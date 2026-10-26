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Icônes : Comment la légende italienne Fabio Cannavaro a déjoué les pronostics pour remporter le Ballon d’Or en tant que défenseur

Il y a vingt ans, le défenseur légendaire remportait la récompense individuelle la plus prestigieuse du football, couronnant un parcours incroyable commencé comme ramasseur de balles, lorsqu’il regardait Diego Maradona jouer à Naples.

Peter McVitie
Traduit par

  • Fabio Cannavaro a cru à une plaisanterie. Sa femme aussi. Le défenseur quittait en voiture le parking du centre d’entraînement du Real Madrid lorsqu’un inconnu s’est précipité vers lui en criant son nom. L’Italien s’est arrêté et a baissé sa vitre.

    « Il était essoufflé et s’est mis à me parler », s’est souvenu Cannavaro de ce jour-là, il y a 20 ans. « Il m’a dit : « Je dois vous parler. Je travaille pour France Football », puis il m’a donné sa carte de visite. » Déconcerté par la démarche et l’empressement du journaliste, Cannavaro ne voulait pourtant qu’une chose : rentrer chez lui. « Je peux venir avec vous ? » lui a répondu le journaliste, ajoutant qu’il y avait « quelque chose d’important » à discuter.

    En repartant avec ce passager inattendu, le joueur de 33 ans a appris une nouvelle incroyable : il avait été élu meilleur footballeur d’Europe. Lorsque Cannavaro a appelé sa femme pour lui annoncer qu’il rentrait avec « un ami qui m’avait dit que j’avais remporté le Ballon d’Or », elle lui a répondu : « Écoute, Fabio, je crois que c’est une blague. »

    « C’était drôle et inattendu, s’est souvenu Cannavaro. Le gagner quand on est défenseur, c’est pratiquement impossible. » Cannavaro avait pourtant réalisé l’impensable. Le 27 novembre 2006, le monde a appris qu’il avait bel et bien remporté le Ballon d’Or, devant Gianluigi Buffon et Thierry Henry. Un mois plus tard, il a été désigné meilleur joueur de l’année par la FIFA, devant Zinedine Zidane et Ronaldinho.

    « La concurrence fait peur, elle est très forte. Ce n’est pas habituel pour un défenseur de se retrouver entre Ronaldinho et Zidane », avait-il déclaré avant l’annonce.

    Le défenseur central avait vécu une année fantastique. Capitaine de l’Italie sacrée en Coupe du monde, il avait aussi remporté un deuxième titre consécutif en Serie A, même si la Juventus a été déchue de ces titres à la suite du scandale du Calciopoli. Au sommet de son art et du football après avoir rejoint le Real Madrid durant l’été, Cannavaro avait gagné l’admiration de ses pairs, des sélectionneurs nationaux et des journalistes de toute l’Europe.

    « Cette récompense est fantastique, c’est le couronnement d’une année exceptionnelle », a déclaré Marcello Lippi, le sélectionneur qui avait mené l’Italie au titre mondial, après la cérémonie du Ballon d’Or. « Je ne suis pas surpris qu’un défenseur l’ait remporté. Un footballeur exceptionnel est quelqu’un d’essentiel à son équipe, quel que soit son poste, et c’est ce qu’est Cannavaro. »

    Seulement troisième défenseur à avoir remporté cette récompense, Cannavaro avait encore du mal à y croire, malgré l’annonce qui lui avait été faite à l’avance. « C’est un double honneur, a-t-il déclaré. Cette récompense est décernée au meilleur joueur et le fait que je sois défenseur la rend encore plus spéciale. Je suis le premier surpris. Cela représente tout pour moi. »

    C’était l’apogée d’un parcours phénoménal qui avait commencé lorsqu’il était ramasseur de balles, regardant Diego Maradona depuis le bord du terrain au Stadio San Paolo de Naples et rêvant de laisser lui aussi une trace durable.

