Il a fait plier tout un gouvernement : comment Marcus Rashford a montré ce que signifie se rebeller dans le football

On ne pense pas immédiatement à Marcus Rashford, de Manchester United, comme à un rebelle. Mais sa rébellion est différente de celle d’Eric Cantona, de Mario Balotelli ou de Stefan Effenberg : elle ne naît pas de la colère, mais d’un souvenir.

Rashford a grandi à Wythenshawe, un quartier défavorisé de Manchester. Il a été élevé par sa mère, Melanie, qui a travaillé dur pour subvenir aux besoins de ses cinq enfants.

Les repas scolaires gratuits et l’aide alimentaire étaient essentiels. Rashford sait ce que signifie manquer d’argent : « Parfois, il n’y avait rien à manger et nous allions nous coucher », a-t-il raconté à la BBC.