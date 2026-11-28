Stoichkov n’était encore qu’un adolescent lorsqu’il a été impliqué dans une bagarre générale en finale de la Coupe de Bulgarie, ce qui lui a aussitôt valu une suspension à vie. En appel, sa sanction a toutefois été ramenée à un seul mois et l’attaquant du CSKA Sofia s’est rapidement employé à tirer le meilleur parti de ce sursis.

En 1990, il a remporté le Soulier d’or après avoir marqué 38 buts en 30 matches de championnat, de quoi attirer l’attention de plusieurs grands clubs européens. Ceux-ci ignoraient pourtant que Stoichkov était déjà en route pour Barcelone. Le club avait rapidement conclu un accord pour recruter le Bulgare après ses trois buts inscrits lors des deux manches d’une demi-finale de Coupe des vainqueurs de coupe perdue contre les Catalans l’année précédente. Le transfert avait été négocié dans un tel secret que ni la femme ni les parents de Stoichkov ne savaient qu’il avait signé un précontrat avec le Barça à la fin de l’année 1989.

Dans un premier temps, le Barça a pourtant semblé avoir commis une grave erreur de jugement en recrutant un joueur aussi volcanique. Peu après son arrivée au Camp Nou, Stoichkov a été expulsé contre le Real Madrid en Supercoupe d’Espagne. Pour aggraver encore son cas, il a ensuite marché sur le pied de l’arbitre, Urizar Azpitarte, avant de quitter le terrain.

Une fois encore, son appel a abouti : sa suspension initiale de six mois a été ramenée à 10 matches. Mais, tout au long de cette affaire, l’essentiel pour lui a été le soutien de son entraîneur, Johan Cruyff, malgré son tempérament explosif.

« J’étais très jeune, alors Cruyff et (son adjoint Charly) Rexach m’ont parlé pour me calmer, a-t-il confié plus tard au site officiel du club. J’ai toujours eu du caractère et il faut aussi travailler là-dessus. L’un n’empêche pas l’autre. Je suis fier de ma personnalité et ça ne s’achète pas en pharmacie : soit on l’a, soit on ne l’a pas. »

« Mais cet incident m’a appris à jouer de manière plus détendue. Cruyff me répétait toujours la même chose : “Ne fais pas ci, ne fais pas ça.” »

Le soutien constant de Cruyff n’avait sans doute rien de surprenant. Il savait parfaitement qu’il tenait peut-être une future superstar. « Quand je venais d’arriver à Barcelone, a révélé Stoichkov, je me souviens que Cruyff m’a dit : “Écoute, je vais travailler avec toi jusqu’à ce que tu remportes le Ballon d’Or.” »

Pour y parvenir, Cruyff provoquait parfois délibérément Stoichkov afin de susciter chez lui une réaction positive. « Johan était un formidable motivateur. Il a fait beaucoup pour moi et ma famille, et je lui en serai éternellement reconnaissant, a-t-il reconnu. À d’innombrables reprises, il disait des choses qui me hérissaient, parce qu’au bout du compte, cela nourrissait mon envie d’aller sur le terrain et de gagner. »

C’était peut-être une méthode risquée avec un joueur aussi susceptible, mais elle a fonctionné à merveille. Stoichkov est devenu un élément clé de la « Dream Team » de Cruyff, qui a remporté quatre titres consécutifs en Liga ainsi que la première Coupe d’Europe des clubs champions du Barça, à Wembley en 1992.