  • Rencontre avec Maradona

    Diego Maradona Napoli

    L’amour de Cannavaro pour Naples est né dès son plus jeune âge, au point de le pousser à tacler durement son idole

    Fils d’un ancien footballeur qui avait arrêté de jouer pour élever ses enfants, Cannavaro a découvert le football dans les rues de Naples. « Des sacs-poubelle en guise de poteaux, se souvenait-il, et si le ballon dévalait la pente, on envoyait le moins bon joueur le chercher. »

    À force de jouer près du stade San Paolo, il s’est pris de passion pour le football et s’est mis à rêver de briller en Serie A. À huit ans, il a rejoint l’Italsider, un club du quartier de Bagnoli, à Naples. Peu après, il est devenu ramasseur de balles pour Naples, ce qui lui a permis d’observer de près le plus grand joueur de tous les temps : Diego Maradona.

    « Chaque dimanche, j’essayais d’être au San Paolo, a raconté Cannavaro à Il Mattino. L’Italsider nous donnait un laissez-passer pour regarder les matches depuis la tribune latérale, mais regarder le match ne me suffisait pas : je voulais être au bord du terrain. J’ai donc demandé à plusieurs reprises à Scarpitti, mon professeur d’éducation physique et entraîneur de l’équipe de jeunes italienne, si je pouvais être ramasseur de balles. »

    « Je voulais vivre de près l’effervescence des matches de Maradona, [Bruno] Giordano, [Andrea] Carnevale, [Giuseppe] Bruscolotti et [Ciro] Ferrara. Je me plaçais près des poteaux de corner, entre la Curva A et la tribune Distinti ou la tribune latérale, parce que Maradona venait tirer les corners et que je voulais le photographier. Je glissais mon appareil photo argentique dans la poche de mon survêtement et je photographiais encore et encore... Chaque match apportait de nouvelles photos à mon album. »

    Le 10 mai 1987 a été un jour décisif pour Naples, mais il l’a été doublement pour Cannavaro. Ce jour-là, Maradona, Carnevale, Ferrara et leurs coéquipiers s’apprêtaient à remporter le titre de Serie A à domicile, lors de l’avant-dernière journée de la saison. Ayant à peine dormi tant il était impatient, Cannavaro est parti tôt pour le stade afin de remplir son rôle de ramasseur de balles. Mais une surprise l’attendait : il allait faire ses débuts avec l’équipe de jeunes de Naples.

    « Avant le match Naples-Fiorentina, une rencontre entre les équipes des moins de 19 ans avait été organisée, a-t-il expliqué. Il manquait un joueur à Naples et l’entraîneur, Scarpitti, qui me connaissait bien puisqu’il était aussi mon professeur d’EPS à l’école, m’a ajouté à l’équipe. Je lui ai dit que je pensais seulement être ramasseur de balles ce jour-là et que je n’avais pas apporté mes chaussures de football. “Ce n’est pas grave, m’a-t-il répondu, va quand même sur le terrain.” J’ai donc joué ce match avec mes baskets, des Superga. »

    Cannavaro avait 13 ans. Après ces débuts enthousiasmants avec l’équipe de jeunes, il a vu Maradona et ses coéquipiers faire match nul contre la Fiorentina et décrocher le premier Scudetto de l’histoire du club, déclenchant des célébrations effrénées. Interrogé à la télévision locale après la rencontre, le jeune ramasseur de balles s’est vu demander ce qu’il ressentait en voyant ses héros remporter le championnat. « C’est un rêve », a-t-il répondu.

    Inspiré par cette proximité avec les plus grands, Cannavaro a commencé son ascension dans les équipes de jeunes de Naples. Il a d’abord joué au milieu de terrain, avant qu’on lui annonce, sans explication, que le poste de défenseur central lui conviendrait mieux. De quoi le laisser perplexe. « J’étais plus petit que la plupart des autres joueurs sur le terrain, donc je n’avais pas l’allure d’un défenseur, encore moins d’un défenseur central, a-t-il expliqué. Mais à partir de ce moment-là, ce serait mon poste. »

    Ce choix s’est révélé judicieux. Il s’est épanoui au cœur de la défense et a ensuite aidé les moins de 17 ans à remporter le championnat. Ses notes à l’école ont toutefois commencé à baisser. Furieux et inquiet pour l’avenir de son fils après avoir vu un bulletin décevant, son père a jeté sa tenue de Naples. Le jeune Cannavaro s’est vu proposer un emploi dans le pub de son futur beau-père, mais il était certain de pouvoir réussir dans le football.

    « Je voulais seulement être footballeur. Je n’ai pas abandonné, j’avais des difficultés à l’école, puis je filais à l’entraînement à Soccavo : c’était un rêve d’être là, près de l’équipe de Maradona et Careca », s’est-il souvenu. Peu après, Cannavaro s’entraînait avec le phénomène argentin et lui a même laissé un souvenir.

