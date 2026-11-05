Dans l’Angleterre des années 2000, le football féminin n’avait pas encore suscité un intérêt massif. Malgré l’organisation de l’Euro 2005, le quadruplé incroyable réalisé par Arsenal en 2007 et l’affluence notable enregistrée lors de certains matches de l’Angleterre, la discipline attendait encore son tournant décisif. Celui-ci est arrivé à l’été 2007, lorsque Kelly Smith a offert au football féminin anglais sa première image véritablement emblématique.
À plus de 8 000 km à l’est, dans un fuseau horaire ayant sept heures d’avance sur Londres, l’Angleterre disputait sa première Coupe du monde féminine depuis 12 ans. Son premier match l’opposait au Japon, une équipe assez talentueuse pour devenir championne du monde quatre ans plus tard. La rencontre a tenu toutes ses promesses, avec trois buts dans le dernier quart d’heure et un dénouement incroyablement spectaculaire.
Au bout du compte, c’est Aya Miyama, l’une des plus grandes joueuses de l’histoire du Japon, qui a eu le dernier mot. Son puissant coup franc de 23 mètres s’est logé dans la lucarne anglaise à la cinquième minute du temps additionnel de la seconde période, permettant au Japon d’arracher un point au terme d’un passionnant match nul (2-2).
Mais ce match reste surtout célèbre pour Smith et sa célébration, au cours de laquelle elle a embrassé sa chaussure. Cette scène est devenue une image emblématique et a fait connaître la joueuse la plus talentueuse que l’Angleterre ait jamais produite, même si son geste n’a pas été du goût de son entraîneur.