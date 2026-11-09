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imago-sport-89097.jpgBernd Müller

Il a inscrit 400 buts en une saison et Uli Hoeneß l’a déclaré intransférable : comment un talent du siècle a connu une chute dramatique au Bayern Munich

Franz Beckenbauer et Uli Hoeneß l’avaient adoubé très tôt. À 17 ans, il faisait ses débuts avec le Bayern Munich et le monde s’ouvrait à lui. Mais Berkant Göktan a échoué, avec tout ce que cela implique.

Oliver Maywurm
Traduit par

  • Munich. L’Englischer Garten. Été 2006. L’Allemagne est en pleine fièvre de la Coupe du monde à domicile. Le conte de fées estival de la sélection allemande fait les gros titres, le temps est magnifique et l’Englischer Garten, poumon vert de Munich, est noir de monde. On se détend sur la pelouse, on se baigne dans les eaux rafraîchissantes de l’Eisbach, on profite de la vie. Au milieu de tout cela, quelques garçons jouent au football. Des Turcs, des Arabes, des Albanais, des Africains, des Allemands, des Italiens : un groupe multiculturel. De temps en temps, un passant passionné de football s’arrête et les regarde jouer quelques minutes. Puis il reprend son chemin.

    Aucun d’eux ne se doute que, parmi ceux qui courent après un vieux ballon de cuir sous un soleil radieux, avec leurs vestes ou leurs sacs à dos en guise de buts, se trouve un joueur qui aurait pu, qui aurait dû être depuis longtemps une star mondiale. Un joueur que le grand Franz Beckenbauer avait un jour qualifié de « plus grand talent du football allemand » et que l’icône du Bayern Uli Hoeneß avait déclaré intransférable. Un joueur qui avait fait ses débuts en Ligue des champions à 17 ans avec le club le plus titré d’Allemagne et auquel on prédisait un avenir si radieux.

    Cet article a été publié pour la première fois le 3 février 2023 et fait partie de nos articles intemporels.

  • Dix à douze buts en un match

    « J’en ai marqué environ 400 en une saison chez les moins de 13 ans. Il m’arrivait souvent de marquer 10 ou 12 buts dans un match. »

    Tout cela, ces journées au Jardin anglais, remonte à moins de dix ans. Pourtant, à l’été 2006, Berkant Göktan, qui n’a que 25 ans, en est à des années-lumière. Et, pour l’heure, il a touché le fond. « Nous jouions souvent au foot au Jardin anglais avec d’autres personnes de cultures différentes », avait raconté ce Turc né à Munich à 11Freunde à propos de cette époque. Depuis quelques semaines, il ne joue même plus en club et essaie tant bien que mal de garder la forme. Il a mis fin prématurément à son engagement au 1. FC Kaiserslautern, une nouvelle étape sans succès.

    Retour en arrière. Retour aux sources, là où tout allait encore bien pour le petit « Berki ». C’est à Helios Munich, un petit club de l’est de la métropole bavaroise, qu’il commence à jouer au foot. En catégorie E, le grand Bayern Munich le repère et fait venir Göktan, alors âgé de huit ans, à la Säbener Straße aussitôt après un essai. Très vite, il est considéré comme un enfant prodige, une future star. Dire qu’il marque des buts à la chaîne serait un euphémisme.

    « Il y en a eu environ 400 en une saison en catégorie D. Il m’arrivait souvent de marquer 10 ou 12 buts dans un match », se souvient Göktan. Au Bayern, on fonde donc de grands espoirs sur le jeune attaquant, qui signe un précontrat à 13 ans. Il néglige l’école, n’y va presque plus et mise très tôt tout sur le football. Dans un premier temps, sa trajectoire ne suit d’ailleurs longtemps qu’une seule direction : tout droit vers le haut.

    Le potentiel de Göktan est immense. Halil Altintop, qui jouera plus tard à ses côtés à Kaiserslautern alors que l’enfant prodige est déjà tombé bien bas, dira un jour de lui : « Ce qu’il faisait avec le ballon, c’était vraiment fou. Je n’ai probablement jamais revu un joueur aussi doué techniquement. » Mais ce talent hors du commun ne suffit pas. La personnalité de Göktan, son caractère et son attitude envers le sport sont encore trop peu aboutis.

  • Göktan a également privé Owen Hargreaves d’un titre avec le Bayern Munich

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    Sven Simon

    En Bundesliga, sous les couleurs du Bayern Munich.

    Dès l’adolescence, Göktan détonne. Dans son entourage, on raconte qu’à 16 ans déjà, il se laissait parfois aller à des excès d’alcool, sortait du rang et se donnait des airs. « Il a été convaincu très tôt qu’il était une star », se souvenait Herbert Harbich, bénévole pendant des années auprès des équipes de jeunes du Bayern, dans la tz. « Ça ne suffit pas. »

    Harbich n’a jamais oublié la finale du championnat d’Allemagne des moins de 19 ans en 1998. Surtout à cause de Göktan. Ou plutôt de son comportement égocentrique ce jour-là, qui a privé les Munichois du premier titre national de leur histoire chez les jeunes. Sur le terrain du Borussia Dortmund, les U19 du Bayern, dans lesquels Göktan évoluait alors notamment aux côtés d’Owen Hargreaves et de Daniel Bierofka, menaient 2-1. À un peu plus de 20 minutes de la fin, ils ont obtenu un penalty. Göktan, bien qu’il fût l’un des plus jeunes de l’équipe et qu’il n’eût pas été désigné pour le tirer, s’est emparé du ballon et l’a manqué, laissant passer l’occasion de sceller la victoire.