    « J’étais un enfant chanceux, a-t-il dit. Un jour, j’ai fait un tacle rude sur lui et l’un des dirigeants du club m’a réprimandé. [Diego] a aussitôt répondu que tout allait bien et que je devais continuer à jouer à ma manière. »

    Ce jour-là, Maradona a donné ses chaussures à Cannavaro. Celui-ci en était si fier qu’il les a portées jusqu’à les user complètement : « À l’époque, posséder une paire de Puma King était un rêve pour n’importe quel jeune joueur, et les miennes m’avaient été données par Diego en personne ! J’aimerais les avoir encore. »

    Même s’il n’a pas eu l’occasion de jouer aux côtés du vainqueur de la Coupe du monde 1986, Cannavaro a tiré une leçon essentielle de cette expérience. « Pour devenir un grand défenseur, il faut jouer contre les meilleurs du monde », a-t-il écrit dans The Players’ Tribune.

  • D’espoir à force incontournable

    Parma v UdineseX
    Getty Images Sport

    Après s’être imposé à Naples, Cannavaro a rejoint une équipe de Parme prometteuse et a connu ses premiers succès.

    Lorsque Claudio Ranieri a inscrit Cannavaro pour la première fois sur la feuille de match de Naples, en mai 1992, son idole Maradona avait quitté le club, désormais cantonné au milieu de tableau. Le défenseur a fait ses débuts en équipe première en Coupe d’Italie contre Modène, en septembre. Il a toutefois dû attendre le mois de mars suivant pour disputer son premier match de Serie A, aux côtés de Ferrara, face à une Juventus qui comptait Fabrizio Ravanelli, Paolo Di Canio, Antonio Conte, David Platt, ainsi que Roberto et Dino Baggio.

    Âgé de 19 ans, Cannavaro a été laissé sur place par Di Canio lorsque celui-ci a ouvert le score après 10 minutes de jeu. Six minutes plus tard, Platt s’est démarqué pour reprendre un corner de la tête et marquer. Cannavaro a été remplacé à l’heure de jeu alors que le score était de 2-1. La rencontre s’est achevée sur une victoire 4-3 de la Juventus, ternie par des affrontements entre la police et les supporters dans les tribunes.

    Trois mois plus tard, lors du dernier match de la saison, Cannavaro a disputé sa deuxième rencontre de championnat à l’occasion d’un nul entre Naples et Parme. Il a ensuite failli être cédé à un club de Serie B durant l’été 1993, mais le nouvel entraîneur Lippi a bloqué le transfert et en a fait un titulaire régulier. « Il croyait tellement en moi », a déclaré Cannavaro.

    La veille de sa première titularisation de la saison, contre le Torino, Lippi est allé voir Cannavaro et lui a demandé s’il se sentait prêt à jouer : « J’ai dit oui, même si j’avais incroyablement mal aux jambes à cause d’un programme d’entraînement personnalisé... Avec le temps, j’ai compris que c’était un test de caractère. Je me souviens qu’il me disait toujours d’anticiper le jeu : “Un défenseur qui laisse le ballon rebondir au sol est un homme mort”, répétait-il souvent. »

    Cannavaro a disputé 29 matches au total et Naples s’est qualifié pour la Coupe UEFA. La saison suivante, il a pris la tête de la défense après le départ de Ferrara et inscrit son premier but professionnel lors d’un nul 1-1 contre l’AC Milan. Il a également reçu son premier carton rouge lors de l’avant-dernier match de la saison, ce qui l’a contraint à manquer la victoire contre Parme lors de la dernière journée.

    Cannavaro ne jouerait plus jamais pour le club de son enfance. Confronté à des difficultés financières, le président Corrado Ferlaino a dit au défenseur central que s’il refusait une offre de Parme, la faillite imminente de Naples serait entièrement de sa faute, à lui qui avait 21 ans. Cannavaro a donc fait ses adieux en larmes.

    Ce départ s’est révélé être le bon choix pour sa carrière. La chute de Naples s’est poursuivie, tandis qu’il rejoignait une équipe en pleine ascension depuis sa promotion en 1990. Parme avait déjà remporté la Coupe d’Italie, la Coupe d’Europe des vainqueurs de coupe et la Supercoupe de l’UEFA avant de décrocher la Coupe UEFA en battant la Juventus 2-1 sur l’ensemble des deux matches de la finale.

