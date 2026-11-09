Munich. L’Englischer Garten. Été 2006. L’Allemagne est en pleine fièvre de la Coupe du monde à domicile. Le conte de fées estival de la sélection allemande fait les gros titres, le temps est magnifique et l’Englischer Garten, poumon vert de Munich, est noir de monde. On se détend sur la pelouse, on se baigne dans les eaux rafraîchissantes de l’Eisbach, on profite de la vie. Au milieu de tout cela, quelques garçons jouent au football. Des Turcs, des Arabes, des Albanais, des Africains, des Allemands, des Italiens : un groupe multiculturel. De temps en temps, un passant passionné de football s’arrête et les regarde jouer quelques minutes. Puis il reprend son chemin.

Aucun d’eux ne se doute que, parmi ceux qui courent après un vieux ballon de cuir sous un soleil radieux, avec leurs vestes ou leurs sacs à dos en guise de buts, se trouve un joueur qui aurait pu, qui aurait dû être depuis longtemps une star mondiale. Un joueur que le grand Franz Beckenbauer avait un jour qualifié de « plus grand talent du football allemand » et que l’icône du Bayern Uli Hoeneß avait déclaré intransférable. Un joueur qui avait fait ses débuts en Ligue des champions à 17 ans avec le club le plus titré d’Allemagne et auquel on prédisait un avenir si radieux.

Cet article a été publié pour la première fois le 3 février 2023 et fait partie de nos articles intemporels.