    Le drame s’est ensuite noué : le BVB a égalisé dans le temps additionnel et le match s’est joué aux tirs au but. « Göktan s’est de nouveau présenté face au but et a encore échoué », se souvient Harbich. Les juniors du Bayern ont finalement été battus et Dortmund a remporté le titre. Göktan, lui, s’est retrouvé dans le rôle du personnage tragique.

    Pourtant, son manque de professionnalisme ne lui a longtemps guère porté préjudice. Il jouait avec insouciance, progressait sans cesse et, à 16 ans, s’entraînait avec les professionnels sous les ordres de Giovanni Trapattoni. Il se mettait soudain à dribbler des stars mondiales comme Lothar Matthäus. À 17 ans, Göktan a signé son premier contrat professionnel, abandonné complètement l’école et s’est tenu prêt à prendre son envol.

  • Des débuts professionnels face à Favid Beckham et au grand Manchester United

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    Camera 4

    Il a fait ses débuts avec le Bayern en Ligue des champions à 17 ans et 9 mois. C’était en phase de groupes, face au grand Manchester United, venu jouer au stade olympique de Munich. Göktan a eu droit à un peu moins d’une demi-heure de jeu. Entré à la place de Hasan Salihamidzic, il s’est soudain retrouvé sur le terrain face à David Beckham ou Paul Scholes. « J’étais comme en transe », a raconté Göktan.

    Pour sa première dans la compétition, il a même failli marquer. C’est cette action dont il dit lui-même qu’elle aurait pu tout changer si elle avait connu une autre issue. « Cette frappe du gauche, passée de peu à droite du but. Parfois, je me dis : si elle était entrée, peut-être que tout se serait passé autrement. » Peut-être y aurait-il alors eu quelqu’un pour lui garder fermement les pieds sur terre et l’empêcher de s’envoler. Mais cette personne n’a malheureusement jamais existé dans la triste histoire de Berkant Göktan.

    Au lieu de cela, ce match contre United est resté la plus grande scène que Göktan ait connue sous le maillot du Bayern. Il s’est laissé distraire, a fait passer tout le reste avant le football, n’a disputé que deux autres matches officiels avec le FCB et l’entraîneur Ottmar Hitzfeld a fini par ne plus compter sur lui. Début 1999, alors qu’il n’a encore que 18 ans, il est prêté au Borussia Mönchengladbach, puis envoyé six mois plus tard à Bielefeld, auprès de son ancien mentor Hermann Gerland.

    Mais le joueur surdoué se retrouve soudain à la traîne. Il ne dispute que cinq matches avec Gladbach, puis 16 avec Bielefeld, où il ne marque qu’un but. Il désespère et veut trop, trop vite. À l’été 2000, il revient au Bayern, mais joue presque exclusivement avec la deuxième équipe en Regionalliga. « Le gros coup d’arrêt au Bayern, c’est que je m’entraînais autant que d’habitude, mais que mes performances ne progressaient pas », a-t-il confié un jour au kicker. Il stagnait, n’avançait plus, mais gagnait relativement bien sa vie. « J’ai peu à peu perdu ma motivation. J’ai alors fait comme si de rien n’était et je me suis focalisé sur l’argent. Le football n’était plus qu’une activité secondaire. »

  • Une star au Galatasaray Istanbul pendant un an

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    BSR Agency
    « À chaque pas, je me rapprochais du sol »

    Le chapitre Bayern s’est définitivement refermé en 2001. Et à la surprise de beaucoup, Göktan, qui n’avait encore que 20 ans et restait un espoir, a trouvé une place dans le grand club turc de Galatasaray. « C’était de la folie ! Lors de la signature du contrat, il y avait vingt caméras et quantité de journalistes. Je n’avais jamais vécu ça », s’enthousiasmait Göktan auprès de 11Freunde. Sur le terrain aussi, les choses se sont bien passées après six mois d’adaptation. Göktan a contribué au titre de champion de Turquie avec cinq buts et a joué en Ligue des champions contre Liverpool ou Barcelone.

    Mais, comme souvent dans la carrière de Göktan, cette embellie n’a été qu’une brève lueur d’espoir. Lors de ses deuxième et troisième années à Galatasaray, il n’a presque plus joué. Il est parti à Besiktas en 2004, où il a été totalement écarté. Un manque de sérieux, la malchance lors des changements d’entraîneur : pour Göktan, les choses n’ont fait qu’empirer. « Cela m’a détruit psychologiquement. Je me disais : "Mon gars, tu ne joueras plus jamais, tu es un remplaçant." À chaque pas, je me rapprochais du sol », explique-t-il.