    Cannavaro a encore renforcé une équipe qui comptait Hristo Stoichkov, Filippo Inzaghi et Lorenzo Minotti, ainsi que ses anciens coéquipiers à Naples Gianfranco Zola et Dino Baggio. Bien qu’il ait été régulièrement titulaire sous Nevio Scala, Parme a connu une saison décevante. Carlo Ancelotti a été nommé entraîneur principal durant l’été et a amené avec lui Lillian Thuram, Hernan Crespo et Enrico Chiesa.

    Parme a ensuite terminé deuxième de Serie A. Cannavaro a joué un rôle clé en défense centrale après une tentative infructueuse au poste d’arrière droit, tandis qu’Ancelotti menait le club en Ligue des champions pour la première fois. Parme n’a toutefois pas réussi à sortir d’un groupe comprenant le Borussia Dortmund, tenant du titre, le Sparta Prague et Galatasaray.

    En 1998-99, Parme a réalisé un incroyable doublé, battant la Fiorentina en finale de la Coupe d’Italie avant de remporter une autre Coupe UEFA grâce à une victoire convaincante contre Marseille. « C’était une équipe merveilleuse avec Thuram, Crespo, Verona, Chiesa, Dino Baggio et Buffon », a déclaré Cannavaro dans un podcast des années plus tard. « Nous n’avons pas réussi à gagner le championnat, mais notre Parme écrasait ses adversaires. En finale de la Coupe UEFA, nous avons battu Marseille 3-0, mais nous avons aussi écrasé Bordeaux 6-0, Galatasaray 4-0, la Juventus et Milan. »

    La saison suivante a été décevante : Parme a rencontré des difficultés financières qui ont entraîné les ventes de Thuram et Buffon à la Juventus, tandis que Marcio Amoroso rejoignait le Borussia Dortmund. Malgré ce profond remaniement, Cannavaro est resté et a remporté une autre Coupe d’Italie en battant la Juventus lors d’une finale disputée en deux manches.

    Avec 290 matches, deux Coupes d’Italie et une Coupe UEFA à son palmarès, Cannavaro était devenu une légende grâce à la constance de ses excellentes performances. Mais Parme ne pouvait laisser passer l’occasion de tirer profit de son transfert lorsque l’AC Milan et l’Inter se sont manifestés. L’Inter l’a emporté dans la course à sa signature pour 23 millions d’euros, mais le passage de Cannavaro à San Siro s’est révélé bien loin de ses années de gloire à Parme.

  • Succès et scandale

    FBL-ITA-INTER MILAN-JUVENTUS
    AFP

    Après une période difficile à l’Inter, Cannavaro a connu le succès à la Juventus, mais les célébrations ont été de courte durée.

    Lors de son deuxième match avec l’Inter, une rencontre de Ligue des champions contre Rosenborg, Cannavaro a été expulsé après avoir reçu deux cartons jaunes en l’espace de cinq minutes. Peu après, il s’est fracturé un os du pied, mais a été autorisé à continuer de jouer, une décision qu’il a regrettée par la suite.

    « Aujourd’hui encore, je ne sais pas pourquoi l’équipe médicale a décidé que je devais jouer, a-t-il déclaré. Au bout d’un an, je ne sentais plus 75 % de ma jambe. L’entraîneur était Roberto Mancini et je lui ai dit : “Coach, je ne peux plus continuer comme ça. Je dois arrêter, je ne peux plus.” »

    Lors de sa deuxième saison, Cannavaro a été écarté plus régulièrement du groupe, tandis que l’Inter terminait quatrième de Serie A. Après deux ans, il a accepté une offre de la Juventus, où il a retrouvé ses anciens coéquipiers de Parme Buffon et Thuram, ainsi que Ferrara, son idole de l’époque de Naples.

