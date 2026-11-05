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Kelly Smith Legacy 1:1Getty/GOAL

Héritage : pourquoi la célébration emblématique de Kelly Smith, légende de l’équipe féminine d’Angleterre, lors de la Coupe du monde féminine n’a pas plu à tout le monde

Le choix de la légende d’Arsenal d’embrasser son crampon après avoir marqué contre le Japon avait une signification personnelle et a contribué à ouvrir une nouvelle ère pour le football féminin anglais.

Ameé Ruszkai
Traduit par

  • Dans l’Angleterre des années 2000, le football féminin n’avait pas encore suscité un intérêt massif. Malgré l’organisation de l’Euro 2005, le quadruplé incroyable réalisé par Arsenal en 2007 et l’affluence notable enregistrée lors de certains matches de l’Angleterre, la discipline attendait encore son tournant décisif. Celui-ci est arrivé à l’été 2007, lorsque Kelly Smith a offert au football féminin anglais sa première image véritablement emblématique.

    À plus de 8 000 km à l’est, dans un fuseau horaire ayant sept heures d’avance sur Londres, l’Angleterre disputait sa première Coupe du monde féminine depuis 12 ans. Son premier match l’opposait au Japon, une équipe assez talentueuse pour devenir championne du monde quatre ans plus tard. La rencontre a tenu toutes ses promesses, avec trois buts dans le dernier quart d’heure et un dénouement incroyablement spectaculaire.

    Au bout du compte, c’est Aya Miyama, l’une des plus grandes joueuses de l’histoire du Japon, qui a eu le dernier mot. Son puissant coup franc de 23 mètres s’est logé dans la lucarne anglaise à la cinquième minute du temps additionnel de la seconde période, permettant au Japon d’arracher un point au terme d’un passionnant match nul (2-2).

    Mais ce match reste surtout célèbre pour Smith et sa célébration, au cours de laquelle elle a embrassé sa chaussure. Cette scène est devenue une image emblématique et a fait connaître la joueuse la plus talentueuse que l’Angleterre ait jamais produite, même si son geste n’a pas été du goût de son entraîneur.

  • Étoile montante

    Kelly Smith Philadelphia Charge 2003
    Getty Images

    Smith s’était déjà imposée comme l’un des plus grands talents du football féminin, notamment lors de son passage aux États-Unis.

    Avant 2007, Smith s’était déjà imposée comme l’une des meilleures joueuses du football féminin. L’attaquante avait passé du temps aux États-Unis, d’abord à l’université, puis dans la première ligue professionnelle de football féminin du pays, la Women’s United Soccer Association (WUSA). Ces expériences lui avaient permis de se mesurer au plus haut niveau, tout en la faisant connaître aux figures de premier plan de ce sport.

    Mia Hamm l’avait décrite comme une joueuse « hors catégorie », tandis qu’April Heinrichs, ancienne sélectionneuse de l’équipe nationale féminine des États-Unis, avait affirmé que Smith aurait facilement pu jouer pour les quadruples championnes du monde si elle avait été éligible. Mais la star anglaise n’avait jamais eu l’occasion de montrer son talent sur la plus grande scène, car l’Angleterre ne s’était plus qualifiée pour la Coupe du monde depuis 1995.

  • Des difficultés pour tout le monde

    Kelly Smith England Women 2005
    Getty Images

    Malgré son talent, Smith a eu du mal à participer à une Coupe du monde pour diverses raisons.

    Mettre fin à cette période d’absence s’annonçait difficile, tant pour l’Angleterre que pour Smith. L’équipe d’Angleterre avait terminé dernière de son groupe lors des qualifications pour le tournoi de 1999, avant de connaître une issue bien plus cruelle dans sa tentative de se qualifier pour celui de 2003.

    L’Angleterre s’était hissée jusqu’au barrage européen pour la Coupe du monde grâce à une victoire spectaculaire contre l’Islande à Birmingham, mais sa défaite 2-0 sur l’ensemble des deux matches face à la France avait brisé son rêve. Smith n’avait toutefois disputé aucun de ces matches de barrage, qui coïncidaient avec le début d’une période extrêmement difficile pour elle.

    En 2002, une rupture du ligament croisé antérieur l’avait tenue éloignée des terrains pendant une longue période, puis une blessure au même genou avait limité son temps de jeu en 2003. L’année suivante, le sort s’était de nouveau acharné sur elle avec une fracture de la jambe. C’est pendant sa convalescence que Smith avait pris conscience d’un autre problème.

    « Je buvais beaucoup pour ne plus rien ressentir, a-t-elle confié à the Independent. À l’époque, je ne savais pas que l’alcool était un dépresseur et j’étais déjà déprimée à cause de ma blessure. Alors je buvais tous les jours jusqu’à perdre connaissance, généralement de la vodka, et généralement seule. Chaque nouvelle blessure me faisait perdre encore davantage le contrôle. »

    D’autres difficultés attendaient Smith lorsque la WUSA a cessé ses activités, la contraignant à rentrer en Angleterre et à retrouver un championnat national moins compétitif, qu’elle a contribué à dominer avec Arsenal. Mais, à son retour, elle a parlé de ses problèmes en dehors du terrain à Hope Powell, à la tête de l’équipe d’Angleterre. Elle a ainsi entamé sa prise en charge à Sporting Chance, la clinique spécialisée dans les addictions fondée par Tony Adams, lui aussi ancienne gloire de l’Angleterre et d’Arsenal.

