur américain évolue à un haut niveau et le monde commence à le remarquer. Des rumeurs de transfert circulent déjà moins d’un an après son arrivée à Villarreal. Pour l’instant, tout semble aller à une vitesse vertigineuse autour de Freeman.

    Mais des défis plus importants attendent le défenseur de 22 ans. Mardi, Villarreal affrontera la meilleure équipe du monde, le Paris Saint-Germain. Dire que ce sera un match difficile est un euphémisme. L’une des grandes questions, du moins du point de vue américain, est de savoir à quel point il le sera pour Freeman. Si l’on peut tenir tête au PSG, on peut tenir tête à n’importe qui. Si l’on peut jouer avec la meilleure équipe du monde, l’étiquette de « titan » est peut-être plus qu’une simple plaisanterie.

    Jusqu’ici, Freeman a réussi tous les tests. Il a franchi à toute vitesse les étapes de la MLS Next Pro et de la MLS. Désormais, il semble de plus en plus à l’aise avec Villarreal et l’équipe nationale masculine des États-Unis à chaque fois qu’il entre sur le terrain. Alors, quelle est la prochaine étape pour Freeman ? C’est la grande question, n’est-ce pas ?

  • Grandir et franchir un cap avec Villarreal

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    ZUMA Press Wire

    Alex Freeman a fait forte impression face au Real Madrid et a marqué contre Valence depuis son arrivée à Villarreal en provenance d’Orlando en janvier.

    Lorsque Freeman a décidé de quitter Orlando pour Villarreal en janvier, il savait ce qu’il voulait. Ses qualités physiques étaient évidentes, mais pour atteindre le plus haut niveau, il devait perfectionner son jeu sur le plan technique. Villarreal lui a offert la possibilité de le faire tout en évoluant à un haut niveau en Liga et en Ligue des champions.

    Ce départ l’a aussi contraint à sortir de sa zone de confort à plus d’un titre.

    « Quand on arrive dans un endroit comme celui-ci, on a toujours, pas des doutes, mais des questions, a-t-il confié à GOAL en avril. Il faut penser à soi et prendre des risques, non ? On ne veut pas seulement devenir un meilleur joueur, mais aussi une meilleure personne. Je suis parti très loin de chez moi. Maintenant, je dois vraiment grandir, non ? Je ne peux plus être un enfant. Je ne peux plus être traité comme un enfant. »

    Dire qu’il a grandi serait un euphémisme. Après avoir disputé neuf matches avec Villarreal dans la dernière ligne droite de la saison dernière, Freeman en compte déjà 14 cette saison, notamment en Ligue des champions. L’effectif a beaucoup tourné, mais Freeman a souvent joué les grands matches. Il a participé aux trois rencontres européennes du club jusqu’ici. Il était également titulaire face au Real Madrid et a livré une prestation digne de l’homme du match malgré la défaite 1-0, avant de marquer lors de la victoire dans le derby contre Valence évoquée plus haut.

    En Liga notamment, les statistiques sont éloquentes. Ses chiffres en matière de passes le placent au 84e centile ou au-delà pour les occasions créées, les passes cassant les lignes, les longs ballons, le nombre de passes et le taux de passes réussies. Il se situe au 90e centile pour les dribbles réussis et les duels remportés. Il doit encore progresser sur le plan défensif, mais une séquence récente impliquant Yan Diomande, la star du Real Madrid, a montré que les qualités athlétiques naturelles de Freeman pouvaient compenser certaines de ses lacunes défensives.

    Il est arrivé à Villarreal avec une réputation bâtie sur ses qualités athlétiques. Ces données montrent qu’il est désormais un joueur bien plus complet. Voilà pourquoi les rumeurs de transfert circulent alors qu’il vient à peine de commencer son aventure en Liga.

  • Tottenham, Manchester City et Manchester United à l’affût ?

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    ZUMA Press Wire

    Le mois de janvier pourrait être intéressant pour le défenseur américain, dont plusieurs clubs de Premier League suivent la situation.

    Villarreal aurait déboursé environ 4 millions de dollars pour recruter Freeman en provenance d’Orlando en janvier dernier. Selon les rumeurs, le club pourrait récupérer bien davantage, et plus tôt que la plupart ne l’auraient imaginé.

    Selon Football Insider, Tottenham, Manchester City et Manchester United figurent parmi les clubs intéressés par Freeman. Tottenham, en particulier, le considère comme un joueur capable de prendre immédiatement la place de Pedro Porro, qui vient de remporter une Coupe du monde avec l’Espagne cet été.

    Les grands clubs le surveillent, sans aucun doute, et d’autres, qui ne figurent pas parmi ceux cités, vont certainement aussi s’intéresser à lui. Si Freeman continue d’évoluer à son niveau actuel, les offres afflueront. Reste à savoir quelle option sera la plus judicieuse.

    Freeman aura toutefois aussi les yeux tournés vers un autre aspect du football : les rencontres internationales. Et, alors que débute ce cycle menant à 2030, il semble appelé à jouer un rôle majeur avec la sélection des États-Unis.