    « J’avais 29 ans et, à ce moment-là, j’ai pensé arrêter le football, a-t-il ajouté. Heureusement, j’ai ensuite changé de club et c’était une excellente décision. »

    Cannavaro s’est senti « chez lui » dans l’équipe de Fabio Capello et est devenu une véritable légende du football italien. Dès sa première saison, la Juventus a remporté le championnat et il a reçu le premier de deux trophées consécutifs de meilleur défenseur de l’année en Serie A. La saison suivante, la Juventus dominait de nouveau largement le championnat lorsque le scandale du Calciopoli a éclaté début mai. Il a été révélé que des dirigeants du club s’étaient livrés à des pratiques de corruption, notamment en influençant les arbitres pour avantager la Juventus. Les enquêteurs ont découvert ces agissements après avoir intercepté les appels téléphoniques du directeur général Luciano Moggi, alors qu’ils enquêtaient sur des accusations selon lesquelles la Juventus dopait systématiquement ses joueurs.

    La Juventus s’est vu retirer ses deux titres et a été reléguée en Serie B avec un important retrait de points. Le Milan, la Fiorentina et la Lazio ont également écopé chacun d’un retrait de 30 points pour leur implication. Cannavaro défend néanmoins toujours ses succès avec la Juventus. Dans l’émission télévisée Il Confronto, il a déclaré : « Nous n’avions besoin de personne. Nous étions tellement plus forts que les autres que nous avons quand même réussi à gagner. »

    Il a ajouté : « On vous les a retirés, mais pour moi, ils restent. J’ai toujours la médaille chez moi. J’en ai une au lieu de deux, mais celle que j’ai représente un Scudetto remporté. Cette controverse restera à jamais dans l’histoire de notre football, mais je considère que ces deux scudetti sont à moi.

    « [Moggi] était le meilleur directeur sportif d’Italie. Ce qui n’allait pas, c’étaient les règles. Car si une règle permet à n’importe qui d’appeler les arbitres, cela signifie que tout le système ne va pas. Aujourd’hui, en Italie, le monde de l’arbitrage est inaccessible, alors qu’avant, c’était le système qui n’allait pas. »

    Alors que Pavel Nedved, Alessandro Del Piero, David Trezeguet et Buffon, entre autres, sont tous restés pour aider la Juventus à remonter en Serie A, Cannavaro a fait partie des nombreuses stars qui sont parties.

  • À la conquête du monde

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    AFP

    Malgré le scandale du Calciopoli qui secouait le football italien, Cannavaro a mené l’Italie, en tant que capitaine, au sacre en Coupe du monde grâce à des performances dignes du Ballon d’Or.

    Les titres de Cannavaro en Serie A ont beau avoir été remis en question, le défenseur a montré qu’il appartenait véritablement à l’élite mondiale alors que le football italien était ébranlé par un scandale retentissant durant l’été.

    Au coup d’envoi de la Coupe du monde 2006, Cannavaro était déjà le principal défenseur central de la sélection italienne. Un an avant le tournoi en Allemagne, le sélectionneur Lippi lui avait confié le brassard de capitaine, alors que Paolo Maldini avait pris sa retraite et que l’influence d’Alessandro Nesta déclinait.

    Cannavaro a disputé chaque minute du parcours de l’Italie jusqu’à la finale à Berlin, durant lequel la Squadra Azzurra n’a encaissé qu’un seul but. Elle a pris le dessus sur le Ghana, les États-Unis et la République tchèque en phase de groupes, puis sur l’Australie et l’Ukraine en phase à élimination directe, avant de retrouver l’Allemagne en demi-finale.

    Toutes les qualités de Cannavaro se sont exprimées pendant ce tournoi. Sa vitesse, sa lecture du jeu, sa capacité à prendre les devants, son timing parfait dans les tacles glissés et son excellent marquage individuel ne laissaient rien passer. « Le champion réfléchit avant que le ballon arrive, a dit un jour Cannavaro. J’essaie de lire les actions à l’avance, de les anticiper. C’est aussi un art. »

    En demi-finale contre l’Allemagne, il a été sensationnel, se jetant sur tous les ballons pour empêcher le pays hôte de trouver la faille. Le score était toujours de 0-0 après 90 minutes et la rencontre semblait se diriger vers une séance de tirs au but lorsqu’Andrea Pirlo a transmis le ballon à Fabio Grosso dans la surface. Le latéral gauche a alors enroulé sa frappe dans le coin du but.