    « Je me sentais plus à l’aise à Sporting Chance parce qu’il y avait d’autres athlètes et que je pouvais parler de mes blessures, a-t-elle expliqué. Personne ne l’a su pendant longtemps par la suite. Aujourd’hui, je n’ai pas honte d’en parler. Si je peux aider d’autres sportives, c’est une bonne chose. »

  • Percée

    Kelly Smith England Women 2007
    Getty Images

    Smith a joué un rôle crucial dans le retour tant attendu de l’Angleterre à la Coupe du monde féminine.

    Ses problèmes de blessures allaient bientôt s’estomper, permettant à Smith de jouer un rôle majeur dans la campagne de qualification de l’Angleterre pour la Coupe du monde féminine 2007.

    « J’étais tellement déterminée, tellement motivée, j’avais tellement envie de disputer cette Coupe du monde », a-t-elle confié dans un entretien pour « The Making of the Women’s World Cup », un livre écrit par Kieran Theivam et Jeff Kassouf. « Pour moi, la Coupe du monde est le meilleur et le plus grand tournoi au monde. Je sortais évidemment de plusieurs blessures et j’avais eu du mal à retrouver toute ma forme physique. Mais je me sentais en forme et je voulais aider l’équipe. »

    Et elle l’a fait. Auteure de neuf buts en huit matches, dont un triplé contre les Pays-Bas qui a conduit la sélectionneuse néerlandaise Vera Pauw à la qualifier de meilleure joueuse du monde, Smith a contribué, par ses performances, à la première place de l’Angleterre dans son groupe de qualification. Puis, lors du dernier match, un immense effort défensif de l’équipe bien préparée de Powell lui a permis d’obtenir un point en France et de décrocher son billet pour la Chine. L’Angleterre faisait son retour à la Coupe du monde féminine.

  • Moment emblématique

    Kelly Smith England Women 2007
    Getty Images

    La célébration de Smith lors du match nul de l’Angleterre face au Japon a offert au football féminin anglais sa première image véritablement emblématique.

    Quand Smith a enfin eu l’occasion de jouer sur cette scène, elle a fait en sorte de marquer les esprits. Alors que l’Angleterre était menée 1-0 par le Japon lors de son premier match, l’attaquante a égalisé en fin de rencontre, avant de célébrer son but d’une manière devenue emblématique dans le football féminin.

    « Je me souviens que, la veille du match, j’étais allongée sur mon lit et que je faisais un exercice de visualisation. Je m’imaginais marquer contre le Japon et, dans cette vision, j’enlevais ma chaussure de foot pour la montrer au public. C’est donc ce que j’ai fait après mon premier but », a-t-elle raconté à INDIVISA. « Mais j’étais tellement submergée par l’émotion que je me suis mise à courir avec ma chaussure à la main et à l’embrasser. Ça, ce n’était pas dans ma visualisation ! »

    Cette image est devenue emblématique en Angleterre, bien avant que le football féminin ne touche le grand public. Elle a valu à Smith une invitation dans l’un des talk-shows les plus populaires du pays, « Friday Night with Jonathan Ross », et l’a propulsée dans les pages sportives des journaux nationaux.

  • Arrogant ?

    Kelly Smith Hope Powell England Women 2011
    Getty Images

    Powell n’a pas apprécié la célébration de Smith, qui a également suscité des critiques ailleurs.

    L’accueil n’a pas été entièrement positif. Certains articles ont affirmé que cette célébration témoignait d’arrogance, et Powell, à la tête de la sélection anglaise, ne l’a pas appréciée non plus.

    « Hope m’a prise à part ensuite et m’a dit : “Ne refais jamais ça. Tu es déjà une cible à cause de la joueuse que tu es” », a raconté Smith pour The Making of the Women’s World Cup. Mais Smith voulait fêter un éventuel but sur la plus grande scène du football, faire quelque chose d’amusant. Le parcours éprouvant qu’elle avait dû traverser pour en arriver là a également joué un rôle.

    « Je comprends aujourd’hui, bien des années plus tard, l’impression que cela a pu donner, a-t-elle reconnu. Mais cela m’est égal, car personne ne connaissait mon histoire avant la réalisation de ce rêve. Deux opérations du genou, une fracture de la jambe, une déchirure du tendon d’Achille : j’ai passé beaucoup de temps loin des terrains, à me sentir au plus bas et déprimée à cause du football. Alors, pour moi, avoir réussi à m’en sortir, à retrouver une forme optimale et à disputer une Coupe du monde, tout cela fait partie de mon parcours. Les gens ne le savaient pas, donc peu m’importe qu’ils aient trouvé cela arrogant. »

  • Moment décisif

    Kelly Smith England 2007
    Getty Images

    L’Angleterre n’a plus échoué à se qualifier pour une Coupe du monde féminine depuis 2007, année où Smith a rendu mémorable son retour sur la grande scène.

    Cet été-là est entré dans l’histoire de l’équipe d’Angleterre féminine. Après un match nul face à l’Allemagne, tenante du titre, une victoire écrasante 6-1 contre l’Argentine, lors de laquelle Smith a inscrit deux nouveaux buts, lui a assuré une place en quarts de finale. L’Angleterre s’est ensuite inclinée face aux États-Unis, mais cette défaite n’enlève rien à ce qu’elle a accompli.

    Depuis, l’équipe d’Angleterre féminine s’est qualifiée pour chaque Coupe du monde. L’année 2015 a peut-être marqué un tournant, avec la troisième place obtenue par l’équipe de Mark Sampson, tandis que 2023 a apporté son meilleur résultat à ce jour, Sarina Wiegman l’ayant menée jusqu’en finale. Mais c’est en 2007 que l’Angleterre a fait son retour durable sur la scène de la Coupe du monde féminine, et la célébration de Smith reste l’image marquante de ce tournoi historique pour l’équipe d’Angleterre féminine.