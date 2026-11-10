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GFX Marcus Rashford Rebel United

Il a fait plier tout un gouvernement : comment Marcus Rashford a montré ce que signifie se rebeller dans le football

Marcus Rashford lutte depuis toujours contre la pauvreté infantile et les inégalités sociales. Pour cela, l’attaquant de Manchester United a défié le gouvernement et remis en question une idée encore répandue dans le football : un joueur doit se concentrer uniquement sur le terrain et rester à l’écart des questions sociales. Le 19e épisode de notre série « Rebel United » est consacré au champion anglais.

Jochen Tittmar
Traduit par

  • On ne pense pas immédiatement à Marcus Rashford, de Manchester United, comme à un rebelle. Mais sa rébellion est différente de celle d’Eric Cantona, de Mario Balotelli ou de Stefan Effenberg : elle ne naît pas de la colère, mais d’un souvenir.

    Rashford a grandi à Wythenshawe, un quartier défavorisé de Manchester. Il a été élevé par sa mère, Melanie, qui a travaillé dur pour subvenir aux besoins de ses cinq enfants.

    Les repas scolaires gratuits et l’aide alimentaire étaient essentiels. Rashford sait ce que signifie manquer d’argent : « Parfois, il n’y avait rien à manger et nous allions nous coucher », a-t-il raconté à la BBC.

  • Marcus Rashford a écrit une lettre au gouvernement

    Hull City v Manchester United - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Rashford s’est engagé pour la gratuité des repas scolaires.

    « Ici, il ne s’agit pas de politique, mais d’humanité. »

    Après son arrivée chez les Red Devils en 2016, il aurait pu laisser ce passé derrière lui. Au contraire, il en a fait le point de départ d’un combat qui dépassait sa propre personne.

    Pendant la pandémie de Covid-19, en 2020, la fermeture des écoles au Royaume-Uni a mis en péril les repas gratuits dont bénéficiaient de nombreux enfants issus de familles à faibles revenus. Le gouvernement ne voulait pas prolonger cette aide pendant l’été. Pour Rashford, c’était inacceptable : il savait à quel point ces repas comptaient.

    Avec l’organisation d’aide alimentaire FareShare, il s’est mobilisé pour que les enfants dans le besoin puissent se nourrir. Puis il est allé plus loin. En juin 2020, il a publié une lettre ouverte au gouvernement pour demander la prolongation de cette aide. Son message : « Il ne s’agit pas ici de politique, mais d’humanité. »

  • Un jeune de 22 ans contre Boris Johnson

    UK Prime Minister Boris Johnson Visits Football Club Bury FC
    Getty Images News

    Boris Johnson a été Premier ministre anglais de 2019 à 2022.

    La pression a porté ses fruits : le Premier ministre Boris Johnson a fait marche arrière et annoncé un fonds pour l’été afin d’aider 1,3 million d’enfants en difficulté.

    Mais Rashford n’a pas baissé les bras : lorsque le gouvernement a refusé d’étendre davantage ce soutien, il a lancé une pétition signée par plus d’un million de personnes. En novembre, un programme d’aides publiques de 400 millions de livres sterling (environ 450 millions d’euros à l’époque) a suivi.

    Un footballeur de 22 ans avait suscité un débat politique et poussé le gouvernement à changer d’avis. Il ne s’agissait pas d’une simple initiative caritative, comme celles menées par d’autres athlètes : Rashford avait transformé sa popularité en moyen de pression politique.

    Convaincu qu’il était possible d’en faire davantage, il ne s’est pas contenté de répondre à une urgence : il a voulu s’attaquer aux causes des inégalités sociales.

  • Marcus Rashford a mis en place un groupe de travail contre la pauvreté des enfants.

    Marcus Rashford Manchester United 2026-27 Ipswich
    Getty

    Par le passé, Marcus Rashford trouvait refuge dans les livres.

    « J’aimerais que tous les enfants aient cette possibilité de s’évader. »

    Avec des entreprises, des chaînes de supermarchés et des organisations humanitaires, il a fondé la Child Food Poverty Taskforce pour exercer une pression politique et promouvoir des mesures concrètes contre la pauvreté infantile. Il a ensuite étendu son engagement au programme public Healthy Start, qui fournit aux familles éligibles des bons alimentaires pour acheter du lait, des fruits et des légumes. Aux côtés du chef de télévision Tom Kerridge, Rashford a défendu l’importance d’une alimentation saine.

    Toujours en 2020, il a lancé un club de lecture avec Macmillan Children’s Books pour permettre aux enfants défavorisés d’accéder à la littérature, un luxe que lui-même n’a pas toujours pu se permettre lorsqu’il était petit. « Me réfugier dans les livres m’aurait aidé : j’aimerais que tous les enfants puissent le faire », a-t-il déclaré.

    La rébellion de Rashford ne se limite pas aux questions sociales : il s’est aussi opposé au racisme. Après la finale de l’Euro 2021 perdue par l’Angleterre, lui, Jadon Sancho et Bukayo Saka ont été insultés en raison de la couleur de leur peau après avoir manqué leurs tirs au but.

  • Marcus Rashford a aidé ceux qui n’ont pas de voix

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    AFP

    En 2020, Rashford a été nommé membre de l’ordre de l’Empire britannique par la reine Élisabeth II.

    Rashford s’est excusé pour sa prestation, mais il a aussitôt tracé une ligne entre la critique légitime et le racisme : « J’accepte les critiques sur mon jeu, le penalty aurait dû rentrer. Mais je ne m’excuserai jamais pour ce que je suis ni pour mes origines. »

    Dans le football moderne, une telle attitude ne va pas de soi : les joueurs sont aussi des marques et des égéries, et leur communication est planifiée pour éviter les polémiques.

    Rashford a accepté ces risques et utilisé sa notoriété pour donner une voix à ceux qui n’en ont pas. Il montre qu’un athlète peut aussi avoir une influence sur la société en dehors du terrain.

  • La rébellion de Marcus Rashford est constructive

    Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Pourtant, Rashford ne cherche pas le conflit pour le conflit, comme d’autres figures charismatiques. Sa rébellion, ancrée dans ses convictions, poursuit un objectif concret.

    Son engagement n’a pas éliminé la pauvreté infantile au Royaume-Uni : les colis d’aide ne suffisent pas à résoudre les problèmes structurels du jour au lendemain. Mais Rashford a montré qu’un seul footballeur peut faire une plus grande différence que le système ne le reconnaît.

    Peut-être est-ce là la véritable rébellion dans le football : non pas faire un doigt d’honneur ou enfreindre les règles, mais rompre avec un schéma que tout le monde tient pour acquis.