    En réaction, l’Allemagne a envoyé le ballon vers la surface italienne, mais Cannavaro a devancé le grand défenseur Per Mertesacker de la tête. Le ballon a filé vers Lukas Podolski et, déterminé à empêcher l’attaquant de tirer, le capitaine italien s’est précipité pour le dégager de la tête et rendre la possession à son équipe. Alberto Gilardino a remonté le terrain avec le ballon et attendu que Del Piero passe derrière lui pour le lui remettre parfaitement. La légende de la Juventus a conclu l’action et envoyé l’équipe de Lippi en finale. « Cannavaro n’aurait même pas laissé passer sa mère ou son père », a plaisanté le sélectionneur.

    « Je suppose que c’est ce tacle sur Podolski qui m’a fait gagner le [prix du Joueur mondial de l’année de la FIFA], a déclaré Cannavaro. Parce que c’était un match extraordinaire, joué à un niveau tellement élevé, avec des interventions que, lorsque je les revois, je me demande : “C’était vraiment moi ?” C’est une image qui restera dans l’histoire du football. C’était un beau but, marqué contre une équipe d’Allemagne qui jouait à domicile. C’est ce qui nous a permis d’aller à Berlin. »

    La finale contre la France, qui marquait la 100e sélection de Cannavaro, a été tout aussi serrée et bien plus tendue. L’équipe de Raymond Domenech a ouvert le score dès la septième minute après une faute de Marco Materazzi sur Florent Malouda, Zinedine Zidane transformant le penalty d’une panenka avec l’aide de la barre transversale. Douze minutes plus tard, Materazzi a repris de la tête un corner de Pirlo pour égaliser.

    Luca Toni a eu quelques occasions pour l’Italie : il a placé une tête sur la barre transversale, puis s’est vu refuser un but. De l’autre côté, Materazzi, Gianluca Zambrotta et Buffon ont tenu Henry en échec. Buffon a également repoussé une puissante tête de Zidane en prolongation.

    Puis, l’incroyable s’est produit. Zidane et Materazzi ont échangé des mots avant que le Français ne donne un coup de tête dans la poitrine du grand Italien, ce qui lui a valu un carton rouge. Ce geste a eu lieu lors du dernier match de la carrière du légendaire milieu de terrain.

    « Je l’ai entendu, a raconté Cannavaro dans un entretien avec la FIFA. J’étais cinq mètres devant et j’ai entendu ce bruit. Je me suis retourné et Marco était au sol. J’ai demandé à Gigi [Buffon], parce qu’il était le seul à avoir vu la scène : “Que s’est-il passé ?” Et il m’a répondu : “Fabio, il lui a mis un coup de tête incroyable !”

    « Un coup de tête ? Comment est-ce possible ? Parce que Materazzi mesure plus de 1,90 m. Il l’a donc reçu dans la poitrine. Si ça avait été moi, je l’aurais pris en plein visage, parce que je suis un peu plus petit ! »

    Le match s’est décidé aux tirs au but et Cannavaro était confiant, même s’il ne figurait pas parmi les tireurs désignés : enfant, il en avait manqué un lorsqu’il jouait pour Italsider et détestait les tirer depuis.

    « C’était difficile, mais je me souviens avoir regardé mes coéquipiers et vu que personne ne cherchait à fuir pour éviter de tirer un penalty, a-t-il confié à la FIFA. Tout le monde entourait le sélectionneur et tout le monde voulait en tirer un. Ça m’a rassuré. J’avais une grande confiance en mes coéquipiers pendant la séance. Ils me semblaient d’ailleurs détendus et, au bout du compte, tout s’est bien passé pour nous. »

    La France s’est retrouvée menée lorsque David Trezeguet a frappé la barre transversale sur sa deuxième tentative. Les Bleus ont réussi leurs deux tirs suivants, mais l’Italie a transformé tous les siens et remporté la séance 5-3.

    L’ancien ramasseur de balles de Naples avait réalisé une Coupe du monde parfaite et figurait dans l’équipe type du tournoi établie par la FIFA. « Gagner la Coupe du monde, c’était, sans aucun doute, réaliser les rêves que j’avais quand j’étais enfant », a-t-il déclaré.

    Cannavaro était passé du statut d’enfant émerveillé devant Maradona, artiste offensif par excellence, à celui de virtuose de la défense et de légende du football. L’idée qu’un défenseur puisse remporter le Ballon d’Or prêtait à sourire, mais Cannavaro y croyait. En 2006, il en avait fait une évidence.