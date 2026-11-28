En huitième de finale contre le Mexique, que la Bulgarie a remporté aux tirs au but, Stoichkov a ouvert le score au Giants Stadium d’une frappe fulgurante dans un match terminé sur le score de 1-1. Il a ensuite inscrit sur coup franc un superbe but égalisateur, digne de Maradona, lors de la victoire 2-1 contre l’Allemagne en quart de finale, qui a stupéfié le monde.
Alors que la presse s’extasiait devant son magnifique coup de pied arrêté, Stoichkov, fidèle à lui-même, s’est empressé de rappeler qu’il en avait inscrit un encore plus beau contre le Nigeria, mais que les arbitres l’avaient refusé. On lui a également demandé s’il craignait que les défenseurs italiens ne cherchent à le provoquer lors de leur demi-finale à New York. « Non, a-t-il répondu, j’ai plus d’expérience maintenant... À la limite, c’est peut-être moi qui provoquerai les Italiens. »
Mais, malgré la menace d’un retour face à l’Italie lorsqu’il a transformé son troisième penalty du tournoi pour réduire l’écart après le doublé de Roberto Baggio en début de match, la Bulgarie s’est inclinée 2-1. Son rêve de Coupe du monde s’est ainsi envolé.
Sans surprise, Stoichkov et ses coéquipiers étaient épuisés, moralement et physiquement, après l’un des parcours jusqu’en demi-finale les plus surprenants de l’histoire de la Coupe du monde. Ils n’avaient absolument plus rien à donner lors du match pour la troisième place contre la Suède et ont été écrasés 4-0 par les Scandinaves à Pasadena.
Stoichkov a néanmoins remporté le Soulier d’or, à égalité avec Oleg Salenko. Cette distinction a joué un rôle important dans l’attribution du Ballon d’Or 1994 au Bulgare, devant Baggio. « Cela prouve que Dieu est bulgare », s’est réjoui Stoichkov, même s’il affichait son impassibilité habituelle sur les photos promotionnelles.
Bien sûr, beaucoup contesteraient l’idée qu’il y avait quoi que ce soit de divin chez un homme qui a ensuite été poursuivi en justice aux États-Unis pour avoir cassé la jambe d’un ancien joueur universitaire lors d’un match amical. Aujourd’hui encore, Stoichkov lutte contre les démons intérieurs qui le tourmentent depuis bien avant cette bagarre en finale de la Coupe de Bulgarie.
« Je vais vous dire une chose : que mes cheveux soient noirs ou blancs, ce garçon fou vivra en moi pour toujours, a-t-il reconnu. Ce sera toujours comme ça. »
Cette lucidité ne fait que souligner que Stoichkov n’a jamais oublié qui il était ni d’où il venait. Ceux qui le connaissaient vraiment n’ont donc pas été particulièrement surpris lorsqu’après avoir remporté le Ballon d’Or en 1994, il en a fait réaliser quatre répliques pour remercier ceux qui, selon lui, avaient le plus contribué à sa réussite : Barcelone, le CSKA Sofia, le président catalan Jordi Pujol et le président bulgare Zheliu Zhelev.
« Cela peut paraître étrange, a-t-il reconnu par la suite, mais les deux derniers représentaient respectivement les peuples catalan et bulgare. Il me semblait donc tout à fait normal de les remercier pour le magnifique accueil que m’avaient réservé les deux peuples qu’ils représentaient. »
Stoichkov a également donné à un orphelinat de Sofia l’argent reçu pour son Soulier d’or à la Coupe du monde 1994 aux États-Unis. « Mon enfance n’a pas été heureuse, a-t-il un jour expliqué à propos de son action caritative. J’ai traversé des moments durs, difficiles. Je sais ce que pèse le malheur et ce que ressent un enfant qui souffre. »
Ainsi, si Hristo Stoichkov n’a peut-être pas grand-chose d’un Christ, il a toujours eu sa croix à porter.