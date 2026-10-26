Icônes : Comment la légende italienne Fabio Cannavaro a déjoué les pronostics pour remporter le Ballon d’Or en tant que défenseur

Fabio Cannavaro a cru à une plaisanterie. Sa femme aussi. Le défenseur quittait en voiture le parking du centre d’entraînement du Real Madrid lorsqu’un inconnu s’est précipité vers lui en criant son nom. L’Italien s’est arrêté et a baissé sa vitre.
« Il était essoufflé et s’est mis à me parler », s’est souvenu Cannavaro de ce jour-là, il y a 20 ans. « Il m’a dit : « Je dois vous parler. Je travaille pour France Football », puis il m’a donné sa carte de visite. » Déconcerté par la démarche et l’empressement du journaliste, Cannavaro ne voulait pourtant qu’une chose : rentrer chez lui. « Je peux venir avec vous ? » lui a répondu le journaliste, ajoutant qu’il y avait « quelque chose d’important » à discuter.
En repartant avec ce passager inattendu, le joueur de 33 ans a appris une nouvelle incroyable : il avait été élu meilleur footballeur d’Europe. Lorsque Cannavaro a appelé sa femme pour lui annoncer qu’il rentrait avec « un ami qui m’avait dit que j’avais remporté le Ballon d’Or », elle lui a répondu : « Écoute, Fabio, je crois que c’est une blague. »
« C’était drôle et inattendu, s’est souvenu Cannavaro. Le gagner quand on est défenseur, c’est pratiquement impossible. » Cannavaro avait pourtant réalisé l’impensable. Le 27 novembre 2006, le monde a appris qu’il avait bel et bien remporté le Ballon d’Or, devant Gianluigi Buffon et Thierry Henry. Un mois plus tard, il a été désigné meilleur joueur de l’année par la FIFA, devant Zinedine Zidane et Ronaldinho.
« La concurrence fait peur, elle est très forte. Ce n’est pas habituel pour un défenseur de se retrouver entre Ronaldinho et Zidane », avait-il déclaré avant l’annonce.
Le défenseur central avait vécu une année fantastique. Capitaine de l’Italie sacrée en Coupe du monde, il avait aussi remporté un deuxième titre consécutif en Serie A, même si la Juventus a été déchue de ces titres à la suite du scandale du Calciopoli. Au sommet de son art et du football après avoir rejoint le Real Madrid durant l’été, Cannavaro avait gagné l’admiration de ses pairs, des sélectionneurs nationaux et des journalistes de toute l’Europe.
« Cette récompense est fantastique, c’est le couronnement d’une année exceptionnelle », a déclaré Marcello Lippi, le sélectionneur qui avait mené l’Italie au titre mondial, après la cérémonie du Ballon d’Or. « Je ne suis pas surpris qu’un défenseur l’ait remporté. Un footballeur exceptionnel est quelqu’un d’essentiel à son équipe, quel que soit son poste, et c’est ce qu’est Cannavaro. »
Seulement troisième défenseur à avoir remporté cette récompense, Cannavaro avait encore du mal à y croire, malgré l’annonce qui lui avait été faite à l’avance. « C’est un double honneur, a-t-il déclaré. Cette récompense est décernée au meilleur joueur et le fait que je sois défenseur la rend encore plus spéciale. Je suis le premier surpris. Cela représente tout pour moi. »
C’était l’apogée d’un parcours phénoménal qui avait commencé lorsqu’il était ramasseur de balles, regardant Diego Maradona depuis le bord du terrain au Stadio San Paolo de Naples et rêvant de laisser lui aussi une trace durable.