    Michael Henke, son ancien entraîneur adjoint au Bayern, à l’époque où Göktan était encore présenté comme le talent du siècle, l’a fait revenir en Allemagne, à Kaiserslautern. Mais Henke a vite été limogé et, sous les ordres de son successeur Wolfgang Wolf, Göktan n’a une fois de plus joué aucun rôle. En avril 2006, il a donc résilié son contrat avec le FCK et s’est réfugié à Munich, chez lui. Au Jardin anglais.

  • Héros du côté bleu de Munich, jusqu’à ce qu’il se tourne vers la cocaïne

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    MIS
    « Le succès m’est monté à la tête »

    Göktan fait tout pour rester en forme. Il semble avoir retenu la leçon et fait soudain preuve d’humilité. « Sur le terrain synthétique de mon premier club, j’ai mis mon frère dans les buts et je me suis entraîné. J’ai tout fait pendant cette période : j’ai joué au football, fait du vélo, de la natation et du jogging. » Sa chance : au 1860 Munich, on apprend que l’ancien enfant prodige du grand rival de la Säbener Straße veut relancer sa carrière. Le club le recrute d’abord pour son équipe réserve, avant que Göktan ne vive chez les Lions ce qui restera sans doute ses deux meilleures années en tant que professionnel.

    Il devient la star de l’équipe, la figure de proue du 1860. « Pour une fois dans ma vie, j’ai eu la chance de trouver à Munich un entraîneur qui m’a fait confiance, qui savait vraiment comment s’y prendre avec moi et qui a aussi pu travailler longtemps avec moi. » Marco Kurz l’avait fait venir dans l’équipe réserve. Lorsque Kurz est promu entraîneur de l’équipe professionnelle, Göktan prend véritablement son envol chez les Bleus. Il inscrit dix buts en seulement 13 matches de deuxième division lors de sa première saison avec le 1860. La saison suivante, malgré trois mois d’absence sur blessure, il marque à nouveau dix buts.

    « Je n’ai pas répété les erreurs du passé. J’ai retrouvé le succès, mais cette fois, j’ai gardé les pieds sur terre », déclare Göktan en 2007. Il exprime des regrets au sujet de son échec au Bayern et reconnaît : « J’étais un désordonné. Le fait d’être trop impatient, trop impulsif, a été un gros problème. Le succès m’est monté à la tête. » Maintenant qu’il est de nouveau sur la bonne voie, il veut mieux faire les choses et retrouver la Bundesliga. Mais depuis le coup de tonnerre d’octobre 2008, il est clair que Göktan a de nouveau échoué.

    En raison du comportement inhabituel et étrange de Göktan, ainsi que de certaines informations venues du milieu de la nuit munichoise, le 1860 avait ordonné un test de dépistage de la cocaïne, qui s’était révélé positif. Cette brève période de gloire ne semblait une nouvelle fois pas lui avoir fait du bien, et une mystérieuse blessure au pied lui causait des soucis. Il était aussi question de problèmes familiaux, notamment avec son père Fahrettin. Après le test positif, les Lions lui ont proposé leur aide et voulaient dans un premier temps simplement suspendre son contrat. Mais Göktan n’a rien voulu savoir, a tout plaqué et s’est enfui en Thaïlande. À même pas 28 ans, il avait disparu pour toujours du football professionnel allemand.

  • De brèves salutations sur Instagram

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    Lackovic

    « J’étais soulagé que tout soit révélé, car je n’avais alors plus d’échappatoire », a-t-il déclaré des années plus tard à propos de sa consommation de cocaïne. « À l’aéroport, j’avais deux possibilités : le Mexique ou la Thaïlande. » Göktan a choisi la Thaïlande, a laissé le football derrière lui, s’est intéressé aux enseignements bouddhistes et a rencontré celle qui allait devenir son nouvel amour. Près d’un an et demi après son départ de 1860, il a tenté un nouveau départ au Muangthong United, club de premier plan en Thaïlande. Mais l’expérience a été de courte durée.

    Fin 2012, à 31 ans, il a soudain voulu retenter sa chance dans le football allemand. Mais presque aucun club ne voulait encore de lui. Il n’a trouvé une place qu’en Regionalliga Bavière, au SV Heimstetten. Même avec ce club de village de Haute-Bavière, Göktan n’a disputé que six minutes en match officiel. C’était, précisément, contre la réserve du Bayern Munich, lors d’une défaite 5-0 fin octobre 2013.

    Depuis, le nom de Göktan n’est plus apparu dans aucun compte rendu de match. Son profil Instagram est lui aussi devenu assez silencieux. Il publie pourtant de temps à autre des photos de lui et de sa famille. Il semble avoir les pieds sur terre, sourit à l’objectif avec ses enfants et différents animaux. On y trouve aussi, çà et là, de vieilles photos de l’époque où il était footballeur. Des clichés de presse défraîchis, où on le voit notamment avec Stefan Effenberg.

    Et peut-être joue-t-il encore au football de temps en temps au Jardin anglais. Devant quelques curieux qui s’arrêtent parfois. Sans savoir qu’ils regardent un ancien talent du siècle. Puis, au bout de quelques minutes, ils reprennent simplement leur chemin.