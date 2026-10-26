Icônes : Comment la légende italienne Fabio Cannavaro a déjoué les pronostics pour remporter le Ballon d’Or en tant que défenseur

Fils d’un ancien footballeur qui avait arrêté de jouer pour élever ses enfants, Cannavaro a découvert le football dans les rues de Naples. « Des sacs-poubelle en guise de poteaux, se souvenait-il, et si le ballon dévalait la pente, on envoyait le moins bon joueur le chercher. »

À force de jouer près du stade San Paolo, il s’est pris de passion pour le football et s’est mis à rêver de briller en Serie A. À huit ans, il a rejoint l’Italsider, un club du quartier de Bagnoli, à Naples. Peu après, il est devenu ramasseur de balles pour Naples, ce qui lui a permis d’observer de près le plus grand joueur de tous les temps : Diego Maradona.

« Chaque dimanche, j’essayais d’être au San Paolo, a raconté Cannavaro à Il Mattino. L’Italsider nous donnait un laissez-passer pour regarder les matches depuis la tribune latérale, mais regarder le match ne me suffisait pas : je voulais être au bord du terrain. J’ai donc demandé à plusieurs reprises à Scarpitti, mon professeur d’éducation physique et entraîneur de l’équipe de jeunes italienne, si je pouvais être ramasseur de balles. »

« Je voulais vivre de près l’effervescence des matches de Maradona, [Bruno] Giordano, [Andrea] Carnevale, [Giuseppe] Bruscolotti et [Ciro] Ferrara. Je me plaçais près des poteaux de corner, entre la Curva A et la tribune Distinti ou la tribune latérale, parce que Maradona venait tirer les corners et que je voulais le photographier. Je glissais mon appareil photo argentique dans la poche de mon survêtement et je photographiais encore et encore... Chaque match apportait de nouvelles photos à mon album. »

Le 10 mai 1987 a été un jour décisif pour Naples, mais il l’a été doublement pour Cannavaro. Ce jour-là, Maradona, Carnevale, Ferrara et leurs coéquipiers s’apprêtaient à remporter le titre de Serie A à domicile, lors de l’avant-dernière journée de la saison. Ayant à peine dormi tant il était impatient, Cannavaro est parti tôt pour le stade afin de remplir son rôle de ramasseur de balles. Mais une surprise l’attendait : il allait faire ses débuts avec l’équipe de jeunes de Naples.

« Avant le match Naples-Fiorentina, une rencontre entre les équipes des moins de 19 ans avait été organisée, a-t-il expliqué. Il manquait un joueur à Naples et l’entraîneur, Scarpitti, qui me connaissait bien puisqu’il était aussi mon professeur d’EPS à l’école, m’a ajouté à l’équipe. Je lui ai dit que je pensais seulement être ramasseur de balles ce jour-là et que je n’avais pas apporté mes chaussures de football. “Ce n’est pas grave, m’a-t-il répondu, va quand même sur le terrain.” J’ai donc joué ce match avec mes baskets, des Superga. »

Cannavaro avait 13 ans. Après ces débuts enthousiasmants avec l’équipe de jeunes, il a vu Maradona et ses coéquipiers faire match nul contre la Fiorentina et décrocher le premier Scudetto de l’histoire du club, déclenchant des célébrations effrénées. Interrogé à la télévision locale après la rencontre, le jeune ramasseur de balles s’est vu demander ce qu’il ressentait en voyant ses héros remporter le championnat. « C’est un rêve », a-t-il répondu.

Inspiré par cette proximité avec les plus grands, Cannavaro a commencé son ascension dans les équipes de jeunes de Naples. Il a d’abord joué au milieu de terrain, avant qu’on lui annonce, sans explication, que le poste de défenseur central lui conviendrait mieux. De quoi le laisser perplexe. « J’étais plus petit que la plupart des autres joueurs sur le terrain, donc je n’avais pas l’allure d’un défenseur, encore moins d’un défenseur central, a-t-il expliqué. Mais à partir de ce moment-là, ce serait mon poste. »

Ce choix s’est révélé judicieux. Il s’est épanoui au cœur de la défense et a ensuite aidé les moins de 17 ans à remporter le championnat. Ses notes à l’école ont toutefois commencé à baisser. Furieux et inquiet pour l’avenir de son fils après avoir vu un bulletin décevant, son père a jeté sa tenue de Naples. Le jeune Cannavaro s’est vu proposer un emploi dans le pub de son futur beau-père, mais il était certain de pouvoir réussir dans le football.

« Je voulais seulement être footballeur. Je n’ai pas abandonné, j’avais des difficultés à l’école, puis je filais à l’entraînement à Soccavo : c’était un rêve d’être là, près de l’équipe de Maradona et Careca », s’est-il souvenu. Peu après, Cannavaro s’entraînait avec le phénomène argentin et lui a même laissé un souvenir.

« J’étais un enfant chanceux, a-t-il dit. Un jour, j’ai fait un tacle rude sur lui et l’un des dirigeants du club m’a réprimandé. [Diego] a aussitôt répondu que tout allait bien et que je devais continuer à jouer à ma manière. »

Ce jour-là, Maradona a donné ses chaussures à Cannavaro. Celui-ci en était si fier qu’il les a portées jusqu’à les user complètement : « À l’époque, posséder une paire de Puma King était un rêve pour n’importe quel jeune joueur, et les miennes m’avaient été données par Diego en personne ! J’aimerais les avoir encore. »

Même s’il n’a pas eu l’occasion de jouer aux côtés du vainqueur de la Coupe du monde 1986, Cannavaro a tiré une leçon essentielle de cette expérience. « Pour devenir un grand défenseur, il faut jouer contre les meilleurs du monde », a-t-il écrit dans The Players’ Tribune.