Mettre fin à cette période d’absence s’annonçait difficile, tant pour l’Angleterre que pour Smith. L’équipe d’Angleterre avait terminé dernière de son groupe lors des qualifications pour le tournoi de 1999, avant de connaître une issue bien plus cruelle dans sa tentative de se qualifier pour celui de 2003.

L’Angleterre s’était hissée jusqu’au barrage européen pour la Coupe du monde grâce à une victoire spectaculaire contre l’Islande à Birmingham, mais sa défaite 2-0 sur l’ensemble des deux matches face à la France avait brisé son rêve. Smith n’avait toutefois disputé aucun de ces matches de barrage, qui coïncidaient avec le début d’une période extrêmement difficile pour elle.

En 2002, une rupture du ligament croisé antérieur l’avait tenue éloignée des terrains pendant une longue période, puis une blessure au même genou avait limité son temps de jeu en 2003. L’année suivante, le sort s’était de nouveau acharné sur elle avec une fracture de la jambe. C’est pendant sa convalescence que Smith avait pris conscience d’un autre problème.

« Je buvais beaucoup pour ne plus rien ressentir, a-t-elle confié à the Independent. À l’époque, je ne savais pas que l’alcool était un dépresseur et j’étais déjà déprimée à cause de ma blessure. Alors je buvais tous les jours jusqu’à perdre connaissance, généralement de la vodka, et généralement seule. Chaque nouvelle blessure me faisait perdre encore davantage le contrôle. »

D’autres difficultés attendaient Smith lorsque la WUSA a cessé ses activités, la contraignant à rentrer en Angleterre et à retrouver un championnat national moins compétitif, qu’elle a contribué à dominer avec Arsenal. Mais, à son retour, elle a parlé de ses problèmes en dehors du terrain à Hope Powell, à la tête de l’équipe d’Angleterre. Elle a ainsi entamé sa prise en charge à Sporting Chance, la clinique spécialisée dans les addictions fondée par Tony Adams, lui aussi ancienne gloire de l’Angleterre et d’Arsenal.

« Je me sentais plus à l’aise à Sporting Chance parce qu’il y avait d’autres athlètes et que je pouvais parler de mes blessures, a-t-elle expliqué. Personne ne l’a su pendant longtemps par la suite. Aujourd’hui, je n’ai pas honte d’en parler. Si je peux aider d’autres sportives, c’est une bonne chose. »