  • United States v Canada - International Friendly
    Getty Images Sport

    Freeman continue de s’affirmer comme un leader au sein de la sélection américaine

    L’une des images marquantes du parcours de l’USMNT à la Coupe du monde restera la célébration après le but de Freeman contre l’Australie. Interrompue par un examen de la VAR avant de reprendre, elle est devenue emblématique lorsque tous les membres de l’équipe américaine ont traversé le terrain d’un côté à l’autre à la poursuite de Freeman.

    Après ce match, le sélectionneur de l’USMNT, Mauricio Pochettino, a couvert d’éloges Freeman, qu’il avait appelé pour la première fois un an plus tôt, à l’occasion de la Gold Cup.

    « Il est difficile d’expliquer son évolution, a déclaré Pochettino. C’est quelqu’un de très humble. Il a un profil remarquable. Il veut apprendre et il est toujours à l’écoute. C’est un joueur avec qui on prend vraiment plaisir à travailler, et pas seulement à entraîner. C’est un joueur exceptionnel qui, selon moi, a le potentiel pour devenir l’un des meilleurs au monde à son poste. »

    Pochettino voit sans doute des signes qui confortent cette conviction. Lors du dernier rassemblement, Freeman a endossé un rôle de leader, sur le terrain comme en dehors. À seulement 22 ans, il compte désormais 26 sélections, dont plusieurs titularisations en Coupe du monde.

    Il a participé aux quatre matches du premier rassemblement après la Coupe du monde, dont trois comme titulaire, tout en assumant davantage de responsabilités au poste d’arrière droit. Freeman s’est régulièrement projeté plus haut sur le terrain qu’il ne l’avait fait pendant la Coupe du monde, et il a souvent su en tirer profit. Le meilleur exemple est venu contre le Canada, lorsqu’une de ses montées lui a permis d’offrir à Justin Ellis le but de la victoire.

    « Je pense avoir pris davantage un rôle de leader, a déclaré Freeman pendant le rassemblement. Je n’y suis peut-être pas habitué, mais c’est quelque chose qui s’est fait naturellement en raison de la façon dont ce rassemblement est organisé. Pour moi, c’est un rôle que je dois accepter : je dois pouvoir être celui vers qui les autres se tournent. Évidemment, comme je fais partie des jeunes qui sont là depuis quelque temps, je suis peut-être l’une des premières personnes qu’ils viennent voir pour demander conseil. Je dois simplement être prêt et, quand ils viennent me voir, pouvoir discuter avec eux de tout ce dont ils ont besoin. »

    À 23 ans, Freeman parle et joue déjà comme un vétéran. Il devra le montrer mardi, lors de l’un des plus grands défis de sa carrière.

  • Une occasion de créer la surprise face aux tenants du titre de la Ligue des champions

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    ZUMA Press Wire

    Alex Freeman pourrait avoir une nouvelle occasion de se mesurer à l’élite européenne lorsque Villarreal affrontera le PSG, tenant du titre en Ligue des champions.

    Après avoir remporté le grand trophée lors de chacune des deux dernières saisons, le PSG n’a fait qu’une bouchée de ses adversaires cette saison. Il a récemment inscrit quatre buts contre Manchester City et quatre contre Barcelone. Villarreal n’a aucune chance, diraient la plupart des gens.

    Mais le match reste à jouer, et Freeman espère y participer. Il a livré une solide prestation contre le Real Madrid, montrant qu’il pouvait rivaliser à ce niveau d’élite. Il pourrait un jour évoluer régulièrement à ce niveau si ces rumeurs de transfert persistent. Pour l’heure, il joue dans le camp de l’outsider, celui qui espère créer la surprise.

    Pour y parvenir, Villarreal devra être parfait. Du gardien à l’attaquant, tout devra se dérouler comme prévu. À vrai dire, il faudra probablement faire encore mieux. On ne peut pas prévoir ce qu’il faudra pour battre le PSG.

    Il faudrait quelque chose de titanesque, de puissant, quelque chose qui semblerait peut-être béni par les dieux du football. La bonne nouvelle, c’est que les observateurs pensent que Freeman pourrait bien avoir ce profil. Et s’il était à la hauteur de ces descriptions mardi, ils devraient en trouver de nouvelles pour un joueur dont le potentiel semble grandir à chaque match.

    « Je pense que mes expériences en équipe nationale, à Orlando et à Villarreal m’ont en quelque sorte façonné », a confié Freeman à GOAL cet été. « En tant que joueur, je sais que je peux rivaliser avec ces joueurs. Quand j’entre en jeu, je dois être à 100 %, en sachant que je dois gagner tous mes duels. Je dois être prêt offensivement et défensivement, et développer un jeu complet.

    « Pour moi, la question est : “Comment puis-je développer mon jeu pour devenir le latéral capable d’attaquer et de défendre que l’on voit aujourd’hui ?” Il faut pouvoir être à 100 % sur le terrain et me dire que je suis le meilleur, en sachant que c’est cette confiance qui me permettra de